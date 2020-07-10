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    УЕФА принял решение по ответным матчам 1/8 финала еврокубков

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    Исполнительный комитет УЕФА принял решение по поводу места проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Оставшиеся ответные матчи 1/8 финала еврокубков пройдут на полях принимающих команд, сообщается на официальном сайте организации.

    Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов осталось сыграть четыре встречи, а именно:

    «Ювентус» — «Лион» (0:1)

    «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1)

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    • «Бавария» — «Челси» (3:0)

    «Барселона» — «Наполи» (1:1)

    Что касается Лиги Европы, то путевку в четвертьфинал разыграют в шести матчах:

    «Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1)

    «Байер» — «Рейнджерс» (3:1)

    «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)

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    • «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)

    «Базель» — «Айнтрахт» (3:0)

    «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)

    В парах 1/8 финала «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома», в которых первый матч был перенесен, победитель определится в одной игре в Германии.

    Ранее сообщалось, что финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА проведет в Португалии, а Лиги Европы — в Германии. 0

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