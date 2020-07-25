Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало

Питерский «Зенит» одержал победу над «Химками» (1:0) в финальном матче Кубка России. Единственный гол на 84-й минуте забил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти. Петербургский клуб выиграл Кубок России в четвертый раз в своей истории. Последний раз это произошло в 2016 году.

Семак состав не менял

Редакция Sport24 оценивает стартовые составы команд на матч, закрывающий футбольный сезон в России.

«Финалом, пожалуй, самого странного и необычного футбольного сезона в истории России стал финал Кубка между "Зенитом" и "Химками". Питерцы вышли в финал в очень скандальном и резонансном матче со "Спартаком". По сравнению с матчем против красно-белых Сергей Семак почти не изменил состав — опустил Дугласа Сантоса на место Жиркова, а центр поля насытил благодаря Магомеду Оздоеву.

"Химки" — также один из самых обсуждаемых клубов России за последний месяц. Выход / не выход в РПЛ подмосковного клуба стал очень горячей темой, но теперь все решено — "Химки" в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе. А попробовать свои силы выпало на действующем чемпионе.

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Сергей Юран сделал ставку на длинные передачи от вратаря на скалообразного Владимира Дядюна, который должен был цепляться за мячи и делать скидки партнерам. Но Иванович с Ракицким играли надежно, и единственный полумомент у "Химок" возник после того, как Михаил Кержаков ударил мячом в пятую точку прессинговавшего Дядюна — мяч улетел за ворота. Плюс был дальний удар Аршака Коряна».

Вертикальные «Химки»

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев рассказывает о том, как изменились (или не изменились) «Химки» после смены тренера и как это помогало ей в матче с «Зенитом».

«Сергей Юран возглавил "Химки" в начале 2020 года после того, как Андрей Талалаев освободил должность. Ему сказали, что клуб не будет выходить в премьер-лигу, хотя он построил боеспособный коллектив. Талалаев был разочарован отсутствием амбиций руководителей из-за нехватки финансирования, поэтому просто ушел. На удивление обещание продать половину состава выполнено не было, а затем наступила пауза из-за коронавируса и планы вдруг поменялись. За это время "Химки" не успели растерять позиции, клуб собрался в премьер-лигу, а Юран внезапно стал героем.

Впрочем, важно понимать, что большая часть текущих успехов "Химок" — это заслуга именно Андрея Талалаева. Юран, конечно, говорит об обратном. По его словам, переход команды на схему 3-4-3 — это большое изменение, а от условного багажа Талалаева ничего не осталось. Футболисты "Химок" подтверждают, что тренировки стали другими, появилось больше упражнений на передачи, появились стеночки и забегания, хотя команда играет в вертикальный футбол. Но ключевую мысль высказал обладатель Кубка России в составе "Тосно" Алексей Скворцов: "Мы с ребятами договорились, что лезть в тренировки не будем, а играть будем продолжать так же, как и при Андрее Викторовиче. Результат был, очки брали, Юрана все устраивало, никаких проблем".

Собственно, даже в финале с "Зенитом" было видно, что "Химки" по-прежнему играют в вертикальный футбол. С той лишь разницей, что команда отлично подготовилась к сильным сторонам соперника. Во-первых, Артема Дзюбу не оставляли в верховой борьбе с крайним защитником. Тут новая схема 3-4-3 отлично помогла. Во-вторых, игроки "Химок" внимательно следили за вторым темпом "Зенита", но это уже точно советы Талалаева, которые тренер прививал команде все это время. Благодаря тому, что "Химки" забирали много подборов новички РПЛ часто убегали в атаки. Большой опасности в них создавать не удавалось, но пока мяч у одной команды — другая не забьет».

Сергей Юран Главный тренер «Химок» Парни — молодцы. Тот план на игру, что мы выбрали, сработал. Опыта немного не хватило. Понимали, что играем против чемпиона России. Сборники, опыт, мастерство. Играли по счету, ждали свой шансик. Выложились на 100 процентов. Но молодцы, считаю, в борьбе не уступили. Жаль, мяч не залетел в концовке. Всё бывает. Сейчас посмотрел пенальти. Игроки обращались к судье посмотреть VAR, но почему-то… По тому, что я увидел, сомнения вызывает этот 11-метровый.

33 минуты молчания

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказывает об антураже матча и об акции, устроенной болельщиками «Зенита».

«Болельщиков "Химок" на трибунах было мало. Подмосковный клуб даже не выкупил всю гостевую квоту — лишь около 150 билетов. Зато на "Екатеринбург Арену" приехал талисман клуба — робот по имени Новатор. Он поддерживал команду вместе с обычными болельщиками — и выглядело это забавно. Фанаты "Химок" вообще оказались голосистыми. Пусть всего несколько десятков, но они перекрикивали весь стадион. Правда, лишь до концовки первого тайма.

Фанаты "Зенита" в первые 33 минуты молчали. 33 — особое число для болельщиков невского клуба, сакральное. Даже в гимне клуба есть строчка: "Сектор 33 — в непогоду, зной, мы душою и сердцем с тобой". Накануне матча стало известно о смерти известного болельщика петербургской команды — Алексея "Сапога" Утова. Он был рекордсменом среди болельщиков — 403 матча на выезде, в недавней игре с "Ахматом" отметил последний трехзначный юбилей. Ему было всего 55 лет. Футболисты "Зенита" тоже почтили память фаната: вышли на разминку с траурными повязками на плечах.

33 минуты болельщики сине-бело-голубых молчали. И команда, в общем-то, тоже. За первый тайм у "Зенита" был лишь один момент, когда Дзюба поразил штангу. Команда будто бы проводила товарищеский матч, и ей явно не хватало поддержки трибун. Смотреть на это тоже было скучно — "Зенит" играл медленно, а "Химки" не могли убежать в контратаку. Хотя бы на онлайн-трибуне было весело: там объявились болельщики "Спартака" и размахивали красно-белыми шарфами перед камерой».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Сердце екнуло на последней секунде, когда мяч попал в штангу. У каждой команды может быть один момент за игру. Счет скользкий, напряжение держалось до самого конца. Судья дал доиграть сверх того, что можно было. Нам надо было раньше забивать, тогда не была бы такая валидольная концовка. Если забиваешь в начале встречи, то игра становится проще. Тяжелая, трудовая, абсолютно заслуженная победа. И на такой ноте мы заканчиваем этот сезон. Он сложился для нас очень удачно. Десять лет «золотой дубль» не делала команда, это прекрасно. Конечно, чемпионат России стоит особняком, но Кубок — это турнир характера, я бы так его назвал. У каждой команды есть шанс, в чем мы убедились

Равный первый тайм

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что в первом тайме команды показали равную игру.

«В первом тайме представитель ФНЛ почти не уступил чемпиону России ни по ударам (5:3 в пользу "Зенита", в створ — 1:0), ни по владению мячом (50% на 50%). С одной стороны, игроки команды Сергея Юрана глубоко и организованно оборонялись по схеме 5-4-1, хорошо передавая зенитовцев друг другу, а, с другой, довольно смело выбегали в контратаки.

Курьёзный гол пятой точкой едва не забил Владимир Дядюн: опытный центрфорвард подловил Михаила Кержакова на ошибке, но голкиперу повезло, что мяч после рикошета от Дядюна не влетел в сетку.

"Зенит" вроде бы подстроился под соперника, создав ромб в центре поля. По идее одним из оружий против массированной обороны должны были стать открывания Малкома за спины "опорникам" химчан. Однако бразилец до перерыва имел лишь один момент из этой зоны. Чемпиону катастрофически не хватало скоростей и нестандартных индивидуальных действий — темп игры стопроцентно устраивал команду Юрана.

Это вряд ли вопрос недооценки, скорее зенитовцам недостает эмоций на финише сезона. В результате лучший шанс сине-бело-голубых тоже получился благодаря курьёзу: Артём Дзюба после кросса справа то ли грудью, то ли плечом принял мяч так, что тот попал в штангу».

Артем Дзюба Нападающий «Зенита» Присутствовало определенное давление. «Химки» — молодцы. Очень организованно и самоотверженно играли. Мы понимали, что в кубковых матчах любая команда может в любой момент победить. Эти матчи тем и прекрасны. У них был один момент в конце, когда они нас простили. Больше не вспомню. Мы могли раньше всё решить. У меня были моменты и у ребят. Немного не хватало хладнокровия, потому что эмоции зашкаливали. Понимали, что будет очень много разговоров, если проиграем «Химкам».

«Зенит» терпел и берег силы

Главный редактор «Спорт день за днем» Иван Жидков считает, что питерский клуб играл с «Химками» единственным возможным способом.

«Юран дал команде пару новых штук. Например, идеально вписал в опорную зону воспитанника ЦСКА Мартусевича, который, в отличие от бывшего партнера по армейскому дублю Александра Головина, пошел дорогой обычного российского футболиста. В связке с Трошечкиным Мартусевич стал той силой, что остановила хаотичные попытки атак "Урала", а поскольку оба игрока обладают приличным первым пасом, быстрые игроки нападения "Химок" получили возможность включать максимальную скорость. Калитка была открыта.

У "Зенита" тоже все в порядке с тренерским штабом. Сергей Семак явно понимал шаткое состояние психики подопечных — в такой ситуации прыгнуть на "Химки" с чемпионским апломбом было бы ошибкой. Легко переоценить себя, допустить промах, который мог привести к первому быстрому голу соперника. Поэтому план был действовать аккуратно и большое внимание уделить игре без мяча. "Ромб" со смещающимися в центр Кузяевым и Малкомом был тем самым средством для успокоения амбиций Трошечкина. Химчане практически не вели контригры, а нападающим приходилось опускаться за мячом в глубину и терпеть небыстрые позиционки "Зенита".

Терпеть, игнорировать призывы растоптать здесь и сейчас, достигать результата с помощью последовательно подключенных деталей — в этом Семак набил руку не только в "Зените", пока разбирался с составом в первый сезон, но и в "Уфе". Возможно, самым очевидным шансом "Зенита" в этой встрече как раз и была стратегия с постепенным увеличением скорости и заполнением атакующих зон по мере того, как соперник тратил энергию. Впрочем, согласившись с этим тезисом на пресс-конференции, Семак все же сделал акцент на том, что вялый темп слишком засосал его игроков в первом тайме».

Илья Кухарчук Полузащитник «Химок» Идеальный матч? Он был бы для нас идеальным, если бы мы одержали победу, а так — ну какой идеальный матч? Сыграли хорошо, собранно, но мы могли забить, и не один раз. Сейчас в команде уныние и грусть, Юран ничего пока не говорил, подошел, поздравил с окончанием турнира, разбор полетов будет потом

«Зенит» прибавил после перерыва

Обозреватель «Советского Спорта» Иван Сергеев отмечает изменившийся настрой питерского клуба после перерыва, что привело к единственному забитому мячу.

«В перерыве зенитовцы "подзарядили батарейки" и второй тайм начали очень активно, но... Дзюба, Ракицкий, снова Дзюба наносили удары в упор — Лантратов был безупречен. Кураж вратаря не мог не передаться партнерам.

"Химки" встали стеной, пробить которую с каждой минутой было все сложнее по мере того, как "Зенит" тратил силы, а призывы Юрана со скамейки сквозь защитную маску становились все громче. К 62-й минуте Сергей Николаевич докричался до желтой карточки от Владимира Москалева.

Давление "Зенита" ослабло. Но на 75-й минуте Азмун должен был открывать счет, если бы Лантратов не совершил очередной сейв, вытащив из дальнего угла мяч после удара иранца головой. Семак тут же произвел двойную замену: вместо Дугласа Сантоса и Оздоева вышли Жирков и Себастьян Дриусси. Это был сигнал к финальному штурму.

Штурма, впрочем, не последовало. А свой гол "Зенит", как ни странно, заработал в атаке с ходу после перехвата. Малком ворвался в штрафную с правого фланга и на голом мастерстве вынудил Евгения Гапона сфолить. Защитник по инерции воткнулся в ногу бразильца, которую тот грамотно выставил в сторону, уже вываливаясь за лицевую линию.

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К мячу подошел Дзюба — и, разумеется, забил. Этим летом 11-метровые Артем кладет в сетку с закрытыми глазами (5 из 5 после рестарта сезона)».

Евгений Гапон Защитник «Химок» Да я не знаю, что произошло в этом моменте. Честно. Судья есть. Не знаю, смотрели ли они там VAR. Мне кажется, что не было пенальти. Малком просто подставился. Симулировал ли он? Я не знаю… Пусть судьи разбираются. Уже ничего не поменяешь… Считаю, в целом мы доказали, что достойны премьер-лиги. Но проиграли. Будем готовиться к первом туру. Думаю, всё у нас будет хорошо.

Огненная концовка от «Химок»

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой хвалит «Химки» за активность в концовке, и удивляется тому, что подмосковный клуб так поздно включился в игру.

«Возможно, "Химки" сыграли бы лучше, пропусти они не на 84-й минуте, а раньше. Но зато подмосковный клуб в концовке устроил настоящий штурм ворот "Зенита", который привёл к пожару в штрафной питерцев. Признаться, даже сложно вспомнить, когда в последний раз в России "сине-бело-голубые" так панически отбивались в концовке.

И "Химки" своей активностью действительно возродили интригу, а в концовке ещё и попали в штангу. Остаётся лишь гадать, почему команда Юрана не действовала в подобном ключе дольше? Неужели представитель ФНЛ действительно рассчитывал сохранить свои ворота на замке с "Зенитом"?

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У "Химок" был шанс в первом тайме. Пока "зенитовцы" откровенно валяли дурака, можно было ошарашить соперника. Но подмосковному клубу не хватило смелости, а потом уже было поздно. В Лигу Европы отправляется "Динамо", а не "Химки", а "Зенит" оформляет золотой дубль».

Илья Лантратов Вратарь «Химок» Не могу сказать, что у нас плохие эмоции после игры. Конечно, обидно. Сергей Николаевич [Юран] настраивал толкьо на победу. Мы старлись и бились. В раздевалке ребята рук не опускают, слез нет

Тревожный звонок перед ЛЧ

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина изучает победу «Зенита» в Кубке и делится опасениями по поводу грядущего выступления питерцев в Лиге чемпионов.

«Сенсации не случилось: "Зенит", не включая высоких скоростей и действуя согласно стандартной тактике, выиграл второй трофей за сезон. Отдадим должное "Химкам" и скажем, что команда Сергея Юрана на практике доказала свою готовность к РПЛ. Компактная оборона, эпизодический прессинг, попадание в штангу на последней минуте — подмосковный клуб временами смотрелся увереннее, чем "Спартак" в полуфинале, пусть и с поправкой на явно меньшую эмоциональную заряженность петербуржцев.

И сосредоточимся на "Зените" — команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В России сине-бело-голубые — гегемон: возможно, на долгие годы, как "ПСЖ" во Франции или "Ювентус" в Италии. Состава с индивидуально сильными исполнителями в каждой линии и довольно-таки тривиальной тактики (длинные передачи в первой стадии атаки и кроссы с флангов — в завершающей) достаточно, чтобы побеждать на внутреннем уровне. В то, что кто-то сможет "бросить перчатку" петербуржцам, верится с трудом.

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А вот в Европе... Не самая сложная группа в Лиге чемпионов — четвертое место. Тренер Юлиан Нагельсманн, поменявший структуру прессинга "Лейпцига" прямо по ходу матчей, — два поражения. Отсутствие гибкости — то, что прощается в РПЛ, — наказуемо на более высоком уровне.

И в этом плане матч с "Химками" стал показательным. Помните, как игрокам команды Юрана в целом удавалось сдерживать Артема Дзюбу — да, он имел моменты, однако в подыгрыше действовал не так активно, как обычно? Выход из обороны в атаку через длинный пас и фланговые кроссы заканчивались тем, что "Химки" снимали верх. Отсутствие креатива оборачивалось контратаками. Если уж новичок РПЛ раскусил бесхитростную тактику "Зенита", то что будет в Лиге чемпионов?»

Роман Терюшков Министр спорта Московской области Всё видно было по игре, на 94-й минуте попали в штангу. Все всё понимают. «Химки» ни в чем не уступали «Зениту». Понятно, что это чемпион страны, у них собран отличный состав, но мы показали, что и у нас сильная и неуступчивая команда, готовая к выступлению в премьер-лиге. Футболистов «Химок» вообще не в чем упрекнуть. Да, был пенальти, но для этого есть судья на поле. Нужно было забивать, у нас было два момента, но не повезло — это футбол. Но могу сказать, что ребята — молодцы, Сергей Николаевич Юран — молодец, то, что они сделали в этом сезоне, достойно уважения

«Химки» — пружина, а не «автобус»

Автор Sоccer.ru Александр Чистяков отдает должное подмосковному клубу и называет вратаря «Химок» Илью Лантратова — лучшим игроком матча.

«Можно было представить, что "Химки" проведут финал против явного фаворита в низком блоке, обороняясь всей командой за линией мяча. Но нет, команду Сергея Юрана не напугать даже "Зенитом". "Химки" становились большими силами у своих ворот, только в началах таймов, когда "сине-бело-голубые" напирали, в остальное время было сбалансированное заполнение зон и постоянный поиск вариантов для контратак.

Мало что получилось на этом поприще — зенитовцы читали игру, а футболисты Юрана не всегда выбирали оптимальные решения, как Артем Полярус в атаке, предшествующей назначению пенальти в ворота "Химок". В любом случае, это было достойное сопротивление, и в РПЛ с такой игрой команда из Подмосковья попьет кровушки у соперников, особенно, если удастся усилиться.

Голкипер "Химок" героически защищал свои ворота и пропустил от "Зенита" только с пенальти в концовке встречи. При этом совершил 6 сэйвов, а самым зрелищным отрезком в исполнении Лантратова стал дебют второго тайма, когда Илья четырежды выручил "Химки", справившись с ударами Азмуна, Ракицкого и Дзюбы. Лантратову всего 24 года — "мальчишка" по вратарским меркам. Очень любопытно будет посмотреть на него в РПЛ. Уже очень скоро!».

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Защита «Химок»: Организация вкупе с дисциплиной

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов разбирает игру всех линий «Химок», находя за что похвалить игроков подмосковного клуба, не спасовавших перед чемпионом.

«Задняя линия у Юрана абсолютно дееспособна — двух мнений здесь быть не может. В откровенных ляпах никто из его подопечных замечен не был, отсюда и ноль пропущенных с игры. Тройка центральных защитников являла собой не разрозненные боевые единицы, а слаженное звено. Маневр одного вызывал адекватное действие коллег. А постоянная заряженность на страховку исключала провалы.

Да и крайние защитники, которые не упускали возможностей поучаствовать в атаках, чувствовали за спинами дыхание партнеров, готовых в любую секунду помочь. Уверенность в этом, собственно, и развязывала им ноги. Вот только доходило до вылазок на передовую не часто — "Зенит" всю игру доминировал, заставляя фланги соперника больше думать об обороне.

Прилично смотрятся защитники "Химок" и в плане персональной обученности. Устоявшиеся навыки отбора — как правило, чистого, перехваты, умение сковывать продвижение оппонентов вперед грамотной пласировкой, неуступчивость на "втором этаже" — всем этим, судя по увиденному, ребята оснащены добротно. Даже Дзюбе, к примеру, потребовалось определенное время, чтобы найти против их вязкой игры эффективное средство. Да и наделенный проникающими способностями Азмун лишь эпизодически отыскивал бреши в организованной и дисциплинированной обороне соперника».

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