Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру

Московский «Спартак» проиграл «Тамбову» (2:3) в домашнем матче 26-го тура РПЛ. Красно-белые вышли вперед на 35-й минуте: пенальти реализовал Зелимхан Бакаев. В середине второго тайма Валерий Чуперка сравнял счет. Через пару минут Себастьян Ларссон вывел «Спартак» вперед. Однако тамбовчане отыгрались и во второй раз — на 73-й минуте подачу замкнул Алексей Грицаенко. Позднее арбитр Владимир Москалев отменил гол Александра Соболева из-за нарушения правил, а во встречной атаке за фол Самюэля Жиго назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Владимир Обухов.

«Спартак» играл без Зобнина и без ВАРа

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов рассказывает о кадровых проблемах команд и отмечает отсутствие в матче видеоповторов.

«К игре 26-го тура обе команды подходили с серьёзными потерями. У "Тамбова" из-за условий аренды отсутствовал лидер нападения Георгий Мелкадзе, а у "Спартака" — Роман Зобнин. За отмашку в дерби полузащитник схлопотал даже не один, а два матча дисквалификации.

Вместо Зобнина Тедеско использовал вернувшегося в строй Крала. Кроме того, по сравнению с предыдущим матчем, немецкий тренер сделал ещё одну замену. С первой минуты в нападении появился Ларссон вместо Понсе.

Главному тренеру "Тамбова" Сергею Первушину пришлось заменить Мелкадзе Артёмом Федчуком. После проигранного матча с "Зенитом" он сделал ещё три перестановки — в центре обороны Таказов появился вместо дисквалифицированного Филина, Ойеволе сменил Юрганова, а в нападении Шляков занял место Костюкова.

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Домашняя игра "Спартака" с "Тамбовом" оказалась единственной, на которой не использовался VAR в субботний игровой день РПЛ. Дело в том, что максимальная вместимость VAR-центра — четыре игры в день. В субботу матчей было пять, так что специальной комиссии РФС и РПЛ приходилось выбирать, какую встречу оставить без видеопомощника. В итоге выбор пал на матч на "Открытие арене".

Казалось бы, для настрадавшегося в последнее время от VAR "Спартака", это должно было стать хорошей новостью. Однако в матче с "Тамбовом" хозяевам, как на зло, видеопомощника явно не хватало. Не исключено, что некоторые эпизоды в концовке встречи с VAR главный арбитр матча Владимир Москалёв трактовал бы по-другому».

Прессинг «Спартака» не работал

Автор Sport24 Марк Бессонов считает, что первый тайм хозяевам встречи не слишком удался, несмотря на забитый гол.

«Стартовый состав "Спартака" мало чем удивил — разве что дисквалифицированного Зобнина заменил в основе Умяров, плюс вернулся Алекс Крал. Но когда матч стартовал, в глаза сразу бросилась идея Тедеско: при обороне Жиго исполнял классическую роль центрального защитника в тройке, а при владении переквалифицировался в центрального полузащитника.

По идее это должно было позволить "Спартаку" наладить контроль мяча в центре поля — у Жиго шикарная передача с левой, и именно он, а не Крал, чаще всего разбрасывал мячи по флангам. Уже в начале игры Самюэль выполнил закидушку на ход Ларссону, а за матч отдал три ключевые передачи, больше только у Крала (4) и сделал 16 передач в финальную треть (16), все — на чужой половине поля.

Но панацеей это не стало. Во-первых, "Тамбов" сам неплохо контролировал мяч (процент владения — 54% на 46%), но не вытягивался на чужую половину поля, предпочитая подготавливать дальние передачи.

Во-вторых, прессинг "Спартака" работал не лучшим образом — защитники гостей без особого труда катали мяч на своей половине. В-третьих, мяч просто редко доходил до Крала и Жиго, которые должны были наладить контроль. Тамбовские 5-4-1 при обороне максимально этому способствовали.

Плюс плохо открывались Умяров и Бакаев, которые часто находились куда ближе к двойке форвардов Ларссон — Соболев, чем к опорникам Кралу и Жиго. В итоге в первом тайме "Спартак" не создал серьезных опасных моментов, а единственный гол забил с пенальти после нестандартных действий Бакаева у бровки».

Перестрелка во втором тайме

Обозреватель «Советского Спорта» Антон Борисов восхищается насыщенным событиями вторым таймом,в который вместилось четыре забитых мяча.

«Второй тайм получился куда более драматичным. "Тамбов" вроде бы заиграл в тот футбол, который так подходит нынешнему "Спартаку". Гости стали агрессивнее, оставляя за спиной много пространства. В течение нескольких минут Соболев едва не забил обоим голкиперам.

Сначала после подачи со штрафного неудачно подставил голову и почти переправил мяч в свои ворота: Александр Максименко вложил все силы в прыжок, чтобы дотянуться до мяча. Затем Соболев в контратаке получил разрезающую передачу на ход от Рассказова, но с близкого расстояния не сумел переиграть Шелию...

Не реализовав свой шанс, спартаковцы пропустили контратаку. Чудовищную ошибку совершил Георгий Джикия, опустившийся в свою зону левого центрального защитника на несколько метров глубже партнеров. Линия офсайда была сломана, и в свободное пространство на дальней штанге ворвался Валерий Чуперка, расстрелявший Максименко.

Спустя четыре минуты Ларссон за счет индивидуальных действий снова вывел "Спартак" вперед — получил мяч на линии, красиво почеканил, уйдя в сторону, и "вонзил" в дальнюю девятку. В ходе эпизода швед отмахнулся от находившегося сзади защитника, так что Федун вновь мог поблагодарить РПЛ за отсутствие VAR...

Календарь и таблица РПЛ

И все же "Спартак" слишком бездарно сыграл на стандартах у своих ворот. При том, что москвичи в каждом таком эпизоде едва ли не в полном составе отправлялись в собственную штрафную. Еще в первом тайме эта сутолока не помешала Артему Федчуку метров с 12 пробить в считанных миллиметрах от дальней штанги. А за 17 минут до конца основного времени Алексей Грицаенко переиграл в воздухе Крала и головой отправил мяч в девятку».

Быстрые ноги Ларссона — сила, а вертикальный футбол — козырь

Автор Soccer.ru Станиласв Горин находит за что похвалить «Спартак» в проигранном матче с «Тамбовом» и видит идеи, которые Доменико Тедеско пытается реализовать в команде.

«Если все игроки "Спартака" будут выкладываться на уровне Ларссона, то ни у одного середняка не будет шансов. Понравилось, что предоставили Джордану тактическую свободу. О судействе обязательно будет сказано в последнем пункте, а тут фиксируем — быстрые ноги Ларссона вручали "Спартаку" в руки победу.

Сначала швед нашел падение в штрафной и точно не контролировал мяч в том моменте, но безрассудство защитника тоже отмечаем — судья купился. Вообще, молодой "Спартак" должен чаще искать фолы в чужих штрафных, у них недобор по пенальти — всего три штуки за сезон, а у того же "Зенита" — 10 (9 раз забили), у "Локомотива" — 7 (2 раза смазали). Ну, и индивидуальное мастерство надо чаще включать, как Ларссон — забил шикарный мяч.

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Вертикальный футбол — козырь. Вот это сохранили с весеннего стиля. До лета расстались с осенним статусом Жиго как главного центрального форварда — хотя против "Тамбова" решил на пару минут таковым снова стать. Сейчас Рассказов смотрится лучше, чем в начале сезона, поэтому не только Айртон может пройти по флангу. Не оцениваем Николая и бразильца в защите — оба подставляли Максименко не раз и не два, а говорим именно об атаке.

Конечно, сама схема "3-5-2" мешает Тедеско освежать фланги по ходу матчей — нужно переходить на четыре защитника, чтобы Бакаев ушел на правый фланг, а слева появились свежий вингер, но "Спартак" успешно играет вертикально — передачи поперек центральной линии работают и на флангах, и в центре. Хотя скорости сейчас не те, что были в дерби с "Локомотивом", когда выиграли 0:3. Пауза сказывается, "Спартак" глохнет под конец матчей, с физикой не все в порядке».

«Спартак» не умеет играть по счету

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин пеняет на психологическую неустойчивость красно-белых.

«Куда более удивительно, что "Спартак" оказался неубедителен, дважды оказавшись во вроде бы комфортной для себя среде — ведя в счете. Когда больше не нужно вскрывать плотную оборону, а можно действовать на быстрых атаках. Казалось, что такие моменты Тедеско отладил. Оказалось, что нет. Зияющая пустота на фланге Рассказова, когда "Тамбов" забивал первый гол, и проигранная Кралом борьба Грицаенко кричат, что этот "Спартак" сырой. Да еще и психологически неустойчивый.

Появилось четкое ощущение, что второй пропущенный мяч отправил красно-белых в нокаут, а отмененный гол Соболева — еще в один. Что-то подобное пенальти в ворота Максименко должно было случиться. Показательно, что после первого гола игроки "Спартака" шли к центру бодро — мол, сейчас все исправим. И исправили. После второго энергии стало уже меньше, а после третьего обреченность просматривалась совсем отчетливо. Об этом свидетельствует и реакция Тедеско, который после удара Обухова с 11-метровой отметки рухнул на скамейку.

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"Спартак" проиграл "Тамбову" и при Олеге Кононове почти год назад, и сейчас, с другим составом и другим тренером. И это многое говорит о его нынешнем месте в российском футболе. Так и до оргвыводов недалеко. После финального свистка команда не пошла сразу в раздевалку, а собралась в центре поля, где разбиралась, что же все-таки произошло. Хорошо, что футболистам не все равно. Это оставляет надежду болельщикам».

Почему матч «Спартака» судил Москалев?

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Александр Бобров ломает голову над тем, почему арбитра Москалева назначили судить матч «Спартака» несмотря на все ошибки, которые он допустил во встрече «Спартак» — «Сочи» в прошлом году.

«Матч 1-го тура текущего чемпионата завершился серьезным наказанием судьи. Владимира Москалева тогда надолго убрали в запас, разрешив вернуться к работе только через 20 туров — в марте этого года. Уже при новом руководителе судей Викторе Кашшаи, после расформирования департамента судейства и инспектирования и других реформ.

Воронежец вернулся, судил до коронавирусной паузы. И получил в итоге назначение на игру на той же "Открытие Арене". Почему? Поверили в его психологическую устойчивость и судейское мастерство? Не знаю.

Да еще оставили его без поддержки видеоарбитров. Технические особенности — ВАР могли работать только на четырех из пяти субботних игр. К сожалению, арбитр снова допустил ошибку. И не было ВАР ее исправить.

С этой грубой ошибки и начну. На 80-й минуте Москалев не засчитал взятие ворот гостей. Этот гол должен был стать победным для "Спартака". Судья определил, что перед тем, как нанести удар головой, спартаковец Александр Соболев сфолил в борьбе с соперником.

Объясняя свое решение, рефери показал, что нападающий дернул оппонента за майку. На самом деле такого фола Соболев не совершал — не делал он того движения, которое изобразил судья.

Шла обоюдная борьба руками, возможно, форвард слегка сдвинул соперника вперед, пытаясь выиграть позицию. Но решающим стало то, что Соболев очень здорово выбрал момент для прыжка и первым ударил по мячу, отправив его в сетку.

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И уже через мгновение увидел бежавшего в штрафную Москалева, этот важнейший гол не засчитавшего. Как вы думаете, в тот момент воронежец вспомнил 13 июля?!»

Никто не засуживал «Спартак»

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев разбирает спорные моменты матча и делает выводы — арбитр отработал встречу почти безупречно.

«Владимир Москалев назначил одиннадцатиметровый в ворота "Спартака" за фол Самуэля Жиго против Александра Каплиенко. Игрок "Тамбова" успел протолкнуть мяч вперед, а защитник красно-белых сыграл в ногу сопернику.

Этот эпизод можно сравнить с тем, когда пенальти был назначен в пользу "Спартака". Там тоже игрок "Тамбова" не успел, и, хотя Ларссон толком не сыграл в мяч, защитник нарушил правила. Верное решение арбитра.

Таким образом, хотя Москалеву и было тяжело работать на матче "Спартака", да еще без помощи системы VAR, Владимир отлично справился со своей работой. Впрочем, хочется дождаться оценки РФС по моменту с Соболевым. Однако, повторю, что, на мой взгляд, игрок "Спартака" действительно нарушение правил. Но никакого заговора против красно-белых здесь нет.

"Спартак" сам по себе играл из рук вон плохо. Достаточно хотя бы отметить статистику нарушений: 24 против 8. Столь большой перевес в пользу красно-белых нельзя свалить на предвзятость арбитра. Это говорит о низком уровне игры команды, которая чаще нарушает правила.

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Собственно, "Спартак" слишком часто отдавал мяч "Тамбову" и часто подолгу отбивался в своей трети поля, хотя только на днях экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров критиковал стиль команды, который появился при Доменико Тедеско».

Чем занимался Тедеско все это время?

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов критикует работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, виня его в неудачах команды.

«Цельной командной игры у подопечных Доменико Тедеско вновь, как и в предыдущих матчах в Москве, не обнаружилось. Атака зашевелилась только после того, как гостям пришлось раскрываться. А игра сзади изобиловала провалами.

Крал, об отсутствии которого так жалел ряд специалистов, полагавших, что его-то и не хватало для более удачной игры с ЦСКА, не всегда отрабатывал сзади, став соучастником гола в спартаковские ворота. Возможно, не хватало в середине поля дисквалифицированного Романа Зобнина.

Но кто в этом виноват, как не "Спартак"? Разве можно назвать нормальной ситуацию в клубе, если один из его лидеров сам себе придумывает удаление на ровном месте в тот момент, когда команда проигрывает? И подводит ее своим отсутствием в следующих встречах.

Багаж Олега Кононова, который, как полагали, тянул вниз дружину Тедеско, уже давно как скинули с воза. Три месяца простоя — огромный период, за который любой тренер мог проанализировать досконально все слабые места своей команды и наметить способы устранения недочетов, доставшихся в наследство от предшественника. Чем в это время занимался Тедеско? Как выстраивал командную игру, если она оказалась хуже, чем у самого бедного коллектива РПЛ? До этого же были блеклые игры с "Уфой" и ЦСКА.

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А ведь красно-белым в субботу предоставился великолепный шанс догнать по потерянным очкам "Динамо" — основного конкурента в борьбе за шестое место, которое при определенном раскладе — если "Зенит" выиграет Кубок России (и пройдет при этом в полуфинале "Спартак") — дает путевку в Лигу Европы».

Тедеско выдохся?

Обозреватель «Чемпионата» Роман Вагин делится наблюдениями за поведением главного тренера «Спартака» и удивляется некоторым его решениям.

«Ребко до матча говорил: "Спартак сейчас — середняк РПЛ". С такими результатами и до аутсайдера недалеко — если 14-й команде проигрывать. Второй раз за сезон, кстати. В первом круге еще с пиджаками на трибунах. Так чем Тедеско лучше Кононова?

Саша Соболев, я все понимаю. Но забивать надо. И не с нарушением правил. Тебя Тедеско на поле оставил, а Ларссона заменил. Это Доверие. И его надо оправдывать. КПД форварда — это его голы.

Хотя к Соболеву претензий меньше, чем к другим — парень хотя бы горит и пашет. А вот Крал вышел — из-под него второй гол забили. Жиго пенальти привозит — только рукой машет. Самый-самый-самый футболист дорогой, Гус Тил — ау! Кстати, по замене Ларссона. Тедеско ее еще до гола планировал? Ну так всегда переиграть можно. А убирать парня, который в огне и такие соло-номера исполняет… Непонятное решение.

Победный гол у "Тамбова" забил Обухов — экс-спартаковец. Страшно представить, что мог со "Спартаком" сегодня сотворить Мелкадзе, но ему по условиям аренды только за деньги можно было на поле выйти. А денег у "Тамбова" не нашлось. Даже 5 миллионов рублей. Но он и без денег, и без Мелкадзе "Спартак" обыграл. Das ist fantastisch!

И напоследок. Вы заметили, что Тедеско в последних матчах не такой эмоциональный? Жара? Надоело карточки получать? Понял, что не получается у него в России? Неинтересно? Не его? Домой захотел? Немец весь матч просидел в повязке (коллега из "Тамбова" Первушин ее в перерыве поменял — на фарт?), и во втором тайме казалось, что тренер "Спартака" готов натянуть ее на глаза — лишь бы всего этого не видеть. И не надо про судей — только сами виноваты».

Дайте Тедеско поработать!

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер верит, что тренеру «Спартака» нужно дать еще один сезон на то, чтобы проявить себя в России.

«Сильно подозреваю, что шестое место займет "Уфа". Она намного больше похожа на команду, и чем "Спартак", и чем "Динамо", которое 60 минут играет в большинстве дома против "Арсенала", потерпевшего перед этим пять поражений подряд и только что отправившего в отставку главного тренера Игоря Черевченко — и "горит" 0:1.

При всем при том я за то, чтобы Доменико Тедеско гарантировали еще минимум один полный сезон. Только так тренер сможет более или менее нормально работать. Менять тренеров каждые полгода — это путь в никуда, хотя в "Спартаке" такое происходит регулярно.

Тедеско пришел по ходу сезона и одержал пять побед при трех ничьих и шести поражениях. Да, теперь вы можете судить, насколько справедливой была травля трибунами Олега Кононова. Со времени его увольнения прошло девять месяцев. Команда преобразилась, да? Пиджак сняла?

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Но это в равной степени говорит о том, что дело и не в Тедеско, и надо оставить его в покое. В том самом покое, которого ни на секунду не дали Кононову. К тренерам сейчас вообще нужно относиться гуманно и делать скидку на то, что они оказались в уникальной, небывалой ситуации — три месяца без футбола, два с лишним — без тренировок, а потом матчи два раза в неделю. Что от них требовать?» 0