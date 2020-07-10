Красно-белое обнуление. Федун признал, что «Спартак» уже не имеет серьезных амбиций

Во вторник, 7 июля, владелец «Спартака» Леонид Федун волевым решением уволил генерального директора клуба Томаса Цорна, а спустя два дня назначил на ответственную должность представителя башкирского футбола Шамиля Газизова, занимавшего аналогичный пост в «Уфе».

Слишком молодой и неопытный Цорн

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов считает, что молодой управленец стал жертвой предыдущих перестановок в руководстве «Спартака», попав не на свое место.

«Недовольство накапливалось постепенно, и виной тому, прежде всего, неопытность Томаса, который оказался в спартаковском водовороте, будучи совсем молодым и не имея опыта столь серьезной и многогранной работы. Структура управления "Спартаком" сложна, помимо самого Федуна важную роль играют многочисленные советники, круг которых периодически меняется, а журналисты и фанаты ежедневно подливают масла в огонь.

При этом никто из моих источников не ставит под сомнение сам по себе профессионализм Цорна и, тем более, его чистоплотность, которую пытались оспорить тайные враги Томаса с помощью Telegram-каналов. У него действительно безупречная репутация как у матч-агента, способного качественно организовать сбор. Но "Спартака" — это совсем другое. Будь Цорн лет на 10 старше, с другим багажом за плечами, он бы, возможно, не наделал столько ошибок. Но история не знает сослагательного наклонения. Впрочем, давайте по порядку.

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С самого начала Цорн рассматривался как спортивный директор, на этот пост его собеседовал Наиль Измайлов, который до сих пор сохраняет серьезное влияние на Федуна и состоит в рабочих группах топ-менеджмента. После перестановок Томас оказался в кресле гендиректора, и это повлекло за собой катастрофический, неподъемный объем задач, часть из которых оказалась еще и абсолютно новыми. По-хорошему, ему еще на берегу следовало договориться о сосредоточении усилий на спортивном секторе, работе с командой и переходах — то есть функционале спортдира.

К слову, еще в середине осени 2019 года собеседование в "Спартаке" проходил ряд опытных кандидатов с финансовым образованием — то есть Федун уже тогда рассматривал вариант освободить Томаса от непосильного груза и сконцентрировать на взаимодействии с командой».

Василий Уткин Блогер Отставка Цорна не похожа на вспышку гнева или раздражения. Сдается мне, дело в другом. Думаю, Леонид Федун считает, что он увидел очевидный счастливый вариант. А он может быть только один. Кто приходит и делает результат? И когда команда, кстати, уже укомплектована? Массимо Каррера. В «Спартаке» и в Греции. И с ним Федун не ссорился. Как вы помните, Каррера наутро после увольнения получил всю зарплату разом до конца контракта. Не вижу, чем и как еще могло осенить Леонида Федуна, хоть бы даже и насильственно, т. е. извне. А тутти, полагаю, и немедленно аванти. Ну, поглядим.

Цорн провалил трансферы в «Спартаке»

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер оценивает работу Томаса Цорна в области селекции «Спартака» и приходит к неутешительным выводам.

«Хотя больше хочется разобраться, что сделал Цорн за свои 420 дней в "Спартаке". И главное тут, конечно, трансферы. Планировалась перезагрузка. И она точно случилась. Вопрос в том, насколько удачная.

Возьмём нападающих. Теперь впереди Ларссон, Понсе и Соболев. У вас есть ощущение, что хоть кто-то из них сильнее Зе Луиша и Луиса Адриано? Я проголосовал за второй вариант. Даже если старички были немотивированы, то нынешние мотивированные форварды не дали "Спартаку" качественного скачка.

Теперь про тех, кто под нападающими. При Цорне появились Тиль, Мирзов, Крал и Шюррле. При желании каждый из этих четырёх трансферов можно назвать провальным. Но я бы отметил другое. Для меня главный вопрос: почему пришли футболисты именно на эти позиции?

Казалось очевидным, что нужнее опорник. Свой Каземиро. Ну ок, понятно, что футболист уровня Каземиро в РПЛ трезвым не поедет, но требовался свой Вернблум, свой Барриос. Гацкан летом 2019-го ушёл из "Ростова" в "Крылья". Неужели при выборе между Москвой и Самарой он не выбрал бы первый вариант? Да, возраст. Такого потом не продашь за большие деньги. Зато есть шанс в таблице подняться повыше и продать других молодых.

В результате классического опорника в "Спартаке" не нашлось до сих пор. Не то чтобы Фернандо был идеальным. Точно не был. Часто не успевал и породил мем "помогите — помогаю". Зато бразилец компенсировал провалы шикарными ударами с точки.

Томас Цорн и Леонид Федун «Спартак»

Вот и получается что Бакаев — лучший из тех, кто пришёл в "Спартаке" летом 2019 года (учитывая весь сезон, а не последние матчи). И объективно здесь мало заслуги Цорна. Бакаев просто вернулся из аренды. И его хотели забрать ещё зимой 2019 года, но тогда "Арсенал" не отпустил. А вот по поводу ухода другого Бакаева (Солтмурада) — это как раз к Цорну. Ещё одна трансферная неудача.

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Ну и последний момент — тяжёлая ситуация с Рассказовым. У 22-летнего воспитанника через год заканчивается контракт. Клубу явно стоило раньше продлить соглашение с защитником. Последнее время мы видели, что между Цорном и агентом Рассказова проскакивало недопонимание. Оно выливалось даже в публичную плоскость. Пока нет нового контракта, ситуация для "Спартака" усугубляется с каждым месяцем. Если защитник уйдёт бесплатно, это будет настоящим провалом для клуба».

Николай Наумов Бывший президент «Локомотива» При Цорне у «Спартака» было очень много провальных трансферов, дорогущего Гуса Тила взяли. Кандидатура главного тренера Доменико Тедеско тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше Олега Кононова? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров? Ну, потренировал немного «Шальке», и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнение. Я считаю, что руководство «Спартака» приняло правильное решение. Результата у «Спартака» нет, единственное, что время для отставки выбрали не самое подходящее. Не надо спешить. Вообще руководство «Спартака» в кадровых решениях почему-то допускает всегда поспешность. Прежде чем увольнять Цорна, надо было подумать, зачем его назначали. Человек не знает российский футбол, не имеет опыта такой работы. Возложили на него сразу функции генерального и спортивного директора. Изначально Леонид Федун поспешил с назначением Цорна, а сейчас выбрал не самое удачное время для его увольнения

Цорн не приблизил Федуна к выполнению его основной цели

Автор «Спорт день за днем» Рустам Валиулин вспоминает желание Леонида Федуна передать клуб в управление болельщикам в 2023 году.

«Томас Цорн занял должность генерального директора "Спартака" в мае 2019 года. Он публично поддержал Олега Кононова. Но когда стало понятно, что игры у "Спартака" нет, то тут же повесил на него всех собак.

Тем не менее, именно Цорн отвечал за задачу строительства новой команды, которая "сможет потом бороться за титул". Томас продал Фернандо, Зе Луиша и Луиса Адриано. На их место летом пришли ноунеймы за 39 млн евро + чемпион мира Андре Шюррле (аренда обошлась в 1 млн евро).

Гус Тил — 16 млн евро

Алекс Крал — 12 млн евро

Резиуан Мирзов — 4 млн евро

Йордан Ларссон — 4 млн евро

Эсекьель Понсе — 3 млн евро

До сих пор команда не похожа на ту, которая будет бороться за титул. Несколько лет назад "Спартак" подписал Квинси Промеса за 14 млн евро. Через три года он стал лучшим игроком чемпионата, хотя перспективы оказались заметны сразу — 13 голов в 28 матчах РПЛ в первый сезон. Новая банда пока далека от таких результатов.

Успехи трансферов Томаса Цорна «Спорт день за днем»

Конечно, Томас Цорн явно планировал вновь сбросить вину на главного тренера. Мол, Доменико Тедеско не справляется, хотя в Европе его называли юным гением. Но во второй раз так не сработало. Именно Цорн привел Тедеско. Следовательно, должен разделить с ним ответственность. Федун не оставил Цорну ни шанса, поэтому уволил его еще до матча Кубка России с "Зенитом".

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И хотя Цорн и Тедеско сидели в одной лодке, у главного тренера есть шансы продолжить работу в "Спартаке". Наверняка итальянец увидел много нового, о чем ему не сказали, когда он нанимался в московский клуб. Однако, в чем Тедеско не откажешь, так это в упорстве и желании работать на максимум. А вот Томас Цорн явно оказался в "Спартаке" с другими целями, и они ничуть не приблизили Федуна к тому, чтобы в 2023 году он передал фанатам клуб, в котором все хорошо».

Петр Авен Член попечительсого совета и финансового комитета РФС Я не являюсь лицом, принимающим решения, но мне кажется, что любому человеку надо давать время, чтобы сделать команду. Поэтому хаотические изменения каждые полгода, несмотря ни на какой результат, мне кажутся ничем не оправданными. Не смею давать Федуну советы, но я бы, безусловно, давал время.

Вслед за Цорном может уйти и Тедеско

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что оставшись без поддержки менеджеров, команду по окончание сезона может покинуть и главный тренер.

«В увольнении Томаса Цорна в принципе нет ничего страшного. Вопросов к нему действительно много. Результаты слабые, судят плохо, перспективы туманные — все так.

Но дьявол в мелочах. Расстаться с Цорном прямо сейчас, посреди решающих матчей, незадолго до ключевого выезда в Петербург — это в духе "Спартака". Клуб и раньше был склонен к спонтанным поступкам, эмоции в его решениях порой брали верх, вот только привыкнуть к этому не так просто.

А еще в последнее время в окружении руководителей "Спартака" появились новые советники. Видимо, этих людей по разным причинам не устраивал ни Цорн, ни пресс-служба во главе с Антоном Лисиным, ни активные фанаты, которые в разгар карантина могли приехать на базу поддержать команду. Есть ощущение, что новое окружение не устраивает и Доменико Тедеско.

Доменико Тедеско и Томас Цорн «Спартак»

Цорн был живой гарантией спокойной работы Тедеско в новом клубе. И неслучайно тренер постоянно говорил, что они с Томасом — в одной связке, все решения клуба, включая трансферные — общие. В этом смысле Тедеско был максимально лоялен, а взамен он получал защиту от эмоциональной подвижности совета директоров. То есть все удары принимал на себя гендиректор и его команда. Сначала просто словесные. А затем и кадровые. Первым пострадал Лисин, теперь — уходит Цорн.

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Тедеско остается лицом к лицу с малопонятной для его немецкого сознания структурой под названием "совет директоров Спартака". Самый вероятный сценарий — Доменико уйдёт сам по окончании сезона. Сядет за стол переговоров с новым менеджментом, и "по соглашению сторон" уедет искать работу в более понятном для себя чемпионате. Оставив о себе добрую память у болельщиков и журналистов».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Я был удивлен: узнал обо всем только вчера. Томас — человек, который привел меня сюда, сделал для меня очень многое, очень помог команде в развитии. Он очень умный парень — думаю, его ждет отличное будущее. Но клуб принял такое решение, мы должны его принять. Не могу ответить, сказалось ли это на команде. Прошел всего один день, все реагируют на ситуацию по-разному, у каждого свой взгляд. Некоторые игроки сильны ментально, некоторые — возможно, не настолько. Но самое важное, что на поле ты об этом не думаешь.

Отставка Цорна была необязательной

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов считает, что несмотря на все неудачи, генеральный директор «Спартака» не успел наработать на свою отставку.

«Цорн действовал по ситуации, без четкого плана, и делал это плохо. Предсезонку проводил один тренер с одним составом, а в начале сезона он получил совсем другой. Фернандо и Адриано продавать собирался только в случае хороших предложений и продал, хотя приходившие им на смену не могли сыграть в Лиге Европы. Селекция велась под одного тренера (Мирзов — явно просьба Кононова), а в октябре пригласили совсем другого. Перестройка по ходу сезона явно не удалась, зима кардинально ничего не изменила.

Хотя единственный на данный момент трансфер с однозначным знаком плюс как раз зимний — Соболев хорош и должен принести еще немало пользы. Проблема в том, что про другие трансферы такого не скажешь. Еще одна претензия — опутывание своей агентской паутиной (через некого Шорра) всей молодежной системы "Спартака", о чем много писал Иван Карпов.

Прямо сейчас еще не произошло ничего катастрофического, требующего немедленной отставки и лишения права второго шанса. "Спартак" все еще может попасть в Европу и через Кубок, и через чемпионат, но судьба после ЦСКА и "Тамбова" была предрешена — ни к чему тянуть и давать шанс на победу в Питере, которая совсем бы поменяла восприятие отставки Томаса.

Доменико Тедеско и Томас Цорн «Спартак»

Цорн еще не дискредитировал себя окончательно и мог бы продолжить работу, если бы Федун умел терпеть, ждать и двигаться поступательно, с одним планом и одной командой. Но другое дело, что гендиректор ничем не доказал, что он именно тот человек, с которым и надо продолжать идти.

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С Тедеско пока продолжают идти, но уверенность в его работе на следующий сезон резко пропала. Не попадет в еврокубки — вполне может пойти вслед за пригласившим его Томасом. За Доменико, как за Карреру, спартаковские болельщики были готовы ломать клавиатуры в комментариях, но уход Цорна означает, что итальянский немец может оказаться в положении Эмери — без какой-либо поддержки, одинокий и уязвимый».

Леонид Федун Владелец «Спартака» Не комментирую внутреннюю кухню, с Цорном мы расстались по-хорошему. Благодарен ему за всё то, что он сделал.

Федун продолжает круговорот увольнений

Автор Sport24 Артем Калинин считает, что увольнение Томаса Цорна было эмоциональным, а не рациональным решением владельца «Спартака».

«Всего лишь год назад Федун называл Цорна своим главным союзником в деле не просто перестройки команды, но и глобальных изменений в клубе. Проект "Спартак-2023" был анонсирован как передача управления клубом болельщикам. И именно с прицелом на эту дату в административной, финансовой и спортивной части производились изменения. То есть на изменения Цорну и его команде давалось четыре года. Однако Федуну оказалось достаточно и одного, чтобы понять: не то. И 7 июля Томас покинул клуб.

"Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу 'Спартака' и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам", — говорилось в заявлении Федуна, датированном 2015 годом. Однако за пять лет своего обещания Леонид Арнольдович так и не исполнил. Только он по-прежнему назначает и снимает руководителей, тренеров и даже покупает футболистов. Ведь сам Федун признавался, что именно по его инициативе был сделан самый дорогой трансфер в истории "Спартака" — покупка Гуса Тиля за 18 млн евро. Купить-то купили, а зачем?

Томас Цорн прошлым летом работал над трансферами Джордана Ларссона и Алекса Крала. Также он привел в команду Малкольма Баду, Николоза Кутателадзе и Тимура Акмурзина, которые достались "Спартаку" практически бесплатно. Двое первых являются игроками основного состава. То есть по трансферам предъявлять претензии к работе Цорна было бы странно.

Томас Цорн и Леонид Федун «Спартак»

Финансовая часть? Тут вообще вряд ли что-то можно говорить, учитывая пандемию коронавируса и все последующие меры по предотвращению ее распространения. Весь мир несет убытки, чему тут удивляться? Результаты команды? С этим правда все сложно. Однако Тедеско еще не проработал и года, а с учетом трехмесячной паузы из-за пандемии вообще было бы странно спрашивать с него и игроков прямо сейчас.

Решение Леонида Арнольдовича, похоже, как всегда продиктовано эмоциями. Кто и что советует владельцу клуба, остается лишь гадать. Логику увольнений и назначений в "Спартаке" проследить удается редко».

Георгий Джикия Капитан «Спартака» Вчера до тренировки пообщались, попрощались с Цорном. По-человечески, конечно, жалко, что он уходит, но такое бывает. Мое время в «Спартаке» тоже когда-то закончится — это часть работы, нужно это принять. Самое главное, расстались друзьями, сохранили хорошие отношения. Я уже давно в «Спартаке», перемены здесь часто. Посмотрим, что будет, не могу ничего загадывать.

«Тамбов» стал последней каплей

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает причинами увольнения Томаса Цорна трансферные провалы и неудачную игру команды.

«Поспешность Федуна в отношении Томаса Цорна может быть обусловлена чем-то, что вывело его из равновесия. И такой причиной, скорее всего, было не положение команды в турнирной таблице, в этом плане ничего не ухудшилось с весны. Вероятно, сильнейшим толчком к переменам стал последний матч "Спартака", проигранный дома самой бедной команде премьер-лиги "Тамбову" (2:3).

Чей бюджет составляет две трети от суммы, которую красно-белые потратили за прошлый год только на комиссионные агентам. Благо закупились москвичи на серьезные для РПЛ 40 миллионов евро. А инициатором большинства покупок был никто иной как Цорн...

Игра спартаковцев выглядела ужасной во всех отношениях. Конечно, можно и нужно предъявлять претензии главному тренеру Доменико Тедеско. Одно дело проиграть ЦСКА — это равный по классу соперник. Но "Тамбову", оставшемуся, к тому же, без своего лучшего бомбардира Георгия Мелкадзе, команде с амбициями "Спартака" непозволительно уступать ни при каких обстоятельствах. Даже без тренера.

Томас Цорн «Спартак»

Но в том-то и дело, что уровень нынешних красно-белых не сильно отличался от мастерства игроков "Тамбова". За исключением двух-трех старожилов, оставшихся с "золотых времен" Массимо Карреры. Невольно схватишься за голову, осознавая, как тебя развели на деньги, подсунув вместо фирменного товара подделку. А как еще оценить работу мастеров, которых команда Цорна привела в клуб? Некоторых вроде Андре Шюррле уже и след простыл. От некоторых, вроде 20-миллионного Гуса Тила, толку ноль без палочки. Да на таком фоне Зе Луиш с Луисом Адриано выглядели инопланетянами, которые уж "Тамбов"-то порвали бы на пару в клочья, можно не сомневаться. Именно это и увидел Федун в последней игре».

Дмитрий Селюк Агент В защиту Цорна могу сказать одну вещь. Дело не в гендиректоре — в «Спартаке», безусловно, сложно работать. Человек, который занимает эту должность, всегда находится под градом критики. Мы помним, как работал Карпин, он привел в команду Эмери, и испанец ничего не смог сделать. Карпин там тоже не задержался, хотя он с характером. Ситуация такова, что работать в «Спартаке» сложно, но мне кажется, что можно выстроить вертикаль власти, как в армии. В такой команде нужна дисциплина, которая очень многое может решить во многих моментах

Цорн не смог разобраться с судейством

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин перечисляет все проблемные моменты, по которым к уволенному Томасу Цорну есть вопросы.

«Ни у кого, кроме Евгения Турбина и Виктора Кашшаи, не было сомнений, что пенальти в ворота "Спартака" в Туле высосан из пальца. Леонид Федун четко высказался после игры, практически не подбирая слов. И вновь речь держал владелец клуба, а не его генеральный директор. Следом в матче с "Уфой" отменяются 2 гола (отмена второго вызывает вопросы), в дерби не назначается пенальти на Зобнине, и в СМИ выступает Георгий Джикия, указывая на судейские ошибки. И вновь это не Томас Цорн.

Не судейство становится причиной поражения "Спартака". Но некоторые замечания к арбитрам имеются. Почему гол Соболева в ворота "Тамбова" отменяется, а автогол Кутепова с такой же борьбой против Дзюбы — нет? Понятно, что Георгию Мелкадзе возвращаться в "Спартак", но он не испугался и сказал, что гол Соболева отменен неправильно. А Доменико Тедеско вообще заявил, что ему надоело обсуждать судейство.

Доменико Тедеско и Томас Цорн «Спартак»

Оно и правильно. Не главный тренер должен задавать вопросы судейскому корпусу, а генеральный директор. Только Томас Цорн не высказывается, подставляя под удар Леонида Федуна, которого обвиняют в нытье из-за арбитров. Дошло до такого, что на матчи "Спартака" не назначаются видеопомощники, связывая это с загруженностью VAR. Если VAR не работал в дерби, то в матче с "Тамбовом" его совсем лишили».

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Что касается увольнения Цорна, то я всегда сторонник того, чтобы увольнение не было какой-то пиар-акцией, костью, брошенной болельщикам на усладу, чтобы немножко утихомирить их протестный пыл. Я думаю, в первую очередь надо говорить о том, кто может прийти на этот пост, а потом уже рассуждать, надо убирать Цорна или нет. То есть убрать его — много ума не надо, и потери, скорее всего, большой не будет. Но вопрос в другом: кто встанет на его место? Второй такой же Цорн, который опять потратит 50 миллионов, а команда будет болтаться между шестым и восьмым местом?

Финансовая деятельность и подозрительные агентские игры?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что финансовая нечистоплотность могла привести к увольнению гендиректора «Спартака».

«У нас нет доступа к финансовым документам "Спартака", а там может быть много интересного. Что если какие-то аспекты деятельности раскрылись в результате очередной проверки? Или вот недавно РФС опубликовал данные по выплатам агентов, "Спартак" тут впереди всех — 11.6 млн евро ушло в карманы посредников за прошлый год. Это тоже могло стать толчком для внутреннего расследования, ведь у других клубов суммы гораздо скромнее.

А теперь давайте вспомним о трансферах таких замечательных парней, как Баду, Романьоли и Кутателадзе. Можете объяснить их приобретение? Попутно ходили слухи, что бывший агент Цорн только формально завязал с агентской деятельностью, а в "Спартаке" пользовался положением, чтобы его люди заключали контракты с молодыми футболистами. Рассказов, к примеру, отказался, поэтому находится на грани ухода из клуба, не продлевает контракт и талантливый Игнатов. Подчеркиваю: это только слухи. Но весьма интересные».

Леонид Федун Владелец «Спартака» На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо. Вы прекрасно понимаете, что после девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15-20 процентов бюджета. «Спартак» будет существовать в стеснённых финансовых условиях? А кто сейчас не в них, кроме одного клуба? Но посмотрите, бюджеты «Уфы» и «Спартака» отличаются в пять-шесть раз. А результаты похожи. Значит, у нас потенциал в 5-6 раз выше.

Тотальный бизнес-подход

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак вспоминает биографию нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, перебравшегося в столицу из Уфы.

«В 90-е Газизов торговал нефтепродуктами и сахаром, имел интересы в ресторанном бизнесе. В 2009-м он опробовал модель купли-продажи игроков и тренеров в мини-футбольном "Динамо" из столицы Башкирии. А в 2012-м оказался в большом футболе. "Уфа" готовилась к дебюту в ФНЛ — и за два сезона при Газизове пробилась в премьер-лигу.

Дальше все шло по нарастающей. В 2017-м уфимцы добрались до полуфинала Кубка России, в 2018-м дебютировали в Лиге Европы. Сейчас, после 27 туров РПЛ-2019/20, команда тоже находится в потенциально еврокубковой зоне, на шестом месте, выше "Спартака".

В "Уфе" Газизов зарекомендовал себя прогрессивным топ-менеджером, идущим в ногу со временем. Клуб был активен в соцсетях (даже Вадима Евсеева научили вести веселый аккаунт в инстаграме), в феврале завершил ребрендинг, никогда не закрывался от прессы — и при этом показывал отменные экономические показатели.

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Неслучайно в мае поползли слухи о том, что сразу два футбольных конгломерата мирового масштаба Red Bull и City Football Group готовы вложиться в "продукт", созданный Газизовым».

Василий Уткин Блогер Какой дурак откажется от работы в «Спартаке»? Вот и Шамиль Газизов тоже не может отказаться. Почему уволен и почему был назначен Цорн? Масштаб менеджера не соответствовал поставленной перед «Спартаком» задаче. Как относиться к Газизову? Слышал, что он провинциал, что у него ничего не получится в Москве. Это смешно! Москва — и есть город провинциалов! И почему, собственно, не в 51 год. О Газизове пока не услышал ни одного внятного слова. Я с ним общался буквально неделю назад, он произвел на семя чрезвычайно приятное впечатление. Но он умеет по одежке протягивать ножки в ситуации, когда все контролирует. Возможно, на словах ему будут даны такие гарантии. Чего стоит весь опыт в «Уфе», если там не может быть прокачен главный скилл для работы в «Спартаке» — способность работать с Леонидом Федуном и его меняющимся окружением. Думаю, что и у Газизова тоже ни хрена не выйдет. Потому что нынешние решения — очередная прихоть. Никакого осмысления ошибок нет. Никакой концепции тоже не стоит.

Для Газизова футбол — это бизнес

Автор «Чемпионата» Максим Пахомов выделяет главное достоинство Газизова — умение задешево находить талантливых игроков и продавать их за куда большие деньги.

«В "Уфе" он начал выстраивать ту же модель, что и мини-футбольном клубе ранее: брать талантливую молодёжь, развивать её и продавать в несколько раз дороже, чем купил, и поставить это на поток, чтобы показать экономический эффект в пределах лиги.

Система заработала спустя два года в РПЛ — тогда клуб продал Александра Зинченко и Андрея Лунёва. Причём последнего Газизов чуть ли уговаривал перейти в "Зенит": вратарь боялся конкуренции и сомневался, на что гендир сказал, что такой шанс бывает раз в жизни.

Газизов признавал: да, мы понимаем, что это бьёт по результату, но клуб таким образом обеспечивает себе заработок и определённый авторитет. Футболисту при переходе откровенно говорят: "Заиграешь, получишь хорошее предложение — мы сделаем всё, чтобы ты перешёл на выгодные условия". Зачастую это происходит так быстро, что топовые клубы даже не успевают собрать все необходимые документы и получить согласования со всех уровней власти.

Шамиль Газизов «Уфа»

— Он умеет принимать сильные решения, — поделился агент Олег Ерёмин, который близко общается с Газизовым. — Почему Обляков оказался в "Уфе", а не в "Зените", хотя его вели все менеджеры питерцев, все тренеры? Как только Шамиль получил информацию, что Облякова можно получить, он моментально принял все условия и сыграл на опережение, опередив "Зенит". Газизов — быстрый и динамичный, поэтому Обляков сразу подписал с "Уфой", а "Зениту" на раскачку, с учётом всей бюрократической машины, потребовалось бы ещё несколько недель.

Ещё один пример быстрой работы и грамотного решения — трансфер Зинченко. В "Уфу" его привёл близкий Газизову человек со словами: "Уверен, это будет топовый футболист".

— На тот момент Зинченко был никому не нужен, — рассказывал Газизов. — Его просматривали "Зенит", "Рубин", "Спартак" … Много кто. Вроде "Локомотив" тоже. Все боялись его брать из-за проблем с "Шахтёром". Ему там не предложили контракт. А вообще, дело даже не в "Шахтёре". Если бы кто-то из российских клубов хотел Зину, то взял бы, несмотря ни на что! Просто все прошляпили, а мы не побоялись взять.

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Зинченко уехал из "Уфы" спустя 31 матч. Подошёл к Газизову и сказал: "Камилыч, хочу к Гвардиоле". Камилыч отпустил, хотя понимал, что Сашу можно продать намного дороже, если немного подождать. Но в этом заключается одна из основ его модели: если игроку делают достойное предложение, и он хочет уйти, клуб не препятствует».

Денис Казанский Футбольный комментатор Фраза Ивана Васильевича Бунши для меня лейтмотив перелёта Шамиля Камиловича в Москву. Про «смуту и сомненья». То, что он спец экстра-класса — факт. Можно ничего не знать про объём работы, да и в обще понятия не иметь о создании «Уфы». Хватит истории продажи футболиста из Башкирии в Манчестер Сити. Да ещё строительства «космодрома», с которого взлетели Семак и Гончаренко, а скоро, видимо, Евсеев. Но вот Королев в космос не летал. Шамиль Камильевич, в моем понимании, абсолютный «гений места». Genius loci — это же дух, вкус и образ. И «Уфа», несомненно, потеряет свою прелесть. Она станет другой. Вряд ли лучше. Мотив Газизова очевиден — надо попробовать. И это «высшая лига», конечно. Однако какие бы «охранные грамоты» он не получил, времени ему не дадут. А может ли он работать в таком цейтноте? Сможет ли он оставаться настолько открытым, каким был в Уфе ( а ведь это было особым шармом и стало важнейшим элементом в лепке образа и, быть может, привело в Москву?). У него явно есть свой «устав». А здесь «Спартак».

Москва — не Уфа

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер с сомнение смотрит на перспективы Шамиля Газизова в «Спартаке».

«Он по всем позициям превратил "Уфу", скромнейшую с точки зрения бюджета, в уважаемый и симпатичный клуб. Его тренеры один за другим переходят в топ-команды — Виктор Гончаренко, Сергей Семак, вслед за ними, без сомнений, пойдет Вадим Евсеев. Назначение всех этих самостоятельных и независимых фигур говорило о том, что Газизов не боится с ними работать, ему не нужны ручные тренеры, все достоинства которых — в послушании.

У "Уфы" для российского периферийного клуба отличные и стабильные результаты. Ее игроки каждый сезон развиваются и переходят в солидные коллективы, в том числе и зарубежные. "Уфа" открыта, доброжелательна — в общем, прекрасна и с медийной точки зрения. Откуда это идет — понятно. В ней либо все платят вовремя, либо умеют так скрывать связанные с этим трудности, что никто ни о чем не узнает. Не знаю вообще никого, кто относился бы с антипатией к этому клубу, которого не так давно еще не существовало в природе.

Но Газизов должен быть готов к тому, что "Спартак" — это совсем не "Уфа", и в нем его ждет такое количество столкновений интересов и нестабильности, какое трудно представить.

Шамиль Газизов «Уфа»

Я по-прежнему считаю, что такой европейский футбольный тяжеловес, как Вадим Васильев, имел бы больше шансов сдержать этот удар. Но выбор пал на Газизова, и это в любом случае достойная кандидатура. Что у него в этом клубе с хроническими проблемами в руководстве получится — предсказать невозможно. Но удачи и еще раз удачи».

Шамиль Газизов Новый генеральный директор «Спартака» Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель — первое место. Все остальное отходит на второй план. Не собираюсь сейчас заниматься шапкозакидательством, однако прекрасно отдаю себе отчет в том, в какой клуб, с какими большими традициями я пришел. Если специалисты отдают явное предпочтение питерцам, то тем интереснее задача составить этому клубу конкуренцию. Меня это и заводит. Да, нужно где-то усилиться. Но трансферная политика должна проводиться в согласии с владельцем и главным тренером. Если мы все со своей стороны сделаем правильно, то позволю себе не согласиться с гегемонией одной конкретной команды. Будем бороться! Если бы я в это не верил, то не пошел бы в «Спартак».

У «Спартака» задачи другого масштаба

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов глядит на послужной список Газизова и отмечает, что цель «Спартака» — не шестое место и выгодные продажи в «Зенит» и ЦСКА.

«В Москве Газизов оказывается в совсем другой системе координат. Изначально ему предстоит искать не молодых перспективных ребят, которые при доверии и отсутствии большого давления могут раскрыться и помочь команде побороться максимум за шестое место. В "Спартаке" его приобретения будут сталкиваться с совсем другой конкуренцией, каждую их ошибку будет обсуждать вся страна, а бороться за шестерку будет мало — требуется и другой уровень мастерства.

Мерилом успеха будет не количество продаж в топ-клубы. Болельщикам плевать на финансовые результаты, если результата не будет в таблице. Способен ли Газизов построить околочемпионскую команду, а не крепкого середняка, который на половину матчей выходит с мыслями, что 0:0 — это приемлемо?

Что до продаж, то теперь "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" — конкуренты, а продавать игроков надо в Европу, это гораздо сложнее (пусть опыт с Зинченко и имеется).

Шамиль Газизов «Уфа»

Газизов попадает в совершенной иной мир и иной масштаб. Подобные переходы часто совершают игроки, тренеры, далеко не каждая звезда середняка тянет уровень топ-клуба, но переход функционера — это что-то новенькое и дико интересное. Об этом ниже в тему говорит сам герой.

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Шамиль Камилович достиг в своем деле больших успехов, но в "Спартаке" учиться предстоит заново. Договариваться о трансфере не за пару сотен тысяч, а за несколько миллионов. Уговаривать легионеров с вариантами поехать в Россию, а не манить пацана-ноунейма возможностью проявить себя в РПЛ. Примеривать новичков под совсем другие цели и требования».

Алексей Андронов Журналист и спортивный комментатор Я хорошо знаком с Шамилем Газизовым. И по словам — мы не раз общались. И по делам — на мой взгляд, знакомство «по делам» гораздо важнее, оно не требует непосредственного общения, но у дел есть четкие критерии и результаты. Это не слова. Без сомнения, Газизов — хороший менеджер. Очень хороший. Для нашего футбола. Но хорош ли он для «Спартака»? Не уверен. Скорее, думаю — нет. Он слишком честный и адекватный. Он поверил словам (а не делам) Федуна? Это ошибка. И много кто ее допускал. Единственный вариант, при котором Газизов сделает сильный «Спартак» — полный (абсолютно, с нулевой ролью владельца) карт-бланш на три года. Но этого никто ему не даст. «Спартак» — команда импульсивная. Местами — истеричная. Покупками малосмысленного Крала и совершенно бессмысленного Тила она загнала себя в тупик. Ни того, ни другого продать за сопоставимые деньги невозможно. О Романьоли нечего и говорить...Я полагаю, что работать Газизову не дадут. Работать так, как он умеет. Это «Спартак». Это стресс. Ежедневный. Истерики после каждого поражения. Не вижу, что в этом может поменяться.

Откуда Газизову взять опыт наемного менеджера?

Автор Sport24 Данила Игнатов считает, что Газизов, привыкший решать все вопросы сам, не сумеет сработаться со спартаковским руководством.

«В "Уфе" Газизов давал результат во многом благодаря тому, что мог все контролировать сам и принимать ключевые решения в одиночку. Башкортостан, особенно при предыдущем главе региона Рустэме Хамитове, вообще не вмешивался в клубные дела — только выделял небольшую сумму в бюджет. Влияние попечительского совета "Уфы" усилилось, когда к власти пришил Радий Хабиров — об этом подробно написали спецы из "Спорт БО".

Именно это, кажется, и напрягло Газизова — он привык работать самостоятельно. В "Спартаке" такого точно не будет: здесь все уже почти 17 лет зависит от мнения одного человека, хотя он и обещал "передать клуб профессионалам". У Шамиля Камиловича просто нет опыта работы наемником: и "Уфа", и мини-футбольный клуб "Динамо-Тималь", и сторонние бизнесы — его собственные проекты.

Шамиль Газизов «Уфа»

Плюс, конечно, в "Спартаке" Газизова ждет совсем другой уровень давления. Он привык жить по средствам и экономить — в Москве придется управлять совсем другими бюджетами. Он привык, что на федеральном уровне все замечают только его победы и никто не говорит о провалах (потому что это неинтересно). Он привык, что может зайти в раздевалку и жестко напихать футболистам. Хватит ли у Газизова авторитета на все те же методы, но в "Спартаке"?»

Андрей Аршавин Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Уход Цорна? Мы не знаем, какие задачи ставились перед ним. Если хотели попасть в Лигу чемпионов, а клуб находится на 7-м месте, то все логично. А если ставилась задача омолодить состав, потому что ушли лидеры, которым было за 30 лет, то пришли молодые, и им нужно время. Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в «Спартаке» брат, сват и так далее. Работа в «Уфе» отличается от «Спартака». Там он решал все. Ему не нужно было никого спрашивать. В «Спартаке» так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у красно-белых совсем другой уровень давления

Газизов умеет компромиссы с руководством

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий напротив считает, что у нового спортивного директора не будет проблем с нахождением общего языка с Федуном.

«Еще один важный момент: новый стадион в Уфе — мечта Газизова. Шамиль Камилович заговорил об этом еще в декабре 2018 года — рассказывал, что это будет компактная арена с закрытой крышей. В тот момент республика его явно поддерживала, а своими силами клубу не справиться с таким проектом. После этого Газизов еще много раз в интервью анонсировал скорое начало строительства.

Прошлым летом глава региона неожиданно отказался от идеи возведения нового стадиона. Хабиров заявил, что "сначала нужно научиться зарабатывать" — и добавил, что эти деньги лучше направить на другие нужды. Газизов на это ответил очень сдержанно: мол, решать такие вопросы может только регион.

Шамиль Камилович не стал устраивать публичных истерик. Уже этим летом о стадионе для "Уфы" вновь заговорили. Теперь это подается как необходимый региону объект не только для футбола, но и для культурных мероприятий. Газизов не занимается демагогией, не обижается, а просто пытается найти пути к своей цели.

Шамиль Газизов «Уфа»

Экс-гендиректор "Уфы" много лет находит компромиссы с политиками высокого уровня. Как бы ни было сложно, он умеет убеждать и лоббировать свои решения. Почему тогда у него должны возникнуть проблемы с Федуном? Наверное, это не так просто, но не правильно говорить, что в "Уфе" Газизов был царь и бог, а вокруг него все бегали. Он знает, что такое начальство, осознает, как с ним работать. В "Спартаке" Шамиль Камилович окажется во вполне знакомой ситуации. Только вместо бюджетного финансирования будет частное».

Вадим Евсеев Главный тренер «Уфы» Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашел в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть. За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру, и это дает свои плоды. И он никогда не ушел бы из «Уфы», если бы это привело бы к проблемам у клуба.

«Спартак» смирился с долей середняка

Автор Sport24 Максим Алланазаров поет панихиду по «Спартаку», который отказался от серьезных амбиций, смирившись с участью середняка.

«Своим решением назначить Газизова Федун расписывается в том, что теперь "Спартак" не ориентируется на успешные европейские клубы, не имеет никаких серьезных амбиций и средств к существованию, эти амбиции подкрепляющих. В ближайшее время клуб не будет тратить деньги на качественное укрепление состава, еще сильнее урежет бюджет и будет надеяться на менеджерский гений Газизова.

В хорде нынешнего трансферного окна клуб не планирует покупать дорогостоящих футболистов, а значит, и бороться с лидерами чемпионата в следующем сезоне на равных не сможет. С таким подходом в ближайшие годы "Спартак" вряд ли поднимется выше шестого места в чемпионате.

Решение выбрать Газизова говорит и том, что клуб максимально надоел его владельцу. Многочисленные советчики из окружения еще пытаются завоевать власть в по сути вырождающемся "Спартаке", удовлетворяя свои личные амбиции и преследуя только им понятные цели.

Этим людям вряд ли интересны успехи команды, ее история и болельщики. Главным долгожителем в клубе на данный момент является фотограф Александр Ступников, который работает здесь на протяжении десяти лет. Ни о каких традициях в "Спартаке" сегодня не может быть и речи».

Игорь Колыванов Бывший главный тренер «Уфы» Очень рад за Шамиля. «Спартак» — элитный клуб, а Газизов — профессионал своего дела. Он всегда переживал душой и сердцем за команду. Шамиль занимался трансферами с умом, никто же не мог поверить, когда Зинченко при мне начинал, что он уедет в «Сити».

Газизову нужно зарубить на корню конфликты

Автор Soccer.ru Вадим Багров перечисляет 7 шагов Газизова, которые сделают «Спартак» чемпионом.

«В "Спартаке" давно все плохо, поскольку все и всех постоянно подсиживают. Всегда есть радость, когда уходит повар, фитнес-тренер, водитель автобуса, помощник главного или очередной наставник. Менялись директора, менеджеры, скауты, пресс-атташе, и каждый раз речь шла о том, что кто-то хотел присосаться к денежной груди "Лукойла" и заработать на "Спартаке", как агенты.

Интересы клуба, команды, воспитанников и фанатов — а именно они важнее всех в успешном футбольном предприятии, никого давно не волнуют. Если Газизов станет первым, при ком не будет грызни — "Спартак" станет здоровее, ведь выродились как клуб, делят огромные деньги, которые привычно не конвертируют в футбольные трофеи.

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Кстати, еще один конфликт должен закрыть именно Газизов — надо стать новым Каррерой по отношению фанатов "Спартака". Из кабинета директора это сделать сложнее, но только если трибуны будут за команду — есть шансы на успехи в ближайшие годы. Подтверждением такового была бы борьба за второе место и победу в Кубке».

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Думаю, приход нового гендиректора на перспективах клуба в ближайшем матче не скажется — вряд ли Газизов выбежит на поле и поможет команде. Какой эффект это должно дать? Игроки, на мой взгляд, действовали в последних матчах на пределе своих возможностей, просто состояние у команды сейчас такое, что она уже докатывает сезон. Конфликтов с Цорном у футболистов вроде бы не было. Единственное, что может сделать Газизов, это слегка убрать нервозную обстановку, но вряд ли это принесет быстрый результат. На мой взгляд, путевка в еврокубки через чемпионат уже упущена. «Уфа» ее не отдаст. Максимум, кто может ее потеснить, — это «Динамо».

Газизову нужно определиться со слабыми позициями и усилить состав «Спартака»

Автор «Спорта День за днем» Веня Пьянов также выделяет пять главных задач, которые должен решить Газизов после своего появления в московском клубе.

«Очевидно, что в первую очередь Газизов должен разобраться с трансферной деятельностью клуба и усилить состав "Спартака", заметно ослабший за последние годы. Если красно-белые продолжат играть по схеме 3-5-2, то усиливать, прежде всего, необходимо фланги и центр обороны.

Вратари у команды более-менее приличные по меркам РПЛ. В атаке тоже есть выбор, особенно если дать новый шанс после возвращения из аренды Максиму Глушенкову и Георгию Мелкадзе, которые, судя по их выступлению в нынешнем сезоне, готовы составить конкуренцию Александру Соболеву, Джордану Ларссону, Эсекьелю Понсе и Резиуану Мирзову.

А вот в обороне за спинами Самуэля Жиго, Геогрия Джикии и залечившего травму Ильи Кутепова только молодежь — Павел Маслов, Илья Гапонов… Доменико Тедеско вынужден ставить неопытных защитников в основу, рискуя результатом. Но для решения высоких задач нужна более качественная замена лидерам.

Календарь и таблица АПЛ

Еще печальнее дело обстоит с фланговыми игроками: Николай Рассказов, Аиртон, Андрей Ещенко — вот и весь выбор, если не менять позиции Роману Зобнину и другим универсалам. На таких "колесах" далеко не уедешь». 0