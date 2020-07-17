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    Звук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»

    Мадридская команда на своем поле разобралась с «Вильярреалом»

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    Зинедин Зидан и Серхио Рамос
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    Драматичной футбольной ночью, когда прошел предпоследний тур чемпионата Испании, мы стали свидетелями того, как «Реал» оформил чемпионство, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.

    «Реал» — «Вильярреал» 2:1

    Мадридский «Реал» понимал, что десятая победа подряд приведет его к чемпионству, и, конечно же, «сливочные» вышли на поле и добыли ее. После рестарта сезона подопечные Зинедина Зидана оставались хладнокровными, и ни в одно игре не уступали в счете. Они играли осторожно, в чем-то им повезло, но они оказались самой стабильной командой. Именно поэтому они — чемпионы.

    «Мы отстаем на два очка, и у нас 11 финалов впереди. Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать титул», — сказал Зидан, прежде чем сезон возобновился. И с учетом того, насколько успешным был французский тренер в различных финалах (и в целом в плей-офф), то, как Мадрид играл и побеждал, не должно вызывать удивления.

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    • «Реал» действовал плотно и компактно, играл в простой футбол и мало рисковал. Он шел вперед, когда соперник позволял, но не отказывался и от того, чтобы замкнуться на своей половине поля, если того требовала ситуация. Такова формула Зидана в Лиге чемпионов, и мы увидели ее в Ла Лиге. Более того, Зидан великолепно распределял игровое время, гарантируя, что игроки могут отдавать все силы, не беспокоясь о том, что через три дня усталость не позволит им показать максимум.

    По правде говоря, у «Вильярреала» не было особых шансов на стадионе «Альфредо ди Стефано», поскольку на данном этапе сезона далеко не каждая команда способна противостоять ментальной мощи «Реала».

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    Хозяева вышли вперед после быстрого перехода из обороны в атаку. Каземиро подобрал мяч и отдал его Модричу, который прорвался между линиями и сразу же сделал пас в свободную зону на Карима Бензема, который отправил сферу в сетку.

    Конечно, у «сливочных» были и другие моменты, но они не спешили нокаутировать соперника. Они прекрасно знали, что им хватит и одного гола, ведь их защита была очень мощной. После рестарта Ла Лиги они провели шесть матчей на ноль и пропустили всего три гола. При счете 1:0 они чувствовали себя комфортно.

    Но на этом результативные действия не закончились, поскольку Рамос заработал пенальти благодаря театральному падению, которое обмануло не только рефери, но и VAR. Драма продолжилась, когда Рамос и Бензема решили разыграть пенальти так, как четыре года назад это сделали Лео Месси и Луис Суарес, вот только судья не оценил их креативность и попросил заново нанести удар. На этот раз к мячу подошел Бензема и оформил дубль, сделав заявку на завоевание трофея Пичичи.

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    • От празднования второго гола явно не оправился Серхио Рамос, так как серия небрежных действий в обороне несколько минут спустя позволила Висенте Иборре сократить отставание «Вильярреала». Тибо Куртуа пропустил в четвертый раз после рестарта. Затем хозяевам пришлось отбиваться от последней волны атак гостей, и нужно отметить, что Куртуа выполнил несколько важнейших сейвов.

    В конце концов «Реал» дотерпел, а это значит, что его удачный пенальти оказался столь же важным, как и блестящий первый гол. И данный факт как раз и подводит итог выступления мадридцев после вспышки коронавируса. Это звук неизбежности. Они будут хорошо играть, оказывать сильное сопротивление, а в определенный момент им еще и повезет. Эта непобедимая комбинация уже принесла им три Лиги чемпионов подряд. Теперь же они одержали десятую победу и завоевали 34-й титул Ла Лиги. Снимаю шляпу перед непрестанным победителем Зинедином Зиданом.

    «Барселона» — «Осасуна» 1:2

    Если победа «Реала» была неизбежной, то такой же неизбежной казалась капитуляция «Барселоны» в домашнем матче против «Осасуны». «Сине-гранатовые» чувствовали себя некомфортно весь сезон, но особенно после возобновления чемпионата. Травма Френки де Йонга не добавляла оптимизма, как и многолетнее неумелое руководство командой и нехарактерно плохая результативность Лео Месси.

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    • На самом деле проблемы не сводились к чему-то одному, было много мелочей. Как однажды сказал великий человек: нельзя игнорировать мелочи, потому что из них состоит жизнь. Таким образом, «Барселона», вместо того, чтобы набрать три очка и заставить «Реал» напрячься, выглядела растерянной и уставшей, даже когда Кике Сетьен провел ротацию состава.

    Передачи не проходили, привычные диагонали преимущественно находили не своего форварда, а чужого защитника, удары были неточными. «Осасуна» вышла вперед еще до перерыва, и, хотя Месси со штрафного сравнял счет, «сине-гранатовые» не сумели вырвать победу, даже когда памплонцы играли вдесятером.

    Более того, «Осасуна» воспользовалась тем, что «Барселона» забыла о своих воротах, и на контратаке забила невероятный победный гол. Это был шок, но он был столь же очевиден, как и неизбежен. «Мы должны быть очень самокритичными», — сказал Месси после матча, отказываясь обвинять кого-либо, кроме себя. И он прав, потому что «Барселоне» нужно проделать напряженную работу, если она хочет достойно выступить в Лиге чемпионов в следующем месяце и в последующих турнирах.

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    • Прямо сейчас каталонцы недостаточно хороши. Месси сказал: «С такой игрой мы уступим неаполитанцам». И снов он прав. Если ничего не изменится, «Наполи» выбьет их из Лиги чемпионов, и это тоже будет неизбежно.

    Другие события 37-го тура

    «Эйбар» — «Вальядолид» — 3:1. «Эйбар» одержал уверенную победу на «Ипуруа».

    «Атлетик» — «Леганес» — 0:2. Унай Симон получил красную карточку, чем умело воспользовался «Леганес», добыв победу, которая даем ему небольшой шанс избежать вылета в заключительном туре.

    «Бетис» — «Алавес» — 1:2. Падение «Бетиса» продолжается, а вот «Алавес», набрав три очка, сохранил прописку в Примере.

    «Сельта» — «Леванте» — 2:3. Триллер на «Балаидосе» с пятью забитыми мячами завершился победой «Леванте». Поражение «Сельты» означает, что в заключительном туре ей придется бороться за выживание.

    «Хетафе» — «Атлетико» — 0:2. Голы Маркоса Льоренте и Томаса Парти принесли команде Симеоне победу.

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    • «Мальорка» — «Гранада» — 1:2. Феноменальный гол в исполнении Кучо Эрнандеса подготовила почву для празднования, но «Гранада» перевернула все с ног на голову, отправив «Мальорку» прямо в Сегунду.

    «Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0. Две хорошо тренированные команды сыграли вничью 0:0. Набранное очко позволяет команде из Сан-Себастьяна продолжить борьбу за попадание в зону Лиги Европы.

    «Валенсия» — «Эспаньол» — 1:0. Одного гола хватило «Валенсии» для победы над «Эспаньолом», который точно останется последним. 0

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