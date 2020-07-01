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    Гол нарушителя режима. «Тамбов» чуть не притормозил «Зенит»

    Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в Нижнем Новогороде

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    «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» (2:1) в гостевом матче 25-го тура РПЛ. Голы в составе сине-бело-голубых забили Сердар Азмун и Эмилиано Ригони. У хозяев отличился Валерий Чуперка, реализовавший пенальти. Отметим, что Ригони принес победу «Зениту», забив в добавленное ко второму тайму время.

    Семак обошелся без ротации

    Автор Sport24 Владимир Колос отмечает, что главные тренеры команд обошлись без сюрпризов.

    «Матч в Нижнем Новгороде — именно там в 2020 году гостит "Тамбов" — стал в РПЛ первым после карантина, который прошел без зрителей. Нижегородский Роспотребнадзор разрешил "Тамбову" открыть на стадионе лишь "чистую" зону.

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    • Возможно, местные власти побоялись того, что все четыре тысячи пущенных в продажу билетов будут куплены болельщиками с петербургской пропиской. В общем, футболистам предстояло играть в тишине. Прямо как в топ-лигах Европы!

    Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Крыльями Советов" в прошлую пятницу говорил, что собирается в последующих матчах использовать ротацию. Но, кажется, к матчу с "Тамбовом" это не относилось. На поле "Нижнего Новгорода" вышли ровно те же футболисты, которые начинали матчи с ЦСКА и "Крыльями".

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    У "Тамбова" в сравнении с матчем против "Урала" оказалось одно изменение. В защите вместо Адесойе Ойеволе вышел Игорь Юрганов».

    Нарушитель режима отличился

    Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает, что счет в матче открыл иранский форвард «Зенита», который мог не попасть в состав по дисциплинарным причинам.

    «А перемены в составе вполне могли случиться. Азмун перед игрой нарушил внутриклубные правила и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись с Хади из "Крыльев". "Зенит" был вынужден оштрафовать своего нападающего. Затем Азмун снова нарушил правила и был повторно оштрафован "Зенитом".

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    • В клубе сообщили, что с форвардом состоялся серьёзный разговор. Оно и понятно. Перед глазами пример "Оренбурга" с техническим поражением. Были сомнения, что Азмун выйдет в основе, но он вышел. И если успешную игру форварда можно интерпретировать как компенсацию за нарушение правил, то эта самая компенсация скорее удалась, чем нет. В конце первого тайма Малком навесил с фланга на Дзюбу, тот головой скинул мяч под удар Азмуну, который пробил в касание с двух метров.

    «Тамбов» — «Зенит»

    Главный арбитр Михаил Вилков выждал паузу, чтобы VAR проверил гол на нарушение правил, но ничего такого не обнаружилось. Кстати, об арбитре. Отметим экономию средств РФС на логистику арбитра. На матче в Нижнем Новгороде работал рефери Вилков из Нижнего Новгорода. Логично! А всё благодаря тому, что стадион в Тамбове не готов».

    Плохая реализация Сердара Азмуна

    Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев находит повод покритиковать автора первого гола питерцев матче с «Тамбовом».

    «В матче с "Тамбовом" реализация моментов у "Зенита" оказалась на нереально низком уровне. Футболисты несколько раз здорово врывались в штрафную, но решающий удар нанести никак не удалось. При 10 ударах из штрафной площади забить удалось лишь дважды.

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    • Особенно часто запарывал моменты Сердар Азмун, за которым активно охотится "Наполи". Только за первый тайм 25-летний иранец дважды упустил возможность забить из-за плохого приема мяча, один раз он не успел среагировать на добивание.

    Впрочем, не удивительно, что сам же Азмун в итоге и забил. Это была традиционная комбинация от "Зенита". Навес с фланга (Малком) на дальнюю, скидка от Артема Дзюбы и замыкание иранского форварда. Об этом розыгрыше Сердар рассказал в перерыве.

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    — Ничего необычного. Я просто подстраиваюсь под скидку Артема, — заявил Азмун в эфире Матч Премьер».

    Дзюба — лучший ассистент

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдает должное линии атаки питерского клуба.

    «Еще одна характерная черта "Зенита" Семака — ограненный ассистентский талант Дзюбы. До 2018 года никто не думал, что Артем способен поставить результативные передачи на конвейер. У него был солидный сезон-2012/13 в "Спартаке", когда Дзюба отдал восемь голевых пасов, но тогда футболист часто действовал в оттяжке.

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    • При Семаке форвард выходит на острие, много забивает и при этом прокачивает умение ассистировать партнерам. В матче с "Тамбовом" Артем сделал десятую голевую передачу в этом чемпионате и стал единоличным лидером по этому показателю. При этом на счету Дзюбы 15 точных ударов, так что он и лучший бомбардир, и лучший ассистент премьер-лиги. За последние десять лет всего пять человек выбивали двузначные числа по обоим ключевым индивидуальным показателям: Думбья, Данни, Мамаев, Халк и... Дзюба.

    «Тамбов» — «Зенит»

    Нынешний "Зенит" делает чемпионом нападение, причем это касается и атакующих действий защитников и опорных хавов — в команде умеют атаковать абсолютно все. В том числе, и резервисты — Ригони давно не рассматривается среди первых одиннадцати, но в нужный момент аргентинец вышел с лавки и принес сине-бело-голубым победу».

    У «Тамбова» не было шансов

    Автор Rusfootbal.info Иван Долинин критикует судейство в матче «Тамбова» и «Зенита», признавая, что у аутсайдера в любом случае не было шансов.

    «Кстати, события концовок обеих половин матча не стали большим удивлением. "Тамбов" в текущем сезоне половину голов пропустил именно в последние 15 минут таймов. К тому же в большинстве случаев результативная атака соперника включала в себя подачу мяча в штрафную и проигранную "тамбовчанами" верховую борьбу.

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    • Ровно это мы увидели и сегодня — голевые передачи Азмуну и Ригони сделал выигравший у защитников верх Дзюба. Отметим, что Артем после этого вышел в лидеры в гонке ассистентов, обогнав Зелимхана Бакаева.

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    Важная деталь — на подготовку у "тамбовчан" было в два раза меньше времени. В прошлом туре они играли в воскресенье, а "сине-бело-голубые" — в пятницу. В условиях плотного графика и напряженного завершения сезона это обстоятельство приобретает особое значение. Следствием этого в известной степени можно считать пропущенные "Тамбовом" голы в концовках.

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    У хозяев, по большому счету, вообще не было особых шансов даже на ничью. Играли они слабо и безыдейно. Надежда на спасенный турнирный балл у "Тамбова" появилась исключительно благодаря оригинальному решению Вилкова.

    Главный судья матча в абсолютно обыкновенном и не криминальном эпизоде разглядел в борьбе Ракицкого и Федчука нарушение правил со стороны защитника. И что интересно — видеоассистенты его решение не отменили. От бурных послематчевых дискуссий Вилкова спас только гол Ригони».

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