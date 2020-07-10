Кто играет
Коронавирус прервал 1/8 Лиги чемпионов. Еще не сыграны ответные матчи в парах:
«Барселона» — «Наполи» (1:1 после первой игры)
«Бавария» — «Челси» (3:0)
«Ювентус» — «Лион» (0:1)
«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).
Все матчи продут 7 и 8 августа. А вот города будут определены чуть позже.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Успели пройти в следующий этап: «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».
Правила жеребьевки
Никаких ограничений нет, каждый может сыграть с каждым. Будут определены пары 1/4, кроме того, номинальные хозяева в полуфиналах и финале.
Все игры пройдут в португальском Лиссабоне.
Даты матчей
7-8 августа: оставшиеся матчи 1/8 финала
12-15 августа: 1/4 финала
18-19 августа: полуфиналы
23 августа: финал 0