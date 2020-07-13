Проклятье бывших. Слуцкий лишил ЦСКА Лиги чемпионов

Московский ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (1:1). На гол Федора Чалова гости ответили точным ударом Евгения Маркова с пенальти, который был назначен судьей Алексеем Матюниным после видеопросмотра в конце встречи. После этой игры ЦСКА с 47 очками остался на третьем месте в турнирной таблице в 4 баллах от следующего соперника, «Локомотива». «Рубин» с 34 очками — на девятой строчке, казанский клуб ничьей в Москве гарантировал невылет из РПЛ.

Слуцкий против ЦСКА

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает о подоплеке встречи армейского клуба и его бывшего тренера и оценивает составы команд.

«Леонид Слуцкий впервые встретился с ЦСКА с того дня, как попрощался с красно-синими в декабре 2016-го. Впервые после возвращения в Россию сыграл он и против своего бывшего ассистента в московском клубе Виктора Гончаренко. Уже только по этим причинам матч команд Слуцкого и Гончаренко вызывал особый интерес.

Экс главный тренер получил возможность притормозить разыгравшийся ЦСКА, который победил в трёх последних турах с общим счётом 10:0 и вернул болельщикам надежду на Лигу чемпионов. Кстати, до этого Слуцкий трижды обыграл Гончаренко в трёх матчах.

Все серии рано или поздно заканчиваются. В этот раз прервались обе. "Армейцы" не переиграли "Рубин", а Слуцкий — Гончаренко. Тем не менее главный тренер казанцев, в отличие от своего коллеги и товарища, должен быть доволен результатом.

В основу ЦСКА вернулся Вадим Карпов, почти не игравший после разгрома от "Зенита" и отъезда Гончаренко в Беларусь. Он и Виктор Васин заменили в центре обороны дисквалифицированных Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.

Слуцкий перед матчем тепло пообщался со своими бывшими игроками из ЦСКА. Московский клуб опубликовал в "Инстаграме" фотографии того, как тренер "Рубина" поздоровался кулаками с Фёдором Чаловым и обнялся Аланом Дзагоевым».

Первый тайм за ЦСКА

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает преимущество ЦСКА в первом тайме, которому не дал воплотиться в голы голкипер «Рубина».

«А вот первый тайм наверняка доставил Слуцкому куда меньше удовольствия. ЦСКА, выигравший последние три матча с общим счетом 10:0, был хорош, явно не растеряв пойманную в последние полторы недели нужную волну. Главный тренер Виктор Гончаренко сохранил прежнюю схему — 3-4-2-1, остался и прежний, найденный после разгрома от "Зенита" рисунок игры.

Красно-синие вновь отказались от высокого прессинга и максимально высокой линии обороны. Защитники "Рубина" могли довольно спокойно перепасовываться между собой, плотно встречать соперника хозяева начинали уже за центральной линией поля.

По традиции ЦСКА много и охотно атаковал через правую половину, если разделить поле по вертикали — употреблять здесь слово "фланг" было бы не совсем верно. Это один из любимых приемов Гончаренко. Здесь у армейцев есть Мариу Фернандес, в эту зону охотно смещается кто-то из трио Чалов — Влашич — Сигурдссон, чаще даже двое из них.

ЦСКА — «Рубин» ЦСКА

Против "Рубина" это было тем более логично, что на этом фланге у казанцев играют номинальный хавбек Зуев, которого в оборону стал ставить только Слуцкий, и не особенно сильный в защитных действиях Кварацхелия.

Именно на правом краю у ЦСКА получалось регулярно выводить кого-то на удар. Особенно хороша была трехходовка Сигурдссон — Чалов — Влашич и пас в касание от российского форварда — с ударом хорвата справился Дюпин. Либо же шли передачи на дальнюю штангу. Дважды их замыкал Щенников, и в первом случае голкипер "Рубина" едва успел сместиться и отбить мяч».

Виктор Ганчаренко Главный тренер ЦСКА Футбол состоит из того, что ты забиваешь или нет. В прошлом матче мы забили много. В этом энергии не хватало, вяло атаковали. Много подходов, могли забивать, но удар то несильный, то неточный. Тем не менее ударов в створ было достаточно. Хотелось бы играть выше. Нам не следовало садиться так низко. Лига чемпионов? У нас всегда цель — следующий матч. Понятно, что задача — подготовить команду и хорошо сыграть с «Локомотивом». Сигурдссон не сыграет из-за перебора карточек. В каждом матче у нас выпадает один-несколько игроков. Мы это компенсируем. Тем более, что Шкурин готов играть. У нас особенность чемпионата в том, что часто берут очки команды, играющие вторым номером. Мы теперь лучше играем в нападении против глубокой обороны. Моментов у нас стало больше, вопросы теперь в реализации.

Чалов освобожденный

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит форварда ЦСКА, который, раскрепостившись, прервал свою голевую засуху.

«На второй тайм Гончаренко выпустил не только Кучаева, но и Кристияна Бистровича. Не сказать, что с ними армейцы заиграли лучше. Напротив, опасности у ворот Дюпина стало заметно меньше. Тем не менее, на исходе часа хозяева открыли счет, а Бистрович записал на свой счет результативную передачу. Правда, забили красно-синие в большинстве.

Оливер Абильгор получил повреждение и отправился за медицинской помощью, а в ходе голевого эпизода выбыл из игры и столкнувшийся с Влашичем Пабло Сантос. Воспользовавшись свободой в опорной зоне соперника, Чалов получил мяч перед штрафной и аккуратно пробил в правый от Дюпина угол. Форвард отличился в третьем туре кряду, хотя до этого "молчал" с ноября.

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Оба травмированных футболиста "Рубина" вскоре покинули поле. Слуцкому, с которым ЦСКА последний раз становился чемпионом России, надо было менять рисунок игры, и он пошел на интересный шаг, заменив бразильца на форварда Евгения Маркова. С выходом Ильи Самошникова вместо проведшего посредственный матч Дарко Йевтича гости перестроились на 4-4-2.

ЦСКА — «Рубин» ЦСКА

В обороне казанцев стало больше свободных зон, но ничего извлечь из этого Гончаренко не удалось. Голевой удар Чалова так и остался для ЦСКА единственным в створ во втором тайме. Тренеры сделали серию замен, самой примечательной из них оказался выход Алана Дзагоева вместо Чалова. В линию нападения ушел Яка Бийол».

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» «Рубин» официально сохранил прописку в РПЛ. Можно сказать, что мы удачно провели отрезок после пандемии. Это касается и результата, и качества. Задачей минимум и максимум было сохранение прописки. Мы это выполнили. Осталось две игры, будем стараться подниматься как можно выше. Учитывая короткое межсезонье, это закладывает и фундамент на следующий сезон

Цена ошибки

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что пассивная игра ЦСКА в концовке стоила им победы.

«ЦСКА не проводил второй тайм настолько же мощно, как первый. Ещё до забитого мяча казанцы пару раз доползали до ворот Акинфеева. А уже после того, как команда повела в счёте, преимущество хозяев поля закончилось вовсе. Ещё была возможность убежать у Влашича, но лидер ЦСКА оставил слишком много сил в первом тайме и принял неверное решение.

Дзагоев и другие в составе армейцев в игру попали так себе (хотя был соблазн подумать, что наконец-то у Гончаренко появилась возможность тасовать состав). Зурико, которого бросил в бой Слуцкий — наоборот. Но исход матча решил казанский джокер Хвича, вовремя остановившийся в чужой штрафной. Его сбил Обляков, а Матюнин после просмотра видеоповтора поставил пенальти, реализованный Марковым.

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ЦСКА провёл отличный первый тайм, в котором разрывал оборону соперника, но не сумел использовать собственное преимущество, за что заплатил во втором тайме. Хотя структура неудачи иная (до нового года ЦСКА наверняка бы продолжал атаковать и пропустил бы один из забросов), ситуация — фирменная для ЦСКА Гончаренко.

ЦСКА — «Рубин» ЦСКА

Цена ошибки Облякова для команды чрезвычайно высока. Теперь у команды Гончаренко существенно меньше шансов на вторую строчку, благодаря которой армейцы могли заскочить в Лигу чемпионов и заработать денег, в которых клуб так нуждается. Иллюзий, что такой ЦСКА сможет пройти квалификацию (а именно её гарантирует третье место), наверное, нет и у самих футболистов».

Федор Чалов Нападающий ЦСКА Могли забить и в первом, и во втором тайме. Но забили первый гол и отдали инициативу. За это получили гол. После начали играть, но не хватило времени. Если честно, изнутри не ощущалось, что в этом матче сразу побежали вперед. Играли так же, как и предыдущие три матча. Хотели забить в первом тайме, были моменты, но не хватило реализации. Все ребята чуть расслабились после возвращения Ганчаренко, и мы стали получать удовольствие во всех играх. Отсюда такая энергия в последних матчах. С коленом все нормально. Замена была не из-за этого. Мы боремся за самые высокие места. Сделаем все, чтобы победить в оставшихся играх и занять второе место. И не будем отталкиваться от соперника. Просто получим удовольствие.

Слуцкий испортил ЦСКА жизнь

Редакция Sport24 считает, что упущенная победа над «Рубином» будет стоить армейскому клубу выступления в Лиге чемпионов.

«Но на 88-й ЦСКА сам себе привез пенальти. Первым быстроногого Кварацхелию потерял Бистрович: опорник должен был доработать до конца, но вместо этого отпустил освободившегося от мяча грузина, тот вошел в штрафную и подставился под достаточно глупый подкат Облякова. В плюс к этому между ног запустил мяч Карпов. Судья сначала показал Хвиче желтую за симуляцию, но после просмотра VAR передумал.

Слуцкий, который впервые оказался на "ВЭБ-Арене" с 3 декабря 2016 года (армейцы обыграли "Урал" 4:0), отнесся к этому абсолютно спокойно. Хотя эта ничья позволила коучу выполнить задачу на сезон в "Рубине" — теперь казанцы уже точно не вылетят.

Календарь и таблица РПЛ

В итоге Слуцкий все же сильно испортил ЦСКА жизнь. На Лигу чемпионов шансов очень мало: армейцам нужно не только обыгрывать "Локо" в Черкизово, но и ждать подарка от "Урала" в последнем туре + брать три очка у "Тамбова". Ну или ждать осечки "Краснодара" с "Крыльями", "Динамо" и "Ахматом".

ЦСКА — «Рубин» ЦСКА

А жаль: именно сейчас по игре армейцы больше других заслуживают играть в ЛЧ. Теперь почти ничего от них самих не зависит. Хотя ЦСКА вообще часто вопреки логике занимает нужное место в последнем туре. Посмотрим, как будет в коронавирусном сезоне».

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Для тренеров тема прошлого не так актуальна, как для игроков. Но моя внутренняя оценка ситуации была такой, что я не праздновал гол. Я смотрю все матчи ЦСКА и понимаю, в какой манере они будут играть. Даже знаю про диагонали на Марио, его сдержать сложно. Нужно ставить вопрос, могли ли мы с эти справиться. Очень приятные ощущения, внутренняя теплота. Весь матч у меня было другое состояние, нежели в любой другой игре. Было крайне приятно вернуться на стадион, где я проводил много матчей. Они незабываемы.

Кончилась армейская пруха

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА исчерпал эмоциональней заряд и провалит концовку чемпионата.

«Если взять статистические показатели матча с командой Леонида Слуцкого, то ЦСКА уступил гостям по владению мячом, ударам в створ ворот, фолам, предупреждениям, офсайдам. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что на победу армейцы не наиграли.

По сути, красно-синие провели очередной не слишком выразительный матч, какой был, к примеру, с "Динамо" во втором туре после рестарта чемпионата. Разница только в том, что к игре с бело-голубыми подопечные Виктора Гончаренко подходили в жутком эмоциональном состоянии, на фоне разгрома от "Зенита" 0:4 и побега главного тренера после той игры в Белоруссию. А в это воскресенье ЦСКА выходил на домашний стадион в суперприподнятом настроении, однако нужного результата все равно не добился.

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Случайность? Не думаю. Эмоциональная встряска, которую устроили команде сначала Гончаренко своим нервным срывом, а следом руководство клуба, вернувшее тренера, на котором успели поставить крест, свое действие, похоже, исчерпала. А на голом энтузиазме далеко не уедешь.

ЦСКА — «Рубин» ЦСКА

Между тем игровые проблемы красно-синих никуда не делись и всего-навсего были отодвинуты немного в сторону, когда у команды, что называется, пошло. Однако если хорошенько присмотреться к тому, кого именно и как побеждал ЦСКА в трехматчевой серии, нынешние очковые потери красно-синих могут показаться не такими уж непредвиденными».

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