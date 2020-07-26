Продайте это немедленно. «Реал» летом будет избавляться от балласта

Приоритетом Флорентино Переса на трансферном рынке является продажа футболистов, особенно с учетом количества игроков, которые в данный момент имеются в клубе.

В пост-коронавирусном мире финансовая стабильность приобретает еще большее значение, особенно если учесть, что «сливочные» в данный момент работают над серьезной реконструкцией арены «Сантьяго Бернабеу».

Состав «Реала» остается спокоен, они знают, что продажи начнутся только после окончания Лиги чемпионов, хотя Хави Санчес и Ашраф Хакими уже подписали контракты с «Реалом Вальядолидом» и «Интером» соответственно за общую сумму 43,5 миллиона евро.

Хамес и Бейл

Два игрока, которые вызывают наибольшее сомнение, это Гарет Бейл и Хамес Родригес, и они — пара, которую «Реал» будет настойчиво пытаться вытолкнуть из клуба.

Бейл достиг точки невозврата в испанской столице. Несмотря на то, что его агент сказал, что игрок хочет остаться, он знает, что, оставшись на скамейке Зинедина Зидана, он не будет играть в футбол.

Руководство «Лос Бланкос» по-прежнему считает, что Бейл — это игрок, который может внести существенный вклад, но реальность такова, что Зидан не хочет тренировать его или иметь в своей команде.

Гарет Бейл globallookpress.com

Клуб не планирует отдавать Бейла, и при этом они не будут платить большую часть его зарплаты за оставшиеся два года его контракта, стоимость которого превышает 60 миллионов евро.

Тем не менее, несмотря на убеждение, что отношения между Бейлом и Зиданом можно наладить, они не могут оправдать выплату зарплаты звездному игроку, который даже не попадает в заявку.

Случай Хамеса другой, в основном из-за хороших отношений Хорхе Мендеса с «Бенфикой» и того факта, что у колумбийца есть только еще один год контракта с Мадридом.

Хамес Родригес globallookpress.com

Эти отношения с Мендесом могут привести плеймейкера в лиссабонский клуб, но «Реал Мадрид» не хочет платить часть его зарплаты в следующем году.

В дополнение к этому запросы Хамеса все еще намного выше, чем может себе позволить «Бенфика», но ясно, что колумбиец знает — он не будет работать с Зиданом еще год.

Куда отправить Луку Йовича?

Следующим в списке является Йович, сербский форвард, который должен был занять место Карима Бензема, но его дебютный сезон в испанской Примере выдался непростым.

«Лос Бланкос» верит в его талант, он молод и имеет опыт игры в европейских топ-чемпионатах после своего пребывания во Франкфурте, так что испанский клуб хочет только отдать его в аренду.

Ряд клубов уже сделал запросы о его доступности, и первым из них был «Милан», хотя берлинская «Герта», например, привлекает тем, что он может вернуться в Бундеслигу.

Лука Йович globallookpress.com

Нико Ковач работал с нападающим во Франкфурте, и после того, как он был утвержден в качестве нового тренера «Монако», он тоже хотел бы воссоединиться с игроком.

Этим летом будет сложно вернуть 60 миллионов евро, уплаченных за форварда, хотя команды готовы предложить значительную арендную плату за его услуги в сезоне 2020/21.

Оскар уйдет

Оскар Родригес — один из наиболее востребованных футболистов, поскольку «Вильярреал» делает ставку на игрока, который стал откровением сезона Примеры 2019/20.

Оскар Родригес globallookpress.com

Начальная цена составляет 20 миллионов евро, хотя «Вильярреал» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Милана».

Итальянский топ-клуб соблазняет игрока своими предложениями, заставляя его сомневаться, стоит ли подписывать соглашение с «Вильярреалом».

Себальос и Вальехо

После подписания Дани Себальоса и Хесуса Вальехо в качестве двух самых ярких молодых испанских талантов, есть ощущение, что они они совершенно не прибавили и не равились.

Себальос знает, что он не может вернуться и работать с Зиданом в качестве своего тренера, но, проведя год в аренде в «Арсенале», он очень хотел бы остаться там.

Финансы «канниров» ограничены, но между двумя клубами может быть достигнуто соглашение между 30 и 35 миллионами евро.

Дани Себальос globallookpress.com

«Арсенал», похоже, заинтересован в том, чтобы сделать этот переход постоянным после того, как Микель Артета начал использовать Себальоса вместо Маттео Гендузи.

Вальехо вернулся в аренду в франкфуртский «Айнтрахт», где его и приметила «Гранада», но запрашиваемая цена для защитника составляет 15 миллионов евро.

Мариано и Браим

И Мариано, и Браим Диас входят в группу игроков команды, которую Зидан едва использовал, что неудивительно, если учесть тот факт, что французский тренер сказал бывшему форварду «Лиона» принять одно из трансферных предложений, а испанскому полузащитнику — уйти в аренду.

Оба игрока уже выставлены на продажу, и «Реал Мадрид» с нетерпением ждет предложения по обоим.

Лунин и Регилон

Если Андрей Лунин возвращается в «Реал» и становится вторым вратарем после Тибо Куртуа, то Серхио Регилон становится игроком, который, скорее всего, будет продан сразу после Хакими.

Он знает, что, пока Марсело находится в команде Зидана, он не будет получать регулярной практики, а после многообещающего года в аренде в «Севилье» он чувствует себя готовым стать игроком стартового состава.

Серхио Регилон globallookpress.com

Мончи был бы рад подписать защитника сборной Испании на постоянной основе, однако «Реал Мадрид» требует за него 20 миллионов евро.

Эдегор?

Будущее Мартина Эдегора напрямую связано с будущим Луки Модрича, а все говорит о том, что хорват проведет свой последний год контракта в испанской столице.

Мартин Эдегор globallookpress.com

«Милан» все еще заинтересован в том, чтобы привлечь обладателя «Золотого мяча» на «Сан-Сиро», что, вероятно, будет означать, что Эдегор в сезоне 2020/21 проведет второй год своей аренды в «Реал Сосьедаде».

Другие

Такефуса Кубо останется в аренде еще на один сезон, хотя план на 2020/21 год — разместить его в клубе, который может предложить игру в Лиге чемпионов.

Леверкузенский «Байер» крайне заинтересован в аренде Рейниера, поскольку он надеется компенсировать ожидаемый отъезд Кая Хаверца.

Альваро Одриосола был отдан в аренду мюнхенской «Баварии», но летом он вернется на «Сантьяго Бернабеу» и займет место, которое Ашраф Хакими считал своим собственным.

Лукас Васкес и Начо Фернандес ценятся Зиданом и будут играть в следующем сезоне, если они останутся, однако есть клубы, заинтересованные в обои, и предложения будут выслушаны мадридцаами.

Дани Гомес и Хорхе де Фрутос — молодые игроки, в которых заинтересованы другие клубы: первым — «Бетис», а вторым — «Сельта». По слухам, стартовая сумма трансфера для обоих игроков составит 10 миллионов евро. 0