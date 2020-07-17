Рука Набабкина убила интригу в борьбе за Лигу чемпионов

Московский «Локомотив» победил ЦСКА (2:1) в домашнем матче 29-го тура чемпионата России. На 33-й минуте хозяев с пенальти вывел вперед Алексей Миранчук. Никола Влашич на 71-й минуте сравнял результат. В концовке с пенальти забил вновь забил Миранчук и оформил дубль.

Дзагоев против Гилерме

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, которые тренеры выбрали на столичное дерби.

«Плей-офф в чемпионате России пока не ввели (и судя по всему, не планируют), так что нам остается довольствоваться очными матчами претендентов на еврокубки в концовке сезона. Московское дерби на сей раз имело важнейшее значение для обоих участников, борющихся наряду с "Краснодаром" за второе место, дающее путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Ничья гарантировала железнодорожникам как минимум третью строчку, но ставила под сомнение вторую. ЦСКА нужна была только победа.

Поставленные задачи определили стартовые составы команд. Марко Николич с первых минут выпустил сразу троих номинальных опорников: Гжегожа Крыховяка, Дмитрия Баринова (он пропустил последние две недели из-за повреждения) и Станислава Магкеева. Свое место на поле уступил Антон Миранчук, выходивший в основе в предыдущих трех турах. Зато вернулся в ворота "Локо" Гилерме, пропустивший несколько матчей из-за травм.

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Виктор Гончаренко приготовил лишь один сюрприз: в отсутствие дисквалифицированного Арнора Сигурдссона пару Николе Влашичу составил Алан Дзагоев, выходивший летом на поле лишь раз, на 10 минут в прошлом туре с "Рубином". Более вероятным виделось появление Кристияна Бистровича (Иван Обляков или Константин Марадишвили могли бы подняться выше) либо Константина Кучаева, но Гончаренко всех обхитрил».

Фанаты против Кикнадзе

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин обращает внимание на продолжающуюся войну фанатов «Локомотива» с генеральным директором клуба, и на нервное начало матча.

«Но на трибунах в Черкизово своя жизнь. За несколько секунд до начала игры оператор выхватил в ложе генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе. Публика немедленно отозвалась оглушительным свистом. А стоило начаться игре, как первый же "заряд", прозвучавший с фанатской трибуны, призывал к отставке Кикнадзе.

Впрочем, ничего нового, точка невозврата тут пройдена уже давно. В конце первого тайма кто-то истошно проорал этот лозунг с центральной трибуны, и его охотно подхватили все остальные, при том что фан-актив по традиции ушел на 20-й минуте.

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Одновременно со всем этим на поле тоже происходило много чего любопытного. Было много нервов, и это коснулось даже опытных Гильерме и Акинфеева. Первый зачем-то выбежал к центру поля, позволив обыграть себя Чалову — хорошо, Мурило подстраховал. Второй, отлично играющий ногами, вынося мяч от ворот, угодил в Эдера — к счастью для ЦСКА, без последствий.

«Локомотив» — ЦСКА ЦСКА

Была новая тактическая схема от главного тренера "Локомотива" Марко Николича — с 4-2-3-1 команда перешла на 4-3-3. Магкеев играл опорного хава, а Баринов и Крыховяк — инсайдов, что, по идее, должно было дать им больше свободы в атаке. И действительно, россиянин нередко оказывался выше того же Миранчука».

Эдер переиграл Дивеева, а Миранчук — Акинфеева

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит португальского нападающего «Локо», организовавшего пенальти в ворота ЦСКА.

«Ключевой эпизод первого тайма — пенальти в ворота ЦСКА на исходе получаса игры. Единственный нападающий "Локомотива" Эдер был очень полезен, постоянно держал в напряжении трёх центральных защитников соперника и в результате заработал одиннадцатиметровый.

Более опытный португалец перехитрил молодого российского защитника Дивеева. Фол был, и система VAR подтвердила это. Алексей Миранчук тоже не нарушил правила, исполняя удар с "точки" на паузе, хотя "армейцы" протестовали — Игорь Акинфеев даже получил на эмоциях "горчичник".

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До пропущенного гола ЦСКА играл, что называется, "вторым номером". Ещё после поражения от "Зенита" (0:4) и отъезда Виктора Гончаренко в Беларусь "армейцы" тактически перестроились, стали глубже обороняться. Вот и в дерби красно-синие скорее ждали ошибки соперника, чтобы потом поймать его на контрвыпаде.

«Локомотив» — ЦСКА ЦСКА

Высоко не прессинговали, в центре поля разбирали игроков средней линии "Локомотива" три в три, а Фёдор Чалов и Дзагоев перекрывали линии передач в полуфлангах. "Железнодорожники" владели мячом и игровым преимуществом, но ЦСКА создавал не менее опасные моменты. Например, Дивеев мог стать героем, а не антигероем — здорово пробил со штрафного. Ему просто не повезло, мяч угодил в штангу».

От перерыва до гола Влашича — самый однотонный отрезок

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что «Локомотиву» не удалось сыграть на удержание счета, что привело к голу ЦСКА.

«Во втором тайме "Локомотив" сразу отдал инициативу и часто вовсе играл на вынос. Без Эдера цепляться было тяжеловато. Поначалу ЦСКА пытался пробиться через центр, не хватало последнего паса. Но Гончаренко не стал тянуть с выходом Шкурина — и в штрафную посыпались подачи.

Правда, их итог — лишь набивание статистики Мурило. "Локомотив" сделал 35 выносов против 6 у ЦСКА, один бразилец умудрился вынести мяч аж 14 раз, остальные защитники — не меньше 4, вполне сопоставимо с ЦСКА в общем.

«Локомотив» — ЦСКА ЦСКА

И в какой-то степени это дало результат, ведь именно после передачи в штрафную с фланга Мурило откинул мяч на ногу Влашичу. Ситуация, конечно, была нетипичная, поскольку тот же Влашич быстро раскрутил атаку с аута на другой фланг, динамики атакам ЦСКА ранее не хватало».

Рука Набабкина и Миранчук в огне

Редакция Sport24 впечатлена драматичной концовкой матча, в котором защитник армейцев привез нелепый пенальти в ворота своей команды.

«В концовке у ЦСКА совсем не осталось сил: команда Гончаренко все же попыталась зацепить победу, но в итоге привезла пенальти, который поначалу заметили только в комнате VAR.

На 90-й гости отоборонялись во время углового и побежали в атаку, который прервал видеоповтор — оказалось, Набабкин отбил удар Чорлуки, высоко задрав руку. Итог — еще один пенальти и победный гол Миранчука.

«Локомотив» — ЦСКА ЦСКА

Алексей в ураганной форме:

— В 7 матчах после рестарта лидер "Локо" забил 7 мячей — больше, чем в 22 турах до паузы.

— Всего на счету Миранчука 12 голов — лучший показатель в команде и 6-й в Премьер-лиге.

— Из 107 ударов, которые "Локо" нанес при Николиче до матча с ЦСКА, Миранчук участвовал в 49: 25 раз бил сам и 24 раза ассистировал».

Убитая интрига

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что судьба прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов уже решена.

«Удивительно нелепое поражение для ЦСКА, которое лишает армейцев шансов на второе место. Они четвертые (47), а "Краснодар", имея на матч меньше, владеет форой в два балла. Квалификация ЛЧ у ЦСКА под огромным вопросом, а тут и "Ростов" сзади в двух очках подпирает.

"Локомотив" же получил из рук Набабкина фактически три очка и уже располагает 54 баллами. "Краснодар" отстает от железнодорожников на пять очков, пусть и с матчем в запасе — мы знаем, как "быки" "умеют" такими играми распоряжаться. Фактически этот матч прибил интригу в гонке за второе место».

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