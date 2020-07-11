«Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов. Приводим самые интересные комментарии медиа о ее результатах.

«Манчестер Сити» будет сложно выйти в финал

«У "Манчестер Сити", пожалуй, не будет лучших шансов выиграть Лигу чемпионов... если команда завершит свою задачу в дуэли против "Реала" в 1/8 финала после победы 2:1 в Испании. Манкунианцы попросту не проигрывают одноматчевые противостояния — их предыдущая неудача имела место в Кубке Англии 2018 года против "Уигана", потому формат турнира в Лиссабоне подходит им, и они также будут на пике как раз к возобновлению ЛЧ», — убежден Марк Огден в материале ESPN.

«С точки зрения атаки, "Горожане" вселяют страх в каждого противника, но их слабые стороны в обороне могут подвести их против таких организованных команд, как "Бавария" или "Ювентус". Ожидайте, что "Сити" пройдет "Старую Синьору" в четвертьфинале, но если клуб встретится в полуфинале с "Баварией", это может быть их последней стадии в Лиге чемпионов».

«Аталанта» имеет шансы против ПСЖ

«Сказка Лиги чемпионов продолжается для "Аталанты" после прошедшей жеребьевки в Ньоне. Конечно, ей было бы лучше встретиться в четвертьфинале с "РБ Лейпциг", но ПСЖ позволяет питать некую надежду пройти дальше. Также потому, что другая часть сетки — с "Манчестер Сити" или "Реалом", "Ювентусом", "Баварией" и "Барселоной" или "Наполи" — кажется более тяжелой», — считает итальянская Gazzetta dello Sport.

«Конечно, в ПСЖ много звезд, начиная с Мбаппе, Икарди и Неймара, но в решающих стадиях Лиги чемпионов они никогда не выглядят, как единая команда, чего не скажешь об "Аталанте". Также вызовом для парижан будет игровой ритм, ведь до матчей против бергамаски у них будет весьма продолжительная пауза после досрочной остановки Лиги 1 и только два официальных поединка в Кубке Франции и Кубке Лиги в конце июля. Между тем, дружина Гасперини проводит игры в Серии А, и делает это эффектно, демонстрируя много сил».

У «Барселоны» большие преграды на пути в финал

«Если "Барселона" пройдет "Наполи" в 1/8 финала, она, вероятно, встретится в четвертьфинале с "Баварией", которая победила в первом матче "Челси" 3:0 на выезде. Каталонцы будут хорошо осведомлены об угрозе от Левандовски — он уже забил 11 мячей в Лиге чемпионов этого сезона, равно как и от своего экс-хавбека Алькантары. Если "блауграна" сумеет пройти мюнхенцев или даже "Челси", тогда ее ожидает дразнящая перспектива сыграть против "Реала" в полуфинале», — пишет Кармен Торрес на страницах испанской Marca.

«Мадридцы, которым еще нужно выбить "Манчестер Сити", чтобы отправиться на турнир в Лиссабон, могут встретиться с "Ювентусом" или "Лионом" в четвертьфинале, а это означает, что Месси и компания могут встретиться с Роналду сотоварищи в полуфинале. Финал 23 августа все еще кажется далёким для тех, кому еще предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала, но "Барселона" уже привыкла ждать. Их неудачи в главном еврокубке в последние годы — такие, как в дуэлях с "Ромой" и "Ливерпулем" — хорошо документированы».

«Атлетико» способен выиграть Лигу чемпионов

«Три финала Кубка чемпионов — два с Симеоне во главе, но все без побед — печальный показатель для "Атлетико", но удачный жребий в четвертьфинале ЛЧ этого сезона против "РБ Лейпцига", и внезапно мадридцы могут чувствовать, что все возможно. "Матрасники", казалось, должны были вылететь из турнира в марте в противостоянии с действующим чемпионом "Ливерпулем", прежде чем им удалось перевернуть с ног на голову события на "Энфилде" и выбить чемпиона из борьбы», — отмечает в материале Goal.com Джонатан Смит.

«Проявленный характер и победа над таким соперником может придать им уверенность в том, что их удача наконец изменилась. В то время, как в чемпионате Испании уже не осталось турнирных задач, тогда как путевка в Лигу чемпионов следующего сезона уже в кармане, они могут полностью сосредоточиться на решающих стадиях ЛЧ. Симеоне не сможет рассчитывать на родных фанатов, но его упорная защита будет организована так же эффективно, как всегда, и предоставит им большую возможность сделать третью попытку своего наставника удачной». 0