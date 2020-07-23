Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте

Московский «Спартак» на выезде добился победы над казанским «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата России. Успех красно-белым принес нападающий Джордан Ларссон, который точно реализовал пенальти. Отметим, все три гола в этой встрече были забиты с 11-метровой отметки. Первый мяч в составе «Рубина» забил нападающий Иван Игнатьев.

«Спартаку» подарили пенальти

Редакция Sport24 вспоминает историю противостояния «Спартака» с судьями и видит в пенальти назначенном в ворота «Рубина» его последствия.

«В Казань "Спартак" ехал с единственной мотивацией — не установить личный антирекорд: поражение от "Рубина" и ничья/победа "Урала" над "Локомотивом" отправляло команду Доменико Тедеско на самое низкое место в новейшей истории — 11-е.

Но уже в первом тайме на "Казань Арене" случилось не менее значимое событие. После рестарта РПЛ клуб регулярно жаловался на судейство: игроки разносили арбитров в смешанной зоне, Леонид Федун запускал хэштеги, а на официальном сайте только за эту неделю вышли два заявления: в адрес Александа Дюкова и Виктора Кашшаи.

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Прессинг сработал: на 40-й минуте Ларссон исполнял в дальний (неудачно) и понесся к арбитру — Карл Старфельт сыграл рукой. Рефери Павел Кукуян показал на точку, но на всякий случай дождался видеоассистентов. Секунд через 20 случилось историческое событие: VAR не отменил пенальти. А Бакаев идеально пробил в дальний.

В "Спартаке" отмечали меньше пяти минут — на 44-й Хвича на замахе развернул Айртона, который повалил вундеркинда "Рубина". Теперь пенальти назначили уже в ворота Максименко, а Иван Игнатьев воспользовался шансом впервые забить за Казань».

Андреас Хинкель Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Мы слышали о возможном антирекорде, но не зацикливались на этом. Этот чемпионат после возобновления был похож на винегрет. Любая команда могла обыграть любую. Было все, включая крупную победу «Сочи» над «Ростовом». Не знаю, насколько уместно делать выводы по этому чемпионату. У нас была хорошая игра, несмотря на то что подготовка была осложнена поражением в Кубке России от «Зенита». Ребята собрались с силами, хотя им было непросто. Спустя 20 минут мы набрали темп, у нас стали появляться моменты. При счете 1:1 мы терпеливо владели мячом, были моменты, подходы к воротам. Несмотря на то что голы были забиты с пенальти, «Спартак» заслужил победу.

Судья ошибся с первым пенальти?

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» пенальти, назначенные арбитром Павлом Кукуяном в первом тайме.

«Судья на VAR не видит, попал ли мяч в руку игроку "Рубина". Но арбитр назначил 11-метровый удар. Если бы судьи на VAR увидели, что мяч точно не попал в руку — они бы позвали главного посмотреть эпизод. Но раз VAR не видит момент чётко, то они поддерживают главного арбитра, так как он не совершил явную очевидную ошибку.

Но по тем повторам, что нам показали, не могу сказать, что пенальти для "Спартака" в ворота "Рубина" назначен верно. Для меня первый 11-метровый не очевидный по тем повторам, что показывает телевидение. Даже на стоп-кадре не видно, что мяч попал в руку. А раз это не очевидно, то следует поддержать арбитра.

Что касается пенальти в ворота "Спартака" — там всё правильно. Хвича убрал мяч под себя, а защитник его сбил. Но мне не понравилось поведение судьи — он надменно ходил, что-то рассказывал. Надо было встать на точку и все, а не руками махать. Авторитет так не заработаешь. А 11-метровый на Понсе был, здесь судья сработал правильно».

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Финальная турнирная таблица отражает то, на что мы наиграли в этом сезоне. Безусловно, остался осадок даже не от того, что мы проиграли, а как мы проиграли сегодня, потому что была глупая ошибка, приведшая ко второму пенальти в игре, где у нас было достаточное количество моментов. Не могу сказать, что мы доминировали, это неправда, но точно как минимум игра с большими шансами на успех. В целом, если быть объективным, мы достаточно качественно сработали, причем даже, может быть, не зимнюю предсезонку, а вторую предсезонку после карантина. Потому что я уже лучше понимал возможности игроков. Потому что со второго раза четче был определен вариант стартового состава. Уже был опыт не только контрольных матчей на сборах — очень часто бывает, что в контрольных матчах игрок себя проявляет одним образом, а в официальных, когда совсем другой уровень ответственности, мотивации, напряжения, эти качества немного уходят, поэтому не всегда контрольные матчи являются объективным показателем.

Спартаковские письма уже действуют?

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов иронизирует над тем, что «Спартак» получил право на пробитие сразу двух пенальти в одном матче.

«Иван пока, конечно, огорчает выложивших за него огромные деньги работодателей — у него ведь и моментов не сказать, что много. Но Хвича был так хорош, что в начале второго тайма после очередного суперпрохода создал еще и шанс партнеру. Шикарный пас вскрыл оборону, Игнатьев с полуфланга выбежал на вратаря, но Максименко выручил.

Встреча подкатывалась к ничьей, но на 70-й минуте Игорю Коновалову пришла в голову идея откатить мяч назад Уремовичу. Вышло катастрофически — очень слабо, до мяча добрался Понсе, а хорват в подкате его сбил. И Кукуян без всяких ВАРов опять поставил пенальти — отдувался сегодня за всех коллег.

Ларссон 11-метровый реализовал, и "Спартак" удержал победу. Хвича в компенсированное время пытался нарисовать четвертый пенальти, но Кукуян не купился и выписал желтую за симуляцию. В чужую штрафную пришел и Дюпин — он помог партнеру пробить с углового, но путь мячу преградил все тот же Уремович.

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"Спартак" все-таки избежал исторического позора и закончил чемпионат до 7-м месте. До 6-го не хватило двух очков. С таким бы судейством, как в Казани, хватило бы, подумал Леонид Федун».

Шамиль Газизов Генеральный директор «Спартака» Волевая победа. Конечно, хорошо, что мы на седьмом месте закончили. Три пенальти в игре… Какие-то условные долги отдаются нам поздновато. Следующий сезон будет лучше. Итоги? Конечно, хотелось в еврокубки, но эти шероховатости — большой урок для нас.

«Спартак»: в новый сезон — с надеждой?

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина обнадежена игрой «Спартака» в заключительном матче футбольного сезона.

«Впрочем, все оказалось не так плохо. Во-первых, "Спартак" показал, что может быть разнообразным: оказывается, команда Тедеско умеет прессинговать и проводить позиционные атаки через центр.

Во-вторых, не только в ворота красно-белых назначают пенальти: в матче с "Рубином" москвичи пробили сразу два одиннадцатиметровых. В-третьих, команда Тедеско в этом сезоне получила нового лидера — Романа Зобнина, разгоняющего атаки, отрабатывающего в обороне и психологически заряжающего партнеров.

Итак, если "Спартак" будет варьировать тактику, перестанет жаловаться на судейство, т. е. следовать философии неудачников, организует игру вокруг Зобнина, то сможет бороться за место в тройке. От матча с "Рубином" ничего не ждали, но он тоже стал символичным, как и противостояние первого круга.

У "Спартака" молодая команда, которая может действовать на приличных скоростях. Харизматичный тренер, который пользуется поддержкой болельщиков. Новый генеральный директор, призванный воплощать в жизнь обновленную клубную стратегию. Короче говоря, все условия, чтобы больше не оказываться на седьмых местах и плодить соответствующие мемы в социальных сетях, сопряженные с судейством.

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Новый сезон стартует уже через две недели. И в него красно-белые войдут с надеждой, которая имеет под собой вполне реальные основания. Главное — действовать без лишних нервов». 0