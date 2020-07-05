«Бавария» творит историю. Мюнхенцы нацелились на еще один требл

Чемпионы Ханса-Дитера Флика оказались слишком сильны для леверкузенцев, которые финишировали на 19 очков позади в недавно завершившемся сезоне Бундеслиги.

В течение восьми минут первого тайма «Бавария» забила два красивых гола — Серж Гнабри удвоил преимущество после того, как Давид Алаба вывел мюнхенцев вперед.

Роберт Левандовски, казалось, снял все вопросы о победителе, но команде Петера Боса удалось распечатать ворота соперника усилиями Свена Бендера. Впрочем, «аптекари» не смогли развить этот маленький проблеск надежды, тем более что под занавес встречи Левандовски закрепил победу «Баварии».

Предлагаем узнать, чем запомнилась эта встреча на олимпийском стадионе Берлина.

1. Всегда можно рассчитывать на Левандовски

Лучшим игроком сезона «Баварии», несомненно, является Роберт Левандовски, который за последние 12 месяцев укрепил свой статус самого опасного голеадора Европы. В следующем месяце ему исполнится 32 года, но у него нет признаком увядания. Польский нападающий стареет как хорошее вино.

Его результативный удар во втором тайме (и не смотрите на ошибку Лукаша Градецки) позволил Роберту достичь впечатляющей отметки в 50 голов за сезон.

Несмотря на все свое величие, Левандовски ранее не достигал этого рубежа, а его лучшим показателем были 43 гола в сезоне 2016/17.

Перед финалом Кубка Германии лучший игрок сезона в Бундеслиге послал предупреждением всем защитникам.

«Я все еще не достиг лучшего периода моей карьеры, но скоро он наступит», — сказал он в интервью France Football. — «Я уверен, что это произойдет быстро. Я знаю, что подпишу новый контракт, ведь хочу играть и как можно дольше оставаться в хорошей форме».

«У меня есть время, чтобы подумать о будущем, но я чувствую себя действительно хорошо. В августе я отпраздную свой 32-й день рождения, но это не значит, что я ощущаю этот возраст. Я хочу не просто оставаться на вершине в течение следующих двух-трех лет, я смотрю на более отдаленную перспективу. Я даже не думаю о "Золотом мяче", хотя верю, что в этой жизни возможно все», — добавил он.

2. Неверкузен

Мало кто верил в «Байер» в этом турнире. Различия в качестве между финалистами были разительными, да и статистика решающих матчей была не в пользу команды из Леверкузена.

С начала тысячелетия и до вчерашнего дня «Байер» доходил до трех главных финалов и во всех из них проигрывал.

Их разочаровывающая кампания 2001/02, в ходе которой «аптекари» проиграли в финале Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также заняли второе место в Бундеслиге, принесла им прозвище «Неверкузен» (Never — никогда), и они, к сожалению, снова дожили до этого прозвища.

Бос был четвертым тренером из Нидерландов, который руководил командой в финале Кубка Германии, и в отличие от своих предшественников он довольствовался лишь серебром.

3. Устрашающий левый фланг

«Бавария» наводит такой страх на соперника, что тот никогда не знает, откуда последует очередной удар. Сказать, что угроза может прийти отовсюду, — преуменьшение, но есть одна зона, где минувшим вечером мюнхенцы действительно разрывали оппонента на части. Речь идет о левом фланге, где действовали Альфонсо Дэвис и Кингсли Коман.

Учитывая их прекрасный дриблинг, они выполнили семь обводок один в один, сделали пять перехватов и создали не менее пяти шансов. Ни один из них не привел к голу, но сменщик Комана Иван Перишич все же успел отметиться ассистом.

4. Цель — требл

В следующем месяце возобновится Лига чемпионов, в которой мюнхенская «Бавария» рассматривается в качестве фаворита. Сначала мюнхенцы должны добить «Челси» в 1/8 финала, у которого они выиграли 3:0 в первом матче, прежде чем мечтать о сравнении с показателем «Барселоны» в два оформленных требла.

Форма и импульс, безусловно, на их стороне. Вчерашняя победа позволила им побить немецкий рекорд «Байера» по количеству побед подряд во всех турнирах.

«Аптекари» еще в 1978 году сумели одержать 16 последовательных побед. Теперь «Бавария» — первая команда, достигшая 17 побед, и кто сомневается, что их будет больше?

5. Прорыв Бендера и возможное прощание Хаверца

Утешительные голы «Байера» имели собственные истории. Точный удар Бендера после подачи с углового, лишивший «Баварию» возможности сыграть на ноль, стал его первым голом в Кубке Германии.

Удивительно, но в своих 33 предыдущих встречах в составе дортмундской «Боруссии» и теперь «Байера» он ни разу не отличался. Без сомнения, сладкий момент с горьким привкусом.

Последний гол в игре забил талантливый плеймекер Кай Хаверц, чей пенальти на последних секундах матча может иметь свое значение. Существует большая вероятность, что это была его последняя игра в футболке «Байера».

Главный тренер команды Бос ранее в этом году заявил о том, что Хаверц, за которым следят топ-клубы Европы, будет продан за более чем 100 миллионов евро. Предстоящее трансферное окно, вероятно, будет самым ожидаемым за последнее время. 0