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    «Ауда» быстро взломает оборону «Елгавы»

    Ауда — Елгава. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 5 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии
    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Елгава»
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    «Ауда»
    5 июля в 22-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Ауда» и «Елгава». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Елгава», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 05 Июля 2025 года

    Ауда

  • Кекава
    •  Ауда 18:00 Елгава

    Елгава

  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Ауда»

    Турнирное положение: «Ауда» нынче выглядит довольно выгодно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ауда» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды лишь 31 результативным ударом в 21 матче.

    Ауда — Елгава: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ауда» переиграла «Супер Нову» (1:0).

    До того команда досадным образом уступила «Риге» (1:3). Да и поединок с РФШ завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ауда» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ауда» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда в последнее время уступила только дуэту лидеров.

    Причем «Ауда» традиционно успешно противостоит «Елгаве». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена запрыгнуть в медальную зону.

    «Елгава»

    Турнирное положение: «Елгава» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Елгава» победила всего в 6 матчах из 21. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Елгава» уступила «Риге» (0:3).

    До того команда проиграла еще и РФШ (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Гробини» (0:1).

    При этом «Елгава» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Елгава» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 19 мячей в 21 поединке чемпионата.

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    При этом «Елгава» не забивает уже 3 матча кряду. Да и безвыигрышный сериал затянулся уже на 4 поединка.

    Команда полтора месяца назад сумела одолеть «Ауду» (3:1). А вот до того она уступила оппоненту в трех матчах кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Елгава» не забивала в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «Ауда» до последней виктории уступила дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.93 и 1.77.

    Прогноз: «Ауда» выглядит мощнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные хозяева сражаются за медали чемпионата, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

    Ставка: Победа «Ауды» в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.28

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ауда — Елгава?

    Матч Ауда — Елгава состоится 05 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ауда — Елгава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ауда — Елгава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ауда — Елгава?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ауда — Елгава?

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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    Ауда — Елгава: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 05.07.202518:00. «Ауда» быстро взломает оборону «Елгавы»
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