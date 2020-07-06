Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России, досрочно завоевав золотые медали турнира. В начале встречи иранский форвард гостей Сердар Азмун воспользовался ошибкой Юрия Газинского, открыв счет. На 29-й минуте Даниил Уткин восстановил равновесие в матче, а на 41-й минуте Вандерсон не смог реализовать пенальти — Андрей Лунев парировал два удара подряд. В конце тайма петербуржцы получили право пробить 11-метровый, который реализовал Артем Дзюба. В начале второй половины игры Уткин сравнял счет, но спустя пару минут Азмун также оформил дубль. Окончательную точку в поединке поставил Алексей Сутормин.

«Зенит» и «Краснодар» отказались от ротации

Редакция Sport24 не увидела сюрпризов в стартовых составах команд на важнейший матч в Краснодаре.

«Из-за незабитого Алексеем Миранчуком пенальти на 98-й минуте матча с "Сочи" "Зенит" получил возможность оформить чемпионство за четыре тура до финиша. Настолько досрочно в РПЛ не оформлял чемпионство никто, так что желание "Зенита" закончить все заранее было легко объяснимо.

Семак выставил уже привычный состав с Барриосом в опорной зоне, Кузяевым с Оздоевым чуть выше и с Малкомом в роли десятки.

Мурад Мусаев наконец является полноценным главным тренером "Краснодара", и с учетом переносов двух предыдущих игр на его команду было посмотреть особенно интересно. Особенно с учетом того, какую перестрелку эти команды устроили здесь в прошлом сезоне».

На #КраснодарЗенит выйдут эти парни 👇🏻

В запасе у «быков»: Адамов (В), Синицын (В), Сорокин, Сергеев, Кабелла, Онугха, Черников, Фернандеш, Сулейманов, Кутовой, Воротников. pic.twitter.com/dCN62fCIBT — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 5, 2020

Газинский привёз гол уже 4-й минуте

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов радуется активной и насыщенной событиями первой половине матча, который начался с курьезного гола.

«Матч в Краснодаре начался с нелепого гола, который хозяева привезли сами себе. На четвёртой минуте Сафонов быстро ввёл мяч в игру, отдав передачу Газинскому. Юрий вроде бы обработал передачу, но затем сделал отвратительное второе касание, чем с удовольствием воспользовался Азмун. Нападающий обокрал полузащитника и пробил точно в ближний угол ворот.

В первом тайме "Краснодар" играл лучше. Но "Зенит" не прощал "быкам" ошибок

На пропущенный мяч хозяева отреагировал очень здорово. "Быки" тут же бросились в нападение и организовали несколько хороших атак, результатом которых стали два неопасных удара в створ.

В начале встречи игроки "Краснодара" добирались до чужих ворот, как правило, через левый фланг, пользуясь регулярными подключениями Рамиреса и активностью Вандерсона. Им обоим помогал Вильена, смещаясь из центра налево.

Тем временем "Зенит" пытался успокоить темп матча. Когда появлялась возможность, питерцы убегали в контратаки, но чаще гости не торопясь переходили центр поля и старались действовать позиционно.

К середине тайма хозяева ещё сильнее увеличили скорости, стали играть разнообразнее и всё-таки смогли взломать оборону "Зенита".

Календарь и таблица РПЛ

На правом фланге "быки" разыграли шикарную комбинацию: Ольссон сделал проникающую передачу в штрафную на Петрова, тот дошёл до лицевой линии и прострелил в центр, где уже стоял Уткин. Даниил в касание переправил мяч в дальний угол и сравнял счёт».

Пенальти — бич «Краснодара»

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает переломным моментом матча нереализованный «Краснодаром» в первом тайме пенальти.

«Как можно так небрежно играть на линии своей штрафной, стоя лицом к собственному голкиперу на первых минутах матча? Газинский допустил непростительную ошибку, поскольку у него было время, его никто не прессинговал. Грубый ляп подарил Азмуну гол, после чего "Зенит" получил фору и немного расслабился, поэтому провалил первый тайм по своим меркам.

Конечно, если бы пропустили с пенальти и не забили бы после попадания мяча в руку Вильене (Карасев скорее прав, чем нет, ведь и площадь тела была увеличена, и рука не по швам на "восемь часов" на циферблате воображаемых часов), то всем могло бы сложиться хуже, но фиксируем — "Зенит" не сразу собрался.

Все футбольные трансферы

В этом сезоне краснодарская команда не забила уже четыре "одиннадцатиметровых". А теперь угадайте, кто в прошлом сезоне реализовал именно 4 пенальти в пользу "горожан"? Разумеется, что Классон. Потеряв пенальтиста, команда Мусаева позволяла соперникам пользоваться своими осечками. Сегодня "Зенит" мог "поплыть", если бы пропустил и начал бы уступать в счете.

Но Лунёв блестяще парировал и удар Вандерсона, и мощную добавку. Поскольку "горожане" играют первым номером, то в их ворота пенальти видим редко. Сегодня пропустили всего четвертый гол с "точки", они не как "Ростов", что получил 8 голов с пенальти в свои ворота. Но суммируем 4 промаха и 4 гола Сафонову — вот и потерянные очки в борьбе за второе место».

Шедевр Уткина и золотой гол Азмуна

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак радуется тому, что второй тайм оказался не менее динамичным и результативным, чем первый.

«Второй тайм оказался не менее событийным. Семак быстро осознал, что Вандерсон мутузит Сантоса на фланге и решил проблему неожиданным образом — заменил Магомеда Оздоева на Юрия Жиркова. Ветеран занял позицию на левом фланге обороны, а бразилец отправился в пару к Вильмару Барриосу. Зенитовцев эта рокировка запутала, и в начале второй половины они оставили огромное пространство в опорной зоне, чем воспользовался лучший игрок "быков" Уткин, роскошным ударом уложивший мяч в правую от Лунева девятку.

Однако радость "быков" была недолгой. Спустя всего две минуты они опять напортачили у своих ворот, в полном составе наблюдая за тем, как мяч мечется вдоль линии вратарской. Дзюба навязал верховую борьбу Кайо и Мартыновичу, отскок подкараулил Кузяев, чей удар был заблокирован, но срикошетил к Азмуну, и уже иранец со второй попытки поразил цель. Этот гол в итоге стал для "Зенита"-2019/20 золотым.

На сей раз "Зенит" не стал без боя отдавать инициативу, и игра раскрылась, как редко бывает в чемпионате России. Атаку на ворота Сафонова сменяла атака на ворота Лунева. Разумеется, расклад оказался на руку мастеровитым гостям с их длинной скамейкой. Азмун из выгодной позиции промахнулся мимо ближнего угла, Дзюба вынудил Мартыновича срезать мяч в перекладину. А реализовал свой шанс вышедший на замену Алексей Сутормин, воспользовавшийся скидкой на ход от Дзюбы. Последний упрочил лидерство в гонках лучших бомбардиров и ассистентов чемпионата — 16+11!»

Победа в Краснодаре сняла все вопросы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что победа над «Краснодаром» еще больше легитимизирует чемпионство «Зенита».

«Символично, что чемпионство "Зенит" оформил именно в этой игре. В матче с командой, которую уважают все в России и чей стиль считается самым интересным и прогрессивным. "Краснодар" это в какой-то степени совесть российского футбола — пример для всех, как можно строить клуб.

За него часто переживают даже болельщики других команд. Когда "Краснодар" достиг известных вершин, это стало живым доказательством того, что успех может быть честным. А значит, и все другое, что связано с "Краснодаром" — честное. В том числе и победы над ним.

Иными словами, яркая и уверенная победа над "Краснодаром" на его поле не просто оформляет "Зениту" чемпионство, но наделяет этот титул полной легитимностью.

Самый крепкий и благородный соперник? Обыгран на его поле в великолепном стиле! Это важно и в том смысле, что с "Локо" в этом чемпионате статистика у "Зенита" так себе (поражение и ничья), зато с "Краснодаром" теперь все убедительно (ничья, победа). А запоминается, как известно, последнее».

«Зенит» умеет терпеть и не нервничать, у команды ДНК чемпиона

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов считает, что в пользу «Зенита» сыграли класс и опыт игроков, собранных в команде.

«Отрезками "Зенит" проседал, но не настолько, чтобы все потерять и проиграть матч. "Краснодар" должен был выходить вперед, но в любом случае потратил слишком много сил на прессинг и давление в первом тайме. Держать уровень ни по ходу матча, ни по ходу дистанции "Краснодар", как и другие клубы топ-5, неспособны.

В этом матче у "Зенита" была твердая мужская рука, которая не отпускала и цеплялась за победу, даже когда было совсем тяжело. А у "Краснодара" — трясущаяся юношеская. Ухватились за победу — и отпустили, не забив пенальти. Снова вернули надежду голом Уткина — и сразу же все упустили и пропустили.

"Зениту" приходилось очень тяжело, но команда спокойно терпела и была уверена, что время придет, а соперник подсядет. "Зенит" "возили", но он не поплыл.

Вся эта стойкость — от опытнейших игроков с духом победителя, которых у "Краснодара" нет. Ивановичу и Ракицкому в РПЛ нестрашно абсолютно ничего, в атаке тащит Дзюба, середину выжигает боец до мозга и костей Барриос, со скамейки готов помочь великий Жирков.

Всё о футболе России

"Краснодар" может приблизиться к уровню игры "Зенита" (сейчас еще очень далек), но проблема ментальности никуда не денется. Поэтому кто-то отдает мячи, кто-то за это наказывает. Кто-то не забивает пенальти, а кто-то уже через пару минут забивает. Кто-то разваливается из-за обидной пробоины, а кто-то спокойно переживает кризисный момент, а потом идет показывать класс».

У нас чемпионы всегда не торт

Автор «Чемпионата» Роман Вагин играет на опережение и заранее дает ответ хейтерам, которые могут усомниться в заслуженности чемпионства «Зенита».

«Второй год подряд матч "Краснодар" — "Зенит" — гимн футболу. Просто праздник какой-то! И второй год подряд победой над "быками" команда Семака ставит красивую и жирную чемпионскую точку. В этом сезоне ещё и де-факто. Мои поздравления.

Этих поздравлений сейчас — и по делу — будет очень много. В адрес всех и каждого. Семака, который в свои 44 года уже выиграл два золота как тренер. Дзюбы — и забивающего, и отдающего, и вообще. Азмуна — иранец гуляет-нарушает, но и дело своё знает. Лунёва — про него все стали забывать, а он летом вернулся в состав, и в Краснодаре взял решающий пенальти. Даже Сутормина — за сколько он всё-таки в "Зенит" перешёл?

Чемпионов не выбирают и не назначают — чемпионами становятся. И не миллионы в футбол играют. "Лестер" помните? Кто из года в год мешает "Краснодару" такую же сказку написать? VAR, "Газпром"? Или всё-таки сами где-то недорабатывают? Как ни очная дуэль с "Зенитом" (дома!) — так фиаско.

Конечно, у "Зенита" мощности — на зависть всем. И кто бы спорил — это серьёзное подспорье. Но разве они помешали Миранчуку забить вчера с пенальти "Сочи"?

Незаслуженный чемпион — такой же оксюморон, как и живой труп. Команда или выиграла чемпионат, или нет — третьего не дано. Бедный, богатый, оборонительный футбол, зрелищный… Тот, кто первый, тот и прав. Только это в итоге и важно. Только это остаётся в истории».

Потемкинская деревня

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов сетует на низкий уровень конкуренции в РПЛ, приведший к полному доминированию «Зенита».

«Нет, не хочу сказать, что "Зенит"-2019/20 выиграл бы и без тренера. Заслуга Семака, по крайней мере, в том, что ему удается держать своих многочисленных звезд (по российским меркам, конечно) в постоянном тонусе. На всей дистанции чемпионата сине-бело-голубые не позволяли себе серьезных спадов, а проиграть они способны, пожалуй, только сами себе.

Причем тенденция такова, что и следующий сезон, который уже не за горами, рискует стать продолжением двух предыдущих. Борьба в чемпионате-2020/21, можно в этом не сомневаться, пойдет под девизом — "Зенит и все остальные". И такая расстановка сил все больше напоминает футбол 90-х, в которых царил "Спартак", пока претенденты на медали больше походили на музыкантов из разогрева, которых выпускают на сцену перед выступлением главной звезды.

Матч в Краснодаре, где "Зенит" оформил свое чемпионство официально, в этом плане показателен. Клуб Сергея Галицкого ведет борьбу за второе место, которое дает право напрямую выйти в Лигу чемпионов. Три очка ему нужны были позарез, но даже такая мотивация не помогла "быкам" прыгнуть выше головы.

Все прогнозы на футбол

Они сражались, дважды отыгрывались, могли выйти вперед, если бы Вандерсон при счете 1:1 забил пенальти, но весь матч не покидало ощущение, что гости просто играют с хозяевами в кошки-мышки. Как только "Зенит" не устраивал счет, питерцы в кратчайшие сроки переворачивали цифры на табло в свою пользу. Показывая, кто в любом городе РПЛ хозяин».

0