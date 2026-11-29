«Арсенал» и «Манчестер Сити» играют на стадионе «Эмирейтс» в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии. Действующий чемпион страны возглавляет турнирную таблицу и остается единственной командой АПЛ, которая еще не теряла очки на своем поле в нынешнем сезоне. Подопечные Энцо Марески, напротив, переживают серьезный спад после впечатляющего начала чемпионата. Соперники уже встречались в августе в рамках Суперкубка Англии, и тогда лондонцы одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

01' «Сити» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

19:25 Судейская бригада: главный арбитр — Джон Брукс, ассистенты — Иан Хассин и Ли Беттс. Резервный судья — Роб Джонс. За VAR отвечает Даррен Инглэнд, его ассистент — Ник Хоптон.

19:20 Несмотря на возможность увеличить отрыв от одного из главных конкурентов до девяти очков, Артета на предматчевой пресс-конференции призвал не переоценивать значение ноябрьской встречи для чемпионской гонки. Мареска, в свою очередь, напомнил, что в нынешнем сезоне его команда уже побеждала на «Энфилде» и «Олд Траффорд». Еще одна выездная победа позволит манчестерцам сократить отставание от действующего чемпиона до трех очков.

19:18 Особое значение для гостей приобретет начало встречи. «Манчестер Сити» пропускал первым в каждом из четырех последних туров чемпионата, чего с командой не происходило с апреля 2012 года. Отыгрываться на «Эмирейтс» будет особенно сложно с учетом надежности обороны лондонцев. При этом «Арсеналу» в двух предыдущих матчах не удалось удержать преимущество после перерыва, поэтому даже удачный первый тайм не гарантирует подопечным Артеты победу.

19:15 Кай Хаверц тоже особенно успешно выступает в противостояниях с манчестерцами. За четыре последние встречи немец забил три мяча и отдал голевую передачу. Именно он стал автором второго гола в августовском матче за Суперкубок Англии. Клубное достижение может покориться и Мартину Эдегору. На счету капитана «Арсенала» 38 результативных передач в Премьер-лиге — на две меньше, чем у рекордсмена среди норвежских футболистов Мортена Гамста Педерсена.

19:10 Эрлинг Холанн подходит к встрече на фоне трехматчевой безголевой серии в чемпионате. За этот отрезок норвежец нанес 12 ударов по воротам соперников, но ни разу не отличился. При этом нападающий забивал в каждом из четырех последних матчей АПЛ против «Арсенала». Продлить подобную результативную серию до пяти встреч ранее удавалось только Джимми Флойду Хассельбайнку, Гарри Кейну и Чарли Остину.

19:05 Еще несколько лет назад «Манчестер Сити» регулярно обыгрывал команду Микеля Артеты. С 2018 по 2023 год «Арсенал» потерпел шесть домашних поражений подряд от манчестерцев в чемпионате. Однако в трех последних встречах на «Эмирейтс» лондонцы одержали две победы и один раз сыграли вничью. Если «канониры» окажутся сильнее и на этот раз, они впервые с сезона-2014/15 дважды обыграют «Манчестер Сити» в рамках одной кампании. Любопытно, что тогда одну из побед лондонцы тоже одержали в Суперкубке Англии со счетом 3:0.

19:03 Непосредственно перед матчем стало известно, что Райан Шерки не попал в заявку «Манчестер Сити» по дисциплинарным причинам. Как сообщает Canal+, Энцо Мареска остался недоволен отношением французского полузащитника к работе на тренировках. «Мне не понравилось, как он тренировался в последние два дня. Это наказание», — объяснил свое решение итальянский специалист. Примечательно, что именно Шерки в середине недели спас «горожан» от поражения в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (2:2).

19:00 А это стартовый состав «Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, Гвардиол, Буадди, Андерсон, Фернандес, Ндиай, Доку, Холанн.

18:55 «Арсенал» начнёт матч в таком составе: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафьори, Гимарайнш, Мерино, Мадуэке, Эдегор, Цолис, Хаверц.

18:50 Единственной кадровой потерей гостей остается Антуан Семеньо, который получил травму колена еще в октябре. Ганский футболист уже приступил к тренировкам на поле и может вернуться в строй на следующей неделе. В центре поля Мареска продолжает искать оптимальное сочетание. Против «Наполи» с первых минут сыграли Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон и Буадди. На флангах атаки ожидается возвращение Жереми Доку и Илиману Ндиайе, которые результативно вышли на замену в еврокубковой встрече.

18:45 Не удалось добиться победы и в середине недели. В домашнем матче Лиги чемпионов с «Наполи» (2:2) подопечные Марески дважды уступали в счете. Первый мяч забил Айюб Буадди, а от поражения англичан спас Райан Шерки на 86-й минуте. Особенно беспокоит тренерский штаб состояние обороны. «Манчестер Сити» не может сохранить ворота в неприкосновенности на протяжении десяти встреч во всех соревнованиях, а за три последних выездных матча пропустил семь мячей.

18:40 Энцо Мареска начал работу в Манчестере с семи побед подряд в чемпионате, однако затем результаты команды резко ухудшились. «Горожане» уступили «Брайтону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Астон Вилле», а в минувшем туре сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1). Подобного в истории английского футбола не происходило 122 года. Последней командой, которая выиграла семь стартовых встреч чемпионата, а затем не смогла победить ни в одной из четырех следующих, был «Шеффилд Уэнсдей» в сезоне-1904/05. Несмотря на этот провальный отрезок, манчестерцы с 22 очками занимают третье место.

18:35 Главной кадровой интригой перед встречей с «Манчестер Сити» остается состояние Давида Райи. Испанский голкипер получил повреждение в Ньюкасле и пропустил матч с дортмундцами, однако серьезной травмы удалось избежать. По-прежнему недоступны Букайо Сака и Мартин Субименди, зато после трехматчевой дисквалификации возвращается 16-летний Макс Доуман. В нападении Артете предстоит сделать выбор между Каем Хаверцем и Виктором Дьекерешем, который отметился голом в середине недели.

18:30 За 11 туров чемпионата «Арсенал» набрал 28 очков и демонстрирует лучшую оборону в Премьер-лиге. При этом по количеству забитых мячей (17) лондонцы уступают всем остальным представителям первой шестерки. На своем поле команда Артеты выиграла все пять встреч нынешнего чемпионата с общей разницей мячей 10:2. С учетом прошлого сезона победная серия «канониров» на «Эмирейтс» в АПЛ насчитывает уже восемь матчей.

18:25 После сентябрьского поражения от «Брайтона» (0:3) команда Микеля Артеты выиграла пять матчей чемпионата подряд, однако в минувшем туре потеряла очки в Ньюкасле (2:2). Лондонцы вели в счете после первого тайма, но после перерыва позволили сопернику перехватить инициативу и избежали поражения благодаря голу Нони Мадуэке. Похожим образом развивалась и встреча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (1:1). Футболисты «Арсенала» нанесли 30 ударов, однако лишь четыре из них пришлись в створ ворот. Ничья прервала серию из 12 домашних побед лондонцев на групповом и общем этапах турнира.