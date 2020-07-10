Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России

Казанский «Рубин» обыграл «Краснодар» (1:0)в домашнем матче 27-го тура РПЛ. Победу казанской команде принес гол полузащитника Дениса Макарова, который отличился на 51-й минуте матча. Вышедший на замену во втором тайме Евгений Марков был близок к тому, чтобы удвоить преимущество «Рубина», но главный арбитр встречи увидел офсайд в эпизоде со взятием ворот.

«Краснодару» не хватило Берга

Автор Rusfootbal.info Иван Долинин изучает составы команд и отмечает проблемы «быков» с линией нападения.

«Да, "Краснодар" вполне мог иметь на своем счету победу над "Ростовом" и более приятный исход матча с "Зенита". Но временами неплохо играть и выдавать мощные отрезки, как мы убедились, не означает набирать максимум возможных очков. Игра в Казани дала старт самому напряженному для "быков" этапу сезона — она стала первой из 5 встреч, которые компактно уложатся в 14 дней.

Шанс на успех был весьма неплохой, ведь в соперниках были уже не клубы из топ-5, а скромный "Рубин". Но воспользоваться им "Краснодар" не смог. По итогам встречи так сразу и не скажешь, кто претендует на Лигу Чемпионов, а кто убегает подальше от зоны вылета.

В числе первых вскрылись проблемы "Краснодара" с составом. Петров оказался дисквалифицированным, а способные его заменить Стоцкий, Спайич и Камболов травмированы. Играть на правом фланге обороны пришлось Мартыновичу. А на позиции центрфорварда был вынужден действовать Вандерсон — Берг пропускал игру из-за перебора желтых карточек, а Ари продолжает восстанавливаться после повреждения. Можно смело сказать, что фактически команда Мусаева играла без нападающих.

При этом в составе "Рубина" с большим желанием бегал по полю не пригодившийся "быкам" Игнатьев. Иван хоть и вновь не забил, но нанес больше всех ударов, и большинство из них попали в створ. Справедливости ради отметим, что его неточные попытки были более опасными, чем точные. Но глобально это ничего не меняет — в атаке у "Краснодара" настоящего форварда не было, а у "Рубина" он был».

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Мы понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, что у них насыщенная центральная зона, тем более не было Берга. Поэтому мы пытались насытить середину, использовать контратаки. Говорили о том, что по такой жаре только контратаковать тяжело, поэтому нужны куски позиционных атак. Я считаю, что мы полностью справились и победили абсолютно заслуженно.

Планы на матч

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина оценивает, насколько оказались выполнены тренерские замыслы на матч в Казани.

«Они оказались довольно ожидаемыми. Лучше всего тренерские намерения отражает итоговая статистика: 67,1%-32,9% по владению в пользу "Краснодара", 548-277 по передачам и 20-14 по ударам (при равных попаданиях в створ: 7-7).

"Краснодар" очень интенсивно прессинговал (6,81 PPDA против 19,07 у соперника), периодически не давая защитникам хозяев разыгрывать мяч. Для его продвижения "быки" использовали комбинации накоротке (544 паса подобного типа), а самыми активными в созидании опасались центральный защитник Сорокин (72 передачи) и опорник Газинский (74).

"Рубин" же проходил прессинг "быков" через длинные пасы от голкипера Дюпина (31 лонгболл из 37 его передач), а также прилично действовал на контратаках: по перехватам казанцы превзошли соперника (9-3). Стоит отметить и компактность в обороне команды Слуцкого: без мяча "Рубин" действовал по схеме 4-4-2 (при владении: 4-2-3-1), но при глубокой защите в штрафной оказывались сразу пять футболистов».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Мы не использовали свои возможности, когда нужно было вырывать результат без моментов и без игры, чисто на характере. Мы позволили сопернику забить и играть по счету. С таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать, но не получилось. Моменты были, хоть и не так много. Не хватило реализации. Да, нам не хватало Берга, не хватало Петрова. Берг — важный игрок.

«Рубин» ждал шанса — и дождался

Автор «Чемпионата» Богдан Горбунов констатирует, что подход Леонида Слуцкого оправдал себя после перерыва.

«На казанском стадионе хозяева не собирались ничего изобретать. Пока раздосадованные поражением от питерского клуба краснодарцы отчаянно осаждали ворота Дюпина, команда Леонида Слуцкого терпеливо выжидала своего шанса и пыталась застать соперника врасплох контратаками.

Первый тайм так и не рассудил, чей подход оказался правильнее — обе команды создали немало опасных моментов (»Рубин« нанёс 8 ударов из штрафной площади, а "Краснодар" — четыре). Зато вторая половина игры едва ли не сразу дала ответ на этот вопрос.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На 51-й минуте после заброса Уремович обработал мяч и отпасовал на Дениса Макарова. Полузащитник пробил левой ногой из правого угла штрафной и угодил точно в Сорокина, от которого мяч залетел в сетку ворот Сафонова.

В концовке матча Мурад Мусаев пытался спастись с помощью молодёжи. Главный тренер "Краснодара" выпустил на поле 24-летнего Германа Онугха, 19-летнего Илью Воротникова и 20-летнего Никиту Сергеева, но на ход матча повлиять они не смогли».

«Рубин» нацелился на еврокубки?

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак радуется интриге в чемпионате России, хоть и не связанной с чемпионством.

«Пропущенный мяч сломал план Мурада Мусаева. Краснодарцы засуетились, принялись "грузить" вперед, что им не свойственно, и допускать огромное количество ошибок. Зато Леонид Слуцкий мог быть полностью удовлетворен. Его команда отоборонялась на "отлично", более того, "Рубин" забил второй раз — но судьи усмотрели у Евгения Маркова миллимитровый офсайд.

Таким образом, "Краснодар" потерпел второе поражение кряду и не смог опередить по набранным очкам ЦСКА. По потерянным южане по-прежнему находятся выше армейцев, зато снова отстают от "Локомотива". А по большому счету, гонка за вторую и третью российские путевки в Лигу чемпионов после 27-го тура запустилась заново. И Слуцкий благодаря победе над "быками" заметно повысил шансы своей бывшей команды на прямое попадание в групповой этап ЛЧ-2020/21.

Да, ЦСКА теперь — реальный претендент на вторую строчку. Хотя еще полторы недели назад поверить в такое было невозможно. Да и "Рубин" из борцов за выживание плавно переместился в группу команд, сражающихся за потенциально еврокубковое шестое место. По очкам казанцы сравнялись со "Спартаком"!»

Четыре матча, чтобы прийти в себя

Редакция Sport24 изучает статистику и турнирные расклады на финальный отрезок турнира.

«Это второе поражение "Краснодара" за четыре дня, а общий счет матчей с "Зенитом" и "Рубином" — 2:5.

После рестарта команда Мусаева не побеждает. С "Ростовом" сыграли вничью (1:1), игру с "Динамо" перенесли на 19 июля, а три очка получили только за неявку "Оренбурга". Последняя победа была над "Спартаком" (1:0) 9 марта.

В таблице "Краснодар" уже четвертый — это зона Лиги Европы, а не ЛЧ. До "Локомотива" пять очков, до ЦСКА, который поднялся на третье место, — 1 очко. Но у "Краснодара" матч с "Динамо" в запасе.

Календарь и таблица РПЛ

"Рубин", недавно боровшийся за выживание, уже девятый. После рестарта команда Леонида Слуцкого выиграла три матча из пяти (плюс ничья с "Уфой" и поражение от "Локо"), обошла "Динамо" и сравнялась по очкам со "Спартаком". Если "Зенит" выиграет Кубок, 6-е место станет еврокубковым — так что "Рубин" еще поборется за Лигу Европы.

У "Краснодара" осталось четыре матча, чтобы прийти в себя и все-таки начать следующий сезон в Лиге чемпионов: дома с "Уралом", "Динамо" и "Ахматом", а также с "Крыльями" в гостях». 0