Месси установил очередной рекорд. Но борьба за титул практически проиграна

Победа позволила «сине-гранатовым» на минимальное расстояние подобраться к «Реалу», но у «сливочных» еще есть игра в запасе. Самым заметным моментом встречи стала рекордная результативная передача

Результативная атака «Барсы» оказалась настолько тонкой, что не все обратили на нее внимание с момента зарождения. На 15-й минуте каталонцы пошли вперед по правому флангу, после чего «Вальядолид» восстановил владение. Месси включил прессинг и вновь отобрал мяч.

Сфера оказалась у Серхи Роберто, который сделал пас на Нелсона Семеду, тот отбросил мяч назад на Месси, окруженного тремя игроками «Вальядолида». У аргентинца не было возможности для прохода или обострения, но он каким-то образом сделал тонкую передачу на ход Артуро Видалю в свободное пространство.

И чилиец воспользовался своим моментом, нанеся точный удар по воротам. У Хорди Масипа не было шансов, поэтому счет стал 1:0 в пользу гостей. Замечательный гол и великолепный ассист.

Для Месси это уже 20-я результативная передача в сезоне Ла Лиги, а ведь есть еще 22 точных удара. Он остается лучшим созидателем и бомбардиром в испанском первенства даже в 33 года.

Lionel Messi is the first player in LaLiga history to score 20+ goals and provide 20+ assists in a single season. Cue the fireworks. 🎇🎆 pic.twitter.com/V3Slkyjf7f

Полное доминирование Месси еще более примечательно тем, что он вряд ли выиграет Ла Лигу в этом сезоне. Победа над «Вильярреалом» позволила «Барселоне» на минимальное расстояние подобраться к «Реалу», однако «сливочные» сейчас выглядят неостановимыми (они выиграли все матчи после рестарта Ла Лиги). Скорее всего, мадридцы продолжат побеждать, поэтому должны завоевать титул.

Месси совершил чудеса, став вторым игроком в истории сильнейших европейских чемпионатов, который записал на свой счет минимум 20 голов и 20 результативных передач (до него это сделал Тьерри Анри в сезоне 2002/03 в составе «Арсенала»). И несмотря на это ему приходится наблюдать, как «Барселона» отдала лидерство после возобновления первенства. Это похоже на фарс, тем более что за это время аргентинец отметился тремя голами и восемью ассистами.

Еще более комично, что это происходит не впервые в карьере Месси. Хотя он привык побеждать в Ла Лиге (10 титулов за 15-летнюю карьеру), ему не удалось стать чемпионом в сезоне 2011/12. Тот сезон стал знаменателен тем, что Месси забил 73 гола во всех турнирах (50 в Ла Лиге).

Да, все верно, Месси забил полсотни голов в одном сезоне, и этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать титул. Почему? Потому что остальные игроки «Барселоны» были пронизаны недостатками. Они были слишком зависимы от Эрика Абидаля в обороне и Давида Вильи в атаке, а когда оба этих игрока получили травмы, попытка внедрить в состав Сеска Фабрегаса замедлила команду и вызвала множество потерь в очках.

Итак, возвращаемся к 2020 году. За «Барселоной», если не считать нескольких игр, в этом сезоне не было весело наблюдать. В отличие от 2012 года, это не та команда, которая проводит большую половину времени на острие атаки. Это команда, которой не хватает молодости и темпа. Самое примечательное, что этой молодостью и темпом она обладает, но перспективные игроки игнорируются, а играют старые футболисты, идущие к упадку.

In 2002/03, Thierry Henry scored 24 goals and provided 20 assists in the Premier League.

No other player had scored 20+ goals and provided 20+ assists in a single top-five European league season in the 21st century.

But now Lionel Messi also has 20/20 vision. pic.twitter.com/Vnks3nJqkb