Месье Гризманн, мы ждали вас! «Алмаз» «Барселоны» разрушил «Вильярреал»

Гости вышли вперед уже на 3-й минуте и доминировали в течение всей игры, тогда как «Вильярреалу» также удалось организовать несколько молниеносных контратак. Проведя несколько трудных недель, «Барселона» все-таки порадовала яркой игрой.

Каталонцы подошли к этой встрече после двух подряд ничьих и трех ничьих в четырех последних матчах. Их форма беспокоила. Они отдали лидерство (и, возможно, титул) «Реалу» и очень напоминали престарелую команду. Однако «сине-гранатовые» не могли просто так опустить руки, потому что они все еще участвуют в Лиге чемпионов, которая возобновится в августе.

Так что Кике Сетьену нужно было как-то изменить ситуацию. И для этого он применил схему с «алмазом» в полузащите. Он использовал ее против «Атлетико», но трудно измерить ее эффективность, когда против тебя действуют подопечные Диего Симеоне. Да, схема показала многообещающие результаты с точки зрения активизации взаимодействия «Барселоны», но в то же время она оставалась недостаточно скоростной.

В игре против «Вильярреала» Сетьен внес два важных изменения: он включил Антуана Гризманна и Серхи Роберто в стартовые состав. Это позволило провести перезарядку всей схемы, поскольку Роберто в целом похож на Артуро Видаля, но он качественнее совершает рывки вперед и выполняет больше вертикальных передач.

Lionel Messi has now provided two assists in three of his last four LaLiga away games.

Two exquisite assists on the board before the break tonight. 🅰️🅰️ pic.twitter.com/fh5Oiz8Lsp — Squawka Football (@Squawka) July 5, 2020

Объединение Роберто с Жорди Альбой на левом фланге позволило разрушить оборону соперника. Именно их взаимодействие привело к первому голу, когда после прострела Альбы мяч в свои ворота срезал Пау Торрес, не позволив отличиться Гризманну. Каталонец столь важен, потому что в атаке он действует с большей ответственностью, чем Артуро Видаль. Позже он сыграл правого защитника и даже смог сыграть роль Видаля (честно говоря, лучше чилийца).

Говоря о Гризманне, можно сказать, что он смотрелся в своей стихии, играя в центре нападения вместе с Луисом Суаресом. Француз неожиданно оказывался настолько близко к партнерам, что смог объединится с ними так, как ни в одном другом матче. Он выглядел очень счастливым после первого гола и особенно после третьего, когда ему ассистировал Месси. Аргентинец отвел внимание обороны на себя и отдал пас Гризманну, а француз эффектным ударом перебросил мяч через Серхио Асенхо. Это было здорово, его выступление было великолепным. Месье Гризманн, мы ждали вас!

Даже Луис Суарес был намного острее, чем обычно, потому что «алмазная» схема не требует от него сумасшедшей скорости, а движение является его главной слабостью в наши дни. Уругваец достойно отыграл 60 минут. Он почувствовал в первом голе и забил второй после передачи Месси.

Конечно, Месси был ослепительным на «Эстадио де ла Серамика», выполняя превосходные рывки и передачи. Он забил гол, который в итоге отменили из-за офсайда, а также пробил в перекладину со штрафного. Он не отличился точным ударом, но двух результативных передач было достаточно. Теперь на его счету 19 ассистов и 22 гола в сезоне.

Lionel Messi for Barcelona against Villarreal:

❍ Most touches (113)

❍ Most duels (10)

❍ Most chances created (6)

❍ Most shots (4)

❍ Most take-ons completed (2)

❍ Most assists (2)

Messi, Messi, Messi. pic.twitter.com/soeyzAW6nP — Squawka Football (@Squawka) July 5, 2020

Его первый ассист был нереальным: он включил фантастическую скорость и оторвался сразу от трех игроков «Вильярреала», прежде чем найти Луиса Суареса. Второй ассист он сделал на Гризманна. Если бы был и третий, то он мог бы стать первым игроком в истории Ла Лиги, записавшим на свой счет не меньше 20 голов и 20 передач за сезон, а, поскольку Мартин Брейтуэйт упустил отличный шанс после превосходного паса от Месси, это действительно могло случиться.

«Барселона» парила над полем в Вильярреале в первом тайме. Было приятно наблюдать за лучшим футболом в исполнении команды при Сетьене. Очевидно, что были заметны и недостатки, поскольку порой «Вильярреал» прорезал оборону «сине-гранатовых» с абсурдной легкостью. Недостаток скорости у Серхио Бускетса, Жерара Пике и Клемана Лангле означает, что такие риски будут всегда при игре с «алмазной» схемой, когда фулбэки располагаются высоко.

В принципе, Артуро Видаль, мог бы помочь, но вы не можете доверять чилийцу делать что-либо, кроме как бегать, атаковать и иногда забивать. Когда Френки де Йонг вернется после травмы, он будет гораздо лучше подходить для этой роли, добавляя обороне некоторую прочность в качестве противовеса Бускетсу или Рики Пучу.

Что было особенно впечатляющим для «Барселоны», так это то, что даже во втором тайме, когда «Вильярреал» перестроил свой состав под борьбу с «алмазом» «Барселоны», «сине-гранатовые» продолжали доминировать в игре. Кике Сетьен в этот раз также активно использовал замены. Спустя час игры он снял уставшего Луиса Суареса и выпустил на поле Рики Пуча.

Пуч добавил совершенно новый динамизм в полузащиту «Барселоны», так же, как он сделал это в матчах против «Атлетико» и «Сельты». Особенно активно каталонец связывался с Месси. Возможно, именно он был звездой второго тайма.

Затем перетянуть на себя одеяло попытался Ансу Фати с помощью ярких дриблингов и своего красивого гола, когда поймал Асенхо на противоходе, нанеся удар вслепую. Таким образом, он поставил победную точку.

Ansu Fati has netted his sixth LaLiga goal of the season.

Reminder: Ansu Fati is 17 years of age. pic.twitter.com/X6kC7JM4rg — Squawka Football (@Squawka) July 5, 2020

«Алмазная» схема, которая может превратиться в 4-3-3 с ложной «девяткой», когда такие нападающие, как Ансу и Брейтуэйт действуют действительно широко, является явным ответом на проблемы «Барселоны» в этом сезоне.

Их состав далеко не такой, каким должен быть, но «алмаз» ставит самых талантливых игроков в наилучшую возможную позицию, чтобы команда играла хорошо, а когда лучшие футболисты «Барселоны» играют хорошо, мало кто на этой планете способен их остановить.

«Алмаз» «Барселоны» разрушил превосходную команду «Вильярреала», и если каталонцы смогут продолжать наращивать импульс и химию в этой новой схеме, тогда «сине-гранатовые» будут считаться одними из фаворитов августовской Лиги чемпионов.

0