Чалова прорвало в Грозном. ЦСКА уничтожил «Ахмат» и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов

ЦСКА без Фернандеса, «Ахмат» — без Глушакова
Редакция Sport24 ругает скучный первый тайм матча, в котором почти не было опасных моментов.
«ЦСКА очень тяжело выходил после карантинной паузы. Здесь были и поражение 0:4, и побег Виктора Гончаренко в Белоруссию с последующим триумфальным возвращением на дерби со "Спартаком", которое армейцы выиграли 2:0.
У "Ахмата", наоборот, все было очень спокойно и стабильно: семь очков в трех матчах и уход с последней строчки в турнирной таблице. Продолжить беспроигрышную серию грозненцев должен был следующий состав.
Гончаренко не мог рассчитывать на дисквалифицированного за перебор карточек Марио Фернандеса. Поэтому сильнейший состав он выставить не смог.
Состав красно-синих на #АхматЦСКА! 🔴🔵 pic.twitter.com/pr2LOMyDwh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 4, 2020
Первый тайм вообще не предвещал интересной игры. Минимум опасных моментов, более или менее равная игра и всего один удар в створ на двоих.
Примерно так же началась и вторая половина. Но как только прошел час игрового времени, ЦСКА проснулся. Первым проснулся Федор Чалов, забивший свой первый мяч с ноября прошлого года, замкнув прострел Ивана Облякова».
Состав грозненцев на матч 26 тура «Ахмат» — ЦСКА 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/TsOmoifze2— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 4, 2020
Чалов проснулся
Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отдает должное главному герою матча в Грозном — нападающему ЦСКА, который до матча не забивал с ноября.
«Как раз на исходе получаса у Чалова получилось изящно подыграть заменявшему Марио Кучаеву. Российский полузащитник, позволив парировать Городову, удар смазал. Это был единственный реальный момент гостей за целый тайм. Загубленный Обляковым штрафной после лёгкой симуляции Сигурдссона — не в счёт. У "Ахмата" не было и этого. Забегая вперёд, хозяева так ни разу и не пробили в створ до конца встречи.
Второй тайм оказался намного интереснее — и важнее для команды Гончаренко. Фёдор Чалов в ходе текущего сезона превратился в одного из самых критикуемых футболистов лиги. Воспитанник красно-синих стал по итогам прошлого чемпионата лучшим бомбардиром РПЛ и, наверное, главным символом нового, молодого и улыбчивого ЦСКА.
После прошедшего нового года, как и у всей команды, дела у форварда пошли совсем тяжело — против "Зенита" Чалов не сумел попасть в пустые ворота.
Гончаренко говорил о психологических проблемах Чалова — нападающему не хватало уверенности из-за собственных ошибок. И в матче с "Ахматом" защитники грозненского клуба увидели, что может случиться, если эту уверенность Чалову дать.
Первый гол ЦСКА случился после того, как в середине второго тайма Обляков выкатил чистейший мяч на Чалова. Не забить шансов у Фёдора просто не было — и он оформил первый свой мяч в этом году. Через минуту после этого форвард сделал гол уже для Влашича: Чалов качнулся с фланга, пробил не наверняка, но на добивании подоспел хорватский полузащитник».
«Ахмат» добил себя сам
Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов фиксирует голевую феерию, которая развернулась во втором тайме матча в Грозном.
«Буквально в следующей атаке неутомимые "армейцы" удвоили преимущество. Чалов слева сместился ближе к центру штрафной и зарядил в ближний угол. На этот раз вратарь хозяев Городов выручил. Тем не менее на добивание подоспел Влашич. Хорват выждал шикарную паузу, усадив соперника на газон, приблизился к воротам и расстрелял голкипера.
На этом гости не успокоились. Уже на 65-й минуте они побежали забивать третий гол. В чужой штрафной Сигурдссон в метре от лицевой линии подхватил мяч, обыграл защитника и после мощнейшего удара угодил точно в дальний угол ворот.
К тому моменту "Ахмат" был уже приговорён. Впрочем, футболисты ЦСКА не смогли отказать себе в удовольствии добить "хромающего" соперника.
Хотя скорее хозяева расправились с собой самостоятельно. На 84-й минуте после прострела Бийола Семёнов случайно срезал мяч в свои ворота. Только автогола не хватало болельщикам "Ахмата" в столь "приятный" вечер.
Разгромив грозненцев, ЦСКА догнал "Ростов" и сравнялся с командой Карпина по количеству набранных очков (43). Похоже, возвращение Гончаренко пошло "армейцам" на пользу».
Чалов проснулся — и разбудил ЦСКА
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов радуется за форварда ЦСКА, прервавшего свою голевую засуху и подарившего армейцам надежду на Лигу чемпионов.
«Действительно, в этом сезоне игровой спад оказался слишком резким. А ведь Чалову всего 22 года — в таком возрасте люди обычно регрессируют, только если получают травмы. Причины снижения результативности форварда, скорее всего, у него в голове.
Слишком рано вокруг него стали крутиться английские клубы, о которых он мечтает. Мудр и Станислав Черчесов, что, наперекор мнению болельщиков, не вызывает Чалова в сборную — главный тренер сборной России смотрит глубже и замечает, что Федор еще сыроват. И это в том числе воспитательная мера.
Но у любой серии есть конец. Чалов не мог вечно уходить с поля без голов, ведь он, во-первых, талантлив, а во-вторых, регулярно получает игровую практику. После карантина нападающий ЦСКА молчал три матча подряд. Уже привычно, что от него не ждали голов, а игроки в fantasy-футбол берут в команды Влашича, потому что у хорвата шансов забить больше.
К счастью для красно-синих, Федор прервал печальную серию. И важно, что Чалов сделал это в ключевой момент — не при счете 4:0 в пользу ЦСКА, а при 0:0. До 60-й минуты в Грозном была не игра, а засуха. Моментов — минимум, движения почти нет, команды отдавали мяч друг другу и не знали, что делать. Вскрыть матч мог только гол — и ЦСКА его соорудил. Чалов замкнул передачу Облякова.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Последний раз в чемпионате России Федор отличился 10 ноября 2019 года, в гостях у "Сочи". Если не вычитать карантинный простой, то получается кошмар — почти восемь месяцев без забитых мячей. В пересчете на туры выходит тоже невесело — девять сухих встреч. Разве такой Чалов нужен ЦСКА?
Армейских болельщиков должно радовать, что Федор проснулся вовремя — ведь после выезда в Грозный команда обнаружила себя всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Еще не все потеряно?».