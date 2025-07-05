Ауда — Елгава. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 5 июля 2025 года

5 июля в 22-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Ауда» и «Елгава». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Елгава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ауда»

Турнирное положение: «Ауда» нынче выглядит довольно выгодно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Ауда» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды лишь 31 результативным ударом в 21 матче.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ауда» переиграла «Супер Нову» (1:0).

До того команда досадным образом уступила «Риге» (1:3). Да и поединок с РФШ завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ауда» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ауда» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда в последнее время уступила только дуэту лидеров.

Причем «Ауда» традиционно успешно противостоит «Елгаве». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена запрыгнуть в медальную зону.

«Елгава»

Турнирное положение: «Елгава» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Елгава» победила всего в 6 матчах из 21. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Елгава» уступила «Риге» (0:3).

До того команда проиграла еще и РФШ (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Гробини» (0:1).

При этом «Елгава» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Елгава» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 19 мячей в 21 поединке чемпионата.

При этом «Елгава» не забивает уже 3 матча кряду. Да и безвыигрышный сериал затянулся уже на 4 поединка.

Команда полтора месяца назад сумела одолеть «Ауду» (3:1). А вот до того она уступила оппоненту в трех матчах кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Елгава» не забивала в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Ауда» до последней виктории уступила дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.

Прогноз: «Ауда» выглядит мощнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева сражаются за медали чемпионата, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

Ставка: Победа «Ауды» в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.28