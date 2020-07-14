«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении команды от еврокубков на два сезона. Таким образом, «горожане» сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Доверие к ФФП развенчано?

Журналист BBC Дэн Роан сомневается, что после данного решения правила Финансового фейр-плей (ФФП) будут хоть как-то угрожать ведущим клубам.

«Доверие к ФФП развенчано. Как правила честной игры могут существовать дальше, если один из самых богатых клубов в мире, признанный виновным в препятствовании расследованию УЕФА, клуб, который был признан нарушившим правила в 2014 году, умудрился выбраться сухим из воды, заплатив лишь 10 миллионов евро штрафа?

Многие теперь могут задаться вопросом, какой сдерживающий фактор будет установлен для других клубов, особенно для тех, у которых тоже имеются богатые финансовые ресурсы. Это лишь доказывает, насколько трудно УЕФА применять правила.

Язык, который использовал CAS, имеет важное значение. УЕФА отметил, что CAS нашел "недостаточное количество убедительных доказательств", чтобы подтвердить наказание для "Сити". Заметьте, в суде не сказали, что нет абсолютно никаких доказательств.

Некоторые обвинения вообще были сняты, потому что им было больше пяти лет. И поскольку выяснилось, что "Сити" не хотел сотрудничать со следствием, это не позволяет клубу быть полностью оправданным.

Но "Сити" вряд ли будет слишком сильно беспокоиться об этом. Куда важнее добиться успеха в Лиге чемпионов», — убежден Роан.

УЕФА мог пойти по другому пути

Колумнист ESPN Габриэле Маркотти заявил, что УЕФА мог не тянуть с расследованием несколько лет, чтобы «Манчестер Сити» не смог выйти из-под санкций, прикрываясь сроком давности.

«Почему УЕФА понадобилось так много времени, чтобы довести дело до конца, и почему расследование вообще продолжалось, если он вышло за пределы срока давности?

Сложно ответить. Если бы им удалось собрать все доказательства за пять месяцев, возможно, результат был бы другим.

Также, вероятно, УЕФА утверждал, что, учитывая серьезность обвинений и тот факт, что вводятся новые доказательства, срок давности не должен применяться, и к такому же выводу пришла независимая судебная палата CFCB. Что касается того, почему CAS принял иное решение, нужно подождать, пока будет опубликован полный текст вердикта.

Здесь есть еще один аспект. Вместо того, чтобы идти по пути CFCB, УЕФА мог продолжить дело через свой дисциплинарный комитет. В таком случае процесс был бы более быстрым и конкретным, хотя потенциальное наказание было бы менее суровым», — подчеркивает Маркотти.

Лишение репутационных недостатков

Обозреватель Manchester Evening News Саймон Байковски уверен, что удовлетворение апелляции поможет «Манчестер Сити» в работе на трансферном рынке, поскольку многие ведущие игроки жаждут играть именно в Лиге чемпионов.

«Любой игрок нынешнего состава "Манчестер Сити" имел бы право задуматься о смене клуба, если бы лишился возможности сыграть в Лиге чемпионов, но решение Спортивного арбитражного суда должно положить конец всем спекуляциям.

Субботняя победа над "Брайтоном" гарантировала "горожанам" второе место в АПЛ, поэтому в следующем сезоне они проведут десятый год подряд в Лиге чемпионов.

Десять лет подряд — это много. "Реал", "король турнира" по версии Пепа Гвардиолы, приближеются к своему 27 подряд участию в Лиге чемпионов. У "Барселоны" этот показатель составляет 17, у "Баварии" — 13, но в Англии никто не может сравниться с "Сити".

"Челси", "Арсенал" и "Юнайтед" в последнем десятилетии прервали свои серии. Даже для "Ливерпуля" следующий сезон в Лиге чемпионов станет лишь четвертым подряд.

Проще говоря, если футболист хочет играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, тогда "Сити" — лучшая гарантия того и другого. Этого может быть недостаточно для того, чтобы склонить игрока к переезду на "Этихад", если его сердце тяготеет к другому клубу, но это значительный фактор, который нельзя игнорировать.

Любая тень сомнения, нависшая над "Сити", исчезла после решения CAS, дав "горожанам" свободу преследовать свои цели на летнем трансферном рынке без финансовых или репутационных недостатков», — считает Байковски.

Величайшая победа за 140-летнюю историю

Корреспондент The Telegraph Джейсон Берт убежден, что победа в CAS стала для «Сити» важнейшей в истории клуба.

«Эта самый крупный успех "Манчестер Сити", возможно, самый большой в их 140-летней истории. "Манчестер Сити" — УЕФА — 1:0 после дополнительного времени. Если бы их двухлетнее отстранение от еврокубков осталось в силе, это означало бы, что каждый титул АПЛ, каждый кубок, выигранный с 2008 года, имел бы звездочку, потому что трофеи считались бы завоеванными нечестным путем. Это означало бы, что клуб искусственно завышал свой доход, что он попросту обманывал.

Это означало бы, что даже будущие победы могли быть поставлены под сомнение. Некоторые игроки, возможно, захотели бы уйти, другие, возможно, потребовали бы компенсацию за потерю бонусов, потенциальные новички, возможно, отказались бы вести переговоры.

Их черная дыра в 200 миллионов фунтов усложнила бы соблюдение правил ФФП в будущем, и Пеп Гвардиола, конечно, не стал бы продлевать свой контракт, который истекает в июне следующего года. Это был бы огромный шаг назад, несмываемое пятно и значительный ущерб репутации.

Вместо этого "Сити" чувствует себя оправданным. "Горожане" ощущают, что словам исполнительного директора Феррана Сориано, который на следующий день после первоначального шокового вердикта пообещал игрокам и Гвардиоле его отменить, можно верить.

Наибольшее наказание, когда-либо наложенное УЕФА за нарушения ФФП, было уменьшено до штрафа в 10 миллионов евро за препятствование расследование», — пишет Берт. 0