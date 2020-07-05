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    Роналду и Дибала наладили голливудскую химию

    Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Торино»

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    В 30-м туре итальянской Серии А «Ювентус» со счетом 4:1 разгромил дома «Торино». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ювентус» еще на шаг приблизился к скудетто

    «Хотя обычно дербийные матчи характеризуются непредсказуемостью, противостояние между этими командами редко когда удивляет. В конце концов, до субботы "Ювентус" в последний раз проигрывал "Торино" дома в апреле 1995 года.

    Тем не менее, это было еще одно препятствие, которое должна было преодолеть "Старая Синьоры", и им удалось справиться с "Быками" с минимальной суетой», — отмечает Райан Бенсон в отчете Goal.com об игре.

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    • «Как игрок, который произвел бесчисленные запоминающиеся действия за всю свою карьеру, никто не будет утверждать, что это выступление Роналду можно причислить к выдающимся, но нельзя спорить, что он был эффективен, поскольку создал гол для Куадрадо и забил свой первый штрафной за клуб. Между тем, защитник "граната" наверняка хочет быстро забыть свою игру».

    Роналду изменил технику исполнения штрафных и преуспел

    «Звезда "Ювентуса" в отличной форме, забивая или ассистируя в каждом из своих последних 16 матчей, и он начал второй тайм с еще одним голевым пасом в активе. Тем не менее, мы знаем, что Роналду — это прежде всего голы, и его великолепный удар в игре против "Торино" стал первым, когда он забил штрафной для клуба.

    Единственный раз в составе туринцев это ему удавалось в предсезонке в поединке с "Интером", но даже тогда был рикошет», — вспоминает в материале портала Give Me Sport Кобе Тонг.

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    «А затем был неудачный момент в Лиге чемпионов, когда удар Роналду со штрафного был подправлен в сетку Аароном Рэмси.

    Забудьте все это, потому что это ожидание подошло к концу — португалец успешно выполнил стандарт вместо его Пауло Дибалы.

    Календарь и таблица Серии А

    Он смягчил свою классическую технику удара по мячу и пробил поверх стенки так, что вратарь соперника не достал снаряд».

    Буффон побил рекорд по матчам в Серии А

    «Криштиану Роналду, наконец, забил штрафной за "Ювентус" — после своей 43-й попытки. Теперь португалец забил 46 мячей со штрафных на клубном уровне: 32 за "Реал" и 13 за "Манчестер Юнайтед".

    Он стал первым игроком "Старой Синьоры", который забил 25 голов в сезоне Серии А после Омара Сивори в кампании 1960/61 годов», — констатирует BBC.

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    • «Тем временем, 648-й матч Буффона в высшем дивизионе чемпионата Италии позволил ему обойти предыдущего рекордсмена по этому показателю Паоло Мальдини.

    42-летний вратарь только иногда появляется в матчах Серии А, и ему пришлось ждать с декабря, чтобы побить рекорд. Включая его 17 матчей Лиги 1 в ПСЖ в прошлом сезоне, с 665 матчами он также имеет рекорд по наибольшему числу игр в топ-5 лигах Европы».

    Трансфер в «Барселону» и усталость повлияли на Пьянича

    «Пара форвардов "Ювентуса" не уходят с поля без голов в четвертом матче кряду. В эру после коронавируса Криштиану Роналду и Пауло Дибала — более сыгранная пара, чем [знаменитая голливудская пара] Джинджер Роджерс и Фред Астер.

    Ведь когда забивает один, второй не может позволить себе отставать от партнера», — отмечает Фабиана Делла Валле в материале Gazzetta dello Sport.

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    • «Между тем, плохой поединок отыграл Миралем Пьянич, которого уже подписала на следующий сезон "Барселона": он не испортил каши, но, тем не менее, играл просто. После шести матчей кряду в основе боснийцу, возможно, больше кому-либо нужен был отдых.

    Не удивительно, что наставник Маурицио Сарри заменил его в начале второго тайма и выпустил Матюиди и Бентанкура, чтобы вернуть контроль над игрой». 0

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