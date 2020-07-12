Спасительный Фарфан. «Уфа» притормозила «Локо» на пути к Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Первый мяч в игре забил Даниил Фомин, реализовавший 11-метровый удар. В этой встрече на поле спустя год вернулся нападающий Джефферсон Фарфан, полностью восстановившийся после тяжелой травмы. Перуанец спустя 10 минут после появления на поле забил мяч ударом головой и принес команде ничью.

Игра «угадай у кого коронавирус»

Редакция Sport24 оценивает стартовые составы команд, отмечая заметные изменения в уфимской команде и связывая их со слухами о вспышке коронавируса в команде.

«После замены Юрия Семина на Марко Николича "Локомотив" не проигрывает. Но это если смотреть с одной стороны. На деле в трех последних матчах красно-зеленые трижды сыграли вничью и не сползли на третье место лишь благодаря ужасной форме "Краснодара", который после карантина набрал всего одно очко.

Зато внезапно оживший ЦСКА подобрался к "Локо" на расстояние четырех очков. Так что в случае поражения с "Уфой" и последующей осечки в матче с ЦСКА в четверг железнодорожники рисковали сползти на четвертое место. Но это при условии, что "Краснодар" наконец начнет побеждать.

Хотя "Локомотив" в домашнем матче с "Уфой" считался фаворитом. Добыть долгожданную победу должны были вот эти парни:

Наш состав на #ЛокоУфа!🔥

Впервые с 4 мая 2019 года в заявку команды включён Джефферсон Фарфан! 🤩

С возвращением, Джефф! 💪🏻 pic.twitter.com/yzPoDO5WdF — "Локомотив" (@fclokomotiv) July 12, 2020

Но интерес здесь представлял не столько стартовый состав, сколько запасные. Впервые в нынешнем сезоне в заявку попал восстановившийся после травмы Джефферсон Фарфан.

У "Уфы", по слухам, из-за заражения коронавирусом в Москву не приехали Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Андрей Никитин, Боян Йокич и Дмитрий Сысуев. В итоге стартовый состав выглядел так»

Начинаем гостевой матч #ЛокоУфа в следующем составе 😷 👊🏻 pic.twitter.com/sw7uJYzxBe — ФК УФА (@UfaFc) July 12, 2020

Как же хорош Урунов...

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак нахваливает 19-летнего хавбека «Уфы» Остона Урунова, признанного лучшим игроком матча.

«Общий рисунок предсказывался заранее. Хозяева значительно больше владели мячом (75 процентов времени) и чаще били по воротам (8-5), но обострение давалось им очень тяжело. Гости не запирались на своей половине и здорово выходили из обороны. Более того, их попытки атаковать выглядели перспективнее и интереснее.

На этом фоне скандирования болельщиков москвичей, требовавших увольнения руководителей, расставшихся с Юрием Семиным, звучали не так уж нелогично. После 20-й минуты часть фанатов традиционно покинула трибуны.

Со входом в чужую штрафную у "Локо" в нынешнем сезоне и без того большие сложности, чему способствует не самая выдающаяся игра Эдера. Большинство опасных ударов наносятся издалека, и на сей раз точности им не хватало.

Александру Беленову пришлось вступить в игру только после "выстрелов" Алексея Миранчука со штрафного и его брата Антона в руки вратарю да попытки Гжегожа Крыховяка поразить дальний угол.

Самым ярким игроком первого тайма стал Остон Урунов, от которого исходила основная опасность воротам Антона Коченкова. В одном эпизоде он получил мяч в центре штрафной, убрал на замахе защитника и пробил (слабо в руки вратарю).

В другом — приложился издалека: выше ворот. А в концовке Урунов разогнал контратаку, выдержал паузу и сделал сильную проникающую передачу ворвавшемуся в штрафную Артему Голубеву. Мурило не успел к мячу и скосил уфимца. Пенальти уверенно реализовал Даниил Фомин, которого сватают в "Спартак" вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым».

Вадим Евсеев Главный тренер «Уфы» Вы состав наш видели? Наш полурезервный состав играет на равных с командой, которая ставит высокие задачи. Я доволен своими ребятами. Эти ребята все с первого тура у нас. Значит, мы не ошиблись в них. Шанс предоставился — они воспользовались. Многие играли не на своих позициях, но справились.

...как же плох Мурило

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется тому, что защитник «Локомотива» был великолепен со «Спартаком», а с «Уфой» привез пенальти.

«Бразилец стал лучшим футболистом дерби, выиграв, перехватив и отобрав все, что возможно. Вообще он способен на классные перфомансы, но не удивлюсь, если у вас он ассоциируется прежде всего с косяками. Ну примерно как Виктор Васин — сильный в целом защитник, всегда в числе лучших по статистике, но тут привезет, там — и от репутации пеночника уже не отмыться.

Глупый фол на Голубеве Мурило не простят прежде всего сторонники Семина, ведь бразильца привезла именно команда Кикнадзе, и гендиректор много говорил об этом трансфере как о своем грамотном и перспективном экономическом ходе.

Нарушение, кстати, действительно было: замедленный повтор с бровки четко показывает, что Голубев был первым на мяче. В перерыве Мурило прежде всего по тактическим соображениям был заменен — Николич отправил отыгрываться Фарфана и Рыбчинского.

"Локомотив" в первом тайме нанес 8 ударов, но лишь один из штрафной. Евсееву вообще все равно, какими футболистами играть

Хозяева проиграли первый тайм 0:1, но статистика вроде была в порядке: около 75% владения, 8 ударов против пяти. Только вот моментов — никаких. И это абсолютно не удивляло. В России сейчас просто нет команды, которая способна создавать моменты в позиционных (а других "Уфа" не дает) атаках против команды Евсеева. Обычно при схожих мыслях поправляешься — есть ведь явный доминатор "Зенит", но и он "Уфе" за два матча не забил ничего.

Причем пятерка якобы больных коронавирусом — это не все потери "Уфы". К примеру, дисквалифицирован был Табидзе. Ничего — Евсеев даже не думает менять схему, имея в распоряжении всего одного номинального центрального защитники на три позиции. Безденежных с Суховым выходят и играют как ни в чем не бывало. Наверное, Евсеев мог бы преуспеть в матчах с грандами РПЛ и с игроками "Тестильщика", где начинал самостоятельную тренерскую работу».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Конечно, мы недовольны результатом и качеством игры. В первые 45 минут нервничали, допустили с десяток невынужденных ошибок. Теряли мяч в простых ситуациях, давали сопернику шансы убегать в контратаки. Второй тайм после замен провели лучше, но, как часто бывает в подобных матчах, 45 минут для победы недостаточно. Конечно, у нас были шансы забить, но не так много, как хотелось бы. Были шансы и у «Уфы». Поэтому результат закономерный, но нас он не устраивает. С чем связаны две замены в перерыве? Мурило получил желтую карточку, был риск, что его удалят. Антон играл в последних матчах. Возможно, ему не хватило бы «физики», чтобы выдержать скорости второго тайма. После двойной замены характер игры улучшился.

Фарфан спас «Локомотив»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что «Локомотив» должен радоваться ничьей с «Уфой», посколько вполне мог проиграть встречу.

«Да, владение 75 на 25 в пользу "Локо". По ударам и моментам команда Николича тоже — впереди. Однако не покидает ощущение, что ничья еще не самый плохой исход для железнодорожников.

Все-таки на 81-й минуте "Локо" спасся. И столь нужный гол забил Джефферсон Фарфан — впервые за 14 месяцев вышедший на поле. Отличное возвращение нападающего! После забитого мяча он долго показывал трибуне, что кому-то звонит — или предлагал позвонить себе. Вполне возможно, звонка с поздравлениями от Семина или Геркуса перуанец дождется! А вот Николича поздравлять пока что не с чем.

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"Уфа" хотела забить еще. И если бы не Коченков, а в самом конце матча — Магкеев, заблокировавший удар, для "Локо" все могло кончиться хуже. Да и вообще большую часть из компенсированных шести минут "Уфа" провела в атаке или в прессинге.

"Локомотив" в этом розыгрыше РПЛ, как и "Зенит", ЦСКА, "Ростов" и "Спартак", не смог победить "Уфу". А если говорить о борьбе за Лигу чемпионов, то железнодорожники явно осложнили себе жизнь. Да, осталось всего два матча. Но уже в следующем туре это будет ЦСКА. А затем — выезд в Екатеринбург. Борьба за ЛЧ обостряется».

Джефферсон Фарфан Нападающий «Локомотива» Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной — нашим испанцам-физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали мое восстановление более легким. О завершении карьеры из-за травмы не задумывался. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль — поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде. Перед выходом на поле Николич подбодрил, сказал, чтобы я не волновался. Я должен был играть первыми или вторым нападающим. Хорошо, что оказался в том месте, куда пошла подача, удалось забить гол. Ничья — не тот результат, который нас устраивает, но уже пора думать о предстоящих матчах.

Кикнадзе погорячился

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер считает результат матча логичным и не оставляет без внимания поведение гендиректора «Локомотива».

«Вообще ничья — самый логичный итог, когда одна команда не уступает 8 туров, а другая — 7. Однако этот результат означал, что ЦСКА было достаточно побеждать в своих матчах, чтобы гарантировано попадать в Лигу чемпионов.

Ведь в следующем туре "Локо" встречается именно с ЦСКА. Но команда Гончаренко не смогла сегодня выиграть у "Рубина" и между клубами сохранился отрыв в 4 очка…

И еще один момент. Болельщики "Локо" четвертый домашний матч к ряду призывали Кикнадзе к отставке. Генеральный директор на этот раз отреагировал — показал средний палец болельщикам на фанатской трибуне.

Календарь и таблица РПЛ

Возможно, именно из-за этого поступка он счел нужным после матча пообщаться с фанатами. Среди прочего он признался, что погорячился с этим жестом».

Василий Кикнадзе Генеральный директор «Локомотива» Как можно что-то поменять за три недели с тем же составом? Кто хочет найти козу, тот ее найдет. Нет никаких вариантов. Проблема в том, что интервал между окончанием этого сезона и началом следующего всего полторы недели. С чего вы взяли, что мы жертвуем вторым местом? Я не считаю, что с Семиным было больше шансов. Причем кардинально. Я требую от Николича с первой игры. Говорить об увольнении я не хочу. Мы поддерживаем тренеров, в отличие от многих других клубов.

Беспроигрышная серия Николича

Автор «Спорт день за днем» Александр Дьяченко считает, что беспроигрышная серия «Локомотива» не спасет Марко Николича, если команда не удержит прямую путевку в Лигу чемпионов.

«Сегодня "Локомотив" сыграл вничью уже в четвертый раз подряд. Снова 1:1. Снова отыгрывался. Только на этот раз спасительный гол забил не Алексей Миранчук, а внезапно появившийся Джефферсон Фарфан. Мы уже мысленно простились с 35-летним перуанцем. Все таки 14 месяцев вне футбола. А он вышел и забил! Есть первая результативная замена Николича.

Между прочим, серб не проиграл еще ни одного матча. Беспроигрышная серия достигла шести игр. Из тренеров "Локомотива" дольше без поражений продержались только 3 специалиста. И среди них нет Юрия Семина.

Что объединяет всех этих тренеров? Они здорово начали, но не дали главного — результата. Если "Локо" с Николичем останется без Лиги чемпионов (можно даже не попасть с 3-го места в квалификацию), то возникнет резонный вопрос: "Ну и зачем убрали Юрия Семина?".

Красивые серии и прочая статистика — просто развлечение для болельщиков. 15 млн евро за попадание в групповой этап ЛЧ — это уже не шутки. Особенно в то время, когда РЖД несет финансовые убытки.

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У "Локомотива" осталось два матча в ЧР-2019/20: против ЦСКА и "Урала". Еще две ничьи приблизят его вплотную к рекорду "Динамо"-1998, а Николича — к Божовичу. Вот только вряд ли кто вспомнит об этом, если в Черкизово третий год подряд не будет Лиги чемпионов. Две предыдущие были при Семине».

Данил Круговой Защитник «Уфы» Почему я исполнял большинство «стандартов», а не Фомин? Такова была тренерская задумка. Концовка чемпионата — важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с «Уралом» и «Ростовом». Цель у нас одна — в каждом матче добиваться положительного результата, другой вопрос, что где-то получается, а где-то нет. У нас есть возможность занять шестое место в турнирной таблице, так что будем болеть за «Зенит» в Кубке и сами идти к этой цели!

Забудьте про атакующий футбол

Автор «Соккер.ру» Вадим Багров внимательно посмотрел все матчи москвичей с новым наставником и делает первые футбольные выводы.

«Ироничный крик фаната "Локомотива" на весь стадион, что никогда такого атакующего футбола не видел — в точку! Сёмина упрекали в скучном, рациональном, якобы устаревшем подходе. И назначили тренера, что играет ровно так же.

Конечно, можно обратить внимание, что соперники часто отдают "Локомотиву" мяч — все сыграли вторым номером, но это сознательный ход оппонентов, которые видят, что фантазии на разнообразные атаки у московской команды не хватает, ведь тренер просто играет так, как его предшественник.

Соперники видят, насколько медленно москвичи работают и не готовы физически — отсюда красные и желтые карточки, поэтому совсем не переживают, когда у "Локомотива" мяч. Что они с ним сделают, если забили после дальнего удара, дважды с пенальти и на 94-й минуте матча?

Чорлука отдохнул, и "Локомотив" реже ошибается в защите, чем в графике с ЛЧ, но вместо 10 пунктов Николич легко мог получить всего 3, ведь не трудно представить поражения от "Уфы", "Спартака" и "Крыльев Советов".

"Локомотив" никак не изменился, сербский наставник выставляет схему "4-2-3-1". Мурило в центре защиты уже видели, и порой бразилец "привозит". Баринов в одной линии с Крыховяком — ничего нового. Миранчуки, Жемалетдинов и Жоау Мариу на выбор в тройке под единственным форвардом, которым остается Эдер — старая схема.

Португальца некем подменить, Фарфан вернулся спустя 14 месяцев и сразу спас. Впрочем, дело не только в кадрах, а в тактике. "Локомотив" ничего не менял, только возит мяч без продолжения и завершения атак точными ударами».

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