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    Месси установил очередной рекорд. Но борьба за титул практически проиграна

    «Барселона» в гостевом матче с минимальным счетом одолела «Вальядолид»

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    • «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Вальядолид»
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    Лионель Месси и Артуро Видаль
    Лионель Месси и Артуро Видаль
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    В ожидаемом футбольном матче «Барселона» обыграла «Вальядолид» со счетом 1:0 благодаря голу Артуро Видаля, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    Победа позволила «сине-гранатовым» на минимальное расстояние подобраться к «Реалу», но у «сливочных» еще есть игра в запасе. Самым заметным моментом встречи стала рекордная результативная передача Лионеля Месси.

    Результативная атака «Барсы» оказалась настолько тонкой, что не все обратили на нее внимание с момента зарождения. На 15-й минуте каталонцы пошли вперед по правому флангу, после чего «Вальядолид» восстановил владение. Месси включил прессинг и вновь отобрал мяч.

    Сфера оказалась у Серхи Роберто, который сделал пас на Нелсона Семеду, тот отбросил мяч назад на Месси, окруженного тремя игроками «Вальядолида». У аргентинца не было возможности для прохода или обострения, но он каким-то образом сделал тонкую передачу на ход Артуро Видалю в свободное пространство.

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    • И чилиец воспользовался своим моментом, нанеся точный удар по воротам. У Хорди Масипа не было шансов, поэтому счет стал 1:0 в пользу гостей. Замечательный гол и великолепный ассист.

    Для Месси это уже 20-я результативная передача в сезоне Ла Лиги, а ведь есть еще 22 точных удара. Он остается лучшим созидателем и бомбардиром в испанском первенства даже в 33 года.

    Полное доминирование Месси еще более примечательно тем, что он вряд ли выиграет Ла Лигу в этом сезоне. Победа над «Вильярреалом» позволила «Барселоне» на минимальное расстояние подобраться к «Реалу», однако «сливочные» сейчас выглядят неостановимыми (они выиграли все матчи после рестарта Ла Лиги). Скорее всего, мадридцы продолжат побеждать, поэтому должны завоевать титул.

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    Месси совершил чудеса, став вторым игроком в истории сильнейших европейских чемпионатов, который записал на свой счет минимум 20 голов и 20 результативных передач (до него это сделал Тьерри Анри в сезоне 2002/03 в составе «Арсенала»). И несмотря на это ему приходится наблюдать, как «Барселона» отдала лидерство после возобновления первенства. Это похоже на фарс, тем более что за это время аргентинец отметился тремя голами и восемью ассистами.

    Еще более комично, что это происходит не впервые в карьере Месси. Хотя он привык побеждать в Ла Лиге (10 титулов за 15-летнюю карьеру), ему не удалось стать чемпионом в сезоне 2011/12. Тот сезон стал знаменателен тем, что Месси забил 73 гола во всех турнирах (50 в Ла Лиге).

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    • Да, все верно, Месси забил полсотни голов в одном сезоне, и этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать титул. Почему? Потому что остальные игроки «Барселоны» были пронизаны недостатками. Они были слишком зависимы от Эрика Абидаля в обороне и Давида Вильи в атаке, а когда оба этих игрока получили травмы, попытка внедрить в состав Сеска Фабрегаса замедлила команду и вызвала множество потерь в очках.

    Итак, возвращаемся к 2020 году. За «Барселоной», если не считать нескольких игр, в этом сезоне не было весело наблюдать. В отличие от 2012 года, это не та команда, которая проводит большую половину времени на острие атаки. Это команда, которой не хватает молодости и темпа. Самое примечательное, что этой молодостью и темпом она обладает, но перспективные игроки игнорируются, а играют старые футболисты, идущие к упадку.

    Проблемы, с которыми сталкивается «Барселона», многочисленны и неоднократно повторялись, хотя Луис Суарес был настолько ужасен во втором тайме, что заслуживает еще одного упоминания. Уругваец заменил разочаровавшего Антуана Гризманна, но каким-то образом сыграл еще хуже француза. Рики Пуч стал яркой искрой, однако был заменен в начале второго тайма, и с его уходом игра потускнела.

    Магия Месси, таким образом, стала единственной истинной изюминкой ночи. Рекордный ассист записан в учебники истории капитаном «Барселоны». Лео Месси — первый человек в истории Ла Лиги, который забил 20 голов и сделал 20 результативных передач за сезон. Месси, но не чемпион Испании.

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    • Почему? Потому что футбол — это командная игра. Ни один игрок, даже самый великий футболист, не способен побеждать в одиночку. В течение многих лет «Барселона» знала это, и в течение многих лет процветала. Но в последнее время она забыла это правило и сбилась с пути, поэтому передает чемпионские полномочия «Реалу». Даже несмотря на то, что у нее есть магия Месси, будь то в виде 50 голов за сезон или 20 голов и 20 ассистов. Этого оказывается недостаточно, если команда настолько разобщена и сломлена, как сейчас.

    «Барселону» нужно чинить, а один Месси не сможет этого сделать.

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