УЕФА принял решение по ответным матчам 1/8 финала еврокубков

Исполнительный комитет УЕФА принял решение по поводу места проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Оставшиеся ответные матчи 1/8 финала еврокубков пройдут на полях принимающих команд, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов осталось сыграть четыре встречи, а именно:

«Ювентус» — «Лион» (0:1)

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1)

«Бавария» — «Челси» (3:0)

«Барселона» — «Наполи» (1:1)

Что касается Лиги Европы, то путевку в четвертьфинал разыграют в шести матчах:

«Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1)

«Байер» — «Рейнджерс» (3:1)

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)

«Базель» — «Айнтрахт» (3:0)

«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)

В парах 1/8 финала «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома», в которых первый матч был перенесен, победитель определится в одной игре в Германии.

Ранее сообщалось, что финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА проведет в Португалии, а Лиги Европы — в Германии. 0