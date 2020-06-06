Шаг назад для «Арсенала», шаг вперед для «Астон Виллы»

Игроки «Астон Виллы» проявили «мужество», одержав бесценную победу над «Арсеналом», которая позволила им покинуть зону вылета за тур до финиша чемпионата. Теперь, по словам их тренера Дина Смита, их ждет практически «кубковый финал».

В середине первого тайма Трезеге пробил Эмилиано Мартинеса после подачи Тайрона Мингса с углового. Гол египтянина позволил «Астон Вилле» впервые с 28 февраля выбраться из зоны вылета.

«Вилла» обошла «Уотфорд», который разгромно проиграл «Уотфорду» (0:4), благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Вторая победа «Астон Виллы» в трех играх означает, что нас ждет драматический заключительный тур в воскресенье. Перед ним «Астон Вилла» и «Уотфорд» на 3 очка опережают «Борнмут». И две из трех этих команд, вероятно, понизятся в классе.

Между тем «Вест Хэм», который свой матч 37-го тура проводит в среду, нуждается всего в 1 очке для того, чтобы гарантировать себе сохранение прописки. Хотя и без 1 очка разница забитых и пропущенных мячей должна помочь им.

«Астон Вилла» в последнем туре сыграет против «Вест Хэма». Если команда Симта победит, а «Уотфорд» при этом не выиграет, забив как минимум на два гола больше, то «Астон Вилла» гарантирует себе еще один сезон в элитном дивизионе.

«Астон Вилла» twitter.com/avfcofficial

«Мы видели, что "Уотфорд" проиграл, и понимали, что нам нужно добиться победы, чтобы догнать их по очкам. Заработав три очка, мы взяли свою судьбу в собственные руки», — сказал Смит в интервью BBC Sport.

«Игроки проявили характер и мужество. Это было грандиозное выступление, и я горжусь своими футболистами. Но теперь мы должны восстановиться и подготовиться к нашему финалу. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы остаться в АПЛ, и последние три тура продемонстрировали это», — добавил тренер.

В то же время «Арсенал» после выхода в финал Кубка Англии потерпел десятое поражение в лиге. Оно означает, что впервые за 25 лет «канониры» финишируют за пределами первой шестерки. После разочаровывающей игры против «Астон Виллы», в котором ближе всего к голу «Арсенал» был после удара Эдди Нкетиа в штангу, «канониры» не смогут подняться выше восьмого места. Тем не менее, они останутся в центре битвы за выживание, так как в последнем туре будут принимать у себя «Уотфорд».

Во время матча над стадионом пролетел самолет с баннером, который призывал владельца «Арсенала» Стэна Кронке уйти.

Судьба «Астон Виллы» в их руках

После того, как 11 июля «Уотфорд» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1, «Астон Вилла» огляделась по сторонам — семь очков до спасения от вылета за четыре тура до финиша.

Однако команда Смита великолепно справилась на заключительном отрезке сезона, обыграв «Кристал Пэлас», сыграв вничью с «Эвертоном» и наконец одолев «Арсенал». Они продемонстрировали характер, предоставив себе шанс остаться в элите.

Поражение «Уотфорда» от «Ман Сити» предоставило «Астон Вилле» шанс впервые за пять месяцев покинуть зону вылета, и это несмотря на то, что в первом тайме «Астон Вилле» пришлось сделать перестановки в защите, когда Ахмед Эльмохамади не смог продолжать игру из-за травмы. Команда Смита после рестарта сезона забила шесть голов, и половина из них на счету Трезеге.

Трезеге twitter.com/avfcofficial

В концовке встречи «Астон Вилле» пришлось пережить нервные минуты после того, как вышедший на замену Кинан Дэвис упустил великолепный шанс удвоить преимущество. На финальный свисток Смит отреагировал, сжав свой кулак — судьба «Астон Виллы» снова в ее руках.

Теперь они будут в безопасности, если выиграют (а «Уотфорд» при этом выиграет и не забьет на два гола больше), или сыграют вничью, если «Уотфорд» не победит. Но поражение может привести к вылету «Астон Виллы», если «Уотфорд» сыграет минимум вничью, или если «Борнмут» выиграет у «Эвертона».

«Арсенал» сделал шаг назад

После довольно положительного отрезка, в ходе которого «Арсенал» набрал 13 очков в шести играх, «канониры» сделали шаг назад. После побед над «Ливерпулем», а также «Ман Сити» (благодаря чему «канониры» вышли в свой первый финал Кубка Англии с 2017 года), они не заставили голкипера «Виллы» Пепе Рейну серьезно потрудиться. Для «Астон Виллы» это был первый матч в АПЛ с января 2016 года, в котором в створ ворот команды не было нанесено ни одного удара.

Поток голов Пьера-Эмерика Обамеянга был ключевым фактором для его команды в этом сезоне, но «Вилла Парк» нападающий покидал разочарованным, а его будущее остается темой для разговоров среди фанатов.

Пьер-Эмерик Обамеянг в матче с «Астон Виллой» twitter.com/avfcofficial

«Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, потому что футболист будет более сосредоточен, решителен и спокоен», — сказал Артета, когда его спросили, подпишет ли Обамеянг новый контракт. Текущее соглашение истечет следующим летом.

«Канониры» все еще могут претендовать на участие в Лиге Европы, но теперь для этого им нужно будет выиграть Кубок Англии.

«Я не думаю, что таблица лиги врет. Можно увидеть имеющийся разрыв и разницу в очках с другими командами. Это наше место, и такова реальность», — сказал Артета.

Игрок матча — Джек Грилиш

Еще один большой матч от Джека Грилиша, капитана «Астон Виллы». Он вдохновил своих партнеров по команде на важнейшую победу, которая позволила им покинуть зону вылета.

Джек Грилиш в матче с «Арсеналом» twitter.com/avfcofficial

Цифры матча

«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» на «Вилла Парк» в рамках АПЛ впервые с декабря 1998 года, когда им удалось сделать это под руководством Джона Грегори. Теперь они прервали серию из 17 домашних игр без побед над «канонирами».

«Арсенал» уступил в четырех из шести выездных матчей АПЛ после возобновления сезона.

«Канониры» проиграли десять матчей в АПЛ в третьем сезоне подряд и впервые из серии из семи таких сезонов в период с 1981 и 1988 годов.

21 из 46 голов в текущем чемпионате «Арсенал» пропустил после стандартов. 0