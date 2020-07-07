Слишком рано вышли на пенсию. Бекхэм, Кафу и другие футболисты, которые все еще в отличной форме

Уход из профессионального футбола означает для игроков одну из двух вещей. Некоторые из них продолжают тренироваться, что позволяет им оставаться в прекрасной физической форме. В то же время другие этого просто не делают.

Конечно, есть некое оправдание в том, что отсутствие привычных ежедневных тренировок не позволяет поддерживать ту форму, в которой футболисты были во время карьеры. Однако есть и такие, глядя на которых, создается впечатление, что они вышли на пенсию слишком рано.

За последние десять лет поклонникам футбола по всему миру пришлось сказать «до свидания» множеству игроков, которые решили, что настало время повесить бутсы на гвоздь и сосредоточиться на новой карьере.

Самое популярное направление для завершивших карьеру игроков — тренерская работа или же работа экспертом. Некоторые из них периодически возвращаются на футбольное поле, чтобы поучаствовать в благотворительных матчах. И в этих играх они порой выглядят так, как будто и не уходили из профессионального футбола.

Итак, вот 13 экс-футболистов, физическая форма которых, скорее всего, лучше вашей.

Кларенс Зеедорф

Во сколько закончил карьеру: 37

Сколько лет сейчас: 44

Чем занимается: тренер (последнее место работы — сборная Камеруна)

Давайте будем откровенны. Зеедорф не мог не попасть в этот рейтинг. Экс-игрок сборной Нидерландов выглядит не только лучше, чем большинство фанатов, но также может дать фору и некоторым нынешним футболистам.

Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 35

Сколько лет сейчас: 49

Чем занимается: тренер «Манчестер Сити»

Испанец стал одним из лучших тренеров мира после того, как завершил свою игровую карьеру. При этом он все еще выглядит так, как будто может контролировать темп игры в полузащите «Манчестер Сити».

Карлес Пуйоль

Карлес Пуйоль globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 36

Сколько лет сейчас: 42

Чем занимается: амбассадор Ла Лиги и УЕФА

Для любой команды, которая нуждается в настоящем лидере обороны, решение предложить экс-капитану «Барселоны» Карлесу Пуйолю возобновить карьеру и усилить их состав, было бы совершенно точно не самым худшим из возможных.

Луис Энрике

Луис Энрике globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 34

Сколько лет сейчас: 50

Чем занимается: тренер сборной Испании

Испанский тренер продемонстрировал, что по-прежнему в прекрасной форме, когда мчался на поле после того легендарного камбэка «Барселоны» против ПСЖ в 2017 году. Сейчас же он продолжает излучать энергию на посту главного тренера сборной Испании.

Тьерри Анри

Тьерри Анри globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 37

Сколько лет сейчас: 42

Чем занимается: тренер «Монреаль Импакт»

Неудивительно, что Анри выглядит так, как будто он все еще может стать лидером атак, после того, как поработал в сборной Бельгии с такими игроками, как Эден Азар и Ромелу Лукаку. И во время своего краткосрочного пребывания в «Монако», и сейчас в «Монреаль Импакт» Анри без сомнения вовлечен в тренировочный процесс. Возможно, он даже способен выступать лучше, чем некоторые из его футболистов.

Дэвид Бекхэм

Во сколько закончил карьеру: 38

Сколько лет сейчас: 45

Чем занимается: инвестор/владелец клуба

Всеобщий любимец Дэвид Бекхэм много лет проделывал большую работу на благо «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. И, похоже, он не забывает поддерживать себя в форме, несмотря на все те хлопоты, с которыми он столкнулся, чтобы проект «Интер Майами» сдвинулся с мертвой точки.

Эдгар Давидс

Эдгар Давидс globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 41

Сколько лет сейчас: 47

Чем занимается: Владелец модного бренда/эксперт

Пару лет назад Эдгар Давидс участвовал в матче между сборной Франции образца 1998 года и легендами ФИФА-98 и подошел к ней с таким настроем, будто это был финал Лиги чемпионов. Его физическая форма с тех пор не ухудшилась.

Зе Роберто

Во сколько закончил карьеру: 43

Сколько лет сейчас: 46

Чем занимается: бодибилдер/технический советник «Палмейраса»

Бразилец очень хорошо бегал во время своей карьеры. Он хорошо смотрелся и в 40 лет, прежде чем повесить бутсы на гвоздь в 2017 году. Но, кажется, что после своего ухода на пенсию он стал выглядеть еще лучше. Он прокачал свое тело настолько, что в нем сложно узнать того полузащитника, который выигрывал трофеи с «Реалом», «Баварией» и сборной Бразилии.

Возможно, на этом фото и используются какие-то фильтры, но мы опустим этот момент. Кстати, во время паузы в сезоне «Бавария» разместила видео, на котором Зе Роберто демонстрирует несколько упражнений, которые помогут поддерживать форму.

Робер Пирес

Робер Пирес globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 42

Сколько лет сейчас: 46

Чем занимается: тренер/эксперт

Пирес официально завершил карьеру лишь в 2015 году. Однако он регулярно тренировался с «Арсеналом», так что его физическая форма не должна никого шокировать.

Хенрик Ларссон

Хенрик Ларссон globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 37

Сколько лет сейчас: 48

Чем занимается: тренер (последний клуб — «Хельсинборг»)

Еще один футболист, который держит себя в форме с тех пор, как закончил играть. Несмотря на то, что он приближается к 50-летнему возрасту, он все еще выглядит способным доставить проблемы обороне.

Рио Фердинанд

Во сколько закончил карьеру: 36

Сколько лет сейчас: 41

Чем занимается: эксперт

Просто зайдите на страницу Рио Фердинанда в Intagram, чтобы убедиться, что он в лучшей физической форме, чем вы.

Джейми Каррагер

Джейми Каррагер globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 35

Сколько лет сейчас: 42

Чем занимается: эксперт

Он уже давно работает экспертом на ТВ, но все еще находится в отличной форме. Нас бы не усильно удивило, если бы он вышел на поле и стал набрасываться на нападающего, как на Гари Невилла во время их «дискуссий».

Кафу

Кафу globallookpress.com

Во сколько закончил карьеру: 47

Сколько лет сейчас: 50

Чем занимается: эксперт

Большую часть карьеры он провел, носясь туда-сюда по правому флангу. Так что неудивительно, что он поддерживает форму и после выхода на пенсию, даже участвуя в пляжном футболе.

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