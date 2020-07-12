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    «Челси» не выиграет АПЛ с такой обороной

    Реакция прессы на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»

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    «Челси» рискует выпасть из топ-4
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    В 35-м туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Челси» со счетом 3:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Челси» рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов

    «Стремление "Шеффилд Юнайтед" попасть в Лигу Европы было подкреплено убедительной победой, которая может стать серьезным ударом по надеждам "Челси" на попадание в Лигу чемпионов. Дружина Криса Уайлдера поднимается на шестое место, а Фрэнка Лэмпарда — остается на третьем месте с 60 очками. И все же, поскольку "Лестер", у которого 59 баллов, и "Манчестер Юнайтед" с 58 пунктами, имеют матч в запасе, внезапно судьба "Челси" от него не зависит», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

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    • «Первоначально у "Синих" был удовлетворительный ритм игры. Росс Баркли, Мейсон Маунт, Рис Джеймс, Жоржиньо и Сезар Аспиликуэта перепасовывались между собой, заставляя "Клинков" бегать за ними. Когда последний вбрасывал мяч слева, это искажало плавность комбинационной игры в исполнении гостей».

    «Челси» страдает из-за проблем в обороне

    «Уязвимая оборона "Челси" создавает ему проблемы на протяжении всего этого сезона, и соперникам было слишком легко забивать. Кристенсен и Маунт были заменены в перерыве, когда менеджер Фрэнк Лэмпард попытался вернуть себе контроль над игрой. Жиру тоже вышел на замену, но "Шеффилд Юнайтед" может похвастаться третьей самой надежной обороной Премьер-лиги, и они с комфортом держали "Челси" на расстоянии вытянутой руки на протяжении всего второго тайма», — отмечает Джо Брэдшоу в отчете BBC об игре.

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    «Действительно, это была еще одна ужасная ошибка со стороны лондонцев, которая привела к третьему голу хозяев после того, как неудачно сыграл появившийся со скамейки Рюдигер. В этом сезоне команда Лэмпарда забила 49 голов по сравнению с 27 пропущенными у чемпиона. После домашнего поединка с "Норвича" в следующем туре, затем "Синие" едут в гости к "Ливерпулю", прежде чем завершить сезон на своем поле с "Вулверхэмптоном" — другим претендентом на еврокубки».

    «Шеффилд Юнайтед» имеет шансы на Лигу чемпионов

    «Крис Уайлдер и "Шеффилд Юнайтед" в понедельник узнают, будет ли достаточно пятого места, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но что бы ни случилось с "Манчестер Сити", на "Брамалл Лейн" продолжается одна из замечательных историй сезона АПЛ эпохи коронавируса. "Клинки" разобрали "Челси", продлив свою беспроигрышную серию до четыре матчей, и добавили лондонцев к другим своим скальпам, включая "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые уступили в "Стальном городе" в этом сезоне», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

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    • «Апелляцию "Манчестер Сити" на их двухсезонный запрет на участие в Лиге чемпионов рассмотрят 13 июля, тогда как "Шеффилд Юнайтед" занимает шестое место в четырех очках от пятой позиции и в пяти — от четвертого "Лестера". Если запрет "Горожан" будет подтвержден, то пятого места будет достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов, и с учетом того, как играет "Шеффилд Юнайтед", выглядит правдоподобно, что дружине Уайлдера это удастся».

    «Челси» не святят трофеи с такой обороной

    «С учетом того, что нападающие "Аякса" Хаким Зиеш и "РБ Лейпцига", Тимо Вернер уже присоединились к команде, которая может похвастаться такими игроками, как Пулишич, Абрахам и Жиру, а также потенциальным подписанием Хаверца, если клубу это удастся, даст Лэмпарду невероятные возможности сделать шаг вперед в следующем сезоне. Но то, как его команда проиграла в Шеффилде, должно вызвать тревожные звонки среди скаутов "Челси", потому что реальным приоритетом для усиления в конце этого сезона должна быть оборона», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

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  • 07/07/2020

    • «Если "Синим" не удастся пробиться в главный еврокубок, проблемы в обороне будут стоить им миллионы, и это может лишить их возможности усилить защиту. Хаверц, несомненно, будет фантастическим трансфером, если клуб сможет выиграть борьбу за него, но, возможно, лучше потратить деньги на центрального защитника и вратаря. Голы, возможно, выигрывают матчи, но поединки без пропущенных мячей приносят трофеи, и "Челси" редко выглядит так, будто способен это сделать». 0

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