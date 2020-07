Юбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции

«Шпоры» поднялись на восьмое место, отставая от «Вулвз», идущих шестыми, на четыре пункта. Шансы пробиться в зону еврокубков остаются в силе.

Игроки «Тоттенхэма» показали бойцовский характер, которого так ждал от команды Жозе Моуринью. Мастерство побеждать в любых ситуациях у португальца ослабло, когда он возглавил команду в ноябре. Однако против «Эвертона» его «магия» сработала.

«Особенный» одержал свою 200-ю победу в английской Премьер-лиге, став пятым менеджером, который добился этого в чемпионате. Вместе с сэром Алексом Фергюсоном, Арсеном Венгером, Гарри Реднапом и Дэвидом Мойесом.

После поражения от «Шеффилда» Моуринью признался, что тот результат разрушил его изнутри. Но игроки нанесли ответный удар и остались в борьбе за топ-6, где «Тоттенхэм» финишировал в последние десять сезонов«, — пишет Шамун Хафес из BBC.

Жозе Моуринью Главный тренер «Тоттенхэма» Я критически высказывался о своих футболистах. Они недостаточно самокритично относились к себе. Я просил их быть более требовательными друг к другу. Конфликт между Соном и Льорисом, вероятно, был следствием наших встреч. Поэтому винить нужно меня.

"Футболист 'Тоттенхэма' Гарри Уинкс был вынужден вмешаться, чтобы сдержать гнев Уго Льориса, который после первого тайма подбежал к партнеру Сон Хын Мину и толкнул его в спину и начал что-то выкрикивать. Вратарю не понравилось, как кореец отработал в недавнем эпизоде, позволив сопернику создать голевой момент. До начала второй половины поединка пара помирилась и обнялась.

What's happened there?!? 😲

Hugo Lloris and Son Heung-min have to be separated by their teammates as they make their way off the pitch at half-time! 🤬

Watch the second half live on Sky Sports PL! 📺 pic.twitter.com/pw7l8fklBg