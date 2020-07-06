Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы

«Зенит» и «Краснодар» отказались от ротации
Редакция Sport24 не увидела сюрпризов в стартовых составах команд на важнейший матч в Краснодаре.
«Из-за незабитого Алексеем Миранчуком пенальти на 98-й минуте матча с "Сочи" "Зенит" получил возможность оформить чемпионство за четыре тура до финиша. Настолько досрочно в РПЛ не оформлял чемпионство никто, так что желание "Зенита" закончить все заранее было легко объяснимо.
Семак выставил уже привычный состав с Барриосом в опорной зоне, Кузяевым с Оздоевым чуть выше и с Малкомом в роли десятки.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #КраснодарЗенит! pic.twitter.com/S6NH68shV4— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
Мурад Мусаев наконец является полноценным главным тренером "Краснодара", и с учетом переносов двух предыдущих игр на его команду было посмотреть особенно интересно. Особенно с учетом того, какую перестрелку эти команды устроили здесь в прошлом сезоне».
На #КраснодарЗенит выйдут эти парни 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 5, 2020
В запасе у «быков»: Адамов (В), Синицын (В), Сорокин, Сергеев, Кабелла, Онугха, Черников, Фернандеш, Сулейманов, Кутовой, Воротников. pic.twitter.com/dCN62fCIBT
Газинский привёз гол уже 4-й минуте
Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов радуется активной и насыщенной событиями первой половине матча, который начался с курьезного гола.
«Матч в Краснодаре начался с нелепого гола, который хозяева привезли сами себе. На четвёртой минуте Сафонов быстро ввёл мяч в игру, отдав передачу Газинскому. Юрий вроде бы обработал передачу, но затем сделал отвратительное второе касание, чем с удовольствием воспользовался Азмун. Нападающий обокрал полузащитника и пробил точно в ближний угол ворот.
В первом тайме "Краснодар" играл лучше. Но "Зенит" не прощал "быкам" ошибок
На пропущенный мяч хозяева отреагировал очень здорово. "Быки" тут же бросились в нападение и организовали несколько хороших атак, результатом которых стали два неопасных удара в створ.
В начале встречи игроки "Краснодара" добирались до чужих ворот, как правило, через левый фланг, пользуясь регулярными подключениями Рамиреса и активностью Вандерсона. Им обоим помогал Вильена, смещаясь из центра налево.
Тем временем "Зенит" пытался успокоить темп матча. Когда появлялась возможность, питерцы убегали в контратаки, но чаще гости не торопясь переходили центр поля и старались действовать позиционно.
К середине тайма хозяева ещё сильнее увеличили скорости, стали играть разнообразнее и всё-таки смогли взломать оборону "Зенита".
На правом фланге "быки" разыграли шикарную комбинацию: Ольссон сделал проникающую передачу в штрафную на Петрова, тот дошёл до лицевой линии и прострелил в центр, где уже стоял Уткин. Даниил в касание переправил мяч в дальний угол и сравнял счёт».
Пенальти — бич «Краснодара»
Автор Soccer.ru Станислав Горин считает переломным моментом матча нереализованный «Краснодаром» в первом тайме пенальти.
«Как можно так небрежно играть на линии своей штрафной, стоя лицом к собственному голкиперу на первых минутах матча? Газинский допустил непростительную ошибку, поскольку у него было время, его никто не прессинговал. Грубый ляп подарил Азмуну гол, после чего "Зенит" получил фору и немного расслабился, поэтому провалил первый тайм по своим меркам.
Конечно, если бы пропустили с пенальти и не забили бы после попадания мяча в руку Вильене (Карасев скорее прав, чем нет, ведь и площадь тела была увеличена, и рука не по швам на "восемь часов" на циферблате воображаемых часов), то всем могло бы сложиться хуже, но фиксируем — "Зенит" не сразу собрался.
В этом сезоне краснодарская команда не забила уже четыре "одиннадцатиметровых". А теперь угадайте, кто в прошлом сезоне реализовал именно 4 пенальти в пользу "горожан"? Разумеется, что Классон. Потеряв пенальтиста, команда Мусаева позволяла соперникам пользоваться своими осечками. Сегодня "Зенит" мог "поплыть", если бы пропустил и начал бы уступать в счете.
Но Лунёв блестяще парировал и удар Вандерсона, и мощную добавку. Поскольку "горожане" играют первым номером, то в их ворота пенальти видим редко. Сегодня пропустили всего четвертый гол с "точки", они не как "Ростов", что получил 8 голов с пенальти в свои ворота. Но суммируем 4 промаха и 4 гола Сафонову — вот и потерянные очки в борьбе за второе место».
Шедевр Уткина и золотой гол Азмуна
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак радуется тому, что второй тайм оказался не менее динамичным и результативным, чем первый.
«Второй тайм оказался не менее событийным. Семак быстро осознал, что Вандерсон мутузит Сантоса на фланге и решил проблему неожиданным образом — заменил Магомеда Оздоева на Юрия Жиркова. Ветеран занял позицию на левом фланге обороны, а бразилец отправился в пару к Вильмару Барриосу. Зенитовцев эта рокировка запутала, и в начале второй половины они оставили огромное пространство в опорной зоне, чем воспользовался лучший игрок "быков" Уткин, роскошным ударом уложивший мяч в правую от Лунева девятку.
Однако радость "быков" была недолгой. Спустя всего две минуты они опять напортачили у своих ворот, в полном составе наблюдая за тем, как мяч мечется вдоль линии вратарской. Дзюба навязал верховую борьбу Кайо и Мартыновичу, отскок подкараулил Кузяев, чей удар был заблокирован, но срикошетил к Азмуну, и уже иранец со второй попытки поразил цель. Этот гол в итоге стал для "Зенита"-2019/20 золотым.
На сей раз "Зенит" не стал без боя отдавать инициативу, и игра раскрылась, как редко бывает в чемпионате России. Атаку на ворота Сафонова сменяла атака на ворота Лунева. Разумеется, расклад оказался на руку мастеровитым гостям с их длинной скамейкой. Азмун из выгодной позиции промахнулся мимо ближнего угла, Дзюба вынудил Мартыновича срезать мяч в перекладину. А реализовал свой шанс вышедший на замену Алексей Сутормин, воспользовавшийся скидкой на ход от Дзюбы. Последний упрочил лидерство в гонках лучших бомбардиров и ассистентов чемпионата — 16+11!»
Победа в Краснодаре сняла все вопросы
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что победа над «Краснодаром» еще больше легитимизирует чемпионство «Зенита».
«Символично, что чемпионство "Зенит" оформил именно в этой игре. В матче с командой, которую уважают все в России и чей стиль считается самым интересным и прогрессивным. "Краснодар" это в какой-то степени совесть российского футбола — пример для всех, как можно строить клуб.
За него часто переживают даже болельщики других команд. Когда "Краснодар" достиг известных вершин, это стало живым доказательством того, что успех может быть честным. А значит, и все другое, что связано с "Краснодаром" — честное. В том числе и победы над ним.
Иными словами, яркая и уверенная победа над "Краснодаром" на его поле не просто оформляет "Зениту" чемпионство, но наделяет этот титул полной легитимностью.
Самый крепкий и благородный соперник? Обыгран на его поле в великолепном стиле! Это важно и в том смысле, что с "Локо" в этом чемпионате статистика у "Зенита" так себе (поражение и ничья), зато с "Краснодаром" теперь все убедительно (ничья, победа). А запоминается, как известно, последнее».
«Зенит» умеет терпеть и не нервничать, у команды ДНК чемпиона
Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов считает, что в пользу «Зенита» сыграли класс и опыт игроков, собранных в команде.
«Отрезками "Зенит" проседал, но не настолько, чтобы все потерять и проиграть матч. "Краснодар" должен был выходить вперед, но в любом случае потратил слишком много сил на прессинг и давление в первом тайме. Держать уровень ни по ходу матча, ни по ходу дистанции "Краснодар", как и другие клубы топ-5, неспособны.
В этом матче у "Зенита" была твердая мужская рука, которая не отпускала и цеплялась за победу, даже когда было совсем тяжело. А у "Краснодара" — трясущаяся юношеская. Ухватились за победу — и отпустили, не забив пенальти. Снова вернули надежду голом Уткина — и сразу же все упустили и пропустили.
"Зениту" приходилось очень тяжело, но команда спокойно терпела и была уверена, что время придет, а соперник подсядет. "Зенит" "возили", но он не поплыл.
Вся эта стойкость — от опытнейших игроков с духом победителя, которых у "Краснодара" нет. Ивановичу и Ракицкому в РПЛ нестрашно абсолютно ничего, в атаке тащит Дзюба, середину выжигает боец до мозга и костей Барриос, со скамейки готов помочь великий Жирков.
"Краснодар" может приблизиться к уровню игры "Зенита" (сейчас еще очень далек), но проблема ментальности никуда не денется. Поэтому кто-то отдает мячи, кто-то за это наказывает. Кто-то не забивает пенальти, а кто-то уже через пару минут забивает. Кто-то разваливается из-за обидной пробоины, а кто-то спокойно переживает кризисный момент, а потом идет показывать класс».
У нас чемпионы всегда не торт
Автор «Чемпионата» Роман Вагин играет на опережение и заранее дает ответ хейтерам, которые могут усомниться в заслуженности чемпионства «Зенита».
«Второй год подряд матч "Краснодар" — "Зенит" — гимн футболу. Просто праздник какой-то! И второй год подряд победой над "быками" команда Семака ставит красивую и жирную чемпионскую точку. В этом сезоне ещё и де-факто. Мои поздравления.
Этих поздравлений сейчас — и по делу — будет очень много. В адрес всех и каждого. Семака, который в свои 44 года уже выиграл два золота как тренер. Дзюбы — и забивающего, и отдающего, и вообще. Азмуна — иранец гуляет-нарушает, но и дело своё знает. Лунёва — про него все стали забывать, а он летом вернулся в состав, и в Краснодаре взял решающий пенальти. Даже Сутормина — за сколько он всё-таки в "Зенит" перешёл?
Чемпионов не выбирают и не назначают — чемпионами становятся. И не миллионы в футбол играют. "Лестер" помните? Кто из года в год мешает "Краснодару" такую же сказку написать? VAR, "Газпром"? Или всё-таки сами где-то недорабатывают? Как ни очная дуэль с "Зенитом" (дома!) — так фиаско.
Конечно, у "Зенита" мощности — на зависть всем. И кто бы спорил — это серьёзное подспорье. Но разве они помешали Миранчуку забить вчера с пенальти "Сочи"?
Незаслуженный чемпион — такой же оксюморон, как и живой труп. Команда или выиграла чемпионат, или нет — третьего не дано. Бедный, богатый, оборонительный футбол, зрелищный… Тот, кто первый, тот и прав. Только это в итоге и важно. Только это остаётся в истории».
Потемкинская деревня
Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов сетует на низкий уровень конкуренции в РПЛ, приведший к полному доминированию «Зенита».
«Нет, не хочу сказать, что "Зенит"-2019/20 выиграл бы и без тренера. Заслуга Семака, по крайней мере, в том, что ему удается держать своих многочисленных звезд (по российским меркам, конечно) в постоянном тонусе. На всей дистанции чемпионата сине-бело-голубые не позволяли себе серьезных спадов, а проиграть они способны, пожалуй, только сами себе.
Причем тенденция такова, что и следующий сезон, который уже не за горами, рискует стать продолжением двух предыдущих. Борьба в чемпионате-2020/21, можно в этом не сомневаться, пойдет под девизом — "Зенит и все остальные". И такая расстановка сил все больше напоминает футбол 90-х, в которых царил "Спартак", пока претенденты на медали больше походили на музыкантов из разогрева, которых выпускают на сцену перед выступлением главной звезды.
Матч в Краснодаре, где "Зенит" оформил свое чемпионство официально, в этом плане показателен. Клуб Сергея Галицкого ведет борьбу за второе место, которое дает право напрямую выйти в Лигу чемпионов. Три очка ему нужны были позарез, но даже такая мотивация не помогла "быкам" прыгнуть выше головы.
Они сражались, дважды отыгрывались, могли выйти вперед, если бы Вандерсон при счете 1:1 забил пенальти, но весь матч не покидало ощущение, что гости просто играют с хозяевами в кошки-мышки. Как только "Зенит" не устраивал счет, питерцы в кратчайшие сроки переворачивали цифры на табло в свою пользу. Показывая, кто в любом городе РПЛ хозяин».