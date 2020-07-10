ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2019/2020

    Онлайн жеребьёвки 1/4 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало жеребьевки — 10 июля 14:00 мск.

    Футбол Лига Европы ЖеребьевкаКоронавирус в спорте Футбол Украины Шахтер Донецк Футбол Германии Вольфсбург Байер Рейнджерс Футбол Англии Вулверхэмптон Олимпиакос Копенгаген Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед ЛАСК Базель Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2019/2020 Кубок Лиги чемпионовВсе, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы Лига чемпионовЖеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/2020
  • 23:33
    • Федун: Тедеско продолжит работу со «Спартаком» в следующем сезоне
  • 23:00
    • Федун: На этой неделе Газизов займет пост гендиректора «Спартака»
  • 22:24
    • «Спартак» поделил очки с «Локомотивом»
  • 19:54
    • «Зенит» одержал победу над «Сочи»
  • 00:54
    • Гол Суареса принес «Барселоне» победу в каталонском дерби
  • 00:41
    • «Аталанта» обыграла «Сампдорию», «Рома» справилась с «Пармой»
  • 00:12
    • «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль
    Все новости спорта
    Лига Европы
    Лига Европы
  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    В Швейцарии 10 июля пройдет жеребьевка завершающей стадии плей-офф Лиги Европы сезона 2019/2020.
  • Страница обновляется
  • Начало жеребьевки — 10 июля в 14:00 мск. Страница обновляется автоматически

    • Кто играет

    Пандемия COVID-19 остановила Лигу Европы на середине стадии 1/8 финала. Успели сыграть по одному матчу:

    «Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1 после первой игры)
    «Байер» — «Рейнджерс» (3:1)
    «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)
    «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)
    «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)
    «Базель» — «Айнтрахт» (3:0)

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Они сыграют ответные игры в своих городах 5 и 6 августа без зрителей.

    «Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» не играли первые матчи, потому проведут только по одной игре.

    Правила жеребьевки

    В Швейцарии состоится жеребьевка сразу всех стадий плей-офф: 1/4, кроме того, будут определены номинальные хозяева полуфиналов и финала.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Все матчи, начиная с 1/4, пройдут в Германии в формате одного матча.

    Даты матчей

    5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 мск)
    10-11 августа: 1/4 финала
    16-17 августа: Полуфиналы
    21 августа: Финал (Кельн) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Юбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции
  • 07/07/2020 в 12:05
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Краснодар»
  • 2.12
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Сыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
    • 19:51 04/07/2020     Марио Манджукич
  • Трансферный дайджест. 30 июня — 6 июля
    • 20:03 06/07/2020     Кевин Де Брейне
  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
    • 14:58 03/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры