ВАРу вопреки. «Спартак» разозлился на судей и разгромил «Ахмат»

Московский «Спартак» победил «Ахмат» (3:0) в домашнем матче 29-го тура чемпионата России. На 51-й минуте Роман Зобнин дальним ударом вывел хозяев вперед. Второй мяч записал в свой актив Александр Соболев, который отличился на 81-й минуте. В компенсированное время Гус Тиль забил третий мяч. Отметим, что в первом тайме арбитр встречи после подсказки от VAR сначала отменил пенальти в пользу «Спартака», а затем не засчитал гол красно-белых.

Возвращение блудного Глушакова

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов изучает стартовые составы, которые тренеры выбрали на матч на «Открытие Арене».

«Перед 29-м туром "Спартак" свалился на 11-е место. У команды продолжающего отбывать дисквалификацию Доменико Тедеско ещё оставались шансы на шестое место, которое обеспечивает путёвку в Лигу Европы в случае выигрыша "Зенитом" Кубка России, но отставание в четыре очка от "Уфы" делало эти шансы ничтожными.

Интриговало, как поступит немецкий тренер: даст отдохнуть ведущим игрокам перед кубковым полуфиналом в Петербурге или будет сражаться в РПЛ до последнего.

Тедеско решил сражаться. Вне заявки остался только Наиль Умяров. "Спартак" провёл достаточно приличный матч, совладав и с "Ахматом", и с судьями. Заслуженно победил. Выиграть получилось даже с крупным счётом, что обнадёживает болельщиков красно-белых перед кубковым полуфиналом.

Состав красно-белых на #СпартакАхмат 👇 pic.twitter.com/oJF99JApQM — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 15, 2020

В основу "Спартака" вернулся Зелимхан Бакаев, пропустивший предыдущий тур из-за дисквалификации. В атаке Джордан Ларссон вышел вместо Александра Соболева. Более неожиданным стало появление на позиции правого "бровочника" Павла Маслова, чьё место в центре обороны занял Илья Гапонов.

В составе "Ахмата" прежде всего привлекала внимание фигура экс-спартаковца Дениса Глушакова. Полузащитник впервые сыграл на "Открытие Арене" после своего ухода из команды. Перед матчем Глушаков рассказал, что у него нет никаких проблем с болельщиками красно-белых и он продолжает общаться со многими фан-движениями».

Состав ФК «Ахмат» на матч со «Спартаком» 👍🏻 pic.twitter.com/UnXRUHVxbx — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 15, 2020

Снова судьи против «Спартака»

Редакция Sport24 отмечает, что первый тайм вышел насыщенным событиями и вызвал вопросы качеством судейства.

«А в составе "Ахмата" на "Открытие" вернулся легендарный экс-капитан красно-белых Денис Глушаков. Но на этот раз оскорблений в свой адрес он не услышал — у спартаковской фанатки появились новые кумиры. Например, судья Сухой, а также Александр Дюков и весь РФС.

Есть мнение, что "Спартак" в последних турах убивают судьи. Почему это не совсем так — мы объяснили в нашей честной таблице. А теперь у красно-белых есть новые поводы для обсуждения.

Первый тайм закончился по нулям, хотя у "Спартака" было по крайней мере три шанса забить. Сначала реф после просмотра VAR отменил пенальти на Айртоне, установив, что фол случился до штрафной. А через 5 минут передумал засчитывать гол Понсе после розыгрыша углового — Жиго находился в активном офсайде и перекрыл путь защитнику.

А почти перед свистком мяч попал в руку Семенову — тот упал и остановил мяч именно ей. Правда, по новым правилам такая рука считается опорной — это не фол. Трибуна "Спартака" зарядила "РФС — притон [геев]" и заодно нелестно отозвалась о его боссе Александре Дюкове».

Андреас Хинкель Старший тренер «Спартака» Я счастлив за парней. Эта победа была очень важна для нас после этой серии без побед. Как правило, после такого пропадает уверенность в себе и своих силах. Хорошо, что сумели одержать победу. В первом тайме были моменты для взятия ворот, даже забили. Не знаю, почему этот гол отменили. Тем не менее, никто руки не опустил. Мы продолжили нагнетать. Ряд замен сделали с учетом предстоящего матча с «Зенитом». Они связаны не с тем, что футболисты плохо играли, мы им дали немного отдохнуть для подготовки к предстоящей встрече, которая для нас очень важна. Будет очень интересная игра, так как нам предстоит игра против чемпиона страны. Не думаю, что футболистов надо как‑то дополнительно настраивать.

Видеоарбитры поддержали Назарова

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Александр Бобров разбирает вызвавшие у болельщиков «Спартака» возмущение судейские решения.

«Пожалуй, самый сложный для восприятия момент произошел на 29-й минуте, когда был отменен гол игрока красно-белых Понсе. Произошло это после вмешательства видеоарбитров Владислава Безбородова и Дмитрия Мосякина, правильно зафиксировавших положение "вне игры" у другого спартаковца — Жиго. Они подтвердили решение первого ассистента Владислава Назарова, который не сдержал эмоции, когда узнал, что был прав.

Почему судьи так поступили? Потому что Жиго в момент передачи партнера находился за линией офсайда и активно участвовал в игре — боролся за позицию с соперником. Бригада судей поступила в полном соответствии с правилами игры.

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Несколькими минутами ранее ошибся арбитр Алексей Сухой, назначив пенальти в пользу красно-белых. И в том моменте вмешались видеоарбитры, определившие, что фол на Айртоне произошел за пределами штрафной площади. Вердикт судьи был правильно отменен. Решение фактическое — в таком случае Сухому не нужно смотреть повторы».

Игорь Шалимов Главный тренер «Ахмата» Да не буду я говорить, что у нас не получилось. Хоть мы и проиграли 0:3, результаты сложились так, что мы официально остается в РПЛ. Все это мы заработали сами, набранными очками. В раздевалке мы минуты три поговорили серьезно про эту игру, а дальше обнялись, всех поздравили. Выполнили задачу, которая изначально не стояла перед командой — она появилась по ходу чемпионата. Ситуация была тяжелейшая, но мы из нее вылезли

Спартаковские теории заговора

Автор «Спорт день за днем» Анатолий Иванов комментирует нашумевший момент, в котором лайнсмен Владислав Назаров, услышав вердикт видеоассистента, подтвердивший его решение по поводу офсайда в моменте с голом «Спартака», не смог сдержать радости.

«А теории… кто-то говорит про букмекеров. Бред. Футболисты и судьи делают ставки через подставных лиц. Чаще всего — в азиатских конторах на договорные матчи низших лиг. Ставить на матч, на котором работаешь? Серьезно? Тем более, делать такую сомнительную ставку. Если верить логике разоблачителей, Назаров поставил на отмененный гол в первом тайме. Вероятность такого события мала, даже если работаешь на матче. Полагаете, Назаров поставил, простите за штамп, "квартиру" на такой исход? Нет логики. Хотя, если он ставил на ТМ 0,5…

Другая теория… Заносят судьям конкуренты "Спартака"? Вздор. Зачем топить "Спартак"? Тем более — такой "Спартак"? Он и сам славно топится. Без помощи. "Спартак" не вылетит. Места в еврокубках? А почему только "Спартак" "топят"? Другие команды не претендуют? Да и "Спартак" в этом сезоне держался подальше от еврокубковых строчек.

Календарь и таблица РПЛ

Зачем болельщики "Спартака" строят теории заговора? С теориями проще наблюдать за такой игрой "Спартака". Оправдывать результаты. Теории напоминают о былом величии. Теории помогают верить, что "Спартак" кто-то боится. Верить, что "Спартак" настолько силен и грозен, что остановить эту силу можно лишь нечестными методами. А еще заговор, или в загоVAR выгодно верить руководству "Спартака".

А Назаров ошибся в одном — что дал повод для теорий. Посдержанней, Владислав, поспокойней. Не стоит судье проявлять эмоции. Тем более, в неоднозначном моменте. Тем более, в матче "Спартака".

Но в сети продолжают строить теории заговора. Чему удивляться, если в телеке Михалков всерьез рассуждает о связи COVID-19 и Билла Гейтса».

Леонид Федун Владелец «Спартака» Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег «судите "Спартак", как "Зенит" — тогда мы будем чемпионами. Без понятия, кто будет судить матч с "Зенитом" в полуфинале. Нам без разницы. Ну, будет Вилков, что сделаешь? Тогда можно не выходить даже на матч.

Выстрел Зобнина изменил игру

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, как изменилась игра во втором тайме, когда красно-белые наконец забили гол, который был засчитан.

«В перерыве исполняющий обязанности Тедеско Андреас Хинкель заменил слабо сыгравшего Джордана Ларссона на Александра Соболева и нашел способ воспользоваться агрессивной игрой в отборе гостей. Спартаковцы раскатывали мяч на своей половине поля, вытягивали оппонентов подальше от их штрафной и, пользуясь обширными пространствами, длинной передачей искали Соболева и Понсе.

Пустоты в опорной зоне "Ахмата" позволили Зобнину в начале тайма подобрать по центру скидку Маслова и метров с 27-30 пушечным выстрелом уложить мяч в ближний верхний угол. Такой гол все-таки засчитали...

Шалимов в ответ бросил в бой Харина, Визеу и Роши, Хинкель мгновенно отреагировал заменой Айртона на Резиуана Мирзова. Решение немца странное. Если в Сочи появление Мирзова было обусловлено тем, что команда много атаковала и не позволяла соперникам пересекать середину поля, то на сей раз картина была обратной. "Спартак" прижался, и Мирзову пришлось много обороняться. А делает он это, мягко говоря, невзрачно.

Игра раскрылась. Гости много атаковали, но регулярно пропускали контрвыпады. Красно-белые оказались в той среде, которая идеально им подходит. Хорошо вошел в игру Гус Тил, заменивший уставшего Бакаева. В скорости он партнеру уступает, зато лучше видит поле и может отдать тонкую передачу, которой скоростным атакам москвичей так не хватало».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Я верил в победу «Спартака», потому что мы играли неплохо и даже доминировали. У нас всё получалось, в защите тоже неплохо сыграли. Нам повезло, что засчитали голы, которые мы забили «Ахмату»

«Спартак» знал, чего хотел

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что в матче с «Ахматом» красно-белые сумели нащупать свою игру.

«Если же отодвинуть судейскую тему в сторону, то в целом "Спартак" выглядел командой, которая знает, чего хочет. Красно-белые точно вышли играть в футбол. Не уповая только на контратаки. Не отдавая инициативу сопернику. В общем и целом москвичи действовали примерно так же, как в матче с "Сочи", только там не повезло, а здесь все-таки прорвало.

А когда Зобнин забил, тут уже стало гораздо легче. Можно было отодвинуться к своим воротам, отдохнуть и дождаться шанса, чтобы добить соперника. То, что Тедеско (который из-за дисквалификации находился на трибуне) умеет лучше всего.

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Отметим Маслова, который на правом фланге успешно заменил Рассказова (голевая передача на Зобнина — как раз на счету молодого защитника), отметим не провалившийся центр. А также Айртона: бразилец слева как всегда в последнее время делал разницу.

Но очевидно, что Тедеско держал в уме воскресный полуфинал в Петербурге, поэтому многих ключевых исполнителей достаточно рано заменил. Айртон уступил место Мирзову, Бакаев — Тилу, Ларссон — Соболеву. Да и Рассказов получил свои 20 минут. А Маслов, кажется, заслужил еще один выход в старте».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Игра шла, создали во втором тайме много моментов. В первом что-то не получалось, хотя тоже могли забить. В целом игра удалась, взяли три очка, впереди игра в Кубке. Мой гол? Желание было сегодня победить — это главное. А в том эпизоде меня никто не встречал, решил пробить, хорошо попал, забил, это радует. Нам нужно было немного позитива перед игрой с «Зенитом». Сегодня мы получили этот позитив, выиграли достаточно уверенно. Готовимся к «Зениту», смотрим в будущее.

Классный выход на замену Александра Соболева

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин нахваливает новичка «Спартака», чьи усилия в последних матчах были вознаграждены забитым мячом.

«Джордану Ларссону просто не дали развернуться. Настолько плотно сзади действовали гости, что швед терялся в оборонительных порядках. А Понсе в одиночку растолкать Семенова с Нежичем не мог. Отсюда и напрашивался выход второго тарана.

И Соболев с поставленной задачей справился. Во-первых, он круто прибавил в борьбе — 60% выигранных единоборств (с "Сочи" было 27%). Во-вторых, Соболев за 3 дня здорово прибавил во взаимопонимании с Понсе. Он хорошо скинул аргентинцу, когда тот мог убежать на ход.

И в-третьих, это классный гол. Соболев довольно простым финтом отправил в буфет Семенова и эффектно закинул над Городовым. Их с Зобниным голы — вещи, которые поднимают рейтинг чемпионату. Эта красота (особенно мяч Зобнина) останется в памяти, а судейский беспредел на ее фоне будет выглядеть смешно. Мол, даже работа арбитров не испортила "Спартаку" игру».

Петр Авен Председатель совета директоров «Альфа-Банка» Поднялась игра и результат. Мне кажется, они хорошо играли. Достойно победили. Проблема «Спартака» в том, что ими сложно руководить без нецензурной лексики, а иностранный тренер ей не обладает. Поэтому проседания бывают, а по классу они сегодня были сильнее. Иностранцы, к сожалению, говорят цензурно, а кто-то на бровке должен выражаться. Такой был момент провала, но «Спартак» вышел. ВАР — это новый футбол, новая ситуация. Без него сегодня был бы другой счет. Судейство я только комментировать не буду

У серии судейских решений есть паттерн

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что причина скандалов вокруг судейства не в предвзятости арбитров, а в их непрофессионализме.

«Особенность не в том, что "убивают „Спартак“". Широков прав, команда не претендует на высокие места, а близкие к клубу люди пишут: Федун переживет без Лиги Европы, ему важнее достойная игра в полуфинале Кубка России, чем шестое место в РПЛ. У "Спартака" титул не отбирают, но концентрация решений арбитров высокая.

Из-за количества перемешали понятные эпизоды с сомнительными моментами. Это позволяет конкурентам заявить, что "Спартак" сам виноват — отчасти так и есть, ведь сегодня играли здорово и отмена гола не помешала. Плюс на старте сезона помним ошибки в пользу "красно-белых", оцениваем весь длинный чемпионат.

Но есть системные претензии к арбитрам. Не ходят смотреть повторы, имея право. Также сегодня помощник судьи отпраздновал отмену гола "Спартака". Очень непрофессионально. Рефери не имеет права радоваться отмене гола. Особенно после заявления Кашшаи, в котором фактически обвинил москвичей в дискредитации арбитров.

Но несправедливо заявлять, что "Спартак" виноват, ведь они не отвечают за судейство. Разговор о компетенции арбитров, об их реакции на ошибки. Например, Лапочкин не получил высокую оценку за московские дерби, перевели на VAR — сами признали, что не должен быть в поле.

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Более того, Сергея Сергеевича, потомственного арбитра, зачем-то проверили на бесполезном полиграфе, который ничего не доказывает и не помогает расследовать любые подозрения, что почему-то возникли у РФС. В этой ситуации странно ведет себя как раз Кашшаи, который еще реже, чем Егоров, признает очевидные ляпы и не разбирает эпизоды».

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