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    Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»

    Одним из героев встречи стал Карим Бензема, записавший на свой счет гол и результативную передачу

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    Карим Бензема в матче с «Алавесом»
    Карим Бензема в матче с «Алавесом»
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    Отличная игра Карима Бензема привела «Реал» к победе над «Алавесом» со счетом 2:0 в матче на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде, пишет журналист Marca Арч Белл.
    Благодаря этой победе «Реал» снова оторвался на четыре очка от идущей второй «Барселоны» и приблизился к первому чемпионскому титулу с сезона 2016/17.

    Бензема поддержал ту прекрасную форму, которой радовал болельщиков в последнее время, и реализовал пенальти в начале первого тайма, прежде чем сделал результативную передачу на Марко Асенсио.

    Теперь на счету «сливочных» идеальный показатель после рестарта сезона: восемь побед из восьми возможных.

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    • Из-за серьезной травмы Марсело на левый фланг обороны вернулся Флоран Менди, тогда как дисквалификации Дани Карвахаля и Серхио Рамоса проложили путь в центр обороны для Эдера Милитао и Рафаэля Варана, а Лукас Васкес расположился справа. Тем временем в атаке к Бензема подключились Асенсио и Родриго.

    Обе команды активно начали игру, и уже на первых минутах «Алавес» мог выйти вперед, когда Хоселу головой пробил в перекладину, а последующее добивание от Лукаса Переса на себя принял Варан.

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    Однако опрометчивый фол Химо Наварро на Менди в своей штрафной площади привел к назначению пенальти в пользу хозяев. Учитывая отсутствие Рамоса, к мячу подошел Бензема и уверенно пробил по воротам — 1:0.

    Менди провел классный матч на левом фланге, и одна из его быстрых комбинаций с участием Бензема едва не привела ко второму голу. Француз выполнил прострел на Асенсио, а Виктор Камараса в подкате едва не переправил сферу в сетку. «Алавесу» повезло, что игровой снаряд попал во вратаря Роберто.

    Атакующий игрок левого фланга в составе «Алавеса» Оливер Берк создавал проблемы для импровизированной обороны «сливочных». Сначала он нанес опасный удар, с которым с большим трудом справился Тибо Куртуа, а затем, обыграв пару защитников, вывел на ударную позицию Хоселу, который свой момент упустил.

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    • Травма, нанесенная арбитру Хилю Мансано в середине первого тайма, привела к решению сменить главного судью. Таким образом, Родригес Карпальо из Сегунды Б отработал финальные 45 минут на поле.

    VAR вернулся на первый план в начале второго тайма, когда гол Асенсио с паса Бензема был изначально отменен из-за офсайда. Тем не менее, повторы показали, что француз находился в правильном положении после передачи Родриго и решение об отмене взятия ворот было пересмотрено — 2:0.

    Это воодушевило хозяев. Вскоре Родриго и Бензема проверили реакцию Роберто, после чего последовал неудачный удар от Лукаса Васкеса.

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    • Зидан подождал до 70-й минуты, чтобы внести свои первые изменения. На поле вышли Федерико Вальверде и Винисиус, тогда как Лука Модрич и Асенсио пошли отдыхать. Наставник «Реала» надеялся, что это поможет уложить «Алавес» на лопатки. Впрочем, самым активным в атаке все равно оставался Бензема, и еще один резкий пас девятого номера привел к тому, что Родриго не смог поразить цель из выгодной позиции.

    Позднее Иско и Эден Азар заменили Родриго и Бензема соответственно, но «Реалу» хватило пенальти Бензема и точного удара Асенсио, чтобы положить в копилку три очка и приблизиться еще на один шаг к заветному трофею. 0

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