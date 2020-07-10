Кто играет
Пандемия COVID-19 остановила Лигу Европы на середине стадии 1/8 финала. Успели сыграть по одному матчу:
«Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1 после первой игры)
«Байер» — «Рейнджерс» (3:1)
«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)
«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)
«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)
«Базель» — «Айнтрахт» (3:0)
Календарь и таблица Лиги Европы
Они сыграют ответные игры в своих городах 5 и 6 августа без зрителей.
«Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья» не играли первые матчи, потому проведут только по одной игре.
Правила жеребьевки
В Швейцарии состоится жеребьевка сразу всех стадий плей-офф: 1/4, кроме того, будут определены номинальные хозяева полуфиналов и финала.
Все матчи, начиная с 1/4, пройдут в Германии в формате одного матча.
Даты матчей
5-6 августа: 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 мск)
10-11 августа: 1/4 финала
16-17 августа: Полуфиналы
21 августа: Финал (Кельн) 0