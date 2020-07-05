Чалова прорвало в Грозном. ЦСКА уничтожил «Ахмат» и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов

Московский ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура РПЛ. На 61-й минуте счет открыл нападающий армейцев Федор Чалов, который забил впервые с ноября 2019 года. Затем Никола Влашич удвоил преимущество гостей. На 65-й минуте встречи Арнор Сигурдссон довел счет до разгромного. Окончательный счет установил защитник «Ахмата» Андрей Семенов, который срезал мяч в свои ворота.

ЦСКА без Фернандеса, «Ахмат» — без Глушакова

Редакция Sport24 ругает скучный первый тайм матча, в котором почти не было опасных моментов.

«ЦСКА очень тяжело выходил после карантинной паузы. Здесь были и поражение 0:4, и побег Виктора Гончаренко в Белоруссию с последующим триумфальным возвращением на дерби со "Спартаком", которое армейцы выиграли 2:0.

У "Ахмата", наоборот, все было очень спокойно и стабильно: семь очков в трех матчах и уход с последней строчки в турнирной таблице. Продолжить беспроигрышную серию грозненцев должен был следующий состав.

Гончаренко не мог рассчитывать на дисквалифицированного за перебор карточек Марио Фернандеса. Поэтому сильнейший состав он выставить не смог.

Первый тайм вообще не предвещал интересной игры. Минимум опасных моментов, более или менее равная игра и всего один удар в створ на двоих.

Примерно так же началась и вторая половина. Но как только прошел час игрового времени, ЦСКА проснулся. Первым проснулся Федор Чалов, забивший свой первый мяч с ноября прошлого года, замкнув прострел Ивана Облякова».

Состав грозненцев на матч 26 тура «Ахмат» — ЦСКА 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/TsOmoifze2 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 4, 2020

Чалов проснулся

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отдает должное главному герою матча в Грозном — нападающему ЦСКА, который до матча не забивал с ноября.

«Как раз на исходе получаса у Чалова получилось изящно подыграть заменявшему Марио Кучаеву. Российский полузащитник, позволив парировать Городову, удар смазал. Это был единственный реальный момент гостей за целый тайм. Загубленный Обляковым штрафной после лёгкой симуляции Сигурдссона — не в счёт. У "Ахмата" не было и этого. Забегая вперёд, хозяева так ни разу и не пробили в створ до конца встречи.

Второй тайм оказался намного интереснее — и важнее для команды Гончаренко. Фёдор Чалов в ходе текущего сезона превратился в одного из самых критикуемых футболистов лиги. Воспитанник красно-синих стал по итогам прошлого чемпионата лучшим бомбардиром РПЛ и, наверное, главным символом нового, молодого и улыбчивого ЦСКА.

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После прошедшего нового года, как и у всей команды, дела у форварда пошли совсем тяжело — против "Зенита" Чалов не сумел попасть в пустые ворота.

Гончаренко говорил о психологических проблемах Чалова — нападающему не хватало уверенности из-за собственных ошибок. И в матче с "Ахматом" защитники грозненского клуба увидели, что может случиться, если эту уверенность Чалову дать.

«Ахмат» — ЦСКА ЦСКА

Первый гол ЦСКА случился после того, как в середине второго тайма Обляков выкатил чистейший мяч на Чалова. Не забить шансов у Фёдора просто не было — и он оформил первый свой мяч в этом году. Через минуту после этого форвард сделал гол уже для Влашича: Чалов качнулся с фланга, пробил не наверняка, но на добивании подоспел хорватский полузащитник».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Первый тайм был равным, второй смогли развернуть в нашу сторону. Очень тонкая грань между победой и поражением. Арбитр смотрел пенальти в наши ворота. Все могло качнуться в другую сторону после того, как фола не было. Мы оживились, а «Ахмат» на этом фоне растерялся. После первого забитого мяча забили второй и третий. Конкуренция никуда не делась. Рад за Кирилла Набабкина, ему много от меня доставалось, но сейчас он ярко и качественно играет. Он должен быть лидером в силу возраста. Набабкин в хорошей форме, играет в старте.

«Ахмат» добил себя сам

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов фиксирует голевую феерию, которая развернулась во втором тайме матча в Грозном.

«Буквально в следующей атаке неутомимые "армейцы" удвоили преимущество. Чалов слева сместился ближе к центру штрафной и зарядил в ближний угол. На этот раз вратарь хозяев Городов выручил. Тем не менее на добивание подоспел Влашич. Хорват выждал шикарную паузу, усадив соперника на газон, приблизился к воротам и расстрелял голкипера.

На этом гости не успокоились. Уже на 65-й минуте они побежали забивать третий гол. В чужой штрафной Сигурдссон в метре от лицевой линии подхватил мяч, обыграл защитника и после мощнейшего удара угодил точно в дальний угол ворот.

К тому моменту "Ахмат" был уже приговорён. Впрочем, футболисты ЦСКА не смогли отказать себе в удовольствии добить "хромающего" соперника.

Хотя скорее хозяева расправились с собой самостоятельно. На 84-й минуте после прострела Бийола Семёнов случайно срезал мяч в свои ворота. Только автогола не хватало болельщикам "Ахмата" в столь "приятный" вечер.

Разгромив грозненцев, ЦСКА догнал "Ростов" и сравнялся с командой Карпина по количеству набранных очков (43). Похоже, возвращение Гончаренко пошло "армейцам" на пользу».

Игорь Шалимов Главный тренер «Ахмата» Если мы проиграли крупно, то соперник заслужил эту победу. Мы были слабее, а искать причины и оправдания, я думаю, смысла никакого нет. Что случилось с Анхелем? У него перелом локтя. Это где-то на 1,5 месяца он выбыл.

Чалов проснулся — и разбудил ЦСКА

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов радуется за форварда ЦСКА, прервавшего свою голевую засуху и подарившего армейцам надежду на Лигу чемпионов.

«Действительно, в этом сезоне игровой спад оказался слишком резким. А ведь Чалову всего 22 года — в таком возрасте люди обычно регрессируют, только если получают травмы. Причины снижения результативности форварда, скорее всего, у него в голове.

Слишком рано вокруг него стали крутиться английские клубы, о которых он мечтает. Мудр и Станислав Черчесов, что, наперекор мнению болельщиков, не вызывает Чалова в сборную — главный тренер сборной России смотрит глубже и замечает, что Федор еще сыроват. И это в том числе воспитательная мера.

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Но у любой серии есть конец. Чалов не мог вечно уходить с поля без голов, ведь он, во-первых, талантлив, а во-вторых, регулярно получает игровую практику. После карантина нападающий ЦСКА молчал три матча подряд. Уже привычно, что от него не ждали голов, а игроки в fantasy-футбол берут в команды Влашича, потому что у хорвата шансов забить больше.

«Ахмат» — ЦСКА ЦСКА

К счастью для красно-синих, Федор прервал печальную серию. И важно, что Чалов сделал это в ключевой момент — не при счете 4:0 в пользу ЦСКА, а при 0:0. До 60-й минуты в Грозном была не игра, а засуха. Моментов — минимум, движения почти нет, команды отдавали мяч друг другу и не знали, что делать. Вскрыть матч мог только гол — и ЦСКА его соорудил. Чалов замкнул передачу Облякова.

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Последний раз в чемпионате России Федор отличился 10 ноября 2019 года, в гостях у "Сочи". Если не вычитать карантинный простой, то получается кошмар — почти восемь месяцев без забитых мячей. В пересчете на туры выходит тоже невесело — девять сухих встреч. Разве такой Чалов нужен ЦСКА?

Армейских болельщиков должно радовать, что Федор проснулся вовремя — ведь после выезда в Грозный команда обнаружила себя всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Еще не все потеряно?».

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