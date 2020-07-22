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    Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов

    Уверенная победа «Краснодара» над «Ахматом» — в нашем обзоре прессы

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    «Краснодар»
    «Краснодар»
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    «Краснодар» дома разгромил «Ахмат» (4:0) в заключительном туре РПЛ. Счет открыл нападающий хозяев Маркус Берг. Позднее швед сначала ассистировал Реми Кабелла, а затем оформил дубль. До разгромного счет довел бразилец Вандерсон. Эта победа позволила «быкам» занять третье место в таблице РПЛ, став недосягаемыми для ЦСКА. В следующем сезоне краснодарцы примут участие в квалификации Лиги чемпионов.

    Шалимов против «Краснодара»

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов празднует возвращение бывшего наставника «быков» на Кубань и отмечает проблемы с составом у обеих команд.

    «Ещё недавно мы гадали, сумеет ли "Краснодар" опередить "Локомотив" в борьбе за второе место РПЛ и прямую путёвку на групповой этап Лиги чемпионов, а перед 30-м туром вопрос стоял уже по-другому: удастся ли команде Мурада Мусаева вообще попасть в главный еврокубок?

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    • Чтобы не потерять третье место и право сыграть в квалификации ЛЧ, краснодарцы должны были сегодня побеждать "Ахмат". Либо надеяться на то, что ЦСКА не выиграет дома у "Тамбова".

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    По иронии судьбы оставить Мусаева без Лиги чемпионов мог его предшественник Игорь Шалимов. Разумеется, для бывшего главного тренера "быков" это был принципиальный матч, ведь Шалимов полагал, что ему в "Краснодаре" не дали довести начатое до конца.

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    • Между тем, обе команды вышли на игру без основных голкиперов: у хозяев отсутствовал дисквалифицированный за удаление в прошлом туре Матвей Сафонов, а у гостей Евгения Городова заменил Александр Мелихов, который впервые попал в основу в нынешнем сезоне РПЛ».

  • Мурад Мусаев
  • Главный тренер «Краснодара»
  • Первый тайм получился сложным. Соперник играл агрессивно, в пять защитников, не оставлял свободных зон. Мы забили трудовой гол. В начале второй половины мы удвоили преимущество в счете. Этот гол много решил. Соперник пошел в атаку, стало больше зон, мы использовали их. Забили два мяча в быстрых атаках. Это важная победа. Мы счастливы, что в таком плотном графике нашли силы, проявили характер и добились победы. Мы мечтали напрямую попасть в Лигу чемпионов. Нам не хватило немного кадрового ресурса. Нас подвели собственные ошибки и игроков, и тренеров.

    • «Краснодар» против виртуального ЦСКА

    Обозреватель «Советского Спорта» Иван Сергеев отмечает не только противостояние «Быков» с «Ахматом», но и заочную борьбу кубанского клуба с армейцами, параллельно играющими против «Тамбова».

    «И на 26-й минуте армейцы повели 1:0. Точку в изумительной трехходовке с участием Алана Дзагоева и Федора Чалова классным ударом под перекладину поставил Георгий Щенников, забивший второй гол в нынешнем сезоне.

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    • Таким образом, ЦСКА виртуально переместился в число участников Лиги чемпионов, опережая по дополнительным показателям "Краснодар". На берегах Кубани, разумеется, следили за событиями на "ВЭБ Арене".

    Давление на оборону и опорную зону (в которой отсутствовал Денис Глушаков) "Ахмата" усилилось. И в конце концов, "быки" прервали свою затяжную сухую серию, пробив Александра Мелихова. Тот явно ошибся с выходом — и Маркус Берг головой переправил мяч в оставленные без присмотра ворота.

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    "Краснодар" забил практически перед самым пеперывом — и, казалось, в раздевалку хозяева уйдут снова виртуальными участниками Лиги чемпионов. Так и получилось, однако не без приключений.

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    На третьей добавленной к тайму минуте Одисе Роши эффектно пробил в притирку со штангой! 1:1? После просмотра видеоповтора выяснилось, что все-таки нет. У партнера Роши Бернарда Бериши был обнаружен офсайд — и минимальный перевес "Краснодара" устоял».

  • Игорь Шалимов
  • Главный тренер «Ахмата»
  • С нашим положением в таблице, эта игра не была для нас какой-то решающей, мы просто готовились к этому матчу, как и к любому другому. Настраивались на то, что у нас есть соперник, которого нужно выигрывать любой ценой. Можно сказать, что первый тайм мы играли на равных. В конце тайма пропустили гол, могли сравнять, но забили из офсайда. Второй гол «Краснодара» нас добил, мы опустили руки. Никто из нас уже не верил, что мы можем закончить этот матч в нашу пользу. Конечно, печально было смотреть на это, но вот такая вот у нас концовка сезона. Я думаю, что мы отдали много и физических, и психологических сил. Сегодня проиграли по делу, повторюсь, после второго мяча все уже закончилось. Конечно, отмененный гол нас расстроил. Мы могли уйти на перерыв при счете 1:1, тогда второй тайм сложился бы совсем по-другому.

    • «Краснодар» доминирует

    Редакция Sport24 хвалит кубанскую команду за образцово проведенный второй тайм.

    «Во втором тайме на поле в Краснодаре была одна команда. Берг и Уткин комбинациями разрывали оборону грозненцев и забитый мяч уже с начала тайма казался делом времени.

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    • Так и случилось — Уткин развернул атаку, которую завершил шикарным ударом Реми Кабелла. Определенно, один из самых красивых голов сезона.

    Спустя несколько минут "Краснодар" снова убежал в быструю атаку — Берг вывел на удар Вандерсона и тот снял все вопросы о том, кто отправился в Лигу чемпионов.

    «Краснодар» — «Ахмат»

    Точку поставил тот же Берг. После обреза Глушакова Газинский выпилил передачу на шведа, который снова опередил Мелихова и оформил дубль.

    Берг, которого в начале сезона чихвостили все, в итоге вывел "Краснодар" в Лигу чемпионов и закончил сезон лучшим бомбардиром команды.»

  • Маркус Берг
  • Нападающий «Краснодара»
  • Для меня эта награда лучшего игрока матча не так дорога, важнее успех команды и итоговый результат. Победа над «Ахматом» очень важна, мы заканчиваем сезон на мажорной ноте. Очень жаль, что не дотянули до второго места, но мы взяли в итоге бронзовые медали.

    • VAR помог «Краснодару»

    Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что исход матча в Краснодаре мог бы быть иным, если бы в РПЛ не ввели видеоповторы.

    «Команда Мусаева забила в общей сложности четыре мяча. Блистал Маркус Берг, которого летом Быстров сравнивал с деревом: на счету разыгравшегося шведа дубль и две результативные передачи.

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    • Главный вопрос: сложился ли ход встречи схожим образом, если бы VAR не вмешался? Скорее всего, нет.

    Фирменный гол Облякова (пушка с линии штрафной) в ворота "Тамбова" уже ничего не решал. "Краснодар" вёл в счёте слишком уверенно. Хотя "Ахмат" и был близок к тому, чтобы сократить отставание, реальных шансов у команды Шалимова не было. Возвращение на стадион Галицкого получилось у наставника "Ахмата", прямо говоря, так себе. Как и сезон в целом.

    «Краснодар» — «Ахмат»

    По итогам последнего тура РПЛ "Ростов", ЦСКА и "Краснодар" остались при своём. Команда Мусаева опять попробует свои силы в квалификации и попытается на напороться на ещё один крышесносный "Олимпиакос", а ЦСКА (держим в голове, что "Зенит" победит "Химки") постарается отмазаться за провал прошлого сезона в еврокубках.

    Ну а "Ростову" ещё предстоит доказать, что он достойны выступать даже в Лиге Европы». 0

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