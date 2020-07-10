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    Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/2020

    Онлайн жеребьёвки 1/4 финала ЛЧ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 13:00 по Москве.

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    В Ньоне 10 июля состоится жеребьевка завершающей стадии плей-офф футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Решающие матчи пройдут в Лиссабоне.
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  • Начало жеребьевки — 10 июля в 13:00 мск. Страница обновляется автоматически

    • Кто играет

    Коронавирус прервал 1/8 Лиги чемпионов. Еще не сыграны ответные матчи в парах:

    «Барселона» — «Наполи» (1:1 после первой игры)
    «Бавария» — «Челси» (3:0)
    «Ювентус» — «Лион» (0:1)
    «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

    Все матчи продут 7 и 8 августа. А вот города будут определены чуть позже.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Успели пройти в следующий этап: «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

    Правила жеребьевки

    Никаких ограничений нет, каждый может сыграть с каждым. Будут определены пары 1/4, кроме того, номинальные хозяева в полуфиналах и финале.

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    Все игры пройдут в португальском Лиссабоне. В каждой стадии плей-офф будет сыграно по одному матчу.

    Даты матчей

    7-8 августа: оставшиеся матчи 1/8 финала
    12-15 августа: 1/4 финала
    18-19 августа: полуфиналы
    23 августа: финал 0

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