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    Сыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб

    Вновь появилась информация о возможном уходе Лионеля Месси

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    По сообщению испанской радиостанции Cadena Ser, капитан «Барселоны» Лионель Месси прекратил переговоры о подписании нового контракта после того, как его терпение лопнуло от постоянных слухов и упреков в том, что он является главной причиной беспорядков в команде, пишет колумнист BBC Гильем Балаге.
    Месси разочарован всем, что происходит сейчас в «Барселоне». Он сыт по горло обвинениями в управлении клубом, сыт по горло людьми, которые говорят, что это он нанимает и увольняет тренеров, сыт по горло слухами, что это он выбирает, кого подписывать, а кого нет, сыт по горло руководством клуба и его огромными просчетами, сделанными на трансферном рынке.

    Ему все надоело, и теперь он, по информации радиостанции El Larguero, сказал клубу, что покинет его в конце следующего сезона.

    Что за этим стоит? Насколько вероятно, что это произойдет? Вся эта история требует контекста.

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    • Месси обвиняют в том, что это он настоял на подписании французского форварда Антуана Гризманна, а теперь не хочет видеть его в команде. Это неправда.

    У Гризманна отличные отношения с Месси и Луисом Суаресом, как и у их жен, хотя француз все еще не нашел свою нишу в команде. В любом случае, Месси и Суарес сознательно пытаются помочь ему адаптироваться.

    На тренерском уровне его обвиняли в увольнении бывшего наставника Таты Мартино. Якобы аргентинец призвал нанять Кике Сетьена, потому что ему нравится его стиль футбола. Это неправда.

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    Он является самым высокооплачиваемым игроком и номером один в клубе, а подобные слухи исходят из стана «сине-гранатовых», и действительно верно, что когда необходимо принимать какие-либо важные решения, то приходится обращаться к звездам. Поступить иначе было бы неверно.

    Но очевидно, что есть проблемы, решение которых будет непростым. В частности, президент Жозеп Мария Бартомеу дал обещания, которые не выполнил. «Мы попытаемся вернуть Неймара», — объявил он, прекрасно зная, что уже согласился на подписание Гризманна. «Мы уволим Эрнесто Вальверде, чтобы освободить место для Хави», — сказал он, но в итоге клуб и легендарный полузащитник решили, что в настоящее время не могут работать вместе.

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    • Со времени последнего переподписания контракта у Месси появилась опция, позволяющая ему уйти в конце каждого сезона. Несмотря на то, что он счастлив в своем привычном окружении на личном уровне, он держит руководство клуба в тонусе.

    Он хочет, чтобы команда была конкурентоспособной, особенно в еврокубках. И если он выразил сомнения относительно своего будущего, значит он заставит «Барсу» найти решение, а именно: умно работать на рынке и привлекать хороших игроков.

    Переговоры о продлении контракта шли хорошо. Но игровая форма оставила аргентинца недовольным, и доверие к Сетьену быстро уменьшается у большинства футболистов команды.

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    • Проблемы вышли на первый план после субботней ничьей с «Сельтой», которая еще больше усложнила задачу выиграть чемпионат. Сетьен обменялся резкими фразами с некоторыми из громких имен в команде. Тренер был разочарован, потому что не смог придерживаться плана. Он сказал игрокам, что так продолжаться не может, и что если ничего не изменится, они могут выжить его из клуба.

    Это сложно назвать объявлением об отставке. Вероятно, это лишь способ для поиска ответа.

    Позднее ответ пришел. Между капитанами, Сетьеном, а также Бартомеу состоялись переговоры, и мосты вновь начали строиться. Жерар Пике, один из капитанов и человек, который всегда в нужный момент включается в процесс, выложил твит, прося единства между клубом и фанатами.

    Но на фоне неуверенности в руководстве, в то время, когда тренера могут сменить, когда нужно подписывать новичков, когда нужно договариваться о новом контракте, Месси напрягся, и все услышали его сомнения относительно своего будущего, пусть и через радиостанцию.

    Конечно, в прошлом уже были трудные моменты, когда Месси был близок к тому, чтобы покинуть клуб.

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    • В первые дни, когда он еще не был игроком стартового состава и боролся с испанской бюрократией, миланский «Интер» был близок к его подписанию. «Нерадзурри» даже не смущали прописанные отступные в 150 миллионов евро. Мудрые слова тогдашнего президента Жоана Лапорты уладили проблему, и Месси, который на самом деле не хотел уходить, остался.

    Затем широко известные судебные процессы по уклонению от уплаты налогов нанесли Месси и его семье огромный урон, а также заставили форварда покинуть не только Барселону, но и Испанию. Но как только все было улажено, он вернулся к тренировкам и решил остаться, хотя в то время мог выбрать любой клуб в мире, в том числе и «Манчестер Сити», в который как раз собирался переходить Пеп Гвардиола.

    И вот теперь наступил третий кризис, и вместе с ним нанесен серьезный удар по клубу. После трех ничьих, и, несмотря на неплохое начало после рестарта, вскоре стало совершенно ясно, что нынешняя «Барселона» недостаточно хороша, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

    «Барселоне» пока не удалось завершить сделку по трансферу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, несмотря на тот факт, что это именно тот игрок, который ей нужен. Впрочем, в клубе настроены оптимистично относительно покупки форварда «Интера».

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    • Футбол покажет, нужен ли команде новый тренер, а это означает, что нужно забыть старых врагов и снова попытаться заполучить Хави. Виктор Фонт, кандидат на пост президента клуба на предстоящих выборах в 2021 году, не скрывает, что первое, что он сделает после избрания, — это назначит Хави, кто бы ни был наставником в то время. Хави почти наверняка предпочел бы занять пост в структуре клуба, но это футбол, поэтому никогда не говори «никогда».

    В то время как возвращение Хави может помочь обновить стиль «Барселоны», мы лишь в перспективе увидим, решит ли бывший капитан серьезные проблемы, возникшие в команде, чье звездное поколение доживает последние дни.

    Тем временем Месси будет смотреть на все это с личным интересом. 0

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