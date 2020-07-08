Все, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы

В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоятся жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Старт мероприятий в 13:00 и 14:00 по Москве соответственно.

Кто участвует в жеребьевке Лиги чемпионов?

Четыре команды уже вышли в четвертьфинал ЛЧ: «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».

Еще четыре команды определятся по итогам ответных матчей 1/8 финала, которые состоятся без зрителей в намеченных заранее местах:

«Барселона» — «Наполи» (1:1 после первой игры)

«Бавария» — «Челси» (3:0)

«Ювентус» — «Лион» (0:1)

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

Кто участвует в жеребьевке Лиги Европы?

В жеребьевках 1/4 и 1/2 финала примут участие победители пар 1/8 финала, ответные матчи которых состоятся без зрителей в намеченных заранее местах:

«Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1 после первой игры)

«Байер» — «Рейнджерс» (3:1)

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)

«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)

«Базель» — «Айнтрахт» (3:0)

Пары «Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» проведут между собой только одну игру, так как не успели сыграть первые матчи 1/8 финала.

Как пройдут жеребьевки?

Будет три жеребьевки: жеребьевка четвертьфинала, жеребьевка полуфинала (для четвертьфинальных пар) и жеребьевка финала, чтобы определить номинальных хозяев финального матча.

Сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях УЕФА объявит незадолго до жеребьевки.

Где и когда пройдут матчи Лиги чемпионов?

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет португальский Лиссабон.

Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах «Эштадиу ду Бенфика» (там же состоится финал) и «Жозе Алваладе».

При необходимости, кроме лиссабонских стадионов, для проведения матчей 1/8 финала будут задействованы стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

В случае ничьей в основное время во всех четвертьфинальных и полуфинальных матчах будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Решение, о том, пройдут ли оставшиеся матчи 1/8 финала они на стадионах номинальных хозяев или в Португалии, будет принято позже.

Расписание матчей Лиги чемпионов

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)

23 августа: финал («Эштадиу ду Бенфика», Лиссабон)

Где и когда пройдут матчи Лиги Европы?

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы сезона 2019/20 пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч.

В случае ничьей в основное время во всех четвертьфинальных и полуфинальных матчах будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Игры Лиги Европы пройдут на четырех стадионах в четырех городах:

«Кельн», Кельн (финал)

«MSV Арена», Дуйсбург

«Дюссельдорф Арена», Дюссельдорф

«Арена АуфШальке», Гельзенкирхен

Решение, о том, пройдут ли оставшиеся матчи 1/8 финала они на стадионах номинальных хозяев или в Германии, будет принято позже.

Расписание матчей Лиги Европы

5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 мск)

10-11 августа: Четвертьфиналы (22:00 мск)

16-17 августа: Полуфиналы (22:00 мск)

21 августа: Финал (Кельн, 22:00 мск) 0