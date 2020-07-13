Проклятье бывших. Слуцкий лишил ЦСКА Лиги чемпионов

Слуцкий против ЦСКА
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает о подоплеке встречи армейского клуба и его бывшего тренера и оценивает составы команд.
«Леонид Слуцкий впервые встретился с ЦСКА с того дня, как попрощался с красно-синими в декабре 2016-го. Впервые после возвращения в Россию сыграл он и против своего бывшего ассистента в московском клубе Виктора Гончаренко. Уже только по этим причинам матч команд Слуцкого и Гончаренко вызывал особый интерес.
Экс главный тренер получил возможность притормозить разыгравшийся ЦСКА, который победил в трёх последних турах с общим счётом 10:0 и вернул болельщикам надежду на Лигу чемпионов. Кстати, до этого Слуцкий трижды обыграл Гончаренко в трёх матчах.
Все серии рано или поздно заканчиваются. В этот раз прервались обе. "Армейцы" не переиграли "Рубин", а Слуцкий — Гончаренко. Тем не менее главный тренер казанцев, в отличие от своего коллеги и товарища, должен быть доволен результатом.
Состав армейцев на матч #ЦСКАрубин! pic.twitter.com/ZaJQ04YsYP— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 12, 2020
В основу ЦСКА вернулся Вадим Карпов, почти не игравший после разгрома от "Зенита" и отъезда Гончаренко в Беларусь. Он и Виктор Васин заменили в центре обороны дисквалифицированных Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.
Слуцкий перед матчем тепло пообщался со своими бывшими игроками из ЦСКА. Московский клуб опубликовал в "Инстаграме" фотографии того, как тренер "Рубина" поздоровался кулаками с Фёдором Чаловым и обнялся Аланом Дзагоевым».
Где-то мы это уже видели 🤔— «Рубин» Казань (@fcrk) July 12, 2020
Наш состав на матч против @pfc_cska 👀#ЦСКАРубин | #FCRK pic.twitter.com/qw2NFDBfue
Первый тайм за ЦСКА
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает преимущество ЦСКА в первом тайме, которому не дал воплотиться в голы голкипер «Рубина».
«А вот первый тайм наверняка доставил Слуцкому куда меньше удовольствия. ЦСКА, выигравший последние три матча с общим счетом 10:0, был хорош, явно не растеряв пойманную в последние полторы недели нужную волну. Главный тренер Виктор Гончаренко сохранил прежнюю схему — 3-4-2-1, остался и прежний, найденный после разгрома от "Зенита" рисунок игры.
Красно-синие вновь отказались от высокого прессинга и максимально высокой линии обороны. Защитники "Рубина" могли довольно спокойно перепасовываться между собой, плотно встречать соперника хозяева начинали уже за центральной линией поля.
По традиции ЦСКА много и охотно атаковал через правую половину, если разделить поле по вертикали — употреблять здесь слово "фланг" было бы не совсем верно. Это один из любимых приемов Гончаренко. Здесь у армейцев есть Мариу Фернандес, в эту зону охотно смещается кто-то из трио Чалов — Влашич — Сигурдссон, чаще даже двое из них.
Против "Рубина" это было тем более логично, что на этом фланге у казанцев играют номинальный хавбек Зуев, которого в оборону стал ставить только Слуцкий, и не особенно сильный в защитных действиях Кварацхелия.
Именно на правом краю у ЦСКА получалось регулярно выводить кого-то на удар. Особенно хороша была трехходовка Сигурдссон — Чалов — Влашич и пас в касание от российского форварда — с ударом хорвата справился Дюпин. Либо же шли передачи на дальнюю штангу. Дважды их замыкал Щенников, и в первом случае голкипер "Рубина" едва успел сместиться и отбить мяч».
Чалов освобожденный
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит форварда ЦСКА, который, раскрепостившись, прервал свою голевую засуху.
«На второй тайм Гончаренко выпустил не только Кучаева, но и Кристияна Бистровича. Не сказать, что с ними армейцы заиграли лучше. Напротив, опасности у ворот Дюпина стало заметно меньше. Тем не менее, на исходе часа хозяева открыли счет, а Бистрович записал на свой счет результативную передачу. Правда, забили красно-синие в большинстве.
Оливер Абильгор получил повреждение и отправился за медицинской помощью, а в ходе голевого эпизода выбыл из игры и столкнувшийся с Влашичем Пабло Сантос. Воспользовавшись свободой в опорной зоне соперника, Чалов получил мяч перед штрафной и аккуратно пробил в правый от Дюпина угол. Форвард отличился в третьем туре кряду, хотя до этого "молчал" с ноября.
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Оба травмированных футболиста "Рубина" вскоре покинули поле. Слуцкому, с которым ЦСКА последний раз становился чемпионом России, надо было менять рисунок игры, и он пошел на интересный шаг, заменив бразильца на форварда Евгения Маркова. С выходом Ильи Самошникова вместо проведшего посредственный матч Дарко Йевтича гости перестроились на 4-4-2.
В обороне казанцев стало больше свободных зон, но ничего извлечь из этого Гончаренко не удалось. Голевой удар Чалова так и остался для ЦСКА единственным в створ во втором тайме. Тренеры сделали серию замен, самой примечательной из них оказался выход Алана Дзагоева вместо Чалова. В линию нападения ушел Яка Бийол».
Цена ошибки
Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что пассивная игра ЦСКА в концовке стоила им победы.
«ЦСКА не проводил второй тайм настолько же мощно, как первый. Ещё до забитого мяча казанцы пару раз доползали до ворот Акинфеева. А уже после того, как команда повела в счёте, преимущество хозяев поля закончилось вовсе. Ещё была возможность убежать у Влашича, но лидер ЦСКА оставил слишком много сил в первом тайме и принял неверное решение.
Дзагоев и другие в составе армейцев в игру попали так себе (хотя был соблазн подумать, что наконец-то у Гончаренко появилась возможность тасовать состав). Зурико, которого бросил в бой Слуцкий — наоборот. Но исход матча решил казанский джокер Хвича, вовремя остановившийся в чужой штрафной. Его сбил Обляков, а Матюнин после просмотра видеоповтора поставил пенальти, реализованный Марковым.
ЦСКА провёл отличный первый тайм, в котором разрывал оборону соперника, но не сумел использовать собственное преимущество, за что заплатил во втором тайме. Хотя структура неудачи иная (до нового года ЦСКА наверняка бы продолжал атаковать и пропустил бы один из забросов), ситуация — фирменная для ЦСКА Гончаренко.
Цена ошибки Облякова для команды чрезвычайно высока. Теперь у команды Гончаренко существенно меньше шансов на вторую строчку, благодаря которой армейцы могли заскочить в Лигу чемпионов и заработать денег, в которых клуб так нуждается. Иллюзий, что такой ЦСКА сможет пройти квалификацию (а именно её гарантирует третье место), наверное, нет и у самих футболистов».
Слуцкий испортил ЦСКА жизнь
Редакция Sport24 считает, что упущенная победа над «Рубином» будет стоить армейскому клубу выступления в Лиге чемпионов.
«Но на 88-й ЦСКА сам себе привез пенальти. Первым быстроногого Кварацхелию потерял Бистрович: опорник должен был доработать до конца, но вместо этого отпустил освободившегося от мяча грузина, тот вошел в штрафную и подставился под достаточно глупый подкат Облякова. В плюс к этому между ног запустил мяч Карпов. Судья сначала показал Хвиче желтую за симуляцию, но после просмотра VAR передумал.
Слуцкий, который впервые оказался на "ВЭБ-Арене" с 3 декабря 2016 года (армейцы обыграли "Урал" 4:0), отнесся к этому абсолютно спокойно. Хотя эта ничья позволила коучу выполнить задачу на сезон в "Рубине" — теперь казанцы уже точно не вылетят.
В итоге Слуцкий все же сильно испортил ЦСКА жизнь. На Лигу чемпионов шансов очень мало: армейцам нужно не только обыгрывать "Локо" в Черкизово, но и ждать подарка от "Урала" в последнем туре + брать три очка у "Тамбова". Ну или ждать осечки "Краснодара" с "Крыльями", "Динамо" и "Ахматом".
А жаль: именно сейчас по игре армейцы больше других заслуживают играть в ЛЧ. Теперь почти ничего от них самих не зависит. Хотя ЦСКА вообще часто вопреки логике занимает нужное место в последнем туре. Посмотрим, как будет в коронавирусном сезоне».
Кончилась армейская пруха
Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА исчерпал эмоциональней заряд и провалит концовку чемпионата.
«Если взять статистические показатели матча с командой Леонида Слуцкого, то ЦСКА уступил гостям по владению мячом, ударам в створ ворот, фолам, предупреждениям, офсайдам. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что на победу армейцы не наиграли.
По сути, красно-синие провели очередной не слишком выразительный матч, какой был, к примеру, с "Динамо" во втором туре после рестарта чемпионата. Разница только в том, что к игре с бело-голубыми подопечные Виктора Гончаренко подходили в жутком эмоциональном состоянии, на фоне разгрома от "Зенита" 0:4 и побега главного тренера после той игры в Белоруссию. А в это воскресенье ЦСКА выходил на домашний стадион в суперприподнятом настроении, однако нужного результата все равно не добился.
Случайность? Не думаю. Эмоциональная встряска, которую устроили команде сначала Гончаренко своим нервным срывом, а следом руководство клуба, вернувшее тренера, на котором успели поставить крест, свое действие, похоже, исчерпала. А на голом энтузиазме далеко не уедешь.
Между тем игровые проблемы красно-синих никуда не делись и всего-навсего были отодвинуты немного в сторону, когда у команды, что называется, пошло. Однако если хорошенько присмотреться к тому, кого именно и как побеждал ЦСКА в трехматчевой серии, нынешние очковые потери красно-синих могут показаться не такими уж непредвиденными».