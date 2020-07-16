Нежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков

Подопечные Клоппа, которые получат трофей после игры с «Челси» на «Энфилде» на следующей неделе, должны были выиграть все оставшиеся матчи, чтобы превзойти достижение «Манчестер Сити», который два года назад завершил чемпионат со 100 очками на счету.

И они шли к своей цели, когда на 20-й минуте матча с «Арсеналом» отличился Садио Мане, замкнувший прострел Эндрю Робертсона.

«Канониры» перевернули все с ног на голову еще до перерыва после нехарактерных ошибок двух самых надежных ливерпульских исполнителей. Сначала Александр Ляказетт воспользовался ужасным обратным пасом Вирджила ван Дейка, чтобы сравнять счет, а затем неудачная передача вратаря Алиссона позволила нанести точный удар Рису Нелсону.

Второй тайм прошел под знаком атаки «Ливерпуля» против обороны «Арсенала», поскольку мерсисайдцы осадили ворота соперника. Впрочем, команда Микеля Артеты продемонстрировала реальную стойкость и решимость одержать победу и получить эмоциональный подъем перед полуфиналом Кубка Англии против «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

«В таких матчах нам нужно учиться, со 100-процентной уверенностью говорю об этом. У нас и раньше были неаккуратные действия в обороне, и нас не наказывали, но теперь получилось наоборот, поэтому мы должны учиться на этом. Благодарим "Арсенал" за то, что он использовал свои моменты», — сказал Клопп.

«В конце сезона мы наберем столько очков, сколько заслужили. Наши ребята провели исключительную кампанию, и никто не может отнять это у них.

Я разочарован и озлоблен из-за некоторых вещей, но в целом игра была хорошей, взаимодействие было хорошим, однако мы потеряли концентрацию, и из-за этого проиграли. Таков футбол. Кто-то удивляется, что наши игроки — люди, а я не удивляюсь. Время от времени они не совершенны», — добавил немецкий специалист.

«Арсенал» проявил истинное мужество

Оборонительные проблемы преследуют Артету уже долгое время, и они вышли на первый план в конце прошлой недели, когда «Арсенал» в дерби проиграл «Тоттенхэму».

В этот раз, однако, окопавшиеся у своих ворот «канониры», пережили осаду от «Ливерпуля» во втором тайме, практически не переходя центральную линию поля.

«Ливерпуль» имел подавляющее преимущество во владении мячом, но сильно критикуемый «Арсенал» оставался организованным и отчаянно защищал свои ворота, чтобы сохранить преимущество, данное им щедростью чемпионов.

Когда «Ливерпуль» все-таки находил возможность для удара, за работу брался вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес. Он стал настоящим откровением после того, как травму получил Бернд Лено, и в матче с «Ливерпулем» вновь был великолепен, доминируя в своей зоне. Во втором тайме он выполнил великолепный сейв после удара Мохамеда Салаха.

«Арсенал» не провел яркий матч, но Артета должен быть в восторге от стойкости своих подопечных, особенно перед встречей с другим соперником, который точно захочет доминировать на поле. Речь идет о «Манчестер Сити», с которым «канониры» поспорят за выход в финал Кубка Англии.

«Ливерпулю» не хватило привычной остроты

«Ливерпуль» должен быть разочарован тем, что упустил возможность установить рекорд АПЛ, который казался столь реальным за семь туров до финиша, когда команда оформила первое чемпионство за 30 лет.

И все это из-за таких ужасных ошибок — небрежного паса ван Дейка, который, как правило, предельно точен, и ошибки Алиссона, отдавшего мяч сопернику.

Сложно обвинить команду Клоппа в недостатке усилий или решимости, но в атаке она была не такой безжалостной, как обычно. Даже Салах наносил скромные удары по воротам Мартинеса, когда находился в хорошей позиции.

«Ливерпуль» завоевал титул, проиграв три матча в сезоне, хотя в прошлой кампании, когда он финишировал вторым, но его счету было всего одно поражение — от «Манчестер Сити» на «Этихад».

И хотя войти в истории с новым рекордом «красным» не удастся, они все равно с нетерпением ждут матча против «Челси», после которого получат заслуженный трофей.

Какие рекорды еще может установить «Ливерпуль»?

— Наибольший отрыв от второго места. «Ливерпуль» опережает «МанСити» на 18 очков после 36 туров. Рекорд принадлежит «горожанам» — 19 очков в сезоне 2017/18.

— Наибольшее количество побед в сезоне. У «Ливерпуля» 30 побед. «Манчестер Сити» в сезоне 2017/18 одержал 32 победы.

— Набранные очки в домашних матчах. На «Энфилде» «красные» набрали 52 очка. «Горожане» на своем поле набирали 55 очков.

— Одержанные победы в домашних матчах. У «Ливерпуля» их 17, у «Манчестер Сити» было 18.

Статистические факты

— «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в Премьер-лиге впервые с апреля 2015 года. Клопп впервые уступил «канонирам» в АПЛ, одержав при этом пять побед и трижды сыграв вничью.

— «Ливерпуль» потерпел первое поражение в матче АПЛ, в котором он открыл счет, с апреля 2017 года. Таким образом, завершилась серия из 83 таких встреч.

— «Арсенал» впервые выиграл у лидера турнирной таблицы с февраля 2016 года, проиграв до этого пять встреч.

— «Ливерпуль» пропустил 10 голов в пяти последних выездных матчах лиги. Столько же он пропустил в 19 предшествовавших встречах.

— Садио Мане забил шестой гол в ворота «Арсенала» в АПЛ. Больше он забивал только «Кристал Пэлас» (девять).

— «Арсенал» сравнял счет после первой фатальной ошибки Вирджила ван Дейка с марта 2019 года.

— Александр Ляказетт в рамках АПЛ сыграл против «Ливерпуля» три матча, в которых принял непосредственное участие в четырех результативных атаках, забив дважды.

— Рис Нелсон забил первый гол за «Арсенал» в Премьер-лиге, став уже пятым игроком «канониров» в возрасте 20 лет и младше, забившим в этом сезоне хотя бы один мяч. Ранее это сделали Сака, Нкетиа, Мартинелли и Уиллок.

Что дальше?

«Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» в субботу (21:45) перед предпоследней игрой в Премьер-лиге против «Астон Виллы» во вторник (22:15).

У «Ливерпуля» есть неделя, чтобы восстановиться перед следующим матчем против «Челси» в среду (22:15). 0