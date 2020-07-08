Впечатляющий камбек. Четыре гола «Юве» не пропускал с 2017 года

«Милан» в домашнем матче 31-го тура итальянской Серии А обыграл «Ювентус» со счетом 4:2. На голы Адриена Рабьо и Криштиану Роналду «россонери» ответили точными ударами Златана Ибрагимовича, Франка Кессье, Рафаэла Леау и Анте Ребича. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Невероятный камбек

Корреспондент Corriere dello Sport Владимиро Котуньо остался под впечатлением того, насколько быстро и легко «Милан» отыгрался со счета 0:2.

«Гости открыли счет в начале второго тайма. Рабьо выполнил перехват на своей половине поля, ушел от Кессье, протолкнул мяч между ног Тео Эрнандесу и, приблизившись к чужой штрафной, с левой отправил мяч в верхний угол. Сумасшедший гол француза, его первый в Серии А в футболке "Ювентуса".

Еще через несколько минут преимущество "старой синьоры" удвоил Криштиану Роналду. Последовал дальний заброс от Куадрадо вперед, Симон Кьер и Алессио Романьоли помешали друг другу, мяч достался португальцу, который легко переиграл Доннарумму.

Это была 53-я минута, и игра казалась закрытой, но недооценка "россонери" способна причинить много вреда. Стефано Пиоли бросил в бой Рафаэла Леау, чей прострел и привел к назначению пенальти, когда мяч попал в руку Бонуччи. Роналду пытался спровоцировать Ибрагимовича, но тот все равно забил с 11-метровой отметки.

Стефано Пиоли Главный тренер «Милана» Все похвалы моим игрокам, потому что они демонстрируют невероятный настрой. Даже в сложные времена они держатся вместе и продолжают верить. За это они были вознаграждены этой великолепной победой. Это все работа, которую мы проделываем каждый день на базе. Мы понимали, что до недавнего времени таблица не отражала наш уровень, поэтому мы дистанцировались от этого и сосредоточились на работе. Теперь я знаю, что могу рассчитывать на каждого, кто выходит на поле, они все знают, что делать. Следующая игра — с «Наполи», поэтому мы насладимся сегодняшней победой, но также будем ждать следующей проверки. Мы можем играть еще лучше. Мы осознаем, что если немного потеряем концентрацию или настрой, то поплатимся за это. Подобное уже дорого обошлось в этом сезоне. «Милан» стал командой. Теперь мы знаем друг друга, свои сильные и слабые стороны. Я счастлив здесь, я горд и хочу закончить этот сезон на мажорной ноте.

Но это было лишь начало невероятного камбека. "Юве" развалился под натиском "Милана". Кессье сделал счет равным, а Леау и вовсе вывел хозяев вперед. Такой вот поворот уже к 66-й минуте», — замечает Котуньо.

На уровне Шевченко

Обозреватель La Gazzetta dello Sport Алессандра Боччи выделила в составе «Милана» Златана Ибрагимовича, с которого и начался камбек «россонери».

«Златан всегда остается Златаном. В матче чемпионата Италии против "Ювентуса" он играл с привычной неприязнью к Криштиану Роналду. Все мы помним, как в многочисленных интервью настоящим Роналдо он называл бразильца.

В итоге Ибрагимович помог своим партнерам одолеть действующего чемпиона, используя свою мудрость, физическую мощь и фундаментальную строгость.

Перед тем, как швед подошел к 11-метровой отметке, чтобы пробить пенальти, Криштиану подошел к Войцеху Щенсны и сказал: "Ты же знаешь, куда прыгать, не так ли?".

Златан лишь ухмыльнулся, словно говоря: "Ты не знаешь меня достаточно хорошо". В отличие от некоторых предыдущих матчей, в этот раз швед пробил идеально. И в то время, когда "Милан" было невозможно остановить, Златан был замечен на скамейке, где активно жестикулировал руками и что-то говорил. Но кому? Может, Доннарумме, а может и нет.

Златан Ибрагимович Нападающий «Милана» Я старый, это не секрет! Но возраст — это всего лишь цифра. Я чувствую себя хорошо и стараюсь всячески помогать команде. Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только как игроку. Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы взяли скудетто«. Мне очень нравится в "Милане". Мне 38 лет, моя форма уже не та, что раньше, но я отношусь к этому с умом. Я не пытаюсь делать то же самое, что и в 20 лет. Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помогать одноклубникам, команде и болельщикам.

Между тем, швед достиг показателя Андрея Шевченко, забив 127 голов в Серии А. Он играл во многих клубах Италии, но каким-то образом привязался к нынешнему», — отмечает Боччи.

«Юве» не воспользовался осечкой «Лацио»

Редакция Tuttosport проанализировала турнирное положение и пришла к выводу, что «Ювентусу» пока рано отдавать чемпионский титул.

«Невероятный нокаут "Ювентуса" в матче с "Миланом" в 31-м туре Серии А. Ранее "Лацио" уступил "Лечче", но "бьянконери" не сумели этим воспользоваться, потерпев поражение со счетом 2:4 на "Сан-Сиро".

У команды Маурицио Сарри был отличный шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя до десяти очков, но она умудрилась пропустить четыре гола за 20 игровых минут, которые фактически все еще оставляют открытым вопрос о чемпионе нынешнего сезона. "Юве" опережает "Лацио" на семь баллов за семь туров до окончания чемпионата.

Маурицио Сарри Главный тренер «Ювентуса» Думаю, что первые 60 минут мы играли в первоклассный футбол. Мы полностью контролировали матч, а затем случилось это помутнение. Нет особого смысла обдумывать это, потому что через три дня у нас другой матч. У нас было полная потеря сознания на 15 минут. Подобное происходило и с другими командами. Нужно взять от этой игры только положительное, а это то, что мы час полностью контролировали матч. Обычно просто невозможно найти объяснение таким необъясним помутнениям. У нас были плохие выступления, и в тех матчах мы по делу проигрывали, но сейчас все не так. Сегодня мы играли хорошо. Я видел такие помутнения во многих командах в последнее время, потому что это необычно — играть и тренироваться при таких температур с плотным расписанием. Мы должны сосредоточиться на следующей игре. Эта команда по своим возможностям способна на отличный футбол, и нам нужно развивать это.

В начале второго тайма безумный гол Рабьо и привычный удар Роналду позволили туринцам повести 2:0. Но затем "россонери" перевернули все с ног на голову. Сначала пенальти реализовал Ибрагимович, а затем отличились Кессье, Леау и Ребич», — говорится в материале.

Футбол — забавная игра

Колумнист football-italia.net Виджай Рахаман похвалил «Милан» за проявленный характер после двух пропущенных мячей.

«Что было хорошо заметно, так это то, что, несмотря на два пропущенных мяча, хозяева не паниковали, не позволяли головам опускаться и, что наиболее важно, придерживались своего игрового плана, который хорошо им помог в последних матчах, и в конечном итоге это окупилось. Пара быстрых голов менее чем за две минуты дала им преимущество.

Старомодный стиль игры Ибрагимовича вывел на ударную позицию Кессье и ивуариец, оказавшись в нужное время в нужном месте, не промахнулся. Еще через несколько минут, несмотря на фол на Ребиче, Леау не остановился, ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол.

Необходимо отметить, что во всех этих голах поучаствовал Хакан Чалханоглу. Влияние турка в этой команде продолжает расти. Он, наконец, начинает оправдывать возложенные на него ожидания после взятия футболки с десятым номером.

В то время как резервисты "Милана" внесли свой позитивный вклад, Маурицио Сарри выпустил на поле Алекса Сандро, и его ужасная передача около своих ворот привела к четвертому голу "Милана".

Криштиану Роналду Нападающий «Ювентуса» Это не тот результат, к которому мы стремились, но выше голову, продолжаем работать!

Как фанаты клубов, так и нейтральные болельщики, вероятно, ущипнули себя. "Юве" упустил преимущество в два мяча? "Милан" забил четыре гола менее чем за 30 минут? Сарри снова под давлением? Пиоли заслуживает большого уважения? Ответ на все эти вопросы — да, это действительно произошло. Футбол — забавная игра», — подчеркивает Рахаман. 0