«Вест Хэм» шокировал «Челси». Команда Лэмпарда поставила под угрозу Лигу чемпионов

Победа дала «молотобойцам» огромный импульс в борьбе за выживание, тогда как ситуация с борьбой за место в топ-4 для «Челси» ощутимо ухудшилась.

Майкл Антонио — шоумен

Антонио уже исполнилось 30 лет, у него нет конкретной позиции на поле, а двузначное количество голов за сезон он забивал очень давно еще за «Ноттингем Форест». Тем не менее, в игре с «Челси» он стал одной из ключевых фигур для своей команды.

Этот полузащитник умеет вызвать восторг балансом дриблинга в сочетании с темпом и физической мощью. Он способен уничтожать защитников с абсурдной легкостью. В одном из эпизодов этот парень разделался с Антонио Рюдигером так, словно немецкого бека вообще не было на пути мяча. Майкл Антонио — мастер вести кулачный бой, находясь на крыше скоростного поезда. Он творит хаос, который увлекает.

Конечно, в этом хаосе Антонио часто все портит неудачным пасом или ударом. Даже после ухода от Рюдигера он вышел один на один с Кепой и все испортил.

Тем не менее, хавбек всегда включен в борьбу. У него просто есть врожденное качество суперзвезды, которое удерживает внимание зрителей. Не с первой попытке, но Антонио удалось забить свой гол, замкнув передачу партнера в красивом падении. Позже он продолжил сиять. На 89-й минуте именно он выдал великолепный пас на Андрея Ярмоленко, который воплотил его в забитый гол.

Независимо от того, преуспевает Антонио или нет, ты всегда знаешь, что это будет шоу.

Принц Виллиан

Виллиан оформил дубль globallookpress.com

Виллиан перешел в «Челси» на год позже Эдена Азара и, хотя он никогда не считался гениальным игроком уровня бельгийца, бразилец все равно играет впечатляюще.

Он был недооцененным игроком в течение всей своей карьеры в «Челси» и, скорее всего, покинет клуб этим летом. Это сбивает с толку. При этом у «Челси» есть обойма юных вингеров с исключительным талантом на следующий сезон. Прямо сейчас нет множества клубов, которые стучатся в дверь, чтобы подписать Виллиана.

Тем не менее, достаточно взглянуть на игру бразильца в этом сезоне. Вспоминаются матчи с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». В игре с «Вест Хэмом» команда вновь нуждалась в его мастерстве. Виллиан сделал свою работу. Сначала он реализовал пенальти, а затем забил потрясающий гол со штрафного. Он постоянно вел «Челси» за собой.

Виллиан стал первым игроком, которому удалось забить гол в каждом из месяцев года.

Форма «Челси» такая же разочаровывающая, как и игра команды

Новая форма «Челси» вызвала порцию критики globallookpress.com

Настолько же фанатов «синих» разочаровала игра команды, как и новая форма. Этот пример показывает, почему клубы должны тщательно работать с производителем экипировки по данному вопросу. С одной стороны, новая форма «Челси» — это минималистический дизайн со знаменитым синим оттенком.

Но все рушится, когда ты видишь логотип спонсора Three прямо по центру футболки. Это могло бы сработать на чем-то более ярком и красочном, но здесь лого размещено банально по центру и выглядит довольно отталкивающе. В итоге форма «Челси» выглядит как тренировочная.

На самом деле, все сходится, ведь «Челси» играл в явно в тренировочном режиме и в итоге проиграл одному из аутсайдеров АПЛ. Это было десятое поражение команды в нынешнем сезоне. В последний раз аналогичный показатель был еще в 2016-м году.

Поворотный момент

«Вест Хэм» получил мощный заряд позитива globallookpress.com

«Вест Хэм» начал эту игру с явным и отчаянным стремлением победить и попытаться установить дистанцию с зоной вылета. Невероятно, то они своего добились.

Более впечатляющим, чем результат, была игра команды. «Молотобойцы» первыми пропустили, но затем перевернули ситуацию и повели в счете 2:1. Затем, когда преимущество вновь было упущено, «Вест Хэм» продолжил бороться и добился победы.

«Вест Хэм» никогда не опускал руки, не позволял себе бояться и совершил невероятный подвиг. Это великолепно. Майкл Антонио играл шикарно, Джаррод Боуэн — креативно, а Андрей Ярмоленко — решительно. Если они продолжат в таком стиле, то у них будет отличный шанс остаться в элите.

Результат матча — огромный успех «Вест Хэма», который позволил команде набрать 30 очков и оторваться на три пункта от трех нижних мест в таблице. Это может стать поворотным моментом сезона для клуба.

Провал «Челси» оставляет «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» в игре

Несмотря на поражение, «Челси» остается на острие борьбы за топ-4. Однако раньше шансы команды казались стопроцентными, но теперь отрыв от «МЮ» и «Вулвз» составляет всего два очка.

При этом оба конкурента «синих» находятся в лучшей форме, чем «Челси». Особенно шокировала защита команды Лэмпарда.

Аспиликуэта проигрывал верховую борьбу Соучеку, Кепа неуверенно действовал в воротах, а Рюдигер и Кристенсен не справились с центром защиты. Игроки «Челси» растеряли форму, а впереди их ждут игры с «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». В сложившейся ситуации может произойти что угодно.

Сражение за титул уже окончено, но борьба за Лигу чемпионов в самом разгаре. 0