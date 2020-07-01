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    «Оренбург» не сыграет с «Уралом»

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    Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало c ФК «Оренбург» проведение домашнего матча 25-го тура РПЛ против «Урала», сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

    «Оренбург» не сыграет с «Уралом»
    «Оренбург» не сыграет с «Уралом»

    «На данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

    Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. "Оренбург" сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал "Урал", что игра не состоится», — говорится в заявлении.

    Напомним, что на последнем заседании РФС из регламента был исключен пункт и снятии команды в турнира после двух технических поражений подряд.

    «Оренбург» после 24 матчей занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. 0

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