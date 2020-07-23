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    Неугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»

    «Красные» на «Энфилде» получили чемпионский трофей

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    «Ливерпуль» с чемпионским трофеем
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеем
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    «Ливерпуль» отпраздновал завоевание первого чемпионского трофея за 30 лет в эффектном стиле, нанеся поражение «Челси» на «Энфилде» со счетом 5:3, пишет корреспондент BBC Sport Фил Макналти.
    Чемпионский кубок из рук легенды «красных» сэра Кенни Далглиша получил капитан команды Джордан Хендерсон, ныне восстанавливающийся после травмы. Это случилось после того, как команда Юргена Клоппа провела три полных сезона без единого поражения на «Энфилде».

    «Челси», которому сейчас так нужны очки, чтобы обеспечить себе попадание в топ-4 и Лигу чемпионов, начал игру хорошо.

    Однако «Ливерпуль» включился после того, как Наби Кейта выбрался из тупиковой ситуации и вколотил мяч в чужие ворота рикошетом от каркаса ворот. До завершения первого тайма мерсисайдцы успели еще дважды отличиться — сначала со штрафного забил Трент Александер-Арнольд, а затем мощнейшим ударом отметился Жоржиньо Вейналдум.

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    • Незадолго до перерыва «синие» ответили голом Оливье Жиру, но их надежды на камбек были практически разрушены спустя десять минут после начала второго тайма, когда Роберто Фирмино забил свой первый мяч в сезоне на «Энфилде» после блестящего навеса Александера-Арнольда.

    После этого драматическое влияние на игру оказал вышедший на замену Кристиан Пулишич, который сначала ассистировал Тэмми Абрахаму, а затем забил сам, в результате чего встреча приняла неожиданный поворот.

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    Под громовые звуки фейерверков, издаваемые за пределами «Энфилда» фанатами, чемпионы Англии пошли вперед, и Алекс Окслейд-Чемберлен поставил победную точку после прострела Энди Робертсона за шесть минут до конца основного времени.

    И вскоре пришло время для церемонии, которую «Ливерпуль» ждал целых три десятилетия, хотя она была проведены в сюрреалистическом окружении на фоне пустого стадиона.

    «Ливерпуль» остается неотразимым

    «Ливерпуль» обеспечил себе титул за семь туров до конца, но не стал сбавлять обороты, проявив привычный для нас драйв и мотивацию.

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    • И эти качества мы увидели в матче против соперника, которому так нужны были очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

    На первых минутах «Челси» смотрелся лучше, но «красные» провели первую разительную атаку на экваторе первого тайма.

    До перерыва «Ливерпуль» забил три гола, и даже когда «Челси» пригрозил камбеком, мерсисайдцы снова приняли вызов, чтобы оформить победу благодаря голу Окслейда-Чемберлена.

    Мохамед Салах мог выдвинуть претензии на «Золотую бутсу», но упустил несколько моментов, в то время как Кейта отличился превосходным ударом и в целом отличным выступлением.

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    • Повторим еще раз: «Ливерпуль» не захотел играть спустя рукава, проявив характер и качественный подход.

    Для него это был идеальный способ завершить еще один непобедимый сезон в лиге на «Энфилде».

    Расплата за ошибки в обороне

    «Челси» по-прежнему нуждается в том, чтобы набрать три очка в домашнем матче против «Вулверхэмптона». Это позволит гарантировать попадание в топ-4, что станет хорошей наградой за сезон развития под руководством Фрэнка Лэмпарда.

    В матче против «Ливерпуля» «синие» продемонстрировали много прекрасных элементов, но с такими ошибками в обороне сложно избежать наказания, когда тебе противостоит «Ливерпуль».

    Вклад Пулишича добавил много оптимизма, ведь американец регулярно нервировал защиту хозяев своим темпом и нацеленностью на ворота.

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    • В заключительном туре «волки» представляют угрозу, так что Лэмпарду нужно предупредить игроков, чтобы они избавились от главных недостатков перед финальной битвой.

    «Мы сильно не отставали»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард: «До первых двух голов мы чувствовали себя комфортно. Затем мы отреагировали и повлияли на игру. При счете 4:3 мне казалось, что мы можем забить еще один гол. Мы должны были сравнять счет, потому что, если закрыть глаза на отдельные эпизоды, мы сильно не отставали от соперника».

    О Кристиане Пулишиче: «Он обладает огромным потенциалом. Из-за травмы Кристиан не сыграл против "Манчестер Юнайтед". Он становится сильнее и станет важным игроком для нашей команды».

    «Ливерпуль» сравнялся с рекордом по домашним очкам

    — «Ливерпуль» набрал 55 очков из 57 возможных на «Энфилде» в Премьер-лиге нынешнего сезона. Таким образом, он сравнялся с рекордными показателями «Челси» (2005/06), «Манчестер Юнайтед» (2010/11) и «Манчестер Сити» (2011/12).

    — Впервые в своей истории «Ливерпуль» провел три подряд сезона без единого поражения на домашней арене.

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    • — «Челси» провел всего один матч на ноль на выезде в нынешнем сезоне. Худший показатель имеет только «Астон Вилла», пропустившая во всех гостевых встречах.

    — Только худшая команда лиги «Норвич» (12) пропустила больше голов в АПЛ после розыгрышей угловых, чем «Челси» (10).

    — Это был первый матч АПЛ на «Энфилде», в котором была забито восемь голов, после ничейной встречи «Ливерпуля» с «Арсеналом» (4:4) в апреле 2009 года.

    — Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд забил три гола со штрафных в Премьер-лиге. Только Джейми Реднапп (четыре) забил больше в возрасте 21 года или младше.

    — Мохамед Салах — единственный игрок «Ливерпуля», забивший больше 10 голов и сделавший больше 10 результативных передач в двух отдельных сезонах Премьер-лиги (также в 2017/18).

    — Роберто Фирмино забил свой первый гол в Премьер-лиге на «Энфилде» в последних 20 матчах, прервав сухую серию из 1591 минут и 56 ударов. До этого в последний раз он забивал 479 дней назад — в игре против «Тоттенхэма» в марте 2019 года.

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    • — Гол Кристиана Пулишича стал 1000-м, забитым в Премьер-лиге этого сезона.

    Что дальше?

    «Ливерпуль» завершит свой триумфальный сезон матчем против «Ньюкасла» 26 июля. В то же время «Челси» примет «Вулверхэмптон» в надежде обеспечить себе позицию в зоне Лиги чемпионов. Обе игры стартуют в 18:00 мск. 0

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