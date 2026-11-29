В воскресенье, 29 ноября, московский «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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19:35 Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, вмещающей 28 800 зрителей.

19:25 Главным судьей матча будет Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Стартовый состав «Крыльев» В контакте ФК «Крылья Советов»

19:17 Стартовый состав «Динамо» Махачкалы: Магомедов, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Апшацев, Хоссейннеджад, Кузяев, Зинович, Глушков, Сундуков, Агаларов.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ФК «Локомотив»

19:15 Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Лукас Фассон, Монтес, Ненахов, Морозов, Бабкин, Титков, Мостовой, Пиняев, Руденко, Комличенко.

19:00 За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей. В 3 играх победил «Локомотив», в 1 «Динамо» Махачкала, оставшиеся 3 встречи завершились вничью.

18:55 Последняя игра между командами состоялась 1-го августа в рамках РПЛ в Махачкале, тогда победили хозяева со счетом 2:1.

18:53 В своем предыдущем поединке «Динамо» Махачкала в Кубке России уверенно переиграла «Балтику» — 3:0. До того «Динамо» Махачкала не уступило «Спартаку» — 1:1, а вот чуть раньше одолело тех же «балтийцев» — 1:0. Команда не уступила в трех последних поединках.

18:51 Свой предыдущий поединок «Локомотив» провел неудачно, в Кубке страны уступив «Ростову» — 0:2. До того «Локомотив» сумел переиграть «Родину» — 1:0, а вот поединок с «Рубином» завершился поражением — 0:1. Сергей Овчинников сэкономил силы подопечных, в Кубке бросив в бой дублеров.

18:49 «Динамо» Махачкала на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона. При этом «Динамо» Мх на три очка опережает зону стыков. А вот забить удалось 18 мячей при 27 пропущенных в свои ворота.

18:47 «Локомотив» пытается выбраться из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы. При этом «Локомотив» на три очка отстает от спасительной 12-й позиции. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16