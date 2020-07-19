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    Два топ-скальпа за неделю. Выход в финал Кубка подтвердил прогресс «Арсенала»

    «Канониры» смогли выбить из борьбы действующего обладателя трофея

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    Микель Артета
    Микель Артета
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    Лондонский «Арсенал» вышел в финал Кубка Англии, со счетом 2:0 обыграв «Манчестер Сити». За неделю команда Микеля Артеты смогла обыграть двух лидеров английского футбола. ESPN — о прогрессе и перспективах «канониров».
    Представьте себе, насколько хорошим может быть «Арсенал», если Микель Артета получит финансовую поддержку, на которую испанец намекнул ранее на этой неделе.

    После победы «Арсенала» над «Ливерпулем» в АПЛ он использовал момент, чтобы подчеркнуть то, насколько «огромный» разрыв есть в чемпионате между двумя лидерами и остальными клубами и выразить мнение, что «нет никакой магии» для того, чтобы сделать команду лучше, кроме больших инвестиций.

    Теперь же Артете удалось обыграть и «Манчестер Сити». В мировом футболе не так много людей, которые знают о тактическом подходе Пепа Гвардиолы лучше, чем 38-летний испанец. Артета провел более трех в качестве тренера «Ман Сити». Но все же мало кто мог предположить, что ученик победит учителя с учетом того, какие инструменты есть у каждого из них.

    Микель Артета и Пеп Гвардиола
    twitter.com/arsenal

    Стоит напомнить, что это был всего лишь 25-й матч Артеты в качестве главного тренера. Если бы Жозе Моуринью или Диего Симеоне показали контратакующий мастер-класс в полуфинале Кубка Англии, то и одного, и второго хвалили бы за тактический интеллект, отточенный годами опыта.

    «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0 и предстал в том виде, который мы не видели в предыдущих встречах этих команд с момента предыдущей победы «канониров» над «горожанами» со счетом 2:0 в январе 2015 года.

    В тот день Арсену Венгеру отдали должное за то, что он отказался от открытого стиля игры и предпочел использовать более прагматичный подход. Тогда это оказалось ложным рассветом. Но сейчас Артете удалось сделать это во второй раз за четыре дня.

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    • Конечно, эти победы произошли при довольно странных обстоятельствах — «Ливерпуль» сейчас играет только ради статистики, а «Ман Сити» сосредоточен на Лиге чемпионов. Но в любом случае «канониры» на протяжении одной недели обыграли две лучшие команды Англии. Они продемонстрировали приверженность идее, концентрацию и дисциплину во многих компонентах.

    Давид Луис был комично плох, когда эти команды встречались в прошлом месяце. Он вышел со скамейки запасных, чтобы подарить «Сити» два гола, после чего был заменен. Джейми Каррагер, выступая в качестве эксперта Sky Sports, утверждал, что у Луиса нет будущего в «Арсенале». Однако теперь бразилец, возможно, был лучшим игроком матча. Его выступление в этой встрече напомнило игру Пера Мертезакера в финале Кубка Англии-2017 против «Челси».

    «Давиду нужно, чтобы ему доверяли, чтобы не сомневались в том, что он может сделать. И лучший способ это сделать — позволить ему играть. По ходу карьеры у него были как непростые, так и невероятные моменты, но спортсмены топ-уровня проходят через все это. Я рад, что сейчас он играет на высоком уровне», — сказал Артета.

    Гранит Джака и Дани Себальос пахали в полузащите, чтобы помогать обороне, а также выходу в атаку, когда «Сити» терял мяч. В ноябре, когда Джака был лишен капитанской повязки после конфликта с фанатами, казалось, что его карьера в «Арсенале» закончена.

    Гранит Джака и Микель Артета
    twitter.com/arsenal

    Можно предположить, что сейчас ему помогает отсутствие фанатов на стадионе. В то же время на пустом стадионе легче слышать организационные подсказки от Джаки. Его вокальное присутствие на поле и такие матчи, как этот, демонстрируют, почему Венгер подписал его, Унаи Эмери сделал капитаном, а Артета предоставил шанс исправить этот сезон.

    Себальос находится в аренде. Считается, что он предпочтет присоединиться к «Реалу», чтобы получить еще один шанс на «Бернабеу». Но на данный момент он каждым сантиметром своего тела выглядит игроком «Арсенала». И Артета наверняка хочет сохранить его на постоянной основе.

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    • Мэйтленд-Найлз использовался на левом фланге. Это решение, возможно, считалось нелепым во время Эмери, но в данном случае поспособствовало коллективному успеху.

    «Арсеналу» еще необходимо оценить финансовые последствия коронавирусного сезона, прежде чем выходить на рынок. Артета не в натянутых отношениях с владельцами клуба, но, как и любой другой главный тренер, он хотел бы максимальных инвестиций, чтобы вернуть «канонирам» былую славу.

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    «У нас много внутренних переговоров. Мы все на одной стороне. Мы всегда следуем тому плану, который у нас есть. Что касается возможностей, которые у нас будут летом, то в настоящий момент у нас есть некоторая неопределенность. Если мы выиграем Кубок Англии и пробьемся в еврокубки, это поможет нам, потому что в финансовом плане мы будем сильнее», — сказал Артета.

    Последние результаты лишь усиливают аргументы испанца. «Арсенал» выглядит командой, которую тренируют. Стиль Венгера способствовал свободе, но ему не хватало структуры, которую должен был привнести Эмери. Артете удается выровнять оба компонента.

    Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, забив два прекрасных гола через 19 минут после начала игры и за 19 минут до ее завершения. Сперва он замкнул подачу Николя Пепе, а затем реализовал момент с паса Кирана Тирни, пробив между ног голкиперу.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    twitter.com/arsenal

    Если некоторая авантюра в том, чтобы предложить 31-летнему игроку трехлетний контракт с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю, которые он хочет получать. Но если Артета будет извлекать из Обамеянга все самое лучшее, как сейчас, то этот риск будет выглядеть не столь пугающе.

    «Сити» прибавил после перерыва, замкнув «Арсенал» у его штрафной, но Эмилиано Мартинесу не пришлось прилагать чрезмерных усилий. Возможно, это было тревожным звонком для Гвардиолы, который руководит командой, стремящейся достигать максимума в любых турнирах.

    «Ман Сити» проиграл чемпионат еще до его рестарта. И защита Кубка Англии рассматривалась, как трамплин для Лиги чемпионов, которая вернется в августе. Теперь у Гвардиолы остается ЛЧ. Конечно, есть все шансы, что команда сможет добиться успеха, когда ей это будет наиболее необходимо. Но после вылета из Кубка Англии насчет перспектив «Сити» есть уже больше сомнений, даже с учетом выездной победы 2:1 над «Реалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

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    • «Мне не нужно ничего говорить игрокам, они это чувствуют. Мы знаем стандарты, которым должны соответствовать. Матч против "Борнмута" был не очень хорошим в нашем исполнении, а против "Арсенала" у нас был не очень хороший первый тайм», — сказал Гвардиола.

    «Мы пытались играть на нашем уровне, но... Не нужно быть гением, чтобы понять, что мы должны прибавить, если хотим иметь шансы в противостоянии с Мадридом», — добавил испанец.

    У «Арсенала» же появился шанс выиграть трофей, который станет подтверждением прогресса команды в первом сезоне под руководством Артеты и позволит клубу рассчитывать на увеличение расходов. 0

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