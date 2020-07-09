Будущее Месси под вопросом. Покинет ли мировая звезда «Барселону» и Европу?

Факт остается фактом — Месси не продлевает контракт

Контракт аргентинца с «Барсой» истекает в июне 2021 года. Согласно слухам в СМИ, он прервал переговоры о продлении соглашения и думает о своем будущем за пределами клуба. Месси, видимо недоволен руководством клуба, игроками вокруг него, а также утечками в прессу, которая делает из него монстра и влиятельного закулисного брокера, который в ответе за все плохие решения «Барселоны». Это пока вся информация, которая у нас есть.

Окружение Месси хранит молчание. Только президент клуба Бартомеу заявил, что обязан продлить контракт с форвардом, который хочет завершить карьеру в Каталонии.

Тем не менее, нельзя избежать реальности. Менее чем через 12 месяцев Месси станет свободным агентом. Пока он не поставит подпись под соглашением, все варианты для его будущего остаются открытыми. Но и в этой ситуации вероятность его перехода в другой клуб выглядит не очень правдоподобно. Лео находится в клубе с 13 лет и никогда всерьез о таком не говорил.

Если проблема в руководстве клуба, то Жозеп Бартомеу и его команда могут покинуть свои должности после завершения президентского срока. Тогда клуб может ждать серьезная встряска.

А еще есть вопрос с зарплатой Месси, которая уходит примерно в сторону 70+ миллионов долларов с учетом бонусов и рекламных прав. Это означает, что при трансфере в другой клуб аргентинца ждет значительное сокращение зарплаты. Либо один из нескольких «денежных мешков» попытается организовать подобные условия, но пока не ясно, кто на это пойдет.

Желание должно исходить только от самого игрока

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И все-таки даже одних слухов и фактической возможности уйти для Месси достаточно, чтобы вызвать волнения. В особенности потому, что, Лионель сможет сменить команду бесплатно, а не за 100 миллионов евро, как Криштиану Роналду. В 2018-м году «Ювентусу» пришлось заплатить «Реалу» за португальского бомбардира.

Ключевой фактор — желание самого Месси. А есть ли это желание — большой вопрос. Футболист, который за два десятка лет выиграл с командой все трофеи и остается действующим обладателем Золотого мяча, может серьезно задуматься, стоит ли решаться на такой шаг.

Либо у аргентинца появится внезапная страсть к новым вызовам и жизни в другой стране. Это необычно, ведь для Месси журналисты давно создали образ домоседа, который интересуется только футболом и своей семьей. Или в «Барселоне» наступит такой беспорядок, что в 34 года терпение Лео просто лопнет.

Другого реалистичного сценария просто нет. Никто не будет делать «Барселоне» предложение, от которого клуб не сможет отказаться. Никто в клубе не считает, что Месси уже недостаточно хорош. Никто не хочет его ухода. Это стремление должно исходить только от самого игрока.

Если уйдет, то куда?

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Давайте ненадолго откажемся от маловероятности перехода. Если Месси решится на это, то куда он пойдет?

Для начала, это был бы выбор по велению сердца, а не желание улучшить статистику или увеличить банковский счет. Это означает, что Лео устроит сокращение зарплаты. Также исключено, что он окажется в составе одного из конкурентов «Барсы».

Романтический сценарий — возвращение в Аргентину и присоединение к своему первому клубу «Ньюэллс Олд Бойз». Немного похоже на то, как Карлос Тевес вернулся в «Бока Хуниорс», отказавшись от богатства и внимания, предлагаемых «Ювентусом», Возможно, Месси после достижения всех вершин, потянет домой. Кроме того, через полтора года пройдет чемпионат мира — последняя возможность Лео зажечь за национальную сборную. Этот ход мог бы идеально дополнить историю.

Менее романтичным, но потенциально более историческим станет переход в MLS, возможно, в «Интер Майами». Совладелец клуба — Дэвид Бекхэм, который перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007-м году. Тот трансфер стал знаковым, ведь до него последним великим игроком в Северной Америке был Пеле в составе «Нью-Йорк Космос».

Месси может стать катализатором в популяризации чемпионата мира-2026, который пройдет в Северной Америке. Также ходят слухи о слиянии MLS и Liga MX, а звезда такого калибра — идеальный способ продвижения проекта.

Есть и абсолютно дикий вариант, абсолютная фантазия. Что, если Лео окажется в одной команде со своим злейшим врагом Криштиану Роналду? Если какой-то клуб сможет заполучить двух главных претенденов на звание величайшего в истории?

Если Роналду не продлит свой контракт в «Ювентусе», то у него останется год летом 2021-го, а также исполнится 36 лет. Возможно, дуэтом с аргентинцем они смогут создать что-то невообразимое и беспрецедентное. 0