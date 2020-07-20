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    Наказание за доброту. Дубль «Динамо» оставил «Краснодар» без прямой путевки в ЛЧ

    Реакция спортивных СМИ на перенесенный матч между «Краснодаром» и «Динамо»

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    «Краснодар» — «Динамо»
    «Краснодар» — «Динамо»
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    «Динамо» обыграло «Краснодар» (2:0) в перенесенном матче 23-го тура РПЛ. В начале встречи Михаил Вилков показал красную карточку вратарю хозяев Матвею Сафонову за фол против полузащитника москвичей Вячеслава Грулева. Несколько минут спустя Грулев вывел свою команду вперед, пробив в верхний угол ворот краснодарцев. На 90-й минуте Жоаозинью дальним ударом забил второй мяч. Отметим, что «Краснодар» доигрывал матч вдевятером из-за травмы защитника Кристиана Рамиреса. К этому моменту хозяева использовали пять замен.

    «Динамо» отправило дубль на Кубань

    Редакция Sport24 удивляется странному выбору состава со стороны тренера «Динамо».

    «Если вы увидели состав "Динамо" на выезде в Краснодар, то наверняка удивились. Кирилл Новиков, который до основы был коучем дублеров, абсолютно внезапно поставил молодежь на матч против одного из лидеров. Лещук, Школик и Данилин — стопроцентные дублеры, Грулев и Евгеньев время от времени появлялись в старте.

    "Для нас важны все матчи, — объяснил Новиков перед игрой. — Мы хотим быть как можно выше в таблице. Травмы и насыщенный календарь вынуждают нас применять ротацию. Не забываем об игре с Оренбургом в среду — она тоже важна".

    У "Краснодара" тоже есть проблемы с составом: Вандерсон и Кайо пропускали матч из-за температуры, почти все фланговые защитники травмированы или дисквалифицированы, у Вильены — тоже повреждение.

    Фанаты "Динамо" решением Новикова в соцсетях были мягко говоря недовольны. А заодно и болельщики "Локо" и ЦСКА — прямых конкурентов краснодарской команды. Все они ожидали, что динамовцы приехали "сливать" матч перед важной игрой с "Оренбургом", но на самом деле все случилось по-другому».

    Краснодарские антигерои

    Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко рассказывает о бурном развитии событий в начале матча, предопределившем его исход.

    «В первом тайме 20-й номер "Динамо" дважды оказался в центре внимания, и оба раза за компанию с местным защитником Сорокиным. Но если первый своими действиями в этих эпизодах заслужил исключительно похвалы, то второй — серьёзную критику. Высокий краснодарский блондин разделил с вратарём Сафоновым звание главного антигероя первого тайма.

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    • На 17-й минуте Сорокин проморгал рывок Грулёва по правому (для себя) флангу и фактически не оставил Сафонову выбора. Страхуя своего стоппера, вратарь бросился в авантюрный подкат за границей штрафной площади — в мяч не попал, зато попал в соперника. Судья Вилков квалифицировал эпизод как "фол последней надежды" и оставил "Краснодар" в меньшинстве.

    «Краснодар» — «Динамо»

    В Кубке России Денис Адамов за первую команду родного клуба однажды выходил (три года назад против "Томи") — в РПЛ сыграл впервые. И незамедлительно пропустил первый мяч на высшем уровне. Тут тоже Сорокин сработал не лучшим образом: вместо того чтобы жёстко встретить Грулёва на входе в штрафную, долго и неуклюже пятился от него, а когда всё же надумал выставить ногу — сделал только хуже. После небольшого рикошета мяч влетел в ворота».

  • Мурад Мусаев
  • Главный тренер «Краснодара»
  • Победы добивается тот, кто меньше ошибается. Мы дарим сопернику мяч в простых ситуациях. Играем в плотном графике. Очень сложно оставаться вдесятером на 18-й минуте. Команда отдала все силы. Во втором тайме были моменты, чтобы сравнять счет. К сожалению, нам это не удалось. Винить можем только себя. Никто, кроме нас, не виноват в том, что мы усложнили себе жизнь. У Вильены мышечная травма. У Кайо и Вандерсона поднялась температура. Анализы чистые, но мы не стали рисковать их здоровьем. Длина скамейки? Дело не в этом. Мы не имеем право совершать такие ошибки. Это главная проблема.

    • В бой пошла одна молодежь

    Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов отмечает, что молодые игроки не сумели усилить игру «Краснодара», ослабленного кадровыми потерями.

    «Порой тренеры в безнадежной ситуации выпускают молодых игроков, чтобы было какое-то оправдание, как это делал с Давыдовым и Кротовым в "Спартаке" Мурат Якин. У Мусаева же просто нет вариантов. Всего 6 человек в запасе — защитник Фьолусон, Шапи и четыре молодых воспитанника.

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    • Адамов сменил в воротах Сафонова и затащил в начале второго тайма после ударов Панченко и Грулева. В перерыве Черникова сменил Сергеев, но получил травму, пришлось делать обратную замену на Кутового. На 68-й минуте появился Шапи — единственный, кто мог и должен был усиливать. На 75-й — дебютант Мацукатов. На 85-й не смог продолжать игру Рамирес, а 5 замен уже были сделаны, на скамейке остался одинокий Фьолусон, а хозяева доигрывали вдевятером. Куда все подевались вообще?

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    Ранее, в середине тайма, "Краснодар" умудрился создать в середине тайма шанс сравнять счет, но Фернандеш влепил в штангу. В любом случае, ничьи "быкам" для борьбы с "Локо" было мало. Достойный поступок Галицкого не вернулся ему так, как было бы справедливо. "Динамо" напоследок забило второй, досрочно оформило шестое место и оставило "Краснодар" не у дел с его проблемами.

    «Краснодар» — «Динамо»

    Нас ждет самый неинтересный последний тур в истории: с чемпионством все ясно давно, судьба вылета решается не на поле, "Локомотив" и "Динамо" теперь недосягаемы для преследователей. Команде Новикова остается устроить совместный просмотр финала Кубка России, как "Лестер" и "Ливерпуль" с чемпионством.

    А вот "Краснодар" еще нужно побеждать (ничья не устроит) в последнем туре "Ахмат". При такой кадровой ситуации после тяжелейшего матча в меньшинстве это, видимо, будет не так просто, пусть грозненцы и немотивированы».

  • Кирилл Новиков
  • Главный тренер «Динамо»
  • Я доволен игрой, доволен победой. Всегда приятно обыгрывать «Краснодар» дома. Мы анализируем каждого соперника, их слабые и сильные стороны. Понимали, что соперник очень хорош перед штрафной площадью и здорово использует насыщение центральной зоны. Наша задача была перекрыть ее. Что нам и удалось. «Краснодар» — хорошо играющая команда, поэтому у него всегда есть проблемы в обороне. Мы понимали, что нам надо это грамотно использовать. Ребята выполнили план на игру идеально. Об этом говорит результат.

    • «Краснодару» нужно гнуть свою линию

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что кубанскому клубу не стоит отходить от своих принципов в пользу прагматичной игры.

    «Очевидно, что сейчас начнется очередная волна разговоров о мягкотелости "Краснодара". О том, что "быкам" нужно добавить прагматизма, характера и все в таком духе. О том, что Сергею Галицкому не нужно было играть в благородство и соглашаться на перенос матча с "Динамо". Повод для таких рассуждений есть, ведь еще несколько дней назад "Краснодар" был фаворитом в борьбе за второе место, но потом потерял очки в Самаре, а теперь, обескровленный травмами, проиграл еще и "Динамо".

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    • Но, на мой взгляд, это ошибочный посыл. Характер у "Краснодара" есть — можно вспомнить волевую победу над "Уфой" (3:2 после 0:2) или ничью с "Ростовом" (2:2), когда "быки" забили два гола в уже добавленное время. Добавить прагматизма? Но что под этим подразумевается — начать играть в стиле "бей-беги" или вставать всей командой у своей штрафной, паркуя пресловутый "автобус"? Так себе идея.

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    Несколько лет назад в издании The Bleacher Report вышел огромный лонгрид про Йохана Кройфа. Там был один показательный момент. Как-то, когда великий голландец, создавший, по сути, весь современный футбол, еще тренировал "Барселону", его спросили: мол, не стоит ли иногда играть прагматичнее, с акцентом от обороны, от пресловутой "печки" — и тем самым добиваться результата. Кройф ответил, что нет, не стоит. Потому что нет никакой гарантии, что прагматичный футбол принесет результат, а команда при этом отойдет от своих принципов и потеряет свой узнаваемый стиль. Не выигрывать, но при этом еще и быть унылым — сомнительное сочетание.

    «Краснодар» — «Динамо»

    "Краснодару" стоит про это помнить. Идентичность и наличие своего лица — вещь в современном футболе, когда клубы все больше становятся брендами, невероятно важная. У "быков" получилось все это создать — равно как и заработать уважение футбольной России. Против бело-голубых на поле выходили Сергеев, Мацукатов, Кутовой — и не портили картины, вливаясь в понятную для них игру. Разрушить все ради гипотетического результата — спорное решение. А Лига чемпионов никуда от "Краснодара" не денется».

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