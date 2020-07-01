Гол нарушителя режима. «Тамбов» чуть не притормозил «Зенит»

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» (2:1) в гостевом матче 25-го тура РПЛ. Голы в составе сине-бело-голубых забили Сердар Азмун и Эмилиано Ригони. У хозяев отличился Валерий Чуперка, реализовавший пенальти. Отметим, что Ригони принес победу «Зениту», забив в добавленное ко второму тайму время.

Семак обошелся без ротации

Автор Sport24 Владимир Колос отмечает, что главные тренеры команд обошлись без сюрпризов.

«Матч в Нижнем Новгороде — именно там в 2020 году гостит "Тамбов" — стал в РПЛ первым после карантина, который прошел без зрителей. Нижегородский Роспотребнадзор разрешил "Тамбову" открыть на стадионе лишь "чистую" зону.

Возможно, местные власти побоялись того, что все четыре тысячи пущенных в продажу билетов будут куплены болельщиками с петербургской пропиской. В общем, футболистам предстояло играть в тишине. Прямо как в топ-лигах Европы!

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Крыльями Советов" в прошлую пятницу говорил, что собирается в последующих матчах использовать ротацию. Но, кажется, к матчу с "Тамбовом" это не относилось. На поле "Нижнего Новгорода" вышли ровно те же футболисты, которые начинали матчи с ЦСКА и "Крыльями".

Все прогнозы на РПЛ

У "Тамбова" в сравнении с матчем против "Урала" оказалось одно изменение. В защите вместо Адесойе Ойеволе вышел Игорь Юрганов».

Нарушитель режима отличился

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает, что счет в матче открыл иранский форвард «Зенита», который мог не попасть в состав по дисциплинарным причинам.

«А перемены в составе вполне могли случиться. Азмун перед игрой нарушил внутриклубные правила и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись с Хади из "Крыльев". "Зенит" был вынужден оштрафовать своего нападающего. Затем Азмун снова нарушил правила и был повторно оштрафован "Зенитом".

В клубе сообщили, что с форвардом состоялся серьёзный разговор. Оно и понятно. Перед глазами пример "Оренбурга" с техническим поражением. Были сомнения, что Азмун выйдет в основе, но он вышел. И если успешную игру форварда можно интерпретировать как компенсацию за нарушение правил, то эта самая компенсация скорее удалась, чем нет. В конце первого тайма Малком навесил с фланга на Дзюбу, тот головой скинул мяч под удар Азмуну, который пробил в касание с двух метров.

Главный арбитр Михаил Вилков выждал паузу, чтобы VAR проверил гол на нарушение правил, но ничего такого не обнаружилось. Кстати, об арбитре. Отметим экономию средств РФС на логистику арбитра. На матче в Нижнем Новгороде работал рефери Вилков из Нижнего Новгорода. Логично! А всё благодаря тому, что стадион в Тамбове не готов».

Плохая реализация Сердара Азмуна

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев находит повод покритиковать автора первого гола питерцев матче с «Тамбовом».

«В матче с "Тамбовом" реализация моментов у "Зенита" оказалась на нереально низком уровне. Футболисты несколько раз здорово врывались в штрафную, но решающий удар нанести никак не удалось. При 10 ударах из штрафной площади забить удалось лишь дважды.

Особенно часто запарывал моменты Сердар Азмун, за которым активно охотится "Наполи". Только за первый тайм 25-летний иранец дважды упустил возможность забить из-за плохого приема мяча, один раз он не успел среагировать на добивание.

Впрочем, не удивительно, что сам же Азмун в итоге и забил. Это была традиционная комбинация от "Зенита". Навес с фланга (Малком) на дальнюю, скидка от Артема Дзюбы и замыкание иранского форварда. Об этом розыгрыше Сердар рассказал в перерыве.

Календарь и таблица РПЛ

— Ничего необычного. Я просто подстраиваюсь под скидку Артема, — заявил Азмун в эфире Матч Премьер».

Дзюба — лучший ассистент

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдает должное линии атаки питерского клуба.

«Еще одна характерная черта "Зенита" Семака — ограненный ассистентский талант Дзюбы. До 2018 года никто не думал, что Артем способен поставить результативные передачи на конвейер. У него был солидный сезон-2012/13 в "Спартаке", когда Дзюба отдал восемь голевых пасов, но тогда футболист часто действовал в оттяжке.

При Семаке форвард выходит на острие, много забивает и при этом прокачивает умение ассистировать партнерам. В матче с "Тамбовом" Артем сделал десятую голевую передачу в этом чемпионате и стал единоличным лидером по этому показателю. При этом на счету Дзюбы 15 точных ударов, так что он и лучший бомбардир, и лучший ассистент премьер-лиги. За последние десять лет всего пять человек выбивали двузначные числа по обоим ключевым индивидуальным показателям: Думбья, Данни, Мамаев, Халк и... Дзюба.

Нынешний "Зенит" делает чемпионом нападение, причем это касается и атакующих действий защитников и опорных хавов — в команде умеют атаковать абсолютно все. В том числе, и резервисты — Ригони давно не рассматривается среди первых одиннадцати, но в нужный момент аргентинец вышел с лавки и принес сине-бело-голубым победу».

У «Тамбова» не было шансов

Автор Rusfootbal.info Иван Долинин критикует судейство в матче «Тамбова» и «Зенита», признавая, что у аутсайдера в любом случае не было шансов.

«Кстати, события концовок обеих половин матча не стали большим удивлением. "Тамбов" в текущем сезоне половину голов пропустил именно в последние 15 минут таймов. К тому же в большинстве случаев результативная атака соперника включала в себя подачу мяча в штрафную и проигранную "тамбовчанами" верховую борьбу.

Ровно это мы увидели и сегодня — голевые передачи Азмуну и Ригони сделал выигравший у защитников верх Дзюба. Отметим, что Артем после этого вышел в лидеры в гонке ассистентов, обогнав Зелимхана Бакаева.

Всё о футболе России

Важная деталь — на подготовку у "тамбовчан" было в два раза меньше времени. В прошлом туре они играли в воскресенье, а "сине-бело-голубые" — в пятницу. В условиях плотного графика и напряженного завершения сезона это обстоятельство приобретает особое значение. Следствием этого в известной степени можно считать пропущенные "Тамбовом" голы в концовках.

У хозяев, по большому счету, вообще не было особых шансов даже на ничью. Играли они слабо и безыдейно. Надежда на спасенный турнирный балл у "Тамбова" появилась исключительно благодаря оригинальному решению Вилкова.

Главный судья матча в абсолютно обыкновенном и не криминальном эпизоде разглядел в борьбе Ракицкого и Федчука нарушение правил со стороны защитника. И что интересно — видеоассистенты его решение не отменили. От бурных послематчевых дискуссий Вилкова спас только гол Ригони».

0