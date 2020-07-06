Трансферный дайджест. 30 июня — 6 июля

Марио Манджукич

нападающий, 34 года

Форвард Марио Манджукич досрочно прекратил выступления за «Аль-Духайль» и стал свободным агентом.

Как сообщает Football Italia, 34-летний хорват может стать игроком «Беневенто» в следующем сезоне, когда команда Филиппо Индзаги сыграет в Серии А.

Еще один вариант продолжения карьеры Манджукича — «Милан», проявлявший интерес к нападающему еще до его перехода в катарский клуб, а теперь подыскивающий замену форварду Златану Ибрагимовичу, контракт которого, вероятно, не будет продлен.э

34-летним хорватом интересуются не только итальянские клубы, но и турецкие «Фенербахче» с «Галатасараем», сообщает журналист Николо Скира.

На Манджукича также претендует «Локомотив». Как сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров, заполучить игрока хочет лично новый тренер «Локо» Марко Николич, которого не устраивает игра Эдера.

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По информации Sport24, 34-летний хорват просит у московского клуба двухлетний контракт с зарплатой 4 млн евро за сезон.

Нападающий провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он четыре сезона играл в Серии А за «Ювентус», где провел 118 матчей, забил 31 мяч, отдал 21 голевую передачу. Также Манджукич известен по игре за «Баварию» и «Атлетико».

За сборную Хорватии Марио играл с 2007 по 2018 год. В 89 матчах он забил 33 гола. На ЧМ-2018 вместе с командой Манджукич стал серебряным призером.

Наш прогноз: «Беневенто»

Мергим Войвода

«Стандард», защитник, 25 лет

Мергим Войвода globallookpress.com

Защитник «Стандарда» Мергим Войвода может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Het Nieuwsblad.

По данным издания, 25-летним игроком сборной Косово интересуется московский «Спартак».

«Я действительно получил звонок из России на прошлой неделе. Да, это был "Спартак". Это большой клуб. Мы заинтересованы и рассмотрим этот вариант», — сказал агент игрока Адриан Алиай.

Также Войвода привлек внимание итальянских «Аталанты» и «Торино». Сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Серии А.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Стандард» 30 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 млн евро. На счету игрока 22 матча и 1 забитый мяч в составе сборной Косово.

Наш прогноз: «Аталанта»

Адольфо Гайч

«Сан-Лоренсо», нападающий, 21 год

Адольфо Гайч globallookpress.com

Форвард аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, армейцы сделали предложение по 21-летнему нападающему в размере 8 млн евро.

На Гайча также претендуют «Милан», «Интер», «Рома», «Парма», «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион». «Сан-Лоренсо» ввиду проблем с финансами готов продать игрока.

Главным претендентом является «Милан» — итальянский клуб ищет замену форварду Златану Ибрагимовичу, который, с большой долей вероятности, покинет клуб по окончании сезона-2019/20.

Луис Котте Журналист Адольфо Гайч имеет ещё год контракта с «Сан-Лоренсо». Клуб просит за него 15 миллионов долларов, но явно согласится отдать игрока за 13, даже за 11 миллионов. Всё потому что форвард обижен на руководство: год назад Адольфо попросил увеличить зарплату, однако получил решительный отказ. «Сан-Лоренцо» хочет продать Гайча этим летом (в это трансферное окно), да и сам игрок хочет уйти.

В нынешнем сезоне Гайч сыграл за «Сан-Лоренсо» 13 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. В активе нападающего один матч в составе сборной Аргентины.

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Его контракт с «Сан-Лоренсо» рассчитан до лета следующего года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 млн евро.

Наш прогноз: «Милан»

Хамес Родригес

«Реал», полузащитник, 28 лет

Хамес Родригес globallookpress.com

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес по окончании сезона, скорее всего, сменит клуб, сообщает Marca.

Мадридцы готовы расстаться с 28-летним колумбийцем, который через год может стать свободным агентом. Поэтому «Реалу» придется продавать хавбека примерно за 25 млн евро.

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Год назад «Атлетико» и «Наполи» предлагали за Хамеса 45-50 млн, но королевский клуб ответил отказом.

Обойдемся без конкретных названий, но у меня была возможность перейти в отличную команду. Я знал, что здесь не смогу играть часто. Мне не позволили уйти по различным причинам. Я здесь потому, что так сложились обстоятельства, а не потому, что я хотел остаться. Я знал, что у меня будет не так много игрового времени, но я по-прежнему здесь. Надеюсь, в будущем смогу выступать чаще. Знаю, что достаточно талантлив для этого. Думаю, что если буду работать усердно, то возможности появятся. Хамес Родригес

Сейчас игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Эвертон» и «Вулверхэмптон», которые в курсе, что «Реал» вынужден отпустить Хамеса по сходной цене.

Если футболист останется на «Сантьяго Бернабеу», то мадридцы планируют договориться с ним о снижении зарплаты. В настоящее время Хамес получает более 7 млн евро в год.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Хамеса не было в заявке на игру с «Атлетиком» «потому, что он этого не захотел».

В этом сезоне Хамес провел за «Реал» 8 матчей в Ла Лиге, забил один гол и сделал один ассист.

Наш прогноз: «МЮ»

Мачей Рыбус

«Локомотив», защитник, 30 лет

Мачей Рыбус globallookpress.com

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус может продолжить карьеру в «Истанбуле», сообщает журналист Эртан Сюзгюн.

По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры с 30-летним поляком, который этим летом станет свободным агентом.

Мариуш Пекарски, агент Рыбуса, в начале июня говорил, что его клиент согласовал контракт с одним из турецких клубов. Тогда он заявлял, что из «Локомотива» с ним не связывались по поводу продления контракта.

По данным «Чемпионата», московский клуб предложил поляку новый контракт на один год с понижением зарплаты, но агент игрока опроверг эту информацию.

Как сообщает Fanatik, защитник «Локомотива» близок к подписанию контракта с «Фенербахче».

По информации источника, единственным препятствием для перехода поляка в турецкий клуб является травма колена, полученная перед матчем 26 тура с «Крыльями Советов».

Если медицинское обследование не выявит у 30-летнего игрока серьезного повреждения, он переберется в «Фенербахче».

Рыбус перешел в «Локомотив» летом 2017 года из «Лиона» за 1,75 млн евро. В нынешнем сезоне поляк сыграл за «железнодорожников» 23 матча и сделал 4 результативные передачи.

Наш прогноз: «Фенербахче»

Тиаго Алькантара

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Тиаго Алькантара globallookpress.com

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может перейти в «Ливерпуль», сообщает Sport.es.

По данным издания, 29-летний испанец близок к согласованию контракта с мерсисайдцами.

Соглашение Тиаго с «Баварией» рассчитано до июня 2021 года, мюнхенский клуб намерен выручить от его продажи не менее 35 млн евро.

По информации источника, «Ливерпуль» не хочет платить эту сумму одним траншем и попытается снизить ее или договориться о выплате в рассрочку.

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Как сообщает Sport1, испанец сообщил руководителям клуба, что хочет уйти, и отказался продлевать контракт с «Баварией» до 2023 года.

Однако главный тренер команды Ханси Флик выступает против такого развития событий. Он считает Тиаго незаменимым игроком.

Мерсисайдцы готовы предложить 29-летнему испанцу контракт сроком на 4 года с зарплатой 8 миллионов евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

В этом сезоне Алькантара провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча. Сейчас он восстанавливается от травмы.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Эдин Джеко

«Рома», нападающий, 34 года

Эдин Джеко globallookpress.com

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может сменить клуб, за который выступает с 2015 года.

Боснийцем интересуется «Ювентус», утверждает Tuttosport. В трансфере заинтересован лично тренер «бьянконери» Маурицио Сарри.

«Рома» готова рассмотреть вариант с продажей Джеко из-за финансовой ситуации в клубе.

Римляне предложили 34-летнему боснийцу новое соглашение до 2023 года с сохранением зарплаты в размере 6 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Календарь и таблица Серии А

Нынешний контракт Джеко с «волками» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Серии А он забил 14 голов в 28 матчах.

Наш прогноз: «Рома» 0