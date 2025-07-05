Ауда — Елгава. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 5 июля 2025 года

Ауда
Елгава
«Ауда»
Турнирное положение: «Ауда» нынче выглядит довольно выгодно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Ауда» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды лишь 31 результативным ударом в 21 матче.
Ауда — Елгава: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ауда» переиграла «Супер Нову» (1:0).
До того команда досадным образом уступила «Риге» (1:3). Да и поединок с РФШ завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ауда» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ауда» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда в последнее время уступила только дуэту лидеров.
Причем «Ауда» традиционно успешно противостоит «Елгаве». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена запрыгнуть в медальную зону.
«Елгава»
Турнирное положение: «Елгава» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Елгава» победила всего в 6 матчах из 21. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Елгава» уступила «Риге» (0:3).
До того команда проиграла еще и РФШ (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Гробини» (0:1).
При этом «Елгава» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Елгава» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 19 мячей в 21 поединке чемпионата.
При этом «Елгава» не забивает уже 3 матча кряду. Да и безвыигрышный сериал затянулся уже на 4 поединка.
Команда полтора месяца назад сумела одолеть «Ауду» (3:1). А вот до того она уступила оппоненту в трех матчах кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Елгава» не забивала в 3 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Ауда» до последней виктории уступила дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ауда» выглядит мощнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные хозяева сражаются за медали чемпионата, и явно не собираются терять очки на ровном месте.
Ставка: Победа «Ауды» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.28