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    Юбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции

    Обзор прессы по минимальной победе «Тоттенхэма» над «Эвертоном» в АПЛ

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии. Судьбу встречи решил автогол на 24-й минуте.

    Победа сохранила жизнь надеждам «Тоттенхэма» на еврокубки

    Команды не порадовали уровнем игры
    twitter.com/SpursOfficial

    «Шпоры» поднялись на восьмое место, отставая от «Вулвз», идущих шестыми, на четыре пункта. Шансы пробиться в зону еврокубков остаются в силе.

    Игроки «Тоттенхэма» показали бойцовский характер, которого так ждал от команды Жозе Моуринью. Мастерство побеждать в любых ситуациях у португальца ослабло, когда он возглавил команду в ноябре. Однако против «Эвертона» его «магия» сработала.

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    • «Особенный» одержал свою 200-ю победу в английской Премьер-лиге, став пятым менеджером, который добился этого в чемпионате. Вместе с сэром Алексом Фергюсоном, Арсеном Венгером, Гарри Реднапом и Дэвидом Мойесом.

    После поражения от «Шеффилда» Моуринью признался, что тот результат разрушил его изнутри. Но игроки нанесли ответный удар и остались в борьбе за топ-6, где «Тоттенхэм» финишировал в последние десять сезонов«, — пишет Шамун Хафес из BBC.

  • Жозе Моуринью
  • Главный тренер «Тоттенхэма»
  • Я критически высказывался о своих футболистах. Они недостаточно самокритично относились к себе. Я просил их быть более требовательными друг к другу. Конфликт между Соном и Льорисом, вероятно, был следствием наших встреч. Поэтому винить нужно меня.

    • Драка Сона и Льориса — кульминация напряжения

    "Футболист 'Тоттенхэма' Гарри Уинкс был вынужден вмешаться, чтобы сдержать гнев Уго Льориса, который после первого тайма подбежал к партнеру Сон Хын Мину и толкнул его в спину и начал что-то выкрикивать. Вратарю не понравилось, как кореец отработал в недавнем эпизоде, позволив сопернику создать голевой момент. До начала второй половины поединка пара помирилась и обнялась.

    Этот конфликт был символом стремления к победе и показателем разочарования, которое испытывает команда на фоне плохих результатов.

    Позже Льорис сказал, что разборки — это 'часть футбола', но было более показатель, что кипер признан — игроки нервничают из-за неудачного сезона. Эта стычка стала всплеском и кульминацией напряжения в коллективе", — отметил журналист The Telegraph.

  • Уго Льорис
  • Вратарь «Тоттенхэма»
  • Это останется в раздевалке. За ее пределами вы можете говорить все, что захотите. Все игроки уважают друг друга. То, что произошло между мной и Соном, — это часть футбола. В этом нет никаких проблем. В конце игры вы могли видеть, что мы более чем довольны быть частью команды и тем, что мы победили.

    • "Тоттенхэм" победил, но игра так и не наладилась

    «Шпоры» ведут борьбу за еврокубки
    twitter.com/SpursOfficial

    "Это были незабываемые первые 20 минут игры. 'Тоттенхэм' доминировал в плане контроля мяча, но все тормозилось при приближении к штрафной соперника. Команда не выглядела мощно и убедительно в плане завершения атак. Огромная удача была в том, что 'шпоры' вообще повели в счете на 24-й минуте.

    Мяч попал в ногу Холгейту и отскочил в центр штрафной площади, Ло Чельсо сыграл на добивании, мяч задел ногу защитника Майкла Кина и затем залетел под правый угол ворот — Пикфорд из-за рикошета уже ничем не мог помочь своей команде.

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    • 'Шпоры', к их чести, продолжили атаковать, понимая, что такой счет ничего не гарантирует. Однако что-то работает не так, ведь команда так и не смогла развить успех", — констатирует портал BT.

    Автор ESPN Дэнни Льюис назвал позитив и негатив минувшего поединка для "Тоттенхэма":

    "Позитив заключается в том, что 'шпоры' до этой встречи только однажды сохранили свои ворота на замке в девяти последних поединках Премьер-лиги. Обнадеживает, что им удалось сделать это снова. Даже если причина кроется в неэффективной атаке 'Эвертона' — защита лондонцев справлялась со своими задачами.

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    • Есть и негатив. Учитывая, насколько посредственно играл 'Эвертон', результат для 'Тоттенхэма' должен был быть более комфортным. 'Шпоры' часто выглядели так, словно кто-то заставляет их играть. Команда действовала беззубо и без вдохновения. Это был настолько незрелищный перфоманс, что приходится верить и ждать, что впереди 'шпор' ждет прогресс".

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