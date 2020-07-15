РПЛ. «Спартак» примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Оренбургом»

«Урал» — «Арсенал» 1:3
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уралом» в выездном матче 29-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
«Оружейники» вышли вперед на 14-й минуте, когда Владислав Пантелеев с углового навесил на ближний угол вратарской, а Даниил Хлусевич в касание пробил под перекладину.
«Шмели» отыгрались за шесть минут до конца первого тайма. Денис Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную, Эрик Бикфалви сложился и нанес великолепный удар в падении через себя.
И все же на 74-й минуте тулякам удалось вернуть минимальное преимущество. Пантелеев со штрафного блестяще закрутил мяч в ближний угол.
На 81-й минуте хозяева поразили ворота соперника, однако арбитр гол не засчитал из-за игры рукой.
Окончательный результат был установлен в компенсированное время второго тайма — гол забил Сергей Ткачев.
В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестое место (37 очков), а «Урал» — девятое (35 очков).
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