Старые песни о главном. «Спартак» опять винит судейство, а «Локо» буксует

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

Молодые составы

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, выбранные главными тренерами на столичное дерби.

«Доменико Тедеско вчера не потерял свою работу, но потерял человека, который привел его в "Спартак". Леонид Федун решил, что гендир Томас Цорн красно-белым больше не нужен. И сразу появилась информация — новость сильно расстроила Тедеско.

Но пока Доменико — главный тренер "Спартака", и вот какой состав на дерби он выбрал. Два форварда — Ларссон и Понсе, самый дорогой игрок в истории клуба (которого привел Цорн) Гус Тиль — в запасе, хедлайнер атак красно-белых Бакаев — конечно, в старте. Как и тинейджеры Умяров, Гапонов, Маслов.

Сегодня играем в таком составе 👇🏻#ВпередСпартак #СпартакЛоко pic.twitter.com/mJSzrtiEYx — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 8, 2020

Марко Николич тренирует "Локомотив" относительно спокойно, а вот вокруг клуба — страсти. Вчера Юрий Семин снова в открытую наехал на бывшего босса Василия Кикнадзе и усомнился в кандидатуре Николича. Но, опять же, Марко возглавляет "Локомотив".

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И, очевидно, хотел выиграть дерби — вместе вот с этими парнями. В старте резервный кипер Коченков — Гильерме травмирован. У "Локо" тоже молодой состав — в наличии нет Крыховяка и Баринова, так что в центре вышли Куликов и Макгеев.

За всем этим наблюдал и VIP-зритель матча — Юрий Семин. Бывший коуч железнодорожников впервые пришел на матч "Локомотива". После — понятно — скандального ухода из клуба».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» То, что произошло сегодня, происходит со «Спартаком» не в первый раз. Очередные странные решения со стороны судей. Это дерби. Мы потерпели два подряд поражения. Хотели показать, что готовы играть с командой, которая играла в Лиге чемпионов и, вероятно, сыграет там в следующем сезоне. Мы хорошо начали. Забили первыми, потом пенальти. Я не говорю о пенальти, не буду оспаривать сам факт. Но до этого в эпизоде с Жоао Марио арбитр свистнул в пользу «Локомотива». Это уже не в первый раз. Когда соперник падает в нашей штрафной или рядом со штрафной, мы слышим свисток. Когда падает игрок «Спартака», всё хорошо. Даже сейчас, когда всё может решить VAR. Почему не свистят, когда падают наши? Почему молчит VAR? Была куча ситуаций в матчах с «Краснодаром», «Зенитом», «Уфой», «Уралом». Мне жаль нашу молодую команду! Гапонова, Умярова, Айртона. Они не могут понять, что происходит. Наши ребята не могут играть корпусом! Нас убивают каждую игру. Это невероятно. Да, я не сдержал эмоций. Потому что я люблю «Спартак». Люблю свою команду. Но мы не можем играть каждый раз так.

Миранчук забил пенальти

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак доволен активным первым таймом, в концовке которого команды обменялись голами.

«Игра большую часть тайма напоминала шахматы. Железнодорожники отдали мяч хозяевам, а те не могли придумать, как продвигать его вперед. Атаки зарождались на правом фланге Рассказова, куда смещался Алекс Крал и, ситуативно, Зелимхан Бакаев, точности передачам не хватало, да и Ведран Чорлука с Мурило уверенно снимали весь верх у Джордана Ларссона и Эсекиэля Понсе. Александр Соболев лишь грустно взирал на эти потуги со скамейки запасных.

"Локо" позиционно атаковал как будто реже, зато подходы выглядели перспективнее. Жоау Мариу и братья Миранчуки поочередно опасно приближались к штрафной Александра Максименко, однако бить не торопились, пытаясь довести атаку до ума.

Троих защитников хозяевам хватало, чтобы свести эти усилия на ноль. Если удары и наносились, то блокировались. Возможно, причиной тому перевод Алексея Миранчука на левый край, тогда как позицию плеймейкера занял Мариу. На фланге лучшему бомбардиру "Локо" заметно не хватало пространства и вариантов развития атак.

В результате бесконечной толчеи моментов был минимум. Игра взорвалась в концовке тайма, когда команды неожиданно обменялись голами: Понсе затылком замкнул подачу Айртона слева, а через пару минут Умяров заплел в штрафной ноги Миранчуку-старшему, и сам пострадавший реализовал 11-метровый. Этот гол стал для него пятым после рестарта сезона. Кроме Алексея у "Локо" никто не забивал. Лидер команды реабилитировался за прошлый тур, когда в компенсированное время пробил с пенальти в штангу ворот Сочи».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Удаление Доменико Тедеско? Это мне не интересно. Это проблемы «Спартака» и Тедеско. Мы ждали пресс-конференцию 40 минут. Команда уже ждет меня в автобусе. Да, мы знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач, и хотели поймать соперника на контратаках. Во втором тайме выпустили еще одного игрока в атаку — Рифата вместо Куликова. Контролировали игру, рассчитывали на то, что «Спартак» подустанет, были ближе к победе. Помнили, что «Спартак» победил 3:0 в первом круге, и сегодня приезжали, чтобы набрать три очка. Однако нам не хватало ряда ведущих футболистов. В концовке рисковали и поджимали. К сожалению, забить второй гол не удалось.

Взрыв Тедеско

Автор Soccer.ru Сергей Иванов удивляется взрыву эмоций от тренера «Спартака», который в очередной раз получил карточку и был удален из технической зоны.

«Интенсивный отрезок в своей середине имел отличный гол Понсе, который четко головой подрезал навес Айртона, отправив мяч под штангу так, что голкипер "Локомотива" не дернулся. Но через несколько минут об этом забыли, потому что судья Сергей Лапочкин уверенно назначил пенальти в ворота красно-белых.

И этим он вызвал настоящий приступ бешенства у спартаковцев. Особенно у главного тренера Доменико Тедеско. Сначала Лапочкин хотел ограничиться предупреждением для немца, но тот так мощно подключил свои итальянские страстные корни, что рефери сразу же показал красную карточку Тедеско.

Но тот еще некоторое время оставался в центре внимания, не желая покидать поле и аплодируя саркастически всем судьям, досталось даже тренеру "Локомотива" пару ласковых, а по пути в раздевалку Тедеско разве что локтями людей не распихивал.

Сорвался. На фоне в целом нервозной — в который раз — обстановки в "Спартаке" такой срыв можно объяснить. Другое дело, что Тедеско за свое выступление после красной карточки еще и дисквалификацию может схлопотать. А если он вдруг оскорбил судью, чему никто не удивился бы, учитывая эмоциональность тренера, то светит дисквалификация на два-четыре матча.

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Примечательно, что в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, который получил дисквалификацию за перебор желтых карточек — четыре накопил шустрее остальных. Тедеско, покидая поле, даже болельщиков попросил поддержать его, и те не подвели, устроив судейской бригаде не самый приятный рабочий отрезок: со свистом и всеми прилагающимися атрибутами».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Насчет судейства лучше ничего не говорить. Понятно, что от нас зависит, как мы будем играть. Мы добиваемся результата, играем. Понятно, что после «Тамбова» о судьях говорить неправильно. «Спартак» должен обыгрывать «Тамбов». Футболисты ошибаются, судьи ошибаются. Тедеско в раздевалке тоже завелся. Новый стол нам придется заказывать. Посмотрим, как будет, сколько матчей он пропустит. Без тренера, конечно, тяжело. Маслов и Гапонов молодцы. Считаю, хорошо справились. Они прибавляют, прогрессируют. Они огромные молодцы, рад, что появляется конкуренция в этой зоне. Никита Баженов сказал, что у команды нет лидера? Ему виднее сверху, наверное, сидеть и говорить.

Второй тайм без голов

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев несмотря а отсутствие голов во втором тайме считает, что матч в целом остался за «Спартаком».

«Тедеско, правда, так намекнул арбитрам, что они не правы, что получил подряд две желтые карточки и яростно жестикулируя отправился в подтрибунные помещения. Его счастье. Если бы из технической зоны увидел, как во втором тайме Лапочкин не назначил пенальти после столкновения Айртона и Коченкова, то, наверное, вообще пережил бы инфаркт.

А "Спартаку" бы заниматься своим любимым делом — убегать в контратаки, да где там. Николич насытил оборону, наступив на горло своей песне. Нам-то презентовали серба, как любителя атакующего футбола в противовес Семину. Однако без сильнейшей связки опорников Баринов — Крыховяк Марко решил не рисковать. Его понять можно.

Вот только "Локомотиву"-то была нужна не ничья, а победа. И гости пошли в концовке в атаку большими силами. Могли даже забить, но Алексею Миранчуку и Жемалетдинову не хватило совсем немного. В итоге ничья, которая, скорее, в пользу "Спартака".

Красно-белые вышли из пике, показали, что не все у команды так плохо. И в полуфинале Кубка России шансы вполне имеются.

А вот "Локомотив" третий матч подряд не в состоянии выиграть, что в итоге может стоить столь желанной второй строчки по итогам сезона. Конкуренты дышат в спину».

Эсекьель Понсе Нападающий «Спартака» Игра была очень интенсивная, было много контратак. Мы забили первыми, но довольно быстро пропустили в ответ. Команда держала темп до конца, пытались играть на победу.

Последний перформанс Тедеско?

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров считает, что главный тренер «Спартака» может готовиться к уходу из команды.

«Знаменитые прыжки, крики в адрес главного судьи, взмахи в сторону резервного — выступление Тедеско приводит к очередной желтой карточке. На эту секунду у становится него 7 предупреждений в 14 матчах — пожалуй, ни у одного тренера никогда не было такой статистики. Да что там тренеров — ни у одного защитника РПЛ нет такого соотношения. Такой вот Тедеско тренер-рекордсмен. Такой вот у "Спартака" тренер-»псих«.

Но в матче с "Локомотивом" он превосходит сам себя: заставляет Лапочкина показать вторую желтую, не уходит с поля, а когда его двигают к подтрибунке еще и отталкивает резервного судью, стучит по экрану VAR и что-то орет Николичу.

Наверное, прощается с сербским тренером, потому что получит от КДК минимум 3 матча дисквалификации за неспортивное поведение и, вероятно, будет уволен. Поразительно при этом, но Тедеско, несмотря на жуткие результаты, местами унылую и недисциплинированную игру — может уехать из России героем толпы. Для этого, как Джокеру, не нужно будет никого убивать. Достаточно сделать всего лишь 3 вещи.

1. Подать в отставку самому и отказаться от неустойки Федуна.

2. В эфире шоу обличить судей, "Зенит", РПЛ и заявить о заговоре против "Спартака".

3. Сказать, что доверия и поддержки ему в Москве так и не дали.

И пусть претензии Тедеско в основном были несправедливы, пусть VAR в подавляющем числе случаев был прав, пусть "Спартак" при нем плохо играл, но все признают, что Тедеско, выучивший русский за полгода, неравнодушен к клубу. Что он честен перед собой и людьми. Что он не боится быть собой. И что он настоящий мужик, а не пиджак.

А тренер-»псих« — так это его достоинство. Тогда как вина — она на тех, кто сделал его в России таким. Сделал его реально похожим на Джокера. И с выводом этим правда сложно поспорить»

Леонид Федун Владелец «Спартака» Хотелось выиграть, по игре мы были лучше. Это наша лучшая игра после перерыва. Функционал у всех есть, но где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Но все согласились, что мы играли лучше, чем «Локо». Я ребятам сказал, чтобы они потерпели, до конца чемпионата осталось не так долго. Поведение Тедеско? Я его понимаю. Я вспоминаю 2008 год, сейчас судейство очень похожее. Мы договорились, что не комментируем это. Вы сами все видели и сами делайте выводы.

Безнадега и поддавки

Специальный корреспондент «Спорт день за днем» Александр Макаров разочарован игрой команд в столичном дерби.

«Играть лучше "Спартак" не стал. Все та же безнадега и незнание, как довести дело до удара из более-менее удобной позиции.

Еще и "Локомотив" откровенно испугался красно-белых и принялся играть в поддавки. Вместо того, чтобы завладеть инициативой, Марко Николич зачем-то попросил подопечных чаще действовать на контратаках. Смысл ясен и понятен. Так очки набирали "Тамбов" и "Уфа". Но странно, что "Локо" себя с ними сравнивает.

По факту, никакой разницы между "Локо", идущим на втором месте, и "Спартаком", уступающим "железнодорожникам" 17 очков. Наверняка думал о том же самом из ложи "Открытие Арены" и Юрий Павлович Семин. Его сменщик — Николич — кроме недовольных покрикиваний из-под маски ничем себя в среду не проявил.

А ведь потеря двух очков в дерби теперь делает фаворитом за второе место в РПЛ "Краснодар". У тех два матча в запасе и возможность обойти "Локо". Болельщики и так не приняли перестановки, а если "железнодорожники" без Семина отдадут завоеванное ранее — пощады Василий Кикнадзе может не ждать.

Всё о футболе России

Осталось три тура, полуфиналы и финал Кубка России. Короткая пауза и новый сезон. Времени на летнюю перезагрузку не будет. Но, как водится, в топ-клубах, ждать там не любят. Полетят головы. А там — хоть трава не расти».

Василий Кикнадзе Генеральный директор московского «Локомотива» Доволен ли результатом? Нет

Неуправляемый корабль

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов критикует игру красно-белых в матче с «Локомотивом».

«А в реальности "Спартак" мало того, что неубедителен сам, так еще и регулярно теряет очки (и нервы) после спорных судейских решений. Можно понять, когда это происходит в одном, двух, трех матчах. Но в последнее время рефери-буллинг в отношении "Спартака" становится системой. И дело, как видим, не совсем в Цорне.

Разбираться в природе этого явления будет новый руководитель — Шамиль Газизов. А будет ли новым судейством наслаждаться Тедеско — большой вопрос.

Идеи немецкого тренерского штаба, несомненно, оставят след в команде. Мы и в этом матче видели тренерский почерк — быстрый выход из обороны, оперативная доставка мяча до нападающих, активные фланги (особенно был хорош Айртон). Если бы не жуткий фон, игру можно было записать "Спартаку" в плюс.

Но "Спартак" сейчас — тот самый неуправляемый корабль. Об игре быстро забудут. А вот о том, как ставили пенальти, как удаляли Тедеско и как Федун говорил о свадьбе, а не о делах клуба, помнить будут долго.

И Тедеско еще не раз вспомнит каждую карточку — свою и команды. Карточку длиною в вечность».

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