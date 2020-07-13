Трансферный дайджест. 7-13 июля

Деян Ловрен

«Ливерпуль», защитник, 31 год

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в РПЛ — хорват близок к переходу в «Зенит», утверждает «Чемпионат».

Отмечается, что 31-летний игрок, вероятно, разорвет контракт с мерсисайдцами и перейдет в клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента.

По данным Goal.com, мерсисайдцы готовы отпустить хорвата, но «Ливерпуль» намерен продать игрока, а не отпускать как свободного агента.

Как сообщает издание, за последние 6 месяцев два клуба АПЛ запрашивали информацию о защитнике.

По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы предлагают игроку сборной Хорватии зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год с бонусами. Срок контракта — 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

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Предполагается, что другой центральный защитник «Зенита» Бранислав Иванович, скорее всего, покинет клуб из-за непродления контракта. Он не готов идти на существенное понижение условий по соглашению.

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Будем комментировать тогда, когда будет что комментировать. У нас в «Зенит» пол-Европы отправляют.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне Ловрен сыграл за «Ливерпуль» 15 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 16 млн евро.

Наш прогноз: «Зенит»

Кристоффер Айер

«Селтик», защитник, 22 года

Кристоффер Айер globallookpress.com

«Милан» серьезно настроен приобрести защитника «Селтика» Кристоффера Айера, сообщает The Sunday Post.

Айер является нетипичным защитником: его основная позиция — левый центральный защитник, но за время выступлений в «Селтике» он успел сыграть абсолютно на всех позициях в обороне.

По информации источника, ранее «россонери» предлагали за норвежца 15 миллионов евро, однако «Селтик» отверг данное предложение.

Сообщается, что «Милан» готов увеличить предложение до 25 миллионов евро независимо от того, кто будет возглавлять клуб в следующем сезоне.

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Также предполагается, что миланцы готовы предложить «Селтику» на замену Айеру своих центральных защитников. Среди имен называются 20-летний Маттео Габбия и 29-летний Матео Мусаккьо.

Айер провел впечатляющий сезон, сыграв в 46 матчах и выиграв чемпионат Шотландии вместе с «Селтиком». Срок контракта Айера с шотландским клубом истекает в мае 2022 года.

В августе 2019-го защитника пытался приобрести «Зенит». Весной этого года игроком интересовался мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и «Лестер».

Наш прогноз: «Милан»

Эсекиэль Гарай

защитник, 33 года

Эсекиэль Гарай globallookpress.com

Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай может продолжить карьеру в Италии, сообщает Superdeporte.

По информации издания, в услугах 33-летнего аргентинца заинтересованы миланский «Интер» и римская «Рома».

С 30 июня игрок пребывает в статусе свободного агента после окончания срока контракта с «Валенсией».

В нынешнем сезоне Гарай провел 17 матчей в Ла Лиге и получил 2 желтых карточки. Он не играл с февраля из-за травмы колена, а весной переболел коронавирусом.

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За «Валенсию» экс-футболист «Зенита» и «Реала» выступал 4 сезона.

Наш прогноз: «Рома»

Виктор Осимхен

«Лилль», нападающий, 21 год

Виктор Осимхен globallookpress.com

Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

21-летним игроком интересуется «Милан». По данным издания, «россонери» уже готовят предложение о трансфере.

«Лилль» хочет получить за нигерийца не менее 50 млн евро, поэтому «Милан» постарается включить в сделку кого-то их своих игроков.

Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны английских «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

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В середине июня сообщалось, что французский клуб не продаст игрока сборной Нигерии дешевле 80 млн евро. Год назад «Лилль» купил его у бельгийского «Шарлеруа» за 12 млн.

Наиболее активен в вопросе трансфера форварда «Наполи», который провел с ним переговоры в Неаполе в конце июня.

В 27 матчах чемпионата Франции Осимхен забил 13 голов и отдал 5 передач. Игрок был признан лучшим новичком сезона Лиги 1.

Наш прогноз: «Милан»

Ферран Торрес

«Валенсия», полузащитник, 20 лет

Ферран Торрес globallookpress.com

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Cadena SER.

По данным издания, «горожане» готовы потратить значительные средства для того, чтобы привлечь игрока в клуб.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола рассматривает испанца в качестве замены полузащитнику Лерою Сане, перешедшему в «Баварию».

Контракт 20-летнего Торреса с «Валенсией» рассчитан до июня 2021 года, и футболист пока не желает вести переговоры о его продлении.

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Помимо истекающего договора, еще одним фактором, который может подтолкнуть «лос чес» к продаже игрока, являются экономические потери, которые могут возникнуть, если команда не попадет в еврокубки на следующий сезон.

Как сообщает журналист ESPN Фернандо Палормо, «Ювентус» также ведет переговоры с 20-летним вингером «Валенсии».

Ранее появлялись новости о том, что Торресом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Дортмунд.

Как сообщала Marca со ссылкой на Bild, дортмундцы готовы заплатить испанскому клубу 40 миллионов евро за игрока.

Контракт Торреса с «Валенсией» рассчитан до 2021 года, сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

Наш прогноз: «Валенсия»

Далер Кузяев

«Зенит», защитник, 27 лет

Далер Кузяев globallookpress.com

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Footmercato, в услугах 27-летнего россиянина заинтересован «Бордо».

Французский клуб привлекает то, что этим летом Кузяев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом». Кроме того, важным фактором является его универсальность на поле.

Ранее сообщалось, что интерес к Кузяеву проявляют «Марсель», «Валенсия», «Бешикташ» и «Хоффенхайм».

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В этом сезоне Кузяев провел 17 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал две голевых передачи.

Наш прогноз: «Бордо»

Кристиан Гюткьяер

«Лех», нападающий, 30 лет

Кристиан Гюткьяер globallookpress.com

Российские клубы «Рубин» и «Ростов» находятся в списке претендентов на нападающего польского «Леха» и сборной Дании Кристиана Гюткьяера, сообщает Tipsbladet.

Срок его контракта с польским клубом завершается, продлевать соглашение игрок не намерен.

30-летний Гюткьяер в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Польши с 21 голом в 31 матче.

Сообщается, что форвардом также интересуются французский «Генгам», который предложил игроку контракт на 3 года с зарплатой в 600 тысяч евро за сезон, и немецкий «Гамбург».

Наш прогноз: «Гамбург» 0