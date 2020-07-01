«Оренбург» не сыграет с «Уралом»

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало cпроведение домашнего матча 25-го тура РПЛ против сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

«На данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. "Оренбург" сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал "Урал", что игра не состоится», — говорится в заявлении.

Напомним, что на последнем заседании РФС из регламента был исключен пункт и снятии команды в турнира после двух технических поражений подряд.

«Оренбург» после 24 матчей занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. 0