В Ньоне 10 июля состоится жеребьевка завершающей стадии плей-офф футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Решающие матчи пройдут в Лиссабоне.

Страница обновляется Начало жеребьевки — 10 июля в 13:00 мск. Страница обновляется автоматически

Кто играет

Коронавирус прервал 1/8 Лиги чемпионов. Еще не сыграны ответные матчи в парах:

«Барселона» — «Наполи» (1:1 после первой игры)

«Бавария» — «Челси» (3:0)

«Ювентус» — «Лион» (0:1)

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

Все матчи продут 7 и 8 августа. А вот города будут определены чуть позже.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Успели пройти в следующий этап: «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

Правила жеребьевки

Никаких ограничений нет, каждый может сыграть с каждым. Будут определены пары 1/4, кроме того, номинальные хозяева в полуфиналах и финале.

Все игры пройдут в португальском Лиссабоне. В каждой стадии плей-офф будет сыграно по одному матчу.

Даты матчей

7-8 августа: оставшиеся матчи 1/8 финала

12-15 августа: 1/4 финала

18-19 августа: полуфиналы

23 августа: финал 0