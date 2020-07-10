В Швейцарии 10 июля пройдет жеребьевка завершающей стадии плей-офф Лиги Европы сезона 2019/2020.

Страница обновляется Начало жеребьевки — 10 июля в 14:00 мск. Страница обновляется автоматически

Кто играет

Пандемия COVID-19 остановила Лигу Европы на середине стадии 1/8 финала. Успели сыграть по одному матчу:

«Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1 после первой игры)

«Байер» — «Рейнджерс» (3:1)

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)

«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)

«Базель» — «Айнтрахт» (3:0)

Календарь и таблица Лиги Европы

Они сыграют ответные игры в своих городах 5 и 6 августа без зрителей.

«Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» не играли первые матчи, потому проведут только по одной игре.

Правила жеребьевки

В Швейцарии состоится жеребьевка сразу всех стадий плей-офф: 1/4, кроме того, будут определены номинальные хозяева полуфиналов и финала.

Все матчи, начиная с 1/4, пройдут в Германии в формате одного матча.

Даты матчей

5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 мск)

10-11 августа: 1/4 финала

16-17 августа: Полуфиналы

21 августа: Финал (Кельн) 0