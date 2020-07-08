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    Все, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы

    Рассказываем, когда и как пройдут жеребьевки оставшихся стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы

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    В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоятся жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Старт мероприятий в 13:00 и 14:00 по Москве соответственно.

    Кто участвует в жеребьевке Лиги чемпионов?

    Четыре команды уже вышли в четвертьфинал ЛЧ: «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».

    Еще четыре команды определятся по итогам ответных матчей 1/8 финала, которые состоятся без зрителей в намеченных заранее местах:

    «Барселона» — «Наполи» (1:1 после первой игры)
    «Бавария» — «Челси» (3:0)
    «Ювентус» — «Лион» (0:1)
    «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

    Кто участвует в жеребьевке Лиги Европы?

    В жеребьевках 1/4 и 1/2 финала примут участие победители пар 1/8 финала, ответные матчи которых состоятся без зрителей в намеченных заранее местах:

    «Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1 после первой игры)
    «Байер» — «Рейнджерс» (3:1)
    «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)
    «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)
    «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)
    «Базель» — «Айнтрахт» (3:0)

    Пары «Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» проведут между собой только одну игру, так как не успели сыграть первые матчи 1/8 финала.

    Как пройдут жеребьевки?

    Будет три жеребьевки: жеребьевка четвертьфинала, жеребьевка полуфинала (для четвертьфинальных пар) и жеребьевка финала, чтобы определить номинальных хозяев финального матча.

    Сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях УЕФА объявит незадолго до жеребьевки.

    Где и когда пройдут матчи Лиги чемпионов?

    Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет португальский Лиссабон.

    Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах «Эштадиу ду Бенфика» (там же состоится финал) и «Жозе Алваладе».

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    При необходимости, кроме лиссабонских стадионов, для проведения матчей 1/8 финала будут задействованы стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

    В случае ничьей в основное время во всех четвертьфинальных и полуфинальных матчах будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

    Решение, о том, пройдут ли оставшиеся матчи 1/8 финала они на стадионах номинальных хозяев или в Португалии, будет принято позже.

    Расписание матчей Лиги чемпионов

    7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала
    12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)
    18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)
    23 августа: финал («Эштадиу ду Бенфика», Лиссабон)

    Где и когда пройдут матчи Лиги Европы?

    Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы сезона 2019/20 пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч.

    В случае ничьей в основное время во всех четвертьфинальных и полуфинальных матчах будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

    Игры Лиги Европы пройдут на четырех стадионах в четырех городах:

    «Кельн», Кельн (финал)
    «MSV Арена», Дуйсбург
    «Дюссельдорф Арена», Дюссельдорф
    «Арена АуфШальке», Гельзенкирхен

    Решение, о том, пройдут ли оставшиеся матчи 1/8 финала они на стадионах номинальных хозяев или в Германии, будет принято позже.

    Расписание матчей Лиги Европы

    5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 мск)
    10-11 августа: Четвертьфиналы (22:00 мск)
    16-17 августа: Полуфиналы (22:00 мск)
    21 августа: Финал (Кельн, 22:00 мск) 0

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