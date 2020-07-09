«Уфа» дерзко врывается в борьбу за еврокубки

«Уфа» одержала волевую победу в гостях над «Ростовом» (2:1) и закрепилась на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. После первого тайма в счете вели хозяева, после точного удара головой Дениса Хаджикадунича. Во втором тайме «Уфа» сравняла счет, благодаря голу Даниила Фомина с пенальти, а второй гол забил вышедший на замену Вячеслав Кротов.

Евсеев отобрал очки у всех лидеров, теперь — у «Ростова»

«Прямо сейчас "Уфа" на уверенном 6-м месте. Именно оно даст путевку в квалификационные раунды Лиги Европы, если "Зенит" возьмет Кубок России (а это самый вероятный сценарий). По потерянным очкам уфимцев опережает "Динамо", но у них в запасе матчи с "Уралом" и "Краснодаром" на выезде плюс очная встреча с командой Евсеева.

Тем более "Уфа" уже забрала очки почти у всех команд топ-5. Кроме "Краснодар" (2:3, 0:2 — необычные результаты для Евсеева) никому из лидеров обыграть неуступчивого андердога не удавалось. А сегодня дома от него пострадал "Ростов".

Сезон еще не успел закончиться, а владелец "Спартака" Леонид Федун уже подтвердил: "Шамиль Газизов приступает к работе вместо Томаса Цорна". А комментатор Роман Нагучев утверждает, что босс уфимцев заплакав, поблагодарив свою (уже почти бывшую) команду за победу.

Именно Газизов сделал из "Уфы" примерный для каждого в РПЛ клуб. Он каждый год находил талантов за копейки, верил в перспективных тренеров, позже уходящих на повышение, давал результат вопреки отсутствию денег. И если в этом сезоне уфимцы пробьются-таки в еврокубки, это будет заслугой именно Шамиля Камиловича», — говорится в материале Sport24.

«Уфа» оставляет «Ростов» без Лиги чемпионов?

«Очень похоже, что это всё. Карантин подкосил "Ростов", который попросту не вывозит темп. Игроки ротации не тянут уровень стартовой обоймы. Дончане снова прилично начали и в середине тайма открыли счет на угловом. Хаджикадунич замкнул подачу Чернова в ходе оригинального розыгрыша. У дончан были и еще моменты.

Пожалуй, лучший упустил Мамаев в дебюте второго тайма. Евсеев по ходу матча усилил игру в атаке за счет выхода Урунова и Кротова. Гости сперва заработали и реализовали усилиями Фомина пенальти, а затем Никитин блестяще сыграл после прострела того же Фомина в штрафную, организовав гол для Кротова.

Сегодня тоже через не могу сыграли. Еще до матча говорил, что у нас было меньше времени на подготовку. Главное играть и верить в свои силы. Пропустили мяч с неплохого стандарта соперника, но не опустили руки. Ребята хорошо играли, но не могли концовку реализовать. Во втором тайме использовали свои моменты. Голубев, оказывается, двужильный. Его значит надо больше использовать. У нас было шесть изменений в стартовом составе. Ребята знают, что все в обойме Главный тренер «Уфы», Вадим Евсеев

Победный счет "Уфа" без особых проблем удержала, поскольку "Ростов", как и в предыдущих встречах, второй тайм провел значительно слабее первого. Вкупе с переживающим ренессанс ЦСКА — три сухих победы кряду со общим счетом 10:0 — очередная осечка практически хоронит надежды дончан попасть в Лигу чемпионов. "Уфа" же закрепляется на шестом месте», — оценил шансы «Ростова» на ЛЧ автор ФНК Александр Карамышев.

«Уфа» по-волевому поднялась на шестое место

«Вскоре после паузы на водопой "Ростов" забил. Чернов из аута сильно забросил мяч в штрафную, где Мамаев прокинул на ход и пробил влёт. Аликин удар с нескольких метров накрыл. Мяч ушел на корнер. "Ростов" подал нетривиально — до подачи Чернова все игроки были за пределами штрафной. Сработало — один из вбегавших игроков — Хаджикадунич — головой сходу вколотил мяч в верхний угол.

Фрагмент матча twitter.com/rostovfc

За полчаса до конца Евсеев освежил игру, выпустив лидеров — Кротов, Урунов и Козлов сменили Гиоргобиани, Агаларова и Сухова. И тут же "Уфа" заработала пенальти. Упал Круговой после контакта с Байрамяном. Посмотрел арбитр повтор, выписал карточку Хорену и дал пенальти. В паузу успел Карпин выпустить Глебова с Логашовым вместо как раз Байрамяна и Попова. Фомин пошел к "точке" и спокойно отправил мяч и Песьякова по разным углам.

Играть в таком режиме — это и для хорошо готовой команды физически тяжело. А для нас тяжело втройне: карантин был, еще и карточки, болезни, травмы — замены тоже ограничены. Свежих игроков для усиления выпустить не так просто. Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, все было неплохо. После силы иссякли и, соответственно, добиться результата стало намного тяжелее. Главный тренер «Ростова», Валерий Карпин

"Ростов" побежал забивать второй, заработав штрафной. Чернов пробил выше створа с перспективной точки. "Уфа" садиться и не думала. Гости подали два угловых подряд, а затем забили. Фомин протащил мяч справа и прострелил в штрафную. Никитин помешал Норманну вынести, а затем, уже лежа, успел пропихнуть мяч на Кротова, расстрелявшего ворота с нескольких метров», — передал ход матча «Спорт День за Днем».

«Ростов» подкосил коронавирус

«"Ростов", угодивший с ложную ситуацию из-за коронавируса, пока пробуксовывает. Победа над "Арсеналом" объяснялась скорее слабостью туляков, проигравших 4 матча из 5 после рестарта. Дончане отскочили с "Краснодаром" и не смогли вскрыть "Крылья Советов", дольше игравшие в меньшинстве. С цепкой и неуступчивой "Уфой" будет еще сложнее — велик риск очередных нулей. Ничья в гостях для уфимцев всегда успех.

Фрагмент матча twitter.com/UfaFc

Другое дело, что стабильный клуб сейчас потряхивает — ходят слухи об уходе в "Спартак" Шамиля Газизова и Вадима Евсеева. Пока никаких подтверждений нет, но игроки читают всё это и вряд ли верят в отсутствие почвы под этими разговорами. Уфимцы могут зацепиться за шестую еврокубковую строчку, "Ростову" для продолжения борьбы за Лигу чемпионов обязательно надо выигрывать.

Карпин не может рассчитывать на травмированных Чистякова и Козлова, а так же Ведерникова, удаленного в Самаре. У гостей в лазарете Сысуев и Тилль, а сразу два основных защитника — Пуцко и Неделчару — отбывают дисквалификацию», — отметила проблемы с составом у дончан редакция sportbox.ru. 0