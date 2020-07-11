Постчемпионский синдром. Ляп Лунева и удаление Ригони не помогли «Ахмату» победить «Зенит»

Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Уже в самом начале игры голкипер гостей Андрей Лунев допустил грубую ошибку в штрафной, которой воспользовался Олег Иванов. Через 15 минут коллектив Сергея Семака, выступавший в экспериментальном составе без группы лидеров, сравнял счет — отличился Себастьян Дриусси. А с 34-й минуте чемпионы страны остались в меньшинстве: арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую карточку форварду Эмилиано Ригони.

«Зенит» без лидеров, «Ахмат» — с травмами

Автор Sport24 Владимир Колос изучает стартовые составы команд, отмечая большое количество новичков составе «Зенита», за который в матче сыграли шесть воспитанников.

«У "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ глобальных задач уже нет. Чемпионский титул благополучно завоеван. Следующий матч, который имеет значение — полуфинал Кубка России через неделю.

Так что главный тренер команды Сергей Семак привез в Грозный далеко не всех лидеров. А в старте вышли лишь четыре человека из тех, кто регулярно появлялся в основе после рестарта.

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов тоже не смог выставить всех сильнейших. Но здесь другие причины — травмы».

Наш стартовый состав на матч #АхматЗенит pic.twitter.com/K4PpYs4B5Q — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 11, 2020

Лунев перепраздновал чемпионство?

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов поражается удивительному ляпу голкипера «Зенита», который позволил грозненцам быстро открыть счет.

«В сложившихся обстоятельствах тренер "Зенита" мог ждать нелепой ошибки от кого угодно (прежде всего, от молодых Прохина и Леона Мусаева), но только не от "первого номера" команды Андрея Лунёва.

По ходу сезона голкипер сборной России потерял место в основе сине-бело-голубых, уступив его Михаилу Кержакову, однако в начале 2020 года Семак вернул Лунёва в ворота, и тот уже не подводил. Напротив, выдал несколько "сухарей", регулярно выручал. Например, в "золотом матче" в Краснодаре, где парировал пенальти в исполнении Вандерсона.

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По-видимому, завоевав чемпионство, Лунёв расслабился. Как ещё объяснить удивительный ляп Андрея в Грозном уже на 6-й минуте игры? Получив передачу от Прохина, голкипер хотел выбить мяч, но вместо этого подарил его Фелипе Визеу. Бразилец дважды обыграл Лунёва и выкатил мяч под удар Олегу Иванову. Удивительный гол!

Потом Андрей ещё пару раз сыграл нервно. К счастью для Лунёва, его ошибку исправили легионеры: Дуглас Сантос сделал шикарный навес с левого фланга, а Себастьян Дриусси здорово забил. Но перед перерывом "Зенит" подвёл уже Эмилиано Ригони: судья Михаил Вилков удалил аргентинца за две жёлтые карточки».

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунева и Дугласа Сантоса — что с ними, пока неясно, врачи должны сказать. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны. Рад, что команда выстояла и не только свела матч к ничьей, но и могла победить; считаю, что мы сыграли по-чемпионски

Ротация Семака и результативная ошибка Глушакова

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает, что «Зенит» успешно справился с игрой в меньшинстве, а «Ахмат» не сумел воспользоваться преимуществом.

«После завоевания чемпионства оставшиеся матчи не имеют для "Зенита" никакого турнирного значения. Фактически вся их суть сводится к тому, чтобы в хорошей форме подойти к полуфиналу Кубка России. И удивления от стартового состава питерского клуба быть просто не может. Вполне логично, что Семак дает отдых своим лидерам. В заявке на игру в Грозном не было Ракицкого, Ивановича, Барриоса, Азмуна, Дзюбы, а свой шанс проявить себя получили молодые Мусаев и Прохин.

С ротационной версией "Зенит" "Ахмату" удалось провести вполне неплохой матч. Игра была равна, но не в плохом смысле этой фразы. Возможно, опасных моментов было не так много, как хотелось, но за борьбой команд было увлекательно следить. Интересно, что удаление Ригони в итоге практически не отразилось на ходе встречи. По ходу второго тайма вообще можно было запросто забыть, что на поле нет одного игрока.

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Кстати говоря, в первой половине встречи еще при равных составах случилось два знаковых эпизода. Иванов забил свой первый гол в нынешнем сезоне. Мы чаще отмечаем классную игру Олега в подыгрыше и его важную роль при развитии атак, а сегодня есть повод отметить и его результативное действие.

А вот в отношении Глушакова, наоборот, есть повод для критики. Денис традиционно выполнил большой объем работы, но именно его неточная передача на своей половине поля дала старт голевой атаке "Зенита". И эта ошибка в числе прочего лишила "Ахмат" преимущества в счете и важнейших 2 очков».

Денис Глушаков Полузащитник «Ахмата» Мы разбирали игру «Зенита», знаем соперника. Еще в первом круге изучали их действия и сыграли 0:0. Получается, две ничьи у нас с ними. Когда Дзюба на поле, игроки «Зенита», как правило, забрасывают на него, а он принимает и сбрасывает, чтобы включались быстрые фланги — за спину или, наоборот, в недодачу. Готовились и к альтернативному варианту — просто ждали, приедут ли нападающие. У «Зенита», по сути, два состава, сильный подбор исполнителей.

«Зениту» нужно укреплять оборону

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов на примере матча с «Ахматом» размышляет о позициях, которые «Зениту» нужно укрепить перед Лигой чемпионов.

«У команды достаточно длинная скамейка и на сегодня проседающих позиций немного. Но есть одна дыра — это центр обороны. Иванович провел солидный сезон, но ему уже 36 лет, и сомнения "Зенита" по поводу будущего серба объяснимы. Велика вероятность, что контракт капитана не продлят. По Осорио тоже много вопросов — Йордан не впечатлял в этом сезоне, так что клуб еще подумает, выкупать ли его.

Остаются Ракицкий и Маммана. Украинец, конечно, никуда не уйдет. Аргентинец — возможно (гендиректор "Зенита" Александр Медведев намекал на аренду). Но даже если Маммана останется, за последние два года он получил две тяжелые травмы, и его состояние сейчас неизвестно. Да и здоровым он был далеко не безупречен.

Есть еще 19-летний Прохин, которого Семак в Грозном выпустил в основе. Сыграл неплохо, винить в пропущенном мяче его нельзя — он верно и удобно отдавал пас назад Луневу, но вратарь занервничал под прессингом. Естественно, выход Прохина в основе — это аванс. Нельзя рассматривать его как игрока стартового состава уже в следующем сезоне.

Получается, что у "Зенита" большие проблемы с обороной. Может быть, в матче с "Ахматом" они и не бросались в глаза, но на дистанции это скажется. Если на флангах защиты добавится Круговой, то в центр точно потребуется сильный исполнитель. Скорее всего, легионер. Возможно, свободный агент. Но укрепление позиции определенно потребуется».

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