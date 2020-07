Месье Гризманн, мы ждали вас! «Алмаз» «Барселоны» разрушил «Вильярреал»

Гости вышли вперед уже на 3-й минуте и доминировали в течение всей игры, тогда как «Вильярреалу» также удалось организовать несколько молниеносных контратак. Проведя несколько трудных недель, «Барселона» все-таки порадовала яркой игрой.

Каталонцы подошли к этой встрече после двух подряд ничьих и трех ничьих в четырех последних матчах. Их форма беспокоила. Они отдали лидерство (и, возможно, титул) «Реалу» и очень напоминали престарелую команду. Однако «сине-гранатовые» не могли просто так опустить руки, потому что они все еще участвуют в Лиге чемпионов, которая возобновится в августе.

Так что Кике Сетьену нужно было как-то изменить ситуацию. И для этого он применил схему с «алмазом» в полузащите. Он использовал ее против «Атлетико», но трудно измерить ее эффективность, когда против тебя действуют подопечные Диего Симеоне. Да, схема показала многообещающие результаты с точки зрения активизации взаимодействия «Барселоны», но в то же время она оставалась недостаточно скоростной.

В игре против «Вильярреала» Сетьен внес два важных изменения: он включил Антуана Гризманна и Серхи Роберто в стартовые состав. Это позволило провести перезарядку всей схемы, поскольку Роберто в целом похож на Артуро Видаля, но он качественнее совершает рывки вперед и выполняет больше вертикальных передач.

Lionel Messi has now provided two assists in three of his last four LaLiga away games.

Two exquisite assists on the board before the break tonight. 🅰️🅰️ pic.twitter.com/fh5Oiz8Lsp