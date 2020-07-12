Бей своих, чтобы чужие боялись. Автогол Маслова продлил серию неудач «Спартака»

Московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Сочи» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Победу команде Владимира Федотова принес автогол защитника красно-белых Павла Маслова. «Спартак» не может выиграть пять матчей подряд, с 33 очками опустившись на 10-е место.

Возвращение Жиго

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд на матч на сочинской арене «Фишт».

«Похоже на то, что "Спартак" подходит к концу очередного ставшего мемом цикла. После ухода Томаса Цорна и неудач в последних играх позиции Доменико Тедеско невероятно шаткие. Коуч после шоу в игре с "Локомотивом" схлопотал дисквалификацию на три матча и штраф в 500 тысяч рублей. Пришлось смотреть матч с "Сочи" с трибун — рядом расположился новый гендир Шамиль Газизов.

"Спартак" не мог рассчитывать на пропускавшего игру из-за дисквалификации Бакаева, его позицию занял Наиль Умяров. Плюс вернулись в состав Жиго и Зобнин.

💪 Жиго и Зобнин возвращаются в старт!

Состав красно-белых на игру #СочиСпартак pic.twitter.com/u79PWRjl5h — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 11, 2020

В последние сутки с "Сочи" связывали Юрия Семина — мол, бывший тренер "Локомотива" даже полетел на матч, но сам Юрий Палыч информацию опроверг. Владимир Федотов не мог рассчитывать на Джанаева и Антона Заболотного, в остальном — боевой состав».

Автогол Маслова

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает, как развивалась игра до единственного гола в этом матче — автогола пяткой в исполнении Павла Маслова.

«Воспитанник "Спартака" (Заболотный провел в составе первой команды красно-белых шесть матчей) стал участником опасного момента в самом начале встречи. Айртон здорово подал на дальнюю штангу, а вратарь в верховой борьбе с Александром Соболевым сбросил мяч прямо на ногу Николаю Рассказову. Непонятно, какое решение принял защитник — подать или закрутить в дальний угол, но не получилось ни то, ни другое...

Как и против "Зенита", сочинцы с первых минут бросились забивать, но открыли сзади много свободного пространства и позволяли москвичам опасно контратаковать. До автогола Павла Маслова в середине тайма (после прострела Мостового защитник красиво внешней стороны пятки перебросил мяч через себя в свобственные ворота) казалось, что именно "Спартак" намного ближе к голу. В чужие ворота...

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В каждом матче Тедеско, сохраняя по мере возможностей сочетания центральных полузащитников (играют Алекс Крал, Бакаев и Зобнин, а Наиль Умяров — первый запасной), находит для них новые функции. В Сочи они сформировали треугольник с вершиной ближе к чужой штрафной, в опорной зоне располагались Умяров (левее) и Крал (правее).

А при перехвате Крал поднимался на одну линию с Зобниным, оставляя Умярова сзади. Новшество в том, что до сих пор Зобнин всегда атаковал из правого полуфланга, где наладил отличное взаимопонимание с Рассказовым. На сей раз он смещался левее, а "его" зону заполнял чех. Так они действовали в первые полчаса, а затем Зобнин и Крал поменялись полуфлангами».

Андреас Хинкель Помощник главного тренера «Спартака» Мы разочарованы счетом, но нет претензий к ребятам. Обидно, что пропустили просто необязательный гол, отыгрываться всегда трудно. Во втором тайме переломили ход матча, доминировали, были моменты и подходы. Где-то не хватило принятия решений. Хорошо, если бы мы забили хотя бы один гол, но, к сожалению, проиграли.

Не назначен пенальти, не удален Заболотный

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Александр Бобров разбирает один из моментов матча, вызвавший возмущение у болельщзиков красно-белых.

«Ключевой момент игры. На 34-й минуте матча "Сочи" — "Спартак" уже при счете 1:0 ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. Судья неверно оценил единоборство сочинского вратаря Николая Заболотного с нападающим красно-белых Эсекиэлем Понсе. Он не зафиксировал фол, хотя голкипер правой ногой сбил соперника, выбежавшего один на один.

Рефери следовало наказать Заболотного назначением 11-метрового удара и удалить его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол.

В судейском мире используется фраза "мне проще объяснить, что это пенальти". Это как раз тот самый случай. Хотя, понимаю, что противники такого решения, те, кто поддержит рефери, скажут про правую руку Заболотного, которой коснулся мяч.

Подождем, какую оценку эпизоду даст со временем глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи и экспертно-судейская комиссия, если ее попросят изучить этот момент».

Владимир Федотов Главный тренер «Сочи» Первый тайм был неплохой в нашем исполнении. Был прессинг. Во втором тайме не хватало промежуточной передачки и точности, чтобы наказать соперника в контратаке. Были попытки, хорошие предпосылки. Можно было снять напряженность раньше, возникали зоны. Надо признать, что был очень сложный матч в Питере — очень много сил отдали. Считаю, что там не заслуживали поражения, было достаточно моментов, чтобы отыграться. Благодарен ребятам. Они проявили героизм — без этого не бывает побед — и мастерство, достаточно хорошо оборонялись. Но есть у нас и проблемы. И Крис [Нобоа] не совсем в том тонусе, но то, что он делал на поле сегодня, подтверждает его мастерство и понимание игры. Он очень важен для нас, команда при нем чувствует себя по-другому.

«Спартак» бил-бил — не забил

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает статистическое превосходство красно-белых по по всем компонентам, которое не смогло спасти их от поражения.

«Первый тайм "Спартак" проиграл по счёту, хотя выиграл по ударам — 7:2 (в створ — 1:1). До своего гола команда Владимира Федотова достаточно смело прессинговала, и красно-белым было тяжело выходить из-под давления хозяев. Разве что забросы на пару форвардов Понсе — Соболев помогали разбивать этот прессинг. Когда "Сочи" вышел вперёд, гости больше времени проводили в позиционном наступлении. Но атакам недоставало обострений, а ударам — точности.

Одно из решений Тедеско или заменявшего его на скамейке Андреаса Хинкеля, которое должно было помочь "Спартаку" перевернуть игру, — нестандартная двойная замена. Вместо Николая Рассказова и Умярова тренерский штаб красно-белых выпустил пару, по сути, форвардов Резиуана Мирзова и Ларссона, сохранив при этом схему. Мирзов попробовал себя в роли латераля, швед — атакующего центрхава. "Спартак" всё время проводил с мячом на чужой половине поля, поэтому, видимо, Тедеско пришёл к мысли, что условные позиции не имеют значения. Более того, Мирзов и Айртон менялись флангами.

"Спартак" в итоге заметно превзошёл "Сочи" по ударам — 16:2 (в створ — 3:1). Самым бьющим игроком матча оказался Алекс Крал (четыре попытки). Один из двух ударов хозяев нанёс Александр Кокорин. Арендованный у "Зенита" нападающий снова заслуживает добрых слов за свою игру. Кокорин был полезен в подыгрыше, а во втором тайме на фоне усталости проделал огромный объём работы и хорошо помогал обороне. За жёсткий подкат в концовке даже получил жёлтую карточку».

Шамиль Газизов Генеральный директор «Спартака» Хочу поблагодарить болельщиков «Спартака», мы как будто играли дома. Большое им спасибо. Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас все впереди. Двигаемся в нужном направлении. О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашел к команде, поблагодарил их за то, что они хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас все будет хорошо.

Александр Соболев пока не Зе Луиш

Автор Russfootball.info Андрей Мордовин критикует линию атаки «Спартака», но особенно выделяет новичка красно-белых, который на «Фиште» вышел в стартовом составе.

«Соболев хватается за каждый шанс, который ему предоставляет немецкий тренерский штаб. Александр выглядит на поле настоящим бойцом, который и никаких защитников не боится, и с судьями спорит, за что постоянно получает желтые, и партнерам не стесняется "пихать". Против "Уфы" был великолепный выход Соболева на поле.

Но ему не повезло, что VAR в той встрече работал идеально и разглядывал все моменты до мельчайших подробностей. Он должен был стать автором победного гола против "Тамбова", но там VAR'а вообще не было, потому что в РПЛ посчитали, что ничего в этой встрече не решается (а что решалось в матче "Ахмат"-»Зенит«, на котором VAR работал?)

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Но какая эффективность у действий Соболева? В матче с "Сочи" показалось, что она невысоко от 0 поднялась. 27% выигранных единоборств, 2 удара мимо ворот. Соболев порой не понимает — бить ему самому или скидывать мяч. Если скидывать, то кому? Понсе где-то в стороне, а полузащитники все за штрафной площадью.

Самостоятельно Соболев решить эпизоды не может. То ли смелости не хватает, то ли выучки. А в начале сезона все было — взгляните матч 1-го тура с ЦСКА. В "Спартаке" пока атаковать позиционно без эффективного "столба" трудно».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Да никаких эмоций. Игра была важнее, чем приз. Расстроен, что проиграли. «Спартак» процентов 70 времени владел мячом и моментов так было — 70 на 30? В итоге все равно все смотрят на табло. Там 0:1 — мы не забили. Поэтому я недоволен. Провели сотый матч в футболке «Спартака». Хотелось бы еще поиграть. Рад, что сыграл столько за «Спартак». Надеюсь, что приношу пользу. В будущем постараюсь оправдать все то, что сейчас происходит.

В ворота «Сочи» следовало назначить пенальти

Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов считает, что в ворота «Сочи» должен был быть назначен пенальти, когда Кристиан Нобоа выиграл верховое единоборство у Соболева, но мяч прокатился у сочинца по руке.

«Момент на 49-й минуте — для меня это одиннадцатиметровый удар. Игрок "Сочи" играет рукой в свой штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивается в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.

Следовало назначить пенальти в ворота "Сочи". Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит и камеры, скорее всего, там просто нет.

84-я минута. Нарушения на Соболеве не было.

Что касается момента на 84-й минуте с падением Соболева, то здесь вратарь первый на мяче, ничего такого в этом эпизоде нет.

В целом Иванов отсудил нормально, ровно. Спорные моменты были, да, куда без них. Но решения принимались нормальные — с Понсе был вообще тяжелейший момент, но разобрались, что Заболотный играл рукой в мяч. Сейчас все начнут говорить, что все решения не в пользу "Спартака", но всё было одинаково.

Для меня пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу "Спартака". Но надо немного отстать от судей и спрашивать Колошина: Почему не работает VAR?»

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Мы видим, как «Спартак» потихонечку опускается все ниже и ниже. Сначала «Сочи» могли вылететь, а теперь они на равных играют со «Спартаком», в каких-то моментах даже выглядят лучше. Получается, что они тактически лучше играют, смогли вытащить в обороне. Все по делу. Заговор против «Спартака» на почве судейства? Бред полнейший. Это нормально, когда тебе нечего ответить на критику, а команда играет все хуже и хуже. Вместо того, чтобы сказать: «Да, мы плохо работаем, не набрали лучших игроков», тренер не может влиться, происходит неразбериха — винить будут других. В последнее время в «Спартаке» все начинают напоминать стаю ноющих попрошаек, которые вместо того, чтобы играть и давить на соперника, выпрашивают 11-метровые у судей.

«Спартак» — в поиске

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина считает, что красно-белым можно забыть про чемпионат России и сконцентрироваться на кубковом матче.

«А "Спартак" — это поиск. После зимы казалось, что красно-белые нашли свою модель, основанную на контратаках. Проблема оказалась в том, что подобную тактику любит использовать большинство команд РПЛ: разве они откажутся от действий вторым номером? Доменико Тедеско пришлось придумывать что-то, но получилось хаотично.

Смотрите, что происходило в матче с "Сочи":

— Крал сваливался на правый фланг при выходе из обороны в атаку, а Рассказов фактически играл форварда;

— Жиго вновь поднимался на позицию нападающего — все по заветам Олега Кононова;

— Мирзов вышел крайним защитником слева, а Айртон переместился направо.

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"Спартак" играл с целой россыпью нападающих, но при этом — фактически без опорников. Проблема красно-белых — не в отсутствии позиционных атак: варианты есть, но иногда просто не везет. Проблема — в обороне, которой жертвуют в угоду нападению. При подобной схеме медлительность во время возвращения назад может оказаться губительной.

Понять, простить и обнулить. Именно этими словами можно описать РПЛ-2019/20 для "Спартака". Москвичам нужно оставить хаос, поиск и менталитет неудачников в этом сезоне. А пока думать только об одном — Кубке. Который может перевернуть все».

Андрей Аршавин Бывший игрок «Зенита» и сборной России Мирзов чуть добавил «Спартаку» остроты, но это было далеко от счастья. «Сочи» не пришлось затрачивать суперусилий, чтобы отстоять минимальное преимущество. В каком бы «Спартак» ни был состоянии или составе, в матче против «Зенита» он отдаст все. Но «Спартаку» будет тяжело, только большая отдача позволит им победить в Петербурге.

Тедеско нужно поставить Тиля на его позицию

Автор Soccer.ru Вадим Багров по итогам матча с «Сочи» размышляет о том, что «Спартак» может улучшить к кубковому матчу с «Зенитом».

«Бакаев не сыграл против "Сочи", а это значит, что Тедеско мог поставить другого плеймейкера. Выбор небольшой, ведь Зелимхан, Зобнин и Умяров — лидеры по количеству последних пасов за игру, а Тиль — четвертый в списке. "Спартаку" нужен джокер, единственный кандидат — голландец. Но у него очень низкое вовлечение в игру — по пасам за 90 минут не сильно оторвался от Максименко.

Если "Спартак" не найдет человека с пасом до матча с "Зенитом" (пока Бакаев в крутом пике), то оборону чемпионов не сломают. Нужно воскрешение Тиля на позиции, которая ему подходила в АЗ, под нападающими, но в Сочи голландец провел матч на скамейке. Странное решение и вероятная ошибка тренера.

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Тедеско ужасно играет от соперника. Разок Сёмин позволил немцу провести матч в удобном стиле. После того разгрома "Локомотива" Доменико поверил, что достаточно выбрать "3-1-4-2" и каждый соперник проиграет. "Зенит" отдохнет, а "Спартак" еще сильнее устанет, поэтому москвичам уже надо быть готовыми к высоченному и активному прессингу Дзюбы, Азмуна, Оздоева и Малкома.

"Красно-белые" сегодня здорово пострадали, когда Кокорин и компания начали давить на тройку защитников — отрезали первый пас. А поскольку и плеймейкера не было, то результат — на табло. У "Спартака" за весь матч всего 3 удара в створ из 16 в целом, если их плотно держат — не находят голы».

«Спартак» на дне

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров критикует работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и призывает не искать тому оправданий.

«Ещё одно бессмысленное оправдание, что Тедеско страдает из-за необходимости играть молодёжью. Смешно это. Ведь Доменико говорил, что состав его полночью устраивает. Ведь собирал эту команду Томас Цорн, параллельно отказываясь от Адриано, Зе и Фернандо. Глушакова с Комбаровым даже вспоминать не будем.

Ведь на банке сидят опытные Кутепов с Ещенко, 15-миллионный Тиль, куда более дешёвый, но на что-то способный Мирзов. Да и какие могут быть отговорки, если от Гулиева, Шюррле и Мельгарехо клуб с тренером сами только что отказались.

Так что молодёжь в составе и гол "ударом скорпиона" от Маслова — это не причина неудач, а дрянная отмазка. Впрочем, сам Тедеско ей и не пользовался. Не обманывайте себя и вы.

Календарь и таблица РПЛ

Не виноват ВО ВСЁМ и Кононов. Не строил под него "Спартак" Томас Цорн. Знал он сразу, что нелюбимый фанатами, сменивший Карреру тренер уйдёт. И придёт ему на смену свой, вторым стал немец с итальянским темпераментом Доменико, получивший время для начальной постановки игры. Так что сегодняшние три защитника, перекат мяча у своих ворот и вынос от Джикии — это вряд ли то уникальное новшество, которое со временем приведёт "Спартак" к титулам.

Ничем Тедеско, который построил дно, пока запомниться, кроме эмоций. И это уже проблема. И не отмени РФС стыковые матчи, "Спартак" был бы на грани ФНЛ. Так что не обманывайте себя. Нет никакого заговора. Нет никакого злого Кононова. Нет проблемы молодёжи.

Есть система, в которой "Спартак" становится середняком, получившим стадион и деньги, но теряющим историю, философию и идею».

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