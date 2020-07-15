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    РПЛ. «Спартак» примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Оренбургом»

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    15 и 16 июля в российской Премьер-лиге пройдут матчи 29-го тура.

    «Урал» — «Арсенал» 1:3

    Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уралом» в выездном матче 29-го тура чемпионата России.

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    «Оружейники» вышли вперед на 14-й минуте, когда Владислав Пантелеев с углового навесил на ближний угол вратарской, а Даниил Хлусевич в касание пробил под перекладину.

    «Шмели» отыгрались за шесть минут до конца первого тайма. Денис Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную, Эрик Бикфалви сложился и нанес великолепный удар в падении через себя.

    И все же на 74-й минуте тулякам удалось вернуть минимальное преимущество. Пантелеев со штрафного блестяще закрутил мяч в ближний угол.

    На 81-й минуте хозяева поразили ворота соперника, однако арбитр гол не засчитал из-за игры рукой.

    Окончательный результат был установлен в компенсированное время второго тайма — гол забил Сергей Ткачев.

    РПЛ. 29-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 1:3 (1:1)
    Голы: 0:1 — 13 Хлусевич, 1:1 — 38 Бикфалви, 1:2 — 74 Пантелеев, 1:3 — 90+4 Ткачев«Урал»: Годзюр, Вилюш, Калинин (Панюков, 79), Кулаков (Золотов, 46), Аугустыняк, Ефремов (Насыров, 60), Бумаль (Бавин, 63), Кухарчик, Егорычев (Погребняк, 64), Бикфалви, Емельянов«Арсенал»: Левашов, Довбня, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Чаушич, Кангва, Лесовой (Громыко, 72), Пантелеев (Ткачев, 90), Кангва (Ломовицкий, 58), Хлусевич, Луценко (Банда, 90)Предупреждения: Кулаков (32), Хлусевич (45), Хагуш (53), Кангва (56), Золотов (73), Чаушич (86), Погребняк (86), Ломовицкий (88), Банда (90+1), Ткачев (90+5)

    В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестое место (37 очков), а «Урал» — девятое (35 очков).

    «Крылья Советов» — «Краснодар»

    15 июля, 18:00 мск

    «Спартак» — «Ахмат»

    15 июля, 18:00 мск

    «Зенит» — «Оренбург»

    15 июля, 20:30 мск

    «Рубин» — «Ростов»

    16 июля, 18:00 мск

    «Уфа» — «Динамо»

    16 июля, 18:00 мск

    «Локомотив» — ЦСКА

    16 июля, 20:30 мск

    «Тамбов» — «Сочи»

    16 июля, 20:30 мск

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