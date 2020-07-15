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    Долгожданное повышение. Когда можно поздравлять «Лидс» с возвращением в АПЛ?

    «Павлины» возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа за три тура до финиша сезона

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    Вратарь «Лидса» Кико Касилья
    Вратарь «Лидса» Кико Касилья
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    После 16-летнего ожидания «Лидс Юнайтед», наконец, оказался на грани выхода в английскую Премьер-лигу, пишет обозреватель Squawka Крис Смит.
    «Павлины», как известно, вылетели из элитного дивизиона еще в 2004 году, всего через три года после выхода в полуфинал Лиги чемпионов, и с тех пор пережили немало страданий.

    Провал в конце сезона, поражение в плей-офф и даже вылет в Лигу 1 — болельщики «Лидса» прошли через все это в течение последних полутора десятилетий, но в этом сезоне Марсело Бьелса заставил их прийти в восторг.

    Одержав драматическую победу над «Суонси» со счетом 1:0, когда победный гол на 89-й минуте забил Пабло Эрнандес, «Лидс» увеличил свое лидерство в турнирной таблице до трех очков. Вскоре оно сократилось до двух баллов после ничьей «Вест Бромвича» и «Фулхэма», но если «Лидс» победит «Барнсли», то будет уже на пять очков впереди «дроздов» при равном количестве сыгранных встреч.

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    • Тем не менее, куда важнее сейчас отрыв от идущего третьим «Брентфорда». Если в трех оставшихся турах все пройдет гладко, «Лидс» может довольно быстро получить путевку в АПЛ. Чтобы не оглядываться на прямых конкурентов, ему достаточно набрать четыре очка в трех матчах.

    Оставшиеся матчи «Лидса»: «Барнсли» (дома), «Дерби» (в гостях), «Чарльтон» (дома).

    Возможные сценарии

    Сценарий А. Если идущий третьим «Брентфорд» выиграет все оставшиеся матчи в Чемпионшипе, «Лидсу» нужно будет набрать как минимум четыре очка, то есть он может себе позволить одно поражение и одну ничью.

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    Сценарий Б. Если «Брентфорд» потеряет очки в ближайшем туре, так же, как «Вест Бромвич» в игре с «Фулхэмом», «Лидс» сможет завоевать путевку в АПЛ уже в следующей встрече при условии победы над «Барнсли».

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    • Сценарий В. Если «Брентфорд» проигрывает следующий матч, «Лидсу» гарантирует выход в элитный дивизион даже ничья с «Барнсли».

    Кто все еще может догнать «Лидс» и «Вест Бромвич»?

    «Брентфорд»

    Лучший бомбардир: Олли Уоткинс (24 гола).

    Хотя «Лидс» и «Вест Бромвич» считаются главными фаворитами на возвращение в Премьер-лигу, финальную точку в этом вопросе можно будет поставить только тогда, когда они станут недосягаемы, и на «Элланд Роуд» это прекрасно понимают.

    Из двух команд, которые все еще могут догнать лидеров и автоматически выйти в АПЛ, у «Брентфорда» больше всего шансов на успех. Команды набрала 78 очков (на четыре отстает от «Вест Бромвича» и на шесть от «Лидса») при трех оставшихся турах.

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    • «Пчелы» одержали семь побед в последних семи турах, пропустив при этом всего два гола. Ни одна из команд не забила больше голов (78) в этом сезоне и только «Лидс» пропустил меньше (34 против 35).

    У «Брентфорда» остались матчи с не самыми сильными соперниками, поэтому не стоит заранее сбрасывать его со счетов.

    Оставшиеся матчи «Брентфорда»: «Престон» (дома), «Сток Сити» (в гостях), «Барнсли» (дома).

    «Фулхэм»

    Лучший бомбардир: Александар Митрович (24 гола).

    Пройдемся еще ниже по турнирную таблице и на четвертом месте заметим «Фулхэм», который на пять очков отстал от «Вест Бромвича» и на семь — от «Лидса».

    Если у «Брентфорда» есть Олли Уоткинс, то у «дачников» самым результативным игроком с 24 голами в Чемпионшипе является Александар Митрович.

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    • Что подводит «Фулхэм», так это его дырявая оборона. Ни одна команда из топ-5 в этом сезоне не пропустила 44 гола, в отличие от лондонцев.

    Подопечные Скотта Паркера пропустили всего один мяч в последних пяти играх, но перед этим уступили «Лидсу» 0:3, перенеся значительный урон.

    «Фулхэм» уже не сможет догнать «Лидс», но все еще сохраняет теоретический шанс побороться с «Вест Бромвичем».

    Оставшиеся матчи «Вест Бромвича»: «Шеффилд Уэнсдей» (дома), «Уиган» (в гостях). 0

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